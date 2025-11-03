Ajker Patrika
দক্ষিণ আফ্রিকাকে কাঁদিয়ে ভারতের মেয়েদের বিশ্বজয়

ক্রীড়া ডেস্ক    
আপডেট : ০৩ নভেম্বর ২০২৫, ০০: ৪৬
উইকেট পতনের উল্লাসে শেফালিকে জড়িয়ে ধরলেন ভারতের অধিনায়ক হারমানপ্রীত কৌর। ছবি: এএফপি
উইকেট পতনের উল্লাসে শেফালিকে জড়িয়ে ধরলেন ভারতের অধিনায়ক হারমানপ্রীত কৌর। ছবি: এএফপি

দীপ্তি শর্মার করা লো ফুলটস এক্সট্রা কাভার দিয়ে উড়িয়ে মারলেন। শটে অতোটা জোর ছিল না। পেছনে দিক থেকে দৌড়ে গিয়ে ক্যাচটি লুফে নিতে অসুবিধা হয়নি হারমানপ্রীত কৌরের। গোটা ভারতজুড়ে এরপর থেকে বইতে শুরু করল উৎসবের ঢেউ। নামের পাশে জুড়ে গেল বিশ্ব চ্যাম্পিয়ন তকমা। রোববার দক্ষিণ আফ্রিকাকে ৫২ রানে হারিয়ে প্রথমবারের মতো মেয়েদের ওয়ানডে বিশ্বকাপের শিরোপার স্বাদ নিল তারা।

বিস্তারিত আসছে...

