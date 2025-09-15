ভারতকে ঐতিহাসিক ম্যাচ জিতিয়ে আইসিসির সেরা সিরাজ

ক্রীড়া ডেস্ক
পুরো আগস্টে ভারতের হয়ে একটি ম্যাচই খেলেছেন মোহাম্মদ সিরাজ। লন্ডনের দ্য ওভালে অ্যান্ডারসন–টেন্ডুলকার ট্রফির ওই ম্যাচে দুর্দান্ত বোলিং করায় আইসিসির প্লেয়ার অব দ্য মান্থের পুরস্কার জিতেছেন ডানহাতি পেসার। এই পুরস্কার জিতে সম্মানিতবোধ করছেন সিরাজ।
টানটান উত্তেজনা ও রোমাঞ্চ শেষে ওভাল টেস্টে ইংল্যান্ডকে ৬ রানে হারায় ভারত। ম্যাচটিতে ২ ইনিংস মিলিয়ে ৯ উইকেট নেন সিরাজ। দ্বিতীয় ইনিংসে সবচেয়ে বেশি বিধ্বংসী ছিলেন। এই ইনিংসে ৫ উইকেট নেন তারকা পেসার। ইনিংসের ৮৬ তম ওভারে গাস অ্যাটকিনসনকে বোল্ড করে সফরকারীদের জয় নিশ্চিত করেন। তার দুর্দান্ত বোলিংয়ে পিছিয়ে থাকার পরও ওভাল টেস্ট জিতে ২–২ সমতায় সিরিজ শেষ করে ভারত। ওভাল টেস্টে অসাধারণ বোলিং করে ম্যাচসেরা খেলোয়াড়ের পুরস্কার জেতেন সিরাজ।
ওভাল টেস্টে যশপ্রীত বুমরার অনুপস্থিতিতে ভারতীয় দলের পেস আক্রমণের নেতৃত্ব দিয়েছেন সিরাজ। এবার জিতলেন আইসিসির প্লেয়ার অব দ্য মান্থের পুরস্কার। এই পুরস্কার জেতার পথে নিউজিল্যান্ডের ম্যাট হেনরি এবং ওয়েস্ট ইন্ডিজের জেডন সিলসকে পেছনে ফেলেছেন সিরাজ। মাসসেরা পুরস্কার সতীর্থ ও সাপোর্ট স্টাফের সদস্যদের উৎসর্গ করেছেন তিনি।
অনুভূতি প্রকাশ করতে গিয়ে সিরাজ বলেন, ‘আইসিসির মাসের সেরা খেলোয়াড় হিসেবে মনোনীত হওয়াটা আমার জন্য বিশেষ সম্মানের। অ্যান্ডারসন-টেন্ডুলকার ট্রফি ছিল একটি স্মরণীয় সিরিজ। এটি ছিল আমার খেলা সবচেয়ে তীব্র প্রতিযোগিতামূলক ম্যাচগুলোর মধ্যে একটি। আমি গর্বিত যে দলের জয়ে গুরুত্বপূর্ণ স্পেল করতে পেরেছি। বিশেষ করে ম্যাচের শেষদিকে। যখন গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্ত নিতে হতো। ইংল্যান্ডের ঘরের মাঠে তাদের ব্যাটিং লাইনআপের বিরুদ্ধে বোলিং করা চ্যালেঞ্জিং ছিল। তবে একই সঙ্গে এটা আমার সেরাটাও বের করে এনেছিল।’
