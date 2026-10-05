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ক্রিকেট

টুর্নামেন্টের মাঝপথে সরেই গেল পাকিস্তান

ক্রীড়া ডেস্ক    
টুর্নামেন্টের মাঝপথে সরেই গেল পাকিস্তান
খেলার অনুমতি দেয়নি পিসিবি। ছবি: সংগৃহীত

মাঠে নামা হলো না পাকিস্তান চ্যাম্পিয়নসের। পাকিস্তান ক্রিকেট বোর্ডের (পিসিবি) কাছ থেকে নো অবজেকশন সার্টিফিকেট (এনওসি) না পাওয়ায় চলমান ওয়ার্ল্ড চ্যাম্পিয়নশিপ অব লেজেন্ডসের (ডব্লিউসিএল) তৃতীয় মৌসুম থেকে সরে দাঁড়িয়েছে দলটি।

গত ৩ অক্টোবর সংযুক্ত আরব আমিরাতে শুরু হয়েছে এবারের ডব্লিউসিএল। প্রথম ম্যাচেই বাংলাদেশের সাবেকদের বিপক্ষে মাঠে নামার কথা ছিল পাকিস্তান চ্যাম্পিয়নসের। তবে তারা এনওসি না পাওয়ায় ম্যাচটি আর মাঠে গড়ায়নি। টুর্নামেন্টের মাঝপথে এসে পাকিস্তান চ্যাম্পিয়নস জানিয়ে দেয়, এবারের আসরে অংশ নিচ্ছে না তারা।

দলটির মালিক কামিল খান পিসিবির সিদ্ধান্ত পুনর্বিবেচনার জন্য আবেদন করেছিলেন। দলের অংশগ্রহণ নিশ্চিত করতে বোর্ডের সঙ্গে আলোচনাও চালিয়ে যাচ্ছিলেন তিনি। তবে পিসিবি নিজেদের অবস্থান পরিবর্তন করেনি।

এক বিবৃতিতে পাকিস্তান চ্যাম্পিয়নস বলেছে, ‘পাকিস্তান চ্যাম্পিয়ন্স দুঃখের সঙ্গে নিশ্চিত করছে যে, পাকিস্তান ক্রিকেট বোর্ড প্রয়োজনীয় এনওসি দিতে অস্বীকৃতি জানানোর সিদ্ধান্ত বহাল রাখায় দলটি চলমান ওয়ার্ল্ড চ্যাম্পিয়নশিপ অব লেজেন্ডসে অংশ নিতে পারবে না।’

বিবৃতিতে আরও বলা হয়েছে, ‘আমরা পিসিবির কর্তৃত্ব ও তাদের সিদ্ধান্তকে সম্মান করি। তবে বিশ্বজুড়ে ক্রিকেট কিংবদন্তিদের এই আয়োজনে পাকিস্তান চ্যাম্পিয়ন্সের প্রতিনিধিত্ব করার সুযোগ আমাদের খেলোয়াড়েরা না পাওয়ায় স্বাভাবিকভাবেই আমরা হতাশ।’

পাকিস্তান চ্যাম্পিয়নসকে এনওসি না দেওয়ার পেছনে রয়েছে গত মৌসুমের বিতর্ক। ২০২৫ সালে ভারত চ্যাম্পিয়নস রাজনৈতিক উত্তেজনার মধ্যে পাকিস্তান চ্যাম্পিয়নসের বিপক্ষে দুটি ম্যাচ খেলতে অস্বীকৃতি জানায়। এর মধ্যে একটি ছিল সেমিফাইনাল।

ঘটনার পর ডব্লিউসিএল আয়োজকদের সমালোচনা করে পিসিবি। পিসিবি দাবি ছিল, আয়োজকেরা পরিস্থিতি যথাযথভাবে সামলাতে পারেনি। বিশেষ করে ভারত ম্যাচ না খেললেও পয়েন্ট পাওয়ার ঘটনায় পিসিবি অসন্তোষ প্রকাশ করেছিল।

ফাইনাল দিয়ে আগামী ১৮ অক্টোবর ডব্লিউসিএল শেষ হবে। সাতটি দল অংশ নিচ্ছে এই আসরে। পাকিস্তান চ্যাম্পিয়নসের সঙ্গে ভারতের ম্যাচটি ১০ অক্টোবর হওয়ার কথা ছিল। তবে পাকিস্তানের সরে দাঁড়ানোয় সেই ম্যাচ আর হবে না।

বিষয়:

খেলাক্রিকেটপাকিস্তান ক্রিকেট
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