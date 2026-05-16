বাংলাদেশের সর্বকালের সেরা অধিনায়ক কে

বাংলাদেশ টি-টোয়েন্টি দলের নেতৃত্ব দিচ্ছেন লিটন। ফাইল ছবি

বেশ আত্মবিশ্বাসী এক লিটন দাসকেই দেখা গেল বাংলাদেশ ক্রিকেট বোর্ডের (বিসিবি) পডকাস্টে। উপস্থাপকের প্রশ্নের জবাবে সাকিব আল হাসান, তামিম ইকবাল, মাশরাফি মর্তুজাদের বিপরীতে বারবার নিজেকেই সেরা অধিনায়ক বলে দাবি করলেন এই উইকেটরক্ষক ব্যাটার। এমনকি বাংলাদেশের সর্বকালের সেরা অধিনায়কের প্রশ্নেও নিজের নামটাই নিলেন লিটন।

অলটাইম বাংলাদেশের সেরা অধিনায়ক কে? লিটন দাস নাকি সাকিব আল হাসান? জবাবে লিটন বলেন, ‘কঠিন। আমি নিজের নামই নিব।’ পরের প্রশ্ন ছিল, লিটন দাস নাকি তামিম ইকবাল? টি-টোয়েন্টি অধিনায়কের উত্তর, ‘রেকর্ডের দিক দিয়ে আমি।’

এরপর উপস্থাপক জানতে চান, লিটন দাস নাকি নাজমুল হোসেন শান্ত? জবাবে লিটন বলেন, ‘আবারও রেকর্ডের দিক দিয়ে আমি।’ হেসে উপস্থাপক বলেন, ‘এই আত্মবিশ্বাসটাই দলের দরকার।’ অধিনায়ক হিসেবে লিটন নাকি মেহেদী হাসান মিরাজ? এবারও নিজেকেই এগিয়ে রাখলেন লিটন, ‘আবারও আমি।’

লিটনকে করা উপস্থাপকের পরের প্রশ্নটা ছিল, লিটন দাস নাকি মাশরাফি মুর্তজা? জবাবে লিটন বলেন, ‘ভাইয়ের অধীনে অনেক দিন খেলেছি। কিন্তু সব সংস্করণে খেলা হয়নি। তাই সামগ্রিকভাবে যদি এখনো বলি রেকর্ডের দিক দিয়ে আমি যে সংস্করণগুলোতে অধিনায়কত্ব করেছি আমার রেকর্ড খুবই ভালো। এটা নিয়ে অনেক বিতর্ক হবে আমি বুঝতে পারছি।’

এরপর উপস্থাপক জানতে চান, অধিনায়ক হিসেবে লিটন দাস নাকি মুশফিকুর রহিম? জবাবে এবারও নিজেকেই বেছে নেন লিটন। সবশেষে খালেদ মাহমুদের সঙ্গে লিটনের তুলনা করেন উপস্থাপক। এবারও লিটনের উত্তর ব্যতিক্রম ছিল না।

