ক্রিকেট

দুবাইকে জিতিয়ে ম্যাচসেরা মোস্তাফিজ

ক্রীড়া ডেস্ক    
দুর্দান্ত বোলিংয়ে ম্যাচসেরার পুরস্কার পেয়েছেন মোস্তাফিজুর রহমান। ছবি: ফেসবুক
দুর্দান্ত বোলিংয়ে ম্যাচসেরার পুরস্কার পেয়েছেন মোস্তাফিজুর রহমান। ছবি: ফেসবুক

সংযুক্ত আরব আমিরাতের আন্তর্জাতিক লিগ টি-টোয়েন্টিতে দারুণ ছন্দে আছেন মোস্তাফিজুর রহমান। বাঁহাতের কাটার-স্লোয়ারে বিভ্রান্ত করে তুলে নিচ্ছেন একের পর এক উইকেট। তাঁর দল দুবাই ক্যাপিটালসও আছে জয়ের ধারায়। দুর্দান্ত বোলিংয়ে তিনি পেয়েছেন ম্যাচসেরার পুরস্কার।

আবুধাবির শেখ জায়েদ স্টেডিয়ামে বাংলাদেশ সময় আজ বিকেলে মুখোমুখি হয়েছে গালফ জায়ান্টস-দুবাই ক্যাপিটালস।গালফ জায়ান্টসের বিপক্ষে ইনিংসের দ্বিতীয় ওভারে বোলিংয়ে এসে চার-ছক্কা হজম করে ১৩ রান দিয়েছেন মোস্তাফিজ। নিজের প্রথম ওভারে খরুচে মোস্তাফিজকে বোলিং করাননি দুবাই ক্যাপিটালসের অধিনায়ক মোহাম্মদ নবি। ১৪তম ওভারে বোলিংয়ে এসেই মোস্তাফিজ দেখান তাঁর ভেলকি। সেই ওভারের দ্বিতীয়, চতুর্থ ও পঞ্চম বলে বাংলাদেশের বাঁহাতি পেসার তুলে নিয়েছেন জেমস ভিন্স, আজমতউল্লাহ ওমরজাই ও শন ডিকসনের তিনটি গুরুত্বপূর্ণ উইকেট। হ্যাটট্রিক করতে না পারলেও নিজের ব্যক্তিগত দ্বিতীয় ওভার বোলিংয়ে এসে ৬ রান খরচ করেন মোস্তাফিজ। ৩.৫ ওভারে ৩৪ রানে নিয়েছেন ৩ উইকেট। ইনিংসের শেষ ওভারে তাঁর করা তৃতীয় থেকে পঞ্চম বলে গালফ জায়ান্টসের তিন ব্যাটার আয়ান আফজাল খান, হায়দার রাজ্জাক, মার্ক অ্যাডাইর-প্রত্যেকেই রানআউট হয়েছেন।

মোস্তাফিজের দুর্দান্ত বোলিংয়ে টস হেরে আগে ব্যাটিং পাওয়া গালফ জায়ান্টস ১৯.৫ ওভারে ১৫৬ রানে গুটিয়ে গেছে। জয়ের লক্ষ্যে নেমে ১৯.২ ওভারে ৪ উইকেটে ১৬২ রান করে ফেলে দুবাই ক্যাপিটালস। চার বল হাতে রেখে দুবাইয়ের ৬ উইকেটের জয়ে মোস্তাফিজ হয়েছেন ম্যান অব দ্য ম্যাচ। এবারের আইএল টি-টোয়েন্টিতে এখন পর্যন্ত ৭ ম্যাচে ৮.২৯ ইকোনমিতে নিয়েছেন ১৪ উইকেট। টুর্নামেন্টে এখন পর্যন্ত দ্বিতীয় সর্বোচ্চ উইকেটশিকারী বাংলাদেশের এই বাঁহাতি পেসার। ১৫ উইকেট নিয়ে সর্বোচ্চ উইকেটশিকারী মোস্তাফিজের দুবাই ক্যাপিটালসের সতীর্থ ওয়াকার সালামখেইল। ৮ ম্যাচে ৭.৪৯ ইকোনমিতে সালামখেইল বোলিং করেছেন।

গালফ জায়ান্টসের বিপক্ষে ৬ উইকেটে জেতার পর দুবাই ক্যাপিটালসের পয়েন্ট এখন ৮। সমান ৮ পয়েন্ট এমআই এমিরেটসও। এই দলে খেলছেন বাংলাদেশের তারকা অলরাউন্ডার সাকিব আল হাসান। তবে নেট রানরেটের কারণে এগিয়ে দুবাই ক্যাপিটালস। ‍+০.৮৩৬ নেট রানরেট নিয়ে দুইয়ে অবস্থান করছে মোস্তাফিজের দুবাই। তিন নম্বরে অবস্থান করা সাকিবের এমিরেটসের নেট রানরেট ‍+০.৩৪১। দুবাই ক্যাপিটালস ও এমআই এমিরেটস আট ও সাত ম্যাচ খেলেছে এখন পর্যন্ত। চার ও পাঁচে থাকা গালফ জায়ান্টস, আবুধাবি নাইট রাইডার্স দুই দলেরই পয়েন্ট ৬। চার পয়েন্ট নিয়ে ছয় দলের মধ্যে ছয় নম্বরে অবস্থান করছে শারজা ওয়ারিয়র্স।

ক্রিকেট

মিঠুনকে কেন অধিনায়ক করল ঢাকা ক্যাপিটালস

‎নিজস্ব প্রতিবেদক, ঢাকা‎
২০২৬ বিপিএলে ঢাকা ক্যাপিটালসের অধিনায়ক মোহাম্মদ মিঠুন। ছবি: বিসিবি
২০২৬ বিপিএলে ঢাকা ক্যাপিটালসের অধিনায়ক মোহাম্মদ মিঠুন। ছবি: বিসিবি

সাইফ হাসান, তাসকিন আহমেদ, নাসির হোসেন, ইমাদ ওয়াসিম—ঢাকা ক্যাপিটালসকে ২০২৬ বিপিএলে কে নেতৃত্ব দেবেন, এ প্রশ্নের উত্তরে গত ১২ ডিসেম্বর ফ্র্যাঞ্চাইজিটির প্রধান নির্বাহী আতিক ফাহাদ এই চার ক্রিকেটারের নাম উল্লেখ করেছিলেন। কিন্তু অধিনায়ক হওয়ার দৌড়ে থাকা এই চার ক্রিকেটারের কারও কাঁধেই ঢাকা ক্যাপিটালসের নেতৃত্বভার ওঠেনি।

২৬ ডিসেম্বর শুরু হতে যাওয়া ছয় দলের বিপিএল সামনে রেখে ফ্র্যাঞ্চাইজিগুলো এরই মধ্যে অনুশীলন শুরু করে দিয়েছে। ঢাকা ক্যাপিটালস আজ আনুষ্ঠানিকভাবে প্রস্তুতি শুরু করেছে। অনুশীলনের সময়ই মোহাম্মদ মিঠুনকে অধিনায়ক ঘোষণা করেছে ঢাকা। অনুশীলন শেষে সংবাদমাধ্যমের সঙ্গে কথা বলেছেন ফ্র্যাঞ্চাইজিটির নবনির্বাচিত অধিনায়ক মিঠুন ও প্রধান নির্বাহী আতিক ফাহাদ কথা বলেছেন। সাংবাদিকদের আতিক ফাহাদ বলেন, ‘আমাদের প্রত্যেক ক্রিকেটারই অধিনায়ক হওয়ার যোগ্য। আপনি হয়তো দেখেছেন আমাদের সাইফ, তাসকিন, ইমাদ ওয়াসিম আছে। আরও অনেকেই আছে। কাকে অধিনায়কত্ব দেব, সেটা ঠিক করতে আমাদের ম্যানেজমেন্ট, কোচিং প্যানেলেরও অনেক কষ্ট করতে হয়েছে।’

মিঠুনের নেতৃত্বে গত বছর বিপিএলে ফাইনালে উঠেছিল চিটাগং কিংস। গত বিপিএল দেখেই মূলত ঢাকা ক্যাপিটালস এবার তাঁকে (মিঠুন) অধিনায়ক করা হয়েছে বলে জানিয়েছেন ফাহাদ। সাংবাদিকদের ঢাকা ক্যাপিটালসের প্রধান নির্বাহী বলেন, ‘সবকিছু দেখে শেষ বিপিএলে ফাইনালে নিয়ে গিয়েছিল দলকে এবং আমাদেরও যেহেতু এবার শিরোপা জয়ের ইচ্ছা রয়েছে, আমরা কাপ নিয়ে যাব। সেই পরিকল্পনা থেকেই আমাদের কোচিং প্যানেল সিদ্ধান্ত নিয়েছে মিঠুন ভাইকে দেওয়ার। গত বছর দলকে ফাইনালে নিয়ে গিয়েছে। আশা করি সে এ বছর ফাইনালে কাপসহ নিয়ে যাবে।’

ফরচুন বরিশালের কাছে হেরে মিঠুনের নেতৃত্বাধীন চিটাগং কিংস সবশেষ বিপিএলে রানার্সআপ হয়েছিল। এবার ঢাকা ক্যাপিটালসের হয়ে সেই অধরা স্বপ্ন পূরণ করতে চান মিঠুন। ৩৪ বছর বয়সী এই উইকেটরক্ষক ব্যাটার আজ সাংবাদিকদের বলেন, ‘ট্রফি উঁচিয়ে ধরা তো দীর্ঘ সময়ের ব্যাপার। প্রথমে আমি ঢাকা ক্যাপিটালসের ম্যানেজমেন্টকে ধন্যবাদ জানাতে চাই। তাঁরা আমাকে যোগ্য মনে করেছেন। অনেক বড় একটা দায়িত্ব দিয়েছে। আমি চেষ্টা করব আমার সর্বোচ্চটা দিয়ে এবং আমার যে দল আছে, সেই দলকে একসঙ্গে রাখার ও আমাদের যে চূড়ান্ত লক্ষ্য, সেই লক্ষ্যের (শিরোপা) দিকে টুর্নামেন্টের শেষ পর্যন্ত নজর থাকবে। আমরা দল হিসেবে যত দ্রুত নিজেদের তৈরি করতে পারব, পরে গিয়ে সেটা বেশি করে কাজে দেবে।’

সবশেষ বিপিএলে থিসারা পেরেরার নেতৃত্বে ঢাকা ক্যাপিটালস সাত দলের মধ্যে ছয় নম্বরে থেকে শেষ করেছিল। এবারের বিপিএলে সর্বোচ্চ ১ কোটি ১০ লাখ টাকায় নাঈম শেখকে কিনেছে চট্টগ্রাম রয়্যালস। দ্বিতীয় সর্বোচ্চ ৯২ লাখ টাকা দাম উঠেছে হৃদয়ের। তাঁকে কিনেছে রংপুর রাইডার্স। একই দল লিটনকে কিনেছে ৭০ লাখ টাকায়। তাসকিনকে সরাসরি চুক্তিতে নিয়েছে ঢাকা ক্যাপিটালস। এই বিপিএলেই প্রথমবারের মতো অংশ নিচ্ছে নোয়াখালী এক্সপ্রেস। তবে সর্বোচ্চ চারবারের চ্যাম্পিয়ন কুমিল্লা ভিক্টোরিয়ান্স। নেই ডিফেন্ডিং চ্যাম্পিয়ন ফরচুন বরিশালও। সাকিব আল হাসান, তামিম ইকবালকেও দেখা যাবে না ২০২৬ বিপিএলে।

খেলাক্রিকেটবিপিএলবাংলাদেশ ক্রিকেটটি-টোয়েন্টি ক্রিকেট
ক্রিকেট

মোস্তারির ফিফটিতে উত্তরাঞ্চলের হ্যাটট্রিক জয়, হেরেই চলেছে পূর্বাঞ্চল

ক্রীড়া ডেস্ক    
৫১ রানে অপরাজিত ছিলেন মোস্তারি। ছবি: বিসিবি
৫১ রানে অপরাজিত ছিলেন মোস্তারি। ছবি: বিসিবি

মেয়েদের বাংলাদেশ ক্রিকেট লিগে (বিসিএল) দুই রকম অভিজ্ঞতার মধ্য দিয়ে যাচ্ছে উত্তরাঞ্চল এবং পূর্বাঞ্চল। হ্যাটট্রিক জয় তুলে নিয়েছে উত্তরের দলটি। দলের জয়ের ধারা অব্যাহত রাখতে আরও একবার ফিফটির দেখা পেয়েছেন সোবহানা মোস্তারি। অন্যদিকে টানা ৩ হারের তিক্ত অভিজ্ঞতা হলো পূর্বাঞ্চলের।

হার দিয়ে বিসিএলের এবারের পর্ব শুরু করে উত্তরাঞ্চল। এরপর দুর্দান্ত প্রত্যাবর্তনের গল্প লিখে টানা তিন জয় তুলে নিল মোস্তারির দল। সবশেষ ম্যাচে দক্ষিণাঞ্চলকে ৯ উইকেটের বিশাল ব্যবধানে হারিয়েছে তারা। রাজশাহী বিভাগীয় স্টেডিয়ামে এদিন পূর্ণ ২০ ওভার খেলা হয়নি। ঘন কুয়াশার কারণে দুই দলের ম্যাচের আয়ু ১১ ওভারে নামিয়ে আনা হয়। পুনঃনির্ধারিত ওভারে ৯ উইকেট হারিয়ে ৭৯ রান তোলে দক্ষিণাঞ্চল।

২০ রান করেন লতা মণ্ডল। ১৭ রান আসে ফারজানা হক পিংকির ব্যাট থেকে। সানজিদা আক্তার মেঘলা, ফারজানা ইয়াসমিন মেধা ও মেহেরুন নেসা জয়া দুটি করে উইকেট নেন। রান তাড়ায় ১২ বল হাতে রেখে জয় তুলে নেয় উত্তরাঞ্চল। ৩০ বলে ৫১ রানে অপরাজিত থাকেন মোস্তারি। ১০টি বাউন্ডারিতে সাজানো তাঁর ১৭০ স্ট্রাইকরেটের ইনিংস। ২৪ রান আসে শামিমা সুলতানার ব্যাট থেকে। উত্তরাঞ্চলের পতন হওয়া একমাত্র উইকেটটা নেন মারুফা আক্তার। ২ ওভারে ২৭ রান দেন এই পেসার।

একই ভেন্যুতে দিনের অপর ম্যাচে পূর্বাঞ্চলকে ৩৫ রানে হারিয়েছে মধ্যাঞ্চল। তাদের করা ১৩৬ রানের জবাবে ১০১ রানে গুটিয়ে যায় ফাহিমা খাতুনের দল। ৩৮ রান করেন স্বর্ণা আক্তার। ১৯ রান আসে হালিমাতুল সাদিয়ার ব্যাট থেকে। ফারিহা তৃষ্ণা ও ঋতু মনি তিনটি করে উইকেট নেন। এর আগে মধ্যাঞ্চলের হয়ে অধিনায়ক নিগার সুলতানা জ্যোতি ৩৭ ও ঋতু এনে দেন ২৭ রান। ২২ রানে ৩ উইকেট নেন ফাহিমা।

খেলাক্রিকেটবিসিএল
ফুটবল

রোনালদোকে ছুঁয়ে সিউ উদ্‌যাপন করে কী বললেন এমবাপ্পে

ক্রীড়া ডেস্ক    
আপডেট : ২১ ডিসেম্বর ২০২৫, ১৮: ৪৩
ক্রিস্টিয়ানো রোনালদোকে ছুঁয়ে তাঁর মতো সিউ উদযাপন করেন কিলিয়ান এমবাপ্পে। ছবি: এএফপি
ক্রিস্টিয়ানো রোনালদোকে ছুঁয়ে তাঁর মতো সিউ উদযাপন করেন কিলিয়ান এমবাপ্পে। ছবি: এএফপি

ক্রিস্টিয়ানো রোনালদোর কাছাকাছি আগেই পৌঁছে গিয়েছিলেন কিলিয়ান এমবাপ্পে। রেকর্ড ভাঙা ছিল এমবাপ্পের কাছে কেবল সময়ের ব্যাপার। ফরাসি তারকা ফরোয়ার্ড সেটা করতে না পারলেও দিনটা রাঙিয়েছেন নিজের মতো করে। রোনালদোকে ছুঁয়ে তাঁকে নিয়ে আবেগঘন বার্তা দিয়েছেন এমবাপ্পে।

লা লিগায় সেভিয়ার বিপক্ষে একেবারে শেষ মুহূর্তে গোল করে এমবাপ্পে বসে যান কিংবদন্তি রোনালদোর পাশে। সান্তিয়াগো বার্নাব্যুতে ৮৬ মিনিটে পেনাল্টি থেকে গোল করে এমবাপ্পে চলে যান কর্নার ফ্ল্যাগের কাছে। দর্শকদের উদ্দেশ্যে রোনালদোর মতো সিউ উদযাপন করেন এমবাপ্পে। রিয়াল মাদ্রিদের হয়ে এক বছরে যৌথভাবে সর্বোচ্চ ৫৯ গোলের রেকর্ড এখন রোনালদো ও এমবাপ্পের। সেভিয়ার বিপক্ষে ম্যাচ শেষে স্প্যানিশ সংবাদমাধ্যম মুন্দো দেপোর্তিভোকে এমবাপ্পে বলেন, ‘তিনি (রোনালদো) আমার আদর্শ। রিয়াল মাদ্রিদের এই উদযাপনটা (সিউ) তার জন্যই। তাকে উদ্দেশ্য করে চিৎকার দিতে চেয়েছিলাম। কারণ, সে সব সময় আমার পাশে থেকেছেন। মাদ্রিদে মানিয়ে নিতে সাহায্য করেছেন। মাদ্রিদকে ম্যাচ জেতাতে এটা অনেক বেশি অবদান রেখেছে।’

সান্তিয়াগো বার্নাব্যুর গত রাতটা ছিল এমবাপ্পেময়। ২৭তম জন্মদিনের রাতে তাঁর দল রিয়াল মাদ্রিদ জিতেছে ২-০ গোলে। রোনালদোর রেকর্ড ছুঁয়ে ভক্ত-সমর্থকদের অগ্রিম বড় দিন ও নতুন বছরের শুভেচ্ছা জানালেন এমবাপ্পে। সেভিয়ার বিপক্ষে জয়ের পর ফরাসি ফরোয়ার্ড বলেন, ‘আজ আমি সেটা তাঁর (রোনালদো) সঙ্গেই শেয়ার করতে চেয়েছিলাম। তাঁর সঙ্গে আমার সম্পর্ক অনেক ভালো। তিনি আমার বন্ধু। তাঁকে ও মাদ্রিদের ভক্ত-সমর্থকদের আমার পক্ষ থেকে সর্বোচ্চ শুভকামনা। সবাইকে বড় দিন ও নতুন বছরের শুভেচ্ছা।’ ২০১৩ সালে রিয়ালের হয়ে সব ধরনের প্রতিযোগিতা মিলে ৫৯ গোল করেছিলেন রোনালদো।

চলতি মৌসুমে এখন পর্যন্ত রিয়ালের হয়ে ২৪ ম্যাচ খেলেছেন এমবাপ্পে। ২৯ গোলের পাশাপাশি অ্যাসিস্ট করেছেন ৫ গোলে। গত রাতে সান্তিয়াগো বার্নাব্যুতে রিয়ালের অপর গোল ৩৮ মিনিটে করেন জুড বেলিংহাম। ৬৮ মিনিটে ডিফেন্ডার মার্কোস দো নাসিমেন্তো তেক্সেইরা লাল কার্ড দেখলে সেভিয়া ১০ জনের দলে পরিণত হয়। সেভিয়ার বিপক্ষে ২-০ গোলের জয়ে রিয়াল মাদ্রিদ এখন নিশ্বাস ফেলছে বার্সেলোনার ঘাড়ে। ২০২৫-২৬ মৌসুমের লা লিগায় ১৮ ম্যাচে ৪২ পয়েন্ট নিয়ে পয়েন্ট তালিকার দুইয়ে রিয়াল। ১৭ ম্যাচে ৪৩ পয়েন্ট নিয়ে সবার ওপরে বার্সেলোনা।

খেলাক্রিস্টিয়ানো রোনালদোফুটবলপর্তুগাল ফুটবল
ক্রিকেট

ভারতকে গুঁড়িয়ে ১৩ বছর পর চ্যাম্পিয়ন পাকিস্তান

ক্রীড়া ডেস্ক    
আপডেট : ২১ ডিসেম্বর ২০২৫, ১৮: ২৪
ভারতকে ১৯১ রানে হারিয়ে অনূর্ধ্ব-১৯ এশিয়া কাপের চ্যাম্পিয়ন পাকিস্তান। ছবি: এসিসি
ভারতকে ১৯১ রানে হারিয়ে অনূর্ধ্ব-১৯ এশিয়া কাপের চ্যাম্পিয়ন পাকিস্তান। ছবি: এসিসি

বৈভব সূর্যবংশীসহ ভারতের অন্য ক্রিকেটাররা ডাগআউটে মাথা নিচু করে বসে আছেন। ভারতের কোচিং স্টাফদের চোখেমুখেও দেখা গেছে হতাশা। যতই ব্যাটিংবান্ধব পিচ হোক, হাতে ১ উইকেট নিয়ে ২০০-এর বেশি রান করা একরকম অসম্ভবই বটে। দুবাইয়ের আইসিসি একাডেমিতে আজ ভারতকে বিধ্বস্ত করে হেসেখেলে অনূর্ধ্ব-১৯ এশিয়া কাপের শিরোপা জিতল পাকিস্তান।

২৪তম ওভারের দ্বিতীয় বলে ভারতের টেলএন্ডার ব্যাটার হেনিল প্যাটেল ফেরার পর পাকিস্তানের চ্যাম্পিয়ন হওয়া কেবল সময়ের ব্যাপার হয়ে দাঁড়ায়। পাকিস্তানিদের অপেক্ষা বাড়িয়েছেন দীপেশ দেবেন্দ্রন। ভারতের এই পেসার একের পর এক চার-ছক্কা মেরে শুধু হারের ব্যবধানই কমিয়েছেন। তাঁকে ফিরিয়েই পাকিস্তান নিশ্চিত করেছে ২০২৫ অনূর্ধ্ব-১৯ এশিয়া কাপের শিরোপা। চিরপ্রতিদ্বন্দ্বীদের হারিয়ে চ্যাম্পিয়ন হওয়ার পর পুরো পাকিস্তান ডাগআউট উল্লাসে ফেটে পড়ে। সতীর্থদের ঘাড়ে চড়েও ক্রিকেটারদের অনেকে মেতেছেন শিরোপা জয়ের আনন্দে।

অনূর্ধ্ব-১৯ এশিয়া কাপের শিরোপা পাকিস্তান এর আগে একবারই জিতেছিল। ২০১২ সালে চিরপ্রতিদ্বন্দ্বী ভারতের বিপক্ষে যুগ্মভাবে চ্যাম্পিয়ন হয়েছিল পাকিস্তান। ১৩ বছর পর এবার আর শিরোপা ভাগাভাগি করতে হয়নি ভারত-পাকিস্তানকে। দুবাইয়ে আইসিসি একাডেমি মাঠে ভারতকে ১৯১ রানে হারিয়ে নিজেদের ইতিহাসে দ্বিতীয়বার অনূর্ধ্ব-১৯ এশিয়া কাপের শিরোপা জিতল পাকিস্তান।


দুবাইয়ের আইসিসি একাডেমিতে ৩৪৮ রানের লক্ষ্যে নেমে বিস্ফোরক শুরু করে ভারত। ইনিংসের প্রথম ওভার করতে আসা আলী রাজাকে পিটিয়ে ২১ রান নিয়েছে ভারত। যার মধ্যে ২ ছক্কা ও ১ চারে একাই ১৮ রান নেন সূর্যবংশী। ব্যক্তিগত ২৪ রানে একবার তিনি জীবনও পেয়েছেন। দ্বিতীয় ওভারের পঞ্চম বলে মোহাম্মদ সায়েমকে উড়িয়ে মারতে যান সূর্যবংশী। ডিপ ব্যাকওয়ার্ড পয়েন্ট থেকে দৌড়ে এসেও বলের নাগাল পাননি আলী রাজা।

সূর্যবংশীর ক্যাচ মিসের পর হয়তো মনে হচ্ছিল, সুযোগটা কাজে লাগিয়ে তাণ্ডব চালিয়ে যদি তিনি ভারতকে জিতিয়ে দেন। তবে পাকিস্তানের দুর্দান্ত বোলিংয়ে চোখে রীতিমতো সর্ষেফুল দেখেছে ভারত। ২.২ ওভারে ১ উইকেটে ৩২ রান থেকে ২৩.২ ওভারে ৯ উইকেটে ১২০ রানে পরিণত হয় আয়ুশ মাত্রের নেতৃত্বাধীন ভারত। ২৪ রানে বেঁচে যাওয়া সূর্যবংশী আউট হয়েছেন ২৬ রানে।

ভারতের ইনিংসে সর্বোচ্চ ৩৬ রানের জুটি হয়েছে দশম উইকেটেই। কিশান সিং ও দীপেশ দেবেন্দ্রন ১৮ বলে ৩৬ রানের জুটি গড়েন। ২৭তম ওভারের দ্বিতীয় বলে দেবেন্দ্রনকে ফিরিয়ে ভারতের ইনিংসের ইতি টেনেছেন পাকিস্তানি পেসার আলী রাজা। ১৬ বলে ৬ চার ও ২ ছক্কায় দেবেন্দ্রনের ৩৬ রানই ভারতের ইনিংস সর্বোচ্চ রান। আয়ুশ মাত্রের দল ২৬.২ ওভারে ১৫৬ রানে গুটিয়ে যায়। পাকিস্তানের আলী রাজা নিয়েছেন ৪ উইকেট। দুটি করে উইকেট নিয়েছেন সায়েম, আবদুল সুবহান ও হুজাইফা হাসান।

ফাইনালে আজ টস জিতে আগে ফিল্ডিংয়ের সিদ্ধান্ত নিয়েছেন ভারতীয় অধিনায়ক আয়ুশ মাত্রে। প্রথমে ব্যাটিং পাওয়ার সুযোগ কাজে লাগিয়ে ৫০ ওভারে ৮ উইকেটে ৩৪৭ রান করে পাকিস্তান। ইনিংস সর্বোচ্চ ১৭২ রান করেন সামির মিনহাস। ১১৩ বলের ইনিংসে ১৭ চার ও ৯ ছক্কা মেরেছেন তিনি। ভারতের দীপেশ দেবেন্দ্রন ১০ ওভারে ৮৩ রানে নিয়েছেন ৩ উইকেট। দুটি করে উইকেট নিয়েছেন হেনিল প্যাটেল ও খিলান প্যাটেল। এক উইকেট পেয়েছেন কনিষ্ক চৌহান। ভারতের বাঁহাতি পেসার কিষাণ সিং ৫ ওভারে ৫০ রান খরচ করেও কোনো উইকেট পাননি।

মিনহাস একই সঙ্গে ফাইনালসেরা, টুর্নামেন্টসেরার পুরস্কার পেয়েছেন পাকিস্তানি ওপেনার মিনহাস। টুর্নামেন্ট সর্বোচ্চ ৪৭১ রান করেছেন তিনি। ২ সেঞ্চুরি ও ১ ফিফটি করেছেন।

খেলাপাকিস্তানএশিয়া কাপক্রিকেটঅনূর্ধ্ব–১৯পাকিস্তান ক্রিকেটওয়ানডে ক্রিকেট
