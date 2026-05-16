বাংলাদেশের সর্বকালের সেরা অধিনায়ক কে

বেশ আত্মবিশ্বাসী এক লিটন দাসকেই দেখা গেল বাংলাদেশ ক্রিকেট বোর্ডের (বিসিবি) পডকাস্টে। উপস্থাপকের প্রশ্নের জবাবে সাকিব আল হাসান, তামিম ইকবাল, মাশরাফি মর্তুজাদের বিপরীতে বারবার নিজেকেই সেরা অধিনায়ক বলে দাবি করলেন এই উইকেটরক্ষক ব্যাটার। এমনকি বাংলাদেশের সর্বকালের সেরা অধিনায়কের প্রশ্নেও নিজের নামটাই নিলেন লিটন।
অলটাইম বাংলাদেশের সেরা অধিনায়ক কে? লিটন দাস নাকি সাকিব আল হাসান? জবাবে লিটন বলেন, ‘কঠিন। আমি নিজের নামই নিব।’ পরের প্রশ্ন ছিল, লিটন দাস নাকি তামিম ইকবাল? টি-টোয়েন্টি অধিনায়কের উত্তর, ‘রেকর্ডের দিক দিয়ে আমি।’
এরপর উপস্থাপক জানতে চান, লিটন দাস নাকি নাজমুল হোসেন শান্ত? জবাবে লিটন বলেন, ‘আবারও রেকর্ডের দিক দিয়ে আমি।’ হেসে উপস্থাপক বলেন, ‘এই আত্মবিশ্বাসটাই দলের দরকার।’ অধিনায়ক হিসেবে লিটন নাকি মেহেদী হাসান মিরাজ? এবারও নিজেকেই এগিয়ে রাখলেন লিটন, ‘আবারও আমি।’
লিটনকে করা উপস্থাপকের পরের প্রশ্নটা ছিল, লিটন দাস নাকি মাশরাফি মুর্তজা? জবাবে লিটন বলেন, ‘ভাইয়ের অধীনে অনেক দিন খেলেছি। কিন্তু সব সংস্করণে খেলা হয়নি। তাই সামগ্রিকভাবে যদি এখনো বলি রেকর্ডের দিক দিয়ে আমি যে সংস্করণগুলোতে অধিনায়কত্ব করেছি আমার রেকর্ড খুবই ভালো। এটা নিয়ে অনেক বিতর্ক হবে আমি বুঝতে পারছি।’
এরপর উপস্থাপক জানতে চান, অধিনায়ক হিসেবে লিটন দাস নাকি মুশফিকুর রহিম? জবাবে এবারও নিজেকেই বেছে নেন লিটন। সবশেষে খালেদ মাহমুদের সঙ্গে লিটনের তুলনা করেন উপস্থাপক। এবারও লিটনের উত্তর ব্যতিক্রম ছিল না।
মধ্যাহ্ন বিরতির পরও আরেকদফা ব্যাটিং ব্যর্থতার চিত্র বাংলাদেশ শিবিরে। প্রথম সেশনে ৩ উইকেট হারানোর পর দুপুরের খাবার খেয়ে এসে বেশিক্ষণ টিকলেন না নাজমুল হোসেন শান্ত এবং মুশফিকুর রহিম। একের পর এক উইকেট হারিয়ে রীতিমতো ধুঁকছে বাংলাদেশ।২ ঘণ্টা আগে
সিলেট টেস্টের প্রথম দিনের প্রথম সেশনটা বাংলাদেশের পক্ষে গেল না। আগে ব্যাট করতে নামা স্বাগতিকেরা এই সেশনে হারিয়েছে ৩ উইকেট। মাহমুদুল হাসান জয়, তানজিদ হাসান তামিমের পর সাজঘরে ফিরেছেন মুমিনুল হক। তাতে ৬৩ রানেই ৩ উইকেটে দলে পরিণত হয় বাংলাদেশ।৩ ঘণ্টা আগে
ভাগ্যিস নাজমুল হোসেন শান্তর প্যাডে লাগা খুররম শেহজাদের করা বলটা অফস্টাম্পের বাইরে দিয়ে যাচ্ছিল। নাহলে এতক্ষণে চতুর্থ ব্যাটার হিসেবে ফিরতে হতো বাংলাদেশ অধিনায়ককে। এই ব্যাটার বেঁচে গেলেও পাকিস্তানের বিপক্ষে টেস্ট সিরিজে শুরুর ধাক্কা থেকে বের হতে পারছে না স্বাগতিকেরা।৪ ঘণ্টা আগে
পাকিস্তানের বিপক্ষে সিরিজ শুরুর আগে কোনো রাখঢাক না রেখেই কথাটা বলেছিলেন বিসিবির প্রধান নির্বাচক হাবিবুল বাশার সুমন, টেস্টে তথাকথিত ব্যাটিং ধরনে পরিবর্তন আনার পরিকল্পনায় আছেন তারা। তারই অংশ হিসেবে প্রথমবার টেস্ট দলে ডাকা হয় তানজিদ হাসান তামিমকে।৫ ঘণ্টা আগে