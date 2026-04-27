কেন বাংলাদেশ ম্যাচে নেই নিউজিল্যান্ড অধিনায়ক

চট্টগ্রামে গতকাল লিটন দাসের সঙ্গে টি-টোয়েন্টি সিরিজের ট্রফি উন্মোচন করেছিলেন টম লাথাম। সংবাদ সম্মেলনেও এসেছিলেন লাথাম। কিন্তু আজ লিটনের সঙ্গে টস করতে দেখা গেল অন্য কাউকে।
নিয়ম অনুযায়ী টসের সময় দুই অধিনায়কের থাকার কথা। চট্টগ্রামের বীরশ্রেষ্ঠ ফ্লাইট লেফটেন্যান্ট মতিউর রহমান স্টেডিয়ামে আজ প্রথম টি-টোয়েন্টিতে লিটনের সঙ্গে লাথামের আসার কথা ছিল। কিন্তু লাথামের পরিবর্তে এসেছেন কেলি। কারণ, গতকাল নেটে ব্যাটিংয়ের সময় ডান পায়ের গোড়ালিতে আঘাত পেয়ে লাথাম প্রথম টি-টোয়েন্টির একাদশ থেকে ছিটকে গেছেন। লাথামের পরিবর্তে কেলি ভারপ্রাপ্ত অধিনায়ক হিসেবে খেলছেন।
আজ নিউজিল্যান্ডের ১৩তম অধিনায়ক হিসেবে আন্তর্জাতিক টি-টোয়েন্টিতে নেতৃত্ব দিচ্ছেন কেলি। কিউইদের জার্সিতে এখন পর্যন্ত তিনি ছয়টি করে ওয়ানডে ও টি-টোয়েন্টি খেলেছেন তিনি। বাংলাদেশের বিপক্ষে সদ্য শেষ হওয়া ওয়ানডে সিরিজে দুটি ফিফটিও করেন এই বাঁহাতি ব্যাটার।
চট্টগ্রামে আজ প্রথম টি-টোয়েন্টিতে টস জিতে ফিল্ডিংয়ের সিদ্ধান্ত নিয়েছেন বাংলাদেশ অধিনায়ক লিটন দাস। এই প্রতিবেদন লেখা পর্যন্ত নিউজিল্যান্ড ১৫ ওভারে ৫ উইকেটে করেছে ১৩০ রান। অধিনায়ক কেলি পাঁচ নম্বরে নেমে ১৫ বলে ১৯ রানে অপরাজিত। ক্যাটেন ক্লার্ক ও ডেন ক্লিভার দুজনেই ৫১ রান করে আউট হয়েছেন।
