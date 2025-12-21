Ajker Patrika
ক্রিকেট

মোস্তারির ফিফটিতে উত্তরাঞ্চলের হ্যাটট্রিক জয়, হেরেই চলেছে পূর্বাঞ্চল

ক্রীড়া ডেস্ক    
৫১ রানে অপরাজিত ছিলেন মোস্তারি। ছবি: বিসিবি
৫১ রানে অপরাজিত ছিলেন মোস্তারি। ছবি: বিসিবি

মেয়েদের বাংলাদেশ ক্রিকেট লিগে (বিসিএল) দুই রকম অভিজ্ঞতার মধ্য দিয়ে যাচ্ছে উত্তরাঞ্চল এবং পূর্বাঞ্চল। হ্যাটট্রিক জয় তুলে নিয়েছে উত্তরের দলটি। দলের জয়ের ধারা অব্যাহত রাখতে আরও একবার ফিফটির দেখা পেয়েছেন সোবহানা মোস্তারি। অন্যদিকে টানা ৩ হারের তিক্ত অভিজ্ঞতা হলো পূর্বাঞ্চলের।

হার দিয়ে বিসিএলের এবারের পর্ব শুরু করে উত্তরাঞ্চল। এরপর দুর্দান্ত প্রত্যাবর্তনের গল্প লিখে টানা তিন জয় তুলে নিল মোস্তারির দল। সবশেষ ম্যাচে দক্ষিণাঞ্চলকে ৯ উইকেটের বিশাল ব্যবধানে হারিয়েছে তারা। রাজশাহী বিভাগীয় স্টেডিয়ামে এদিন পূর্ণ ২০ ওভার খেলা হয়নি। ঘন কুয়াশার কারণে দুই দলের ম্যাচের আয়ু ১১ ওভারে নামিয়ে আনা হয়। পুনঃনির্ধারিত ওভারে ৯ উইকেট হারিয়ে ৭৯ রান তোলে দক্ষিণাঞ্চল।

২০ রান করেন লতা মণ্ডল। ১৭ রান আসে ফারজানা হক পিংকির ব্যাট থেকে। সানজিদা আক্তার মেঘলা, ফারজানা ইয়াসমিন মেধা ও মেহেরুন নেসা জয়া দুটি করে উইকেট নেন। রান তাড়ায় ১২ বল হাতে রেখে জয় তুলে নেয় উত্তরাঞ্চল। ৩০ বলে ৫১ রানে অপরাজিত থাকেন মোস্তারি। ১০টি বাউন্ডারিতে সাজানো তাঁর ১৭০ স্ট্রাইকরেটের ইনিংস। ২৪ রান আসে শামিমা সুলতানার ব্যাট থেকে। উত্তরাঞ্চলের পতন হওয়া একমাত্র উইকেটটা নেন মারুফা আক্তার। ২ ওভারে ২৭ রান দেন এই পেসার।

একই ভেন্যুতে দিনের অপর ম্যাচে পূর্বাঞ্চলকে ৩৫ রানে হারিয়েছে মধ্যাঞ্চল। তাদের করা ১৩৬ রানের জবাবে ১০১ রানে গুটিয়ে যায় ফাহিমা খাতুনের দল। ৩৮ রান করেন স্বর্ণা আক্তার। ১৯ রান আসে হালিমাতুল সাদিয়ার ব্যাট থেকে। ফারিহা তৃষ্ণা ও ঋতু মনি তিনটি করে উইকেট নেন। এর আগে মধ্যাঞ্চলের হয়ে অধিনায়ক নিগার সুলতানা জ্যোতি ৩৭ ও ঋতু এনে দেন ২৭ রান। ২২ রানে ৩ উইকেট নেন ফাহিমা।

ফুটবল

রোনালদোকে ছুঁয়ে সিউ উদ্‌যাপন করে কী বললেন এমবাপ্পে

ক্রীড়া ডেস্ক    
আপডেট : ২১ ডিসেম্বর ২০২৫, ১৮: ৪৩
ক্রিস্টিয়ানো রোনালদোকে ছুঁয়ে তাঁর মতো সিউ উদযাপন করেন কিলিয়ান এমবাপ্পে। ছবি: এএফপি
ক্রিস্টিয়ানো রোনালদোকে ছুঁয়ে তাঁর মতো সিউ উদযাপন করেন কিলিয়ান এমবাপ্পে। ছবি: এএফপি

ক্রিস্টিয়ানো রোনালদোর কাছাকাছি আগেই পৌঁছে গিয়েছিলেন কিলিয়ান এমবাপ্পে। রেকর্ড ভাঙা ছিল এমবাপ্পের কাছে কেবল সময়ের ব্যাপার। ফরাসি তারকা ফরোয়ার্ড সেটা করতে না পারলেও দিনটা রাঙিয়েছেন নিজের মতো করে। রোনালদোকে ছুঁয়ে তাঁকে নিয়ে আবেগঘন বার্তা দিয়েছেন এমবাপ্পে।

লা লিগায় সেভিয়ার বিপক্ষে একেবারে শেষ মুহূর্তে গোল করে এমবাপ্পে বসে যান কিংবদন্তি রোনালদোর পাশে। সান্তিয়াগো বার্নাব্যুতে ৮৬ মিনিটে পেনাল্টি থেকে গোল করে এমবাপ্পে চলে যান কর্নার ফ্ল্যাগের কাছে। দর্শকদের উদ্দেশ্যে রোনালদোর মতো সিউ উদযাপন করেন এমবাপ্পে। রিয়াল মাদ্রিদের হয়ে এক বছরে যৌথভাবে সর্বোচ্চ ৫৯ গোলের রেকর্ড এখন রোনালদো ও এমবাপ্পের। সেভিয়ার বিপক্ষে ম্যাচ শেষে স্প্যানিশ সংবাদমাধ্যম মুন্দো দেপোর্তিভোকে এমবাপ্পে বলেন, ‘তিনি (রোনালদো) আমার আদর্শ। রিয়াল মাদ্রিদের এই উদযাপনটা (সিউ) তার জন্যই। তাকে উদ্দেশ্য করে চিৎকার দিতে চেয়েছিলাম। কারণ, সে সব সময় আমার পাশে থেকেছেন। মাদ্রিদে মানিয়ে নিতে সাহায্য করেছেন। মাদ্রিদকে ম্যাচ জেতাতে এটা অনেক বেশি অবদান রেখেছে।’

সান্তিয়াগো বার্নাব্যুর গত রাতটা ছিল এমবাপ্পেময়। ২৭তম জন্মদিনের রাতে তাঁর দল রিয়াল মাদ্রিদ জিতেছে ২-০ গোলে। রোনালদোর রেকর্ড ছুঁয়ে ভক্ত-সমর্থকদের অগ্রিম বড় দিন ও নতুন বছরের শুভেচ্ছা জানালেন এমবাপ্পে। সেভিয়ার বিপক্ষে জয়ের পর ফরাসি ফরোয়ার্ড বলেন, ‘আজ আমি সেটা তাঁর (রোনালদো) সঙ্গেই শেয়ার করতে চেয়েছিলাম। তাঁর সঙ্গে আমার সম্পর্ক অনেক ভালো। তিনি আমার বন্ধু। তাঁকে ও মাদ্রিদের ভক্ত-সমর্থকদের আমার পক্ষ থেকে সর্বোচ্চ শুভকামনা। সবাইকে বড় দিন ও নতুন বছরের শুভেচ্ছা।’ ২০১৩ সালে রিয়ালের হয়ে সব ধরনের প্রতিযোগিতা মিলে ৫৯ গোল করেছিলেন রোনালদো।

চলতি মৌসুমে এখন পর্যন্ত রিয়ালের হয়ে ২৪ ম্যাচ খেলেছেন এমবাপ্পে। ২৯ গোলের পাশাপাশি অ্যাসিস্ট করেছেন ৫ গোলে। গত রাতে সান্তিয়াগো বার্নাব্যুতে রিয়ালের অপর গোল ৩৮ মিনিটে করেন জুড বেলিংহাম। ৬৮ মিনিটে ডিফেন্ডার মার্কোস দো নাসিমেন্তো তেক্সেইরা লাল কার্ড দেখলে সেভিয়া ১০ জনের দলে পরিণত হয়। সেভিয়ার বিপক্ষে ২-০ গোলের জয়ে রিয়াল মাদ্রিদ এখন নিশ্বাস ফেলছে বার্সেলোনার ঘাড়ে। ২০২৫-২৬ মৌসুমের লা লিগায় ১৮ ম্যাচে ৪২ পয়েন্ট নিয়ে পয়েন্ট তালিকার দুইয়ে রিয়াল। ১৭ ম্যাচে ৪৩ পয়েন্ট নিয়ে সবার ওপরে বার্সেলোনা।

ক্রিকেট

ভারতকে গুঁড়িয়ে ১৩ বছর পর চ্যাম্পিয়ন পাকিস্তান

ক্রীড়া ডেস্ক    
আপডেট : ২১ ডিসেম্বর ২০২৫, ১৮: ২৪
ভারতকে ১৯১ রানে হারিয়ে অনূর্ধ্ব-১৯ এশিয়া কাপের চ্যাম্পিয়ন পাকিস্তান। ছবি: এসিসি
ভারতকে ১৯১ রানে হারিয়ে অনূর্ধ্ব-১৯ এশিয়া কাপের চ্যাম্পিয়ন পাকিস্তান। ছবি: এসিসি

বৈভব সূর্যবংশীসহ ভারতের অন্য ক্রিকেটাররা ডাগআউটে মাথা নিচু করে বসে আছেন। ভারতের কোচিং স্টাফদের চোখেমুখেও দেখা গেছে হতাশা। যতই ব্যাটিংবান্ধব পিচ হোক, হাতে ১ উইকেট নিয়ে ২০০-এর বেশি রান করা একরকম অসম্ভবই বটে। দুবাইয়ের আইসিসি একাডেমিতে আজ ভারতকে বিধ্বস্ত করে হেসেখেলে অনূর্ধ্ব-১৯ এশিয়া কাপের শিরোপা জিতল পাকিস্তান।

২৪তম ওভারের দ্বিতীয় বলে ভারতের টেলএন্ডার ব্যাটার হেনিল প্যাটেল ফেরার পর পাকিস্তানের চ্যাম্পিয়ন হওয়া কেবল সময়ের ব্যাপার হয়ে দাঁড়ায়। পাকিস্তানিদের অপেক্ষা বাড়িয়েছেন দীপেশ দেবেন্দ্রন। ভারতের এই পেসার একের পর এক চার-ছক্কা মেরে শুধু হারের ব্যবধানই কমিয়েছেন। তাঁকে ফিরিয়েই পাকিস্তান নিশ্চিত করেছে ২০২৫ অনূর্ধ্ব-১৯ এশিয়া কাপের শিরোপা। চিরপ্রতিদ্বন্দ্বীদের হারিয়ে চ্যাম্পিয়ন হওয়ার পর পুরো পাকিস্তান ডাগআউট উল্লাসে ফেটে পড়ে। সতীর্থদের ঘাড়ে চড়েও ক্রিকেটারদের অনেকে মেতেছেন শিরোপা জয়ের আনন্দে।

অনূর্ধ্ব-১৯ এশিয়া কাপের শিরোপা পাকিস্তান এর আগে একবারই জিতেছিল। ২০১২ সালে চিরপ্রতিদ্বন্দ্বী ভারতের বিপক্ষে যুগ্মভাবে চ্যাম্পিয়ন হয়েছিল পাকিস্তান। ১৩ বছর পর এবার আর শিরোপা ভাগাভাগি করতে হয়নি ভারত-পাকিস্তানকে। দুবাইয়ে আইসিসি একাডেমি মাঠে ভারতকে ১৯১ রানে হারিয়ে নিজেদের ইতিহাসে দ্বিতীয়বার অনূর্ধ্ব-১৯ এশিয়া কাপের শিরোপা জিতল পাকিস্তান।


দুবাইয়ের আইসিসি একাডেমিতে ৩৪৮ রানের লক্ষ্যে নেমে বিস্ফোরক শুরু করে ভারত। ইনিংসের প্রথম ওভার করতে আসা আলী রাজাকে পিটিয়ে ২১ রান নিয়েছে ভারত। যার মধ্যে ২ ছক্কা ও ১ চারে একাই ১৮ রান নেন সূর্যবংশী। ব্যক্তিগত ২৪ রানে একবার তিনি জীবনও পেয়েছেন। দ্বিতীয় ওভারের পঞ্চম বলে মোহাম্মদ সায়েমকে উড়িয়ে মারতে যান সূর্যবংশী। ডিপ ব্যাকওয়ার্ড পয়েন্ট থেকে দৌড়ে এসেও বলের নাগাল পাননি আলী রাজা।

সূর্যবংশীর ক্যাচ মিসের পর হয়তো মনে হচ্ছিল, সুযোগটা কাজে লাগিয়ে তাণ্ডব চালিয়ে যদি তিনি ভারতকে জিতিয়ে দেন। তবে পাকিস্তানের দুর্দান্ত বোলিংয়ে চোখে রীতিমতো সর্ষেফুল দেখেছে ভারত। ২.২ ওভারে ১ উইকেটে ৩২ রান থেকে ২৩.২ ওভারে ৯ উইকেটে ১২০ রানে পরিণত হয় আয়ুশ মাত্রের নেতৃত্বাধীন ভারত। ২৪ রানে বেঁচে যাওয়া সূর্যবংশী আউট হয়েছেন ২৬ রানে।

ভারতের ইনিংসে সর্বোচ্চ ৩৬ রানের জুটি হয়েছে দশম উইকেটেই। কিশান সিং ও দীপেশ দেবেন্দ্রন ১৮ বলে ৩৬ রানের জুটি গড়েন। ২৭তম ওভারের দ্বিতীয় বলে দেবেন্দ্রনকে ফিরিয়ে ভারতের ইনিংসের ইতি টেনেছেন পাকিস্তানি পেসার আলী রাজা। ১৬ বলে ৬ চার ও ২ ছক্কায় দেবেন্দ্রনের ৩৬ রানই ভারতের ইনিংস সর্বোচ্চ রান। আয়ুশ মাত্রের দল ২৬.২ ওভারে ১৫৬ রানে গুটিয়ে যায়। পাকিস্তানের আলী রাজা নিয়েছেন ৪ উইকেট। দুটি করে উইকেট নিয়েছেন সায়েম, আবদুল সুবহান ও হুজাইফা হাসান।

ফাইনালে আজ টস জিতে আগে ফিল্ডিংয়ের সিদ্ধান্ত নিয়েছেন ভারতীয় অধিনায়ক আয়ুশ মাত্রে। প্রথমে ব্যাটিং পাওয়ার সুযোগ কাজে লাগিয়ে ৫০ ওভারে ৮ উইকেটে ৩৪৭ রান করে পাকিস্তান। ইনিংস সর্বোচ্চ ১৭২ রান করেন সামির মিনহাস। ১১৩ বলের ইনিংসে ১৭ চার ও ৯ ছক্কা মেরেছেন তিনি। ভারতের দীপেশ দেবেন্দ্রন ১০ ওভারে ৮৩ রানে নিয়েছেন ৩ উইকেট। দুটি করে উইকেট নিয়েছেন হেনিল প্যাটেল ও খিলান প্যাটেল। এক উইকেট পেয়েছেন কনিষ্ক চৌহান। ভারতের বাঁহাতি পেসার কিষাণ সিং ৫ ওভারে ৫০ রান খরচ করেও কোনো উইকেট পাননি।

মিনহাস একই সঙ্গে ফাইনালসেরা, টুর্নামেন্টসেরার পুরস্কার পেয়েছেন পাকিস্তানি ওপেনার মিনহাস। টুর্নামেন্ট সর্বোচ্চ ৪৭১ রান করেছেন তিনি। ২ সেঞ্চুরি ও ১ ফিফটি করেছেন।

ক্রিকেট

১ ওভারে মোস্তাফিজের ৩ উইকেট, হলো না হ্যাটট্রিক

ক্রীড়া ডেস্ক    
আপডেট : ২১ ডিসেম্বর ২০২৫, ১৭: ৫৬
জায়ান্টদের বিপক্ষে নিজের করা দ্বিতীয় ওভারেই ৩ ব্যাটারকে ফেরান কাটার মাস্টার। ছবি: সংগৃহীত
জায়ান্টদের বিপক্ষে নিজের করা দ্বিতীয় ওভারেই ৩ ব্যাটারকে ফেরান কাটার মাস্টার। ছবি: সংগৃহীত

দারুণ ফর্মে আছেন মোস্তাফিজুর রহমান। ইন্টারন্যাশনাল লিগ টি-টোয়েন্টিতে (আইএল টি-টোয়েন্টি) দুবাই ক্যাপিটালসের হয়ে একের পর এক চমক উপহার দিয়ে যাচ্ছেন কাটার মাস্টার। গালফ জায়ান্টসের বিপক্ষেও ধারাবাহিকতা ধরে রাখলেন বাংলাদেশি পেসার।

শেষ জায়েদ ক্রিকেট স্টেডিয়ামে এদিন মোস্তাফিজের শুরুটা ভালো হয়নি। ইনিংসের দ্বিতীয় ওভারে বোলিংয়ে এসে একটি করে চার এবং ছক্কায় ১৩ রান দেন বাঁ হাতি পেসার। ১৪তম ওভারে দ্বিতীয়বারের মতো বোলিংয়ে আসেন। এ ওভারে ঠিকই পুষিয়ে দেন মোস্তাফিজ। মাত্র ৬ রানে ফেরান ৩ ব্যাটারকে। অল্পের জন্য হ্যাটট্রিকের দেখা পাননি তিনি।

মোস্তাফিজের করা প্রথম বলেই ৪ মারেন জেমস ভিনস। দ্বিতীয় ডেলিভারিটি ওয়াইড হয়। এই পেসারের করা পরের বলে শায়ান জাহাঙ্গীরের হাতে ধরা পড়েন ৩৬ রান করা জায়ান্টসের অধিনায়ক ভিন্স। তৃতীয় বল থেকে ১ রান নেন কাইল মায়ার্স। চতুর্থ ও পঞ্চম বলে আজমতউল্লাহ ওমরজাই ও শন ডিকসনকে বোল্ড করেন মোস্তাফিজ। দলের হয়ে সর্বোচ্চ ৪৩ রানের ইনিংস খেলেন ওমরজাই।

রানের খাতা খুলতে পারেননি ডিকসন। মোস্তাফিজের করা সে ওভারের শেষ বলে কোনো রান নিতে পারেননি মার্কা আদাইর। ১৮তম ওভারে বোলিংয়ে এসে ১১ রান দেন মোস্তাফিজ। শেষ ওভারে তাঁর খরচ ৪ রান। সব মিলিয়ে ৩.৫ ওভারে ৩৪ রানে ৩ উইকেট নেন মোস্তাফিজ। ১ বল বাকি থাকতে অলআউট হওয়ার আগে ১৫৬ রান করে জায়ান্টস।

প্রথম ৬ ম্যাচে ১১ উইকেট নেন মোস্তাফিজ। সপ্তম ম্যাচ শেষে বাংলাদেশি পেসারের নামের পাশে শোভা পাচ্ছে ১৪ উইকেট। উইকেটশিকারীদের তালিকার দুইয়ে উঠে এসেছেন তিনি। শীর্ষে আছেন মোস্তাফিজের সতীর্থ ওয়াকার সালামখিল। ৭ ম্যাচে ১৫ উইকেট নিয়েছেন দুবাইয়ের এই আফগান স্পিনার।

ফুটবল

ফুটবলে বিনিয়োগে আগ্রহী ইউরোপীয় ইউনিয়ন

‎নিজস্ব প্রতিবেদক, ঢাকা‎
ইউরোপীয় ইউনিয়নের রাষ্ট্রদূত মাইকেল মিলারের হাতে নারী দলের জার্সি তুলে দেন বাফুফে সভাপতি তাবিথ আউয়াল। ছবি: বাফুফে
ইউরোপীয় ইউনিয়নের রাষ্ট্রদূত মাইকেল মিলারের হাতে নারী দলের জার্সি তুলে দেন বাফুফে সভাপতি তাবিথ আউয়াল। ছবি: বাফুফে

বাংলাদেশের ফুটবল নিয়ে মানুষের আগ্রহ উন্মাদনা দুটোই বেড়েছে। নতুন বিনিয়োগও আসছে। এবার ফুটবলের উন্নয়নে হাত বাড়াতে আগ্রহ দেখিয়েছে ইউরোপীয় ইউনিয়ন।

আজ বাফুফে ভবন ঘুরে দেখেছেন ইউরোপীয় ইউনিয়নের রাষ্ট্রদূত মাইকেল মিলার। বাফুফের নির্বাহী কমিটির সঙ্গে ফুটবলে বিনিয়োগের ব্যাপারে আলোচনাও করেন তিনি। আপাতত কোনো পরিকল্পনা না থাকলেও বাফুফে প্রস্তাব পাঠালে বিনিয়োগ করার ব্যাপারে ভেবে দেখবে ইউরোপীয় ইউনিয়ন।

আজ সংবাদমাধ্যমকে মিলার বলেন, ‘আমরা এখানে এসেছি, বাংলাদেশের ক্রীড়া ফেডারেশনগুলোতে বিনিয়োগ করার সুযোগগুলো খতিয়ে দেখতে। আজকের আলোচনা ছিল প্রাথমিক। আমরা অবকাঠামোগত বিষয়ে আলোচনা করেছি। ফেডারেশনের কাছ থেকে একটি প্রস্তাবের অপেক্ষায় থাকব, এরপর আমরা সে অনুযায়ী প্রতিক্রিয়া জানাব।’

বাফুফের পাশাপাশি অন্যান্য ফেডারেশনের সঙ্গেও যুক্ত হতে চায় ইউরোপীয় ইউনিয়ন। মিলার বলেন, ‘বাফুফের জন্য আমাদের কাছে রেডিমেড কোনো সমাধান নেই। তবে আমরা আলোচনা ও সম্পৃক্ততায় আনন্দিত এবং কীভাবে বাস্তব পরিবর্তন আনা যায় সে বিষয়ে আলোচনা করার জন্য আমাদের নিজ নিজ ফেডারেশনগুলোর সঙ্গে বাফুফেকে যুক্ত করে দিতে প্রস্তুত।’

প্রস্তাব পাঠানোর ব্যাপারে শিগগিরই আলোচনা হবে বলে জানিয়েছেন বাফুফে সভাপতি তাবিথ আউয়াল। তিনি বলেন, ‘আমার পরিকল্পনা হলো, নির্বাহী কমিটির সদস্যদের সঙ্গে আমরা সবাই মিলে একটি প্রস্তাব তৈরি করব। আমাদের স্বল্পমেয়াদী ও দীর্ঘমেয়াদী উন্নতির জন্য কোন পথটি সহজ হবে, তা বিবেচনা করেই আমরা পুরো প্রোগ্রামটি সাজাব। সব ঠিক হয়ে গেলে আমরা আপনাদের বিস্তারিত জানাব। তবে নিশ্চিতভাবেই আমাদের মূল ফোকাস থাকবে কারিগরি বিষয়গুলোর ওপর।’

