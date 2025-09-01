সিলেট থেকেই আজ আসতে পারে নির্বাচনী রোডম্যাপ

নিজস্ব প্রতিবেদক, ঢাকা
‘আমরা ক্রিকেটকে বিকেন্দ্রীকরণ করতে চাইছি, বোর্ড সভাও তাই ঢাকার বাইরে নিয়ে গেলাম’—কদিন আগে রসিকতার সুরে আজকের পত্রিকাকে বলছিলেন বিসিবি সভাপতি আমিনুল ইসলাম বুলবুল। নেদারল্যান্ডস সিরিজের ফাঁকেই বিসিবির পরিচালনা পর্ষদের সভা আজ হচ্ছে সিলেটে। সাধারণত যেটি হয়ে থাকে মিরপুরের বিসিবি কার্যালয়ে। এবার বোর্ড সভার আলোচ্য সূচিতে নির্বাচনী রোডম্যাপ থেকে শুরু করে বিপিএলের আয়োজক স্বত্ব চূড়ান্ত করণসহ থাকছে বেশি কিছু গুরুত্বপূর্ণ ইস্যু।
৯ অক্টোবরের আগেই হওয়ার কথা বিসিবির নির্বাচন। নির্বাচনের আগে নানা গুরুত্বপূর্ণ কার্যক্রম ঝুলে আছে। আজকের সভায় সেসব ঝুলে থাকা বিষয়ে সিদ্ধান্ত আসবে বলে ধারণা করা হচ্ছে। বিসিবির মিডিয়া ও আম্পায়ার্স কমিটির চেয়ারম্যান ইফতেখার রহমান মিঠু আজকের পত্রিকাকে বলেন, ‘সিলেটের সভায় আমরা বিপিএলের আয়োজক স্বত্বের বিষয়ে চূড়ান্ত অনুমোদন দেব। আমরা ইতিমধ্যে সিদ্ধান্ত নিয়েছি যুক্তরাষ্ট্রভিত্তিক ক্রীড়া বিপণন ও ব্যবস্থাপনা প্রতিষ্ঠান আইএমজির সঙ্গে চুক্তি করার। বোর্ড সভায় সেটিই তোলা হবে অনুমোদনের জন্য।’
আলোচনায় আসবে আরও অনেক ইস্যু। ঢাকা প্রিমিয়ার লিগ ও বিপিএলে ফিক্সিং-সংক্রান্ত তদন্ত প্রতিবেদন জমা পড়েছে। বোর্ড সভায় সেই প্রতিবেদন আলোচিত হবে, পর্যালোচনা শেষে বিসিবি নিজেদের সিদ্ধান্ত জানাবে। অপরাধ প্রমাণিত হওয়া ক্রিকেটারের শাস্তির অনুমোদন হতে পারে এ সভায়। সব আলোচনার ভিড়ে সবচেয়ে বড় আলোচ্য বিষয় হচ্ছে বিসিবির নির্বাচন। নির্বাচনের তফসিল ঘোষণা থেকে শুরু করে নির্বাচনের সময়ে পরিচালনা পর্ষদের অবস্থান কেমন হবে, সেটিই এখন বড় প্রশ্ন। ইফতেখার বলেন, ‘নির্বাচনের বিষয়েও আলোচনা হবে। অক্টোবরের শুরুতেই বিসিবি নির্বাচন আয়োজনের লক্ষ্য আছে। সভাপতি শিগগির জাতীয় ক্রীড়া পরিষদের সঙ্গে বসে নির্বাচন কমিশন গঠন ও নির্বাচনের রূপরেখা ঘোষণার উদ্যোগ নেবেন।’
