ক্রিকেট

চেহারায় খেলা হয় না, খেলা হয় মাঠে: ম্যাচ হেরে রংপুরের কোচ

ক্রীড়া ডেস্ক    
আপডেট : ১০ জানুয়ারি ২০২৬, ১৩: ৩০
১৪৮ রান তাড়া করে জিততে পারেনি সোহানের দল। ছবি: রংপুর রাইডার্সের ফেসবুক পেজ
টানা হারের বৃত্তে আটকে থাকা নোয়াখালী এক্সপ্রেস নিজেদের প্রথম জয় পেয়েছে রংপুর রাইডার্সের বিপক্ষে। বাংলাদেশ প্রিমিয়ার লিগে (বিপিএল) গতকাল নবাগত ফ্র্যাঞ্চাইজিটির কাছে ৯ রানে হেরেছে নুরুল হাসান সোহানের দল। এই হারের জন্য ব্যাটারদের কাঠগড়ায় দাঁড় করিয়েছেন রংপুরের স্পিন বোলিং কোচ মোহাম্মদ রফিক।

জিতলেও নোয়াখালীর পুঁজি বড় ছিল না। ১৪৮ রানে অলআউট হয় হায়দার আলীর দল। রান তাড়ায় রংপুর থেমেছে ১৩৯ রানে। অথচ দলটিতে আছেন ডেভিড মালান, লিটন দাস, তাওহীদ হৃদয়, ইফতেখার আহমেদ, মাহমুদউল্লাহ রিয়াদ, খুশদিল শাহদের মতো পরীক্ষিত ব্যাটাররা। তারকা ঠাঁসা ব্যাটিং লাইন নিয়েও ১৪৮ রান তাড়া করে জিততে না পারায় হতাশ রফিক। সাবেক ক্রিকেটারের মতো, বড় নাম বা মুখ নয়, মাঠের খেলায় জেতার জন্য দরকার পারফরম্যান্স।

হারের কারণ ব্যাখ্যা করতে গিয়ে রফিক বলেন, ‘লক্ষ্য মোটামুটি ভালোই ছিল। প্রথম কথা হলো প্রতি ম্যাচে আমাদের ব্যাটাররা পাওয়ারপ্লেতে ভালো করতে পারছে না। এখানে আমরা একটু পিছিয়ে যাচ্ছি। তারপর আবার দেখা যায় মাঝে দুই একটা উইকেট পড়লে রানের গতি কমে আসে। সব মিলিয়ে বলব আমাদের ব্যাটিং একটু খারাপ হচ্ছে।’

ক্রিকেটাররা নিজেদের নামের প্রতি সুবিচার করতে না পারায় কিছুটা ক্ষুব্ধ রফিক, ‘নোয়াখালীর বিপক্ষে আমাদের ব্যাটারদের আউট হওয়ার ধরনগুলো দেখেছেন। সবগুলো কিন্তু ভুল শট নির্বাচন করতে যেয়ে আউট হয়েছে। আমি মনে করি খাতা কলমে আমাদের যে দল হয়েছে…. চেহারায় কিন্তু খেলা হয় না, খেলা হয় মাঠে। আমরা এদিক দিয়ে পিছিয়ে আছি।’

ব্যর্থতার বৃত্তে আটকে থাকা নোয়াখালীর কাছে হারকে স্বাভাবিকভাবেই দেখছেন রফিক। তিনি বলেন, ‘এটা (নোয়াখালীর কাছে ম্যাচ হারা) খেলার অংশ। এটা অবাক করার মতো কিছু তা তো বলা যাবে না। বড় দলগুলো এমন ছোট দলের কাছেই ধরা খেয়ে যায়। মিটিংয়ের সময় কোচ বলেছে, ‘দেখো ওদের (নোয়াখালী) হারানোর কিছু নেই। কিন্তু আমাদের হারানোর অনেক কিছুই আছে।’ এই ম্যাচে সেটাই প্রমাণ হলো।’

