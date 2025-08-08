পাকিস্তান ম্যাচ শুরুর আগমুহূর্তে দুঃসংবাদ পেল উইন্ডিজ

ক্রীড়া ডেস্ক
টি-টোয়েন্টির পর পাকিস্তান-ওয়েস্ট ইন্ডিজের এখন ওয়ানডেতে মুখোমুখি হওয়ার পালা। বাংলাদেশ সময় আজ রাত ১২টায় ত্রিনিদাদে শুরু হচ্ছে তিন ম্যাচ সিরিজের প্রথম ওয়ানডে। ম্যাচ শুরুর যখন কয়েক ঘণ্টা বাকি, সেই মুহূর্তে ধাক্কা খেল ওয়েস্ট ইন্ডিজ।
চোটে পড়ায় পাকিস্তানের বিপক্ষে ওয়ানডে সিরিজের দল থেকে ছিটকে গেলেন ম্যাথু ফোর্ড। তাঁর পরিবর্তে এসেছেন জোহান লেইন। আন্তর্জাতিক ক্রিকেটে এখনো লেইনের অভিষেক হয়নি। পাকিস্তান সিরিজে তিনি জায়গা করে নিয়েছেন কদিন আগে ওয়েস্ট ইন্ডিজ-দক্ষিণ আফ্রিকা ‘এ’ দলের সিরিজে পারফরম্যান্স দিয়ে। এই সিরিজে একটি লিস্ট ‘এ’ ও দুটি প্রথম শ্রেণির ম্যাচ খেলেছেন লেইন। এই তিন ম্যাচ মিলিয়ে তিনি নিয়েছেন ৪ উইকেট। সেন্ট লুসিয়ায় দক্ষিণ আফ্রিকা ‘এ’ দলের বিপক্ষে দ্বিতীয় প্রথম শ্রেণির ম্যাচে ১১ নম্বরে নেমে ৩৪ রানের ইনিংস খেলেন। যদিও এই ম্যাচ ওয়েস্ট ইন্ডিজ ‘এ’ হেরেছে ৭ উইকেটে।
ফোর্ড চোট পেয়েছেন মূলত কাঁধে। ত্রিনিদাদে অনুশীলন সেশনের সময় ক্যাচ ধরতে গিয়ে তাঁর বাঁ কাঁধের হাড় নড়েচড়ে গেছে। আন্তর্জাতিক ক্রিকেটে ফোর্ড সবশেষ খেলেছেন এ বছরের ২৮ জুলাই। অস্ট্রেলিয়ার বিপক্ষে সিরিজের পঞ্চম টি-টোয়েন্টিতে সেন্ট কিটসে করেছেন ১০ বলে ১৫ রান। তবে কোনো উইকেট তিনি পাননি।
টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপে ওয়েস্ট ইন্ডিজ নিয়মিত খেললেও ওয়ানডে বিশ্বকাপে সবশেষ তারা খেলেছে ২০১৯ সালে। ২০২০ থেকে ২০২৩ পর্যন্ত ওয়ানডে সুপার লিগে তো ব্যর্থ হয়েছিল উইন্ডিজ। এমনকি তারা তখন বাছাইপর্ব পেরোতে পারেনি। পাকিস্তান সিরিজকে এবার তাই পাখির চোখ করছেন ওয়েস্ট ইন্ডিজ দলের প্রধান কোচ ড্যারেন স্যামি। ওয়ানডে সিরিজ নিয়ে স্যামি বলেন, ‘পাকিস্তানের বিপক্ষে খেলা চ্যালেঞ্জিং। আমরা সরাসরি ২০২৭ ওয়ানডে বিশ্বকাপে খেলতে সর্বাত্মক চেষ্টা করব। মূল পর্বে খেলাই যেহেতু আমাদের চূড়ান্ত লক্ষ্য, সেজন্য জয়ের মানসিকতা ও দলের মধ্যে বন্ধনটা জোরালো থাকা দরকার। তাতেই দীর্ঘমেয়াদে সফল হওয়া যাবে।’
আইসিসি ওয়ানডে র্যাঙ্কিংয়ে বর্তমানে ওয়েস্ট ইন্ডিজ রয়েছে ১০ নম্বরে। পাকিস্তান ৪ নম্বরে অবস্থান করছে। পাকিস্তান-ওয়েস্ট ইন্ডিজ সিরিজে তিনটি ওয়ানডেই হবে ত্রিনিদাদে। দ্বিতীয় ও তৃতীয় ওয়ানডে হবে ১০ ও ১২ আগস্ট।
