‘পাকিস্তান ম্যাচ বয়কট করলে ভারতকে শাস্তি দিত আইসিসি’

ক্রীড়া ডেস্ক    
এবারের এশিয়া কাপে এক গ্রুপে পড়েছে ভারত-পাকিস্তান। ছবি: ক্রিকইনফো
এবারের এশিয়া কাপে এক গ্রুপে পড়েছে ভারত-পাকিস্তান। ছবি: ক্রিকইনফো

রাজনৈতিক বৈরিতায় এখন দ্বিপক্ষীয় সিরিজে ভারত-পাকিস্তানের মুখোমুখি হওয়ার কোনো সম্ভাবনাই নেই। আইসিসি ইভেন্ট, এশিয়া কাপে দুই দল মুখোমুখি হলে ভক্ত-সমর্থকেরা যা একটু উপভোগ করার সুযোগ পান। তবে এবার এশিয়া কাপে দুই দলের ম্যাচ মাঠে গড়ানোর আগেই শুরু হয়ে যায় ‘যুদ্ধ।’

ভারত-পাকিস্তানের রাজনীতির উত্তাপ এত দিন ক্রিকেট থেকে দূরে ছিল ঠিকই। কিন্তু এ বছরের এপ্রিলে ভারত নিয়ন্ত্রিত কাশ্মীরের পেহেলগামে বন্দুকধারীদের গুলিতে পর্যটক নিহতের ঘটনায় পরিস্থিতি আরও ঘোলাটে হতে থাকে। সামরিক সংঘাত শেষে যুদ্ধবিরতির পরও দুই দেশের মধ্যে ক্রিকেটীয় সম্পর্ক চিরতরে বন্ধের দাবি জানানো হয়েছে। এমনকি জুলাইয়ে এশিয়ান ক্রিকেট কাউন্সিল (এসিসি) ভারত-পাকিস্তানকে নিয়ে এশিয়া কাপের সূচি ঘোষণার পরও ভারতের সাবেক ক্রিকেটাররা আপত্তি প্রকাশ করেছেন। শ্রীশান্ত তো এশিয়া কাপ থেকেই পাকিস্তানকে বহিষ্কারের দাবি তুলেছেন। ভারতের কিংবদন্তি মোহাম্মদ আজহারউদ্দিনের মতে দ্বিপক্ষীয় সিরিজই যেহেতু হয় না, মেজর ইভেন্টে খেলার মানে কী!

পাকিস্তানের সঙ্গে খেলা নিয়ে ভারতের নতুন নীতিপাকিস্তানের সঙ্গে খেলা নিয়ে ভারতের নতুন নীতি

আবুধাবিতে আগামীকাল হংকং-আফগানিস্তান ম্যাচ দিয়ে শুরু হচ্ছে ২০২৫ এশিয়া কাপ। যে ভারত-পাকিস্তান ম্যাচ বয়কট নিয়ে এত আলোচনা, এশিয়া কাপ শুরুর আগমুহূর্তে সেটা নিয়ে নীরবতা ভাঙলেন বিসিসিআই সচিব দেবজিত সাইকিয়া। তাঁর মতে এশিয়া কাপে এমনটা ভারত করলে এসিসি-আইসিসির কাছ থেকে ভারত কড়া শাস্তি পেত। এনডিটিভিকে দেওয়া সাক্ষাৎকারে বিসিসিআই সচিব বলেন, ‘কেন্দ্রীয় সরকার সবকিছু বিবেচনায় নিয়েই কথা বলেছে। এমনকি ক্রিকেটার ও বোর্ডের স্বার্থের কথাও চিন্তা করেছে। এটা একটা বহুজাতিক টুর্নামেন্ট। কোনো দল যদি না খেলে, তাহলে সেই দলকে বিভিন্ন রকম শাস্তি দেওয়া হতো। তাতে অনেক ক্রিকেটার ও তাদের ক্যারিয়ার হুমকির মুখে পড়ত।’

পাকিস্তানের বিপক্ষে খেলা নিয়ে এ বছরের ২১ আগস্ট ভারতের যুব ও ক্রীড়া মন্ত্রণালয় নতুন নীতি প্রকাশ করেছে। সেই নীতি অনুযায়ী, পাকিস্তানের বিপক্ষে কোনো দ্বিপক্ষীয় সিরিজ ভারত তো আয়োজন করবেই না ভারত। এমনকি প্রতিবেশী দেশেও ভারত সফর করবে না। তবে ভারতীয় অ্যাথলেট কিংবা খেলোয়াড়েরা বহুজাতীয় টুর্নামেন্ট কিংবা ইভেন্টে পাকিস্তান থাকলেও অংশ নেবেন। সাইকিয়া বলেন, ‘ক্রিকেট অথবা অন্য যেকোনো খেলায় কেন্দ্রীয় সরকারের ক্রীড়া বিভাগ বিভিন্ন ধরনের নীতিমালা তৈরি করে থাকে। আমি নিশ্চিত যে কেন্দ্রীয় সরকার খুবই সাহসী সিদ্ধান্ত নিয়েছে। এটা জাতীয় পর্যায়ে সব ধরনের ক্রীড়া ফেডারেশনের অংশগ্রহণের নিশ্চয়তা দেবে। বহুজাতিক টুর্নামেন্টে আমরা সেটা চিন্তা করে পদক্ষেপ নিতে পারব।’

‘ভারত-পাকিস্তান ম্যাচ এখন স্রেফ একটা তামাশা’‘ভারত-পাকিস্তান ম্যাচ এখন স্রেফ একটা তামাশা’

রাজনৈতিক কারণে ভারত-পাকিস্তান ম্যাচ বয়কটের ঘটনা অবশ্য বেশি পুরোনো নয়। সেই ম্যাচ আন্তর্জাতিক পর্যায়ের না হলেও এটা নিয়ে অনেক আলোচনা হয়েছে। এ বছরের জুলাইয়ে ওয়ার্ল্ড চ্যাম্পিয়নশিপ অব লিজেন্ডসে (ডব্লুসিএল) পাকিস্তানের বিপক্ষে গ্রুপ পর্বের ম্যাচ, সেমিফাইনাল—এই দুই ম্যাচ বয়কট করেছিল ভারত। ওয়াকওভার পেয়ে ফাইনালে উঠলেও ডব্লুসিএলে চ্যাম্পিয়ন হতে পারেনি পাকিস্তান।

এবারের এশিয়া কাপে সালমান আলী আঘার নেতৃত্বাধীন পাকিস্তান তাদের সব ম্যাচ খেলবে দুবাইয়ে। ১২ সেপ্টেম্বর ওমানের বিপক্ষে ম্যাচ দিয়ে শুরু পাকিস্তানের এশিয়া কাপ মিশন। চিরপ্রতিদ্বন্দ্বী ভারতের বিপক্ষে দুবাইয়ে পাকিস্তান খেলবে এক দিন বিরতি দিয়ে (১৪ সেপ্টেম্বর)। গ্রুপ পর্বের শেষ ম্যাচ ১৭ সেপ্টেম্বর সালমানের পাকিস্তান খেলবে আরব আমিরাতের বিপক্ষে।

এশিয়া কাপে বাংলাদেশের প্রতিপক্ষ কারা, আবারও ভারতের ‘সুবিধা’এশিয়া কাপে বাংলাদেশের প্রতিপক্ষ কারা, আবারও ভারতের ‘সুবিধা’

বিষয়:

খেলাক্রিকেটভারতীয় ক্রিকেটআইসিসিটি-টোয়েন্টি ক্রিকেটপাকিস্তান ক্রিকেট
