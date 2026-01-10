চেহারায় খেলা হয় না, খেলা হয় মাঠে: ম্যাচ হেরে রংপুরের কোচ

ক্রীড়া ডেস্ক
টানা হারের বৃত্তে আটকে থাকা নোয়াখালী এক্সপ্রেস নিজেদের প্রথম জয় পেয়েছে রংপুর রাইডার্সের বিপক্ষে। বাংলাদেশ প্রিমিয়ার লিগে (বিপিএল) গতকাল নবাগত ফ্র্যাঞ্চাইজিটির কাছে ৯ রানে হেরেছে নুরুল হাসান সোহানের দল। এই হারের জন্য ব্যাটারদের কাঠগড়ায় দাঁড় করিয়েছেন রংপুরের স্পিন বোলিং কোচ মোহাম্মদ রফিক।
জিতলেও নোয়াখালীর পুঁজি বড় ছিল না। ১৪৮ রানে অলআউট হয় হায়দার আলীর দল। রান তাড়ায় রংপুর থেমেছে ১৩৯ রানে। অথচ দলটিতে আছেন ডেভিড মালান, লিটন দাস, তাওহীদ হৃদয়, ইফতেখার আহমেদ, মাহমুদউল্লাহ রিয়াদ, খুশদিল শাহদের মতো পরীক্ষিত ব্যাটাররা। তারকা ঠাঁসা ব্যাটিং লাইন নিয়েও ১৪৮ রান তাড়া করে জিততে না পারায় হতাশ রফিক। সাবেক ক্রিকেটারের মতো, বড় নাম বা মুখ নয়, মাঠের খেলায় জেতার জন্য দরকার পারফরম্যান্স।
হারের কারণ ব্যাখ্যা করতে গিয়ে রফিক বলেন, ‘লক্ষ্য মোটামুটি ভালোই ছিল। প্রথম কথা হলো প্রতি ম্যাচে আমাদের ব্যাটাররা পাওয়ারপ্লেতে ভালো করতে পারছে না। এখানে আমরা একটু পিছিয়ে যাচ্ছি। তারপর আবার দেখা যায় মাঝে দুই একটা উইকেট পড়লে রানের গতি কমে আসে। সব মিলিয়ে বলব আমাদের ব্যাটিং একটু খারাপ হচ্ছে।’
ক্রিকেটাররা নিজেদের নামের প্রতি সুবিচার করতে না পারায় কিছুটা ক্ষুব্ধ রফিক, ‘নোয়াখালীর বিপক্ষে আমাদের ব্যাটারদের আউট হওয়ার ধরনগুলো দেখেছেন। সবগুলো কিন্তু ভুল শট নির্বাচন করতে যেয়ে আউট হয়েছে। আমি মনে করি খাতা কলমে আমাদের যে দল হয়েছে…. চেহারায় কিন্তু খেলা হয় না, খেলা হয় মাঠে। আমরা এদিক দিয়ে পিছিয়ে আছি।’
ব্যর্থতার বৃত্তে আটকে থাকা নোয়াখালীর কাছে হারকে স্বাভাবিকভাবেই দেখছেন রফিক। তিনি বলেন, ‘এটা (নোয়াখালীর কাছে ম্যাচ হারা) খেলার অংশ। এটা অবাক করার মতো কিছু তা তো বলা যাবে না। বড় দলগুলো এমন ছোট দলের কাছেই ধরা খেয়ে যায়। মিটিংয়ের সময় কোচ বলেছে, ‘দেখো ওদের (নোয়াখালী) হারানোর কিছু নেই। কিন্তু আমাদের হারানোর অনেক কিছুই আছে।’ এই ম্যাচে সেটাই প্রমাণ হলো।’
টানা হারের বৃত্তে আটকে থাকা নোয়াখালী এক্সপ্রেস নিজেদের প্রথম জয় পেয়েছে রংপুর রাইডার্সের বিপক্ষে। বাংলাদেশ প্রিমিয়ার লিগে (বিপিএল) গতকাল নবাগত ফ্র্যাঞ্চাইজিটির কাছে ৯ রানে হেরেছে নুরুল হাসান সোহানের দল। এই হারের জন্য ব্যাটারদের কাঠগড়ায় দাঁড় করিয়েছেন রংপুরের স্পিন বোলিং কোচ মোহাম্মদ রফিক।
জিতলেও নোয়াখালীর পুঁজি বড় ছিল না। ১৪৮ রানে অলআউট হয় হায়দার আলীর দল। রান তাড়ায় রংপুর থেমেছে ১৩৯ রানে। অথচ দলটিতে আছেন ডেভিড মালান, লিটন দাস, তাওহীদ হৃদয়, ইফতেখার আহমেদ, মাহমুদউল্লাহ রিয়াদ, খুশদিল শাহদের মতো পরীক্ষিত ব্যাটাররা। তারকা ঠাঁসা ব্যাটিং লাইন নিয়েও ১৪৮ রান তাড়া করে জিততে না পারায় হতাশ রফিক। সাবেক ক্রিকেটারের মতো, বড় নাম বা মুখ নয়, মাঠের খেলায় জেতার জন্য দরকার পারফরম্যান্স।
হারের কারণ ব্যাখ্যা করতে গিয়ে রফিক বলেন, ‘লক্ষ্য মোটামুটি ভালোই ছিল। প্রথম কথা হলো প্রতি ম্যাচে আমাদের ব্যাটাররা পাওয়ারপ্লেতে ভালো করতে পারছে না। এখানে আমরা একটু পিছিয়ে যাচ্ছি। তারপর আবার দেখা যায় মাঝে দুই একটা উইকেট পড়লে রানের গতি কমে আসে। সব মিলিয়ে বলব আমাদের ব্যাটিং একটু খারাপ হচ্ছে।’
ক্রিকেটাররা নিজেদের নামের প্রতি সুবিচার করতে না পারায় কিছুটা ক্ষুব্ধ রফিক, ‘নোয়াখালীর বিপক্ষে আমাদের ব্যাটারদের আউট হওয়ার ধরনগুলো দেখেছেন। সবগুলো কিন্তু ভুল শট নির্বাচন করতে যেয়ে আউট হয়েছে। আমি মনে করি খাতা কলমে আমাদের যে দল হয়েছে…. চেহারায় কিন্তু খেলা হয় না, খেলা হয় মাঠে। আমরা এদিক দিয়ে পিছিয়ে আছি।’
ব্যর্থতার বৃত্তে আটকে থাকা নোয়াখালীর কাছে হারকে স্বাভাবিকভাবেই দেখছেন রফিক। তিনি বলেন, ‘এটা (নোয়াখালীর কাছে ম্যাচ হারা) খেলার অংশ। এটা অবাক করার মতো কিছু তা তো বলা যাবে না। বড় দলগুলো এমন ছোট দলের কাছেই ধরা খেয়ে যায়। মিটিংয়ের সময় কোচ বলেছে, ‘দেখো ওদের (নোয়াখালী) হারানোর কিছু নেই। কিন্তু আমাদের হারানোর অনেক কিছুই আছে।’ এই ম্যাচে সেটাই প্রমাণ হলো।’
সিরিজ শুরুর আগে প্রতিপক্ষ অস্ট্রেলিয়া দলকে ‘ড্যাডস আর্মি’ বলে কটাক্ষ করেছিল ইংলিশ মিডিয়া ও ইংল্যান্ডের সমর্থকেরা। শেষ পর্যন্ত ‘ড্যাড’দের অভিজ্ঞতারই জয় হয়েছে মাত্রই শেষ হওয়া অ্যাশেজে।২৩ মিনিট আগে
স্বচ্ছতার বিষয়টি মাথায় রেখে বাংলাদেশ প্রিমিয়ার লিগে (বিপিএল) বিভিন্ন ক্রিকেটার, ফ্র্যাঞ্চাইজি কর্মকর্তা এবং সংশ্লিষ্টদের জিজ্ঞাসাবাদ করার দায়িত্ব আছে বাংলাদেশ ক্রিকেট বোর্ডের (বিসিবি) ইন্টিগ্রিটি ইউনিট। বিষয়টি নিয়ে নিয়ম কানুন মানা হচ্ছে না বলে দাবি ঢাকা ক্যাপিটালসের প্রধান নির্বাহী আতিক ফাহাদের। তাই১ ঘণ্টা আগে
২০২৬ টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপের জন্য সম্প্রতি দল দিয়েছে বাংলাদেশ ক্রিকেট বোর্ড (বিসিবি)। সে দলে জায়গা হয়নি হাসান মাহমুদের। তাতে অবশ্য আক্ষেপ নেই এই পেসারের। বরং নিজের কাজেই পূর্ণ মনোযোগ দিচ্ছেন হাসান।২ ঘণ্টা আগে
আফ্রিকান কাপ অব নেশনসের (আফকন) সেমিফাইনালের অপেক্ষা ফুরাল মরক্কোর। শুক্রবার দিবাগত রাতে কোয়ার্টার ফাইনালে ক্যামেরুনকে ২-০ গোলে হারিয়ে শেষ চারে পৌঁছে গেছে মরক্কানরা। এর মাধ্যমে ২২ বছর পর আফ্রিকার শ্রেষ্ঠত্বের মঞ্চের সেমিফাইনালে পা রাখল দলটি।৩ ঘণ্টা আগে