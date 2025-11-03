দক্ষিণ আফ্রিকাকে কাঁদিয়ে ভারতের মেয়েদের বিশ্বজয়

ক্রীড়া ডেস্ক
দীপ্তি শর্মার করা লো ফুলটস এক্সট্রা কাভার দিয়ে উড়িয়ে মারলেন। শটে অতোটা জোর ছিল না। পেছনে দিক থেকে দৌড়ে গিয়ে ক্যাচটি লুফে নিতে অসুবিধা হয়নি হারমানপ্রীত কৌরের। গোটা ভারতজুড়ে এরপর থেকে বইতে শুরু করল উৎসবের ঢেউ। নামের পাশে জুড়ে গেল বিশ্ব চ্যাম্পিয়ন তকমা। রোববার দক্ষিণ আফ্রিকাকে ৫২ রানে হারিয়ে প্রথমবারের মতো মেয়েদের ওয়ানডে বিশ্বকাপের শিরোপার স্বাদ নিল তারা।
বাংলাদেশের কাছে আফগানিস্তানের ধবলধোলাইয়ের ঘটনা বেশি দিন আগের নয়। সংযুক্ত আরব আমিরাতে গত মাসে আফগানদের টি-টোয়েন্টি সিরিজে ৩-০ ব্যবধানে হারিয়েছিল জাকের আলী অনিকের নেতৃত্বাধীন। এক মাসের ব্যবধানে ক্রিকেটের সংক্ষিপ্ত সংস্করণে দারুণভাবে ঘুরে দাঁড়িয়েছে আফগানরা।২ ঘণ্টা আগে
মেয়েদের ওয়ানডে বিশ্বকাপে নতুন চ্যাম্পিয়ন পেতে অপেক্ষা আর মাত্র কয়েক ঘণ্টার। ভারত-দক্ষিণ আফ্রিকা যে-ই জিতুক, তারা প্রথমবারের মতো হবে চ্যাম্পিয়ন। মুম্বাইয়ের ডিওয়াই পাতিল স্টেডিয়ামে আজ প্রথম ইনিংসেই রানের পাহাড় গড়েছে হারমানপ্রীত কৌরের নেতৃত্বাধীন ভারত। চ্যাম্পিয়ন হতে হলে রেকর্ড গড়তে হবে দক্ষিণ আফ্রিকাক৩ ঘণ্টা আগে
এক মাসের ব্যবধানে হচ্ছে দুটি বাংলাদেশ-আফগানিস্তান সিরিজ। সংযুক্ত আরব আমিরাতে গত মাসে খেলেছিল জাতীয় ক্রিকেট দল। এবার লিটন দাস-তানজিদ হাসান তামিমদের ছোট ভাইয়েরা খেলছে উত্তরবঙ্গের বগুড়া-রাজশাহীতে।৪ ঘণ্টা আগে
বাংলাদেশ প্রিমিয়ার লিগে (বিপিএল) প্রথমবার অংশ নেওয়ার মৃদু সম্ভাবনা তৈরি হয়েছিল নোয়াখালীর। কিন্তু তাদের সেই আশা আর পূরণ হচ্ছে না। নোয়াখালী ফ্র্যাঞ্চাইজি কিনতে আগ্রহ প্রকাশ করেছিল বাংলা মার্ট , তারা বাংলাদেশ ক্রিকেট বোর্ডের (বিসিবি) প্রাথমিক বাছাই থেকেই তারা বাদ পড়েছে।৪ ঘণ্টা আগে
বাংলাদেশের কাছে আফগানিস্তানের ধবলধোলাইয়ের ঘটনা বেশি দিন আগের নয়। সংযুক্ত আরব আমিরাতে গত মাসে আফগানদের টি-টোয়েন্টি সিরিজে ৩-০ ব্যবধানে হারিয়েছিল বাংলাদেশ। এক মাসের ব্যবধানে ক্রিকেটের সংক্ষিপ্ত সংস্করণে দারুণভাবে ঘুরে দাঁড়িয়েছে আফগানরা।
জিম্বাবুয়ের বিপক্ষে প্রথম দুই টি-টোয়েন্টি জিতে আগেই সিরিজ নিশ্চিত করেছিল আফগানিস্তান। হারারে স্পোর্টস ক্লাবে আজ তৃতীয় টি-টোয়েন্টিতে ধবলধোলাই এড়ানোর কাছাকাছি চলে গিয়েছিল জিম্বাবুয়ে। কিন্তু শেষ বল অবধি খেললেও স্বাগতিকেরা ধবলধোলাই এড়াতে পারেনি। ৯ রানে জিতে ৩-০ ব্যবধানে টি-টোয়েন্টি সিরিজ জিতে নিল আফগানরা।
২১১ রানের লক্ষ্যে নেমে ২.৫ ওভারে ২ উইকেটে ১৯ রানে পরিণত হয় জিম্বাবুয়ে। দুই টপ অর্ডার ব্যাটার ডিওন মায়ার্স (৫) ও ব্রেন্ডন টেলর (৪) এক অঙ্কের ঘরে আউট হয়েছেন। তৃতীয় উইকেটে ৪৮ বলে ৮৫ রানের জুটি গড়েছেন ব্রায়ান বেনেট ও সিকান্দার রাজা। ১১তম ওভারের পঞ্চম বলে রাজাকে বোল্ড করে জুটি ভাঙেন মোহাম্মদ নবি। ২৯ বলে ৭ চার ও ২ ছক্কায় রাজা করেন ৫১ রান।
রাজা আউট হওয়ার পর বেনেটও (৪৭) দ্রুত আউট হয়েছেন। রাজা, বেনেট দ্রুত আউট হওয়ায় জিম্বাবুয়ের স্কোর হয়ে যায় ১২.৫ ওভারে ৪ উইকেটে ১২৬ রান। পঞ্চম উইকেটে ১৭ বলে ৩৬ রানের জুটি গড়েছেন রায়ান বার্ল ও তাসিঙ্গা মুসিকিউয়া। এই জুটি ভাঙার পর খেই হারিয়ে ফেলে জিম্বাবুয়ে। ২০ ওভারে ২০১ রানে গুটিয়ে গেছে স্বাগতিকেরা। আফগানিস্তানের আব্দুল্লাহ আহমাদজাই ৪ ওভারে ৪২ রানে নিয়েছেন ৩ উইকেট। দুটি করে উইকেট নিয়েছেন ফরিদ আহমেদ ও ফজলহক ফারুকি।
তৃতীয় টি-টোয়েন্টিতে নিয়মিত অধিনায়ক রশিদ খানকে বিশ্রাম দিয়েছে আফগানিস্তান। তাঁর পরিবর্তে দলকে নেতৃত্ব দিয়েছেন ইবরাহিম জাদরান। আগে ব্যাটিং নিয়ে ২০ ওভারে ৩ উইকেটে ২১০ রান করেছে আফগানরা। ৪৮ বলে ৮ চার ও ৫ ছক্কায় ৯২ রান করে রহমানউল্লাহ গুরবাজ পেয়েছেন ম্যাচসেরার পুরস্কার। জিম্বাবুয়ের অলরাউন্ডার ব্র্যাড ইভান্স নিয়েছেন ২ উইকেট। বাঁহাতি পেসার রিচার্ড এনগারাভা নিয়েছেন এক উইকেট। সিরিজসেরার পুরস্কার পেয়েছেন ইবরাহিম জাদরান। ৩ ম্যাচের টি-টোয়েন্টি সিরিজে ৮৪.৫০ গড়ে সর্বোচ্চ ১৬৯ রান করেছেন তিনি।
মেয়েদের ওয়ানডে বিশ্বকাপে নতুন চ্যাম্পিয়ন পেতে অপেক্ষা আর মাত্র কয়েক ঘণ্টার। ভারত-দক্ষিণ আফ্রিকা যে-ই জিতুক, তারা প্রথমবারের মতো হবে চ্যাম্পিয়ন। মুম্বাইয়ের ডিওয়াই পাতিল স্টেডিয়ামে আজ প্রথম ইনিংসেই রানের পাহাড় গড়েছে হারমানপ্রীত কৌরের নেতৃত্বাধীন ভারত। চ্যাম্পিয়ন হতে হলে রেকর্ড গড়তে হবে দক্ষিণ আফ্রিকাকে।
২০২৫ নারী ওয়ানডে বিশ্বকাপের ফাইনালে আজ টস হেরে আগে ব্যাটিং করতে নেমে নির্ধারিত ৫০ ওভারে ৭ উইকেটে ২৯৮ রান করেছে ভারত। মেয়েদের ওয়ানডে ইতিহাসে তিনবার ৩০০-এর বেশি রান তাড়া করে জয়ের কীর্তি রয়েছে। যার মধ্যে ভারত ৩০ অক্টোবর অস্ট্রেলিয়ার বিপক্ষে ৩৩৯ রানের লক্ষ্য তাড়া করে জিতে রেকর্ডটা নিজের করে নিয়েছে। কিন্তু কোনো রেকর্ডই বিশ্বকাপের ফাইনালে হয়নি। শিরোপা নির্ধারণী ম্যাচে সর্বোচ্চ ১৬৭ রান তাড়া করে জয়ের কীর্তি ইংল্যান্ডের। ২০০৯ নারী ওয়ানডে বিশ্বকাপের ফাইনালে নিউজিল্যান্ডকে হারিয়ে চ্যাম্পিয়ন হয়েছিল।
মুম্বাইয়ে ভারত-দক্ষিণ আফ্রিকা ফাইনালে আবহাওয়ার পূর্বাভাস মেনেই বৃষ্টি হানা দিয়েছিল। বৃষ্টির বাগড়ায় ২ ঘণ্টা দেরিতে বাংলাদেশ সময় বেলা সাড়ে পাঁচটায় শুরু হয় ম্যাচ। শিরোপা নির্ধারণী ম্যাচে টস জিতে আগে ফিল্ডিংয়ের সিদ্ধান্ত নেন দক্ষিণ আফ্রিকা অধিনায়ক লরা ভলভার্ট। শুরুতে ব্যাটিং পেয়ে পাওয়ার প্লেতে (প্রথম ১০ ওভার) কোনো উইকেট না হারিয়ে ৬৪ রান করে ফেলে ভারত। দলীয় ১০৪ রানে স্বাগতিকেরা হারায় প্রথম উইকেট। ১৮তম ওভারের চতুর্থ বলে স্মৃতি মান্ধানাকে (৪৫) ফেরান ক্লো টায়রন।
উদ্বোধনী জুটি ভাঙার পর ব্যাটিংয়ে নামেন জেমিমা রদ্রিগেজ। ওপেনার শেফালি ভার্মার সঙ্গে ৬২ বলে ৬২ রানের জুটি গড়তে অবদান রাখেন রদ্রিগেজ। এই জুটি অবশ্য অনেক আগেই ভাঙতে পারত। ২১তম ওভারের প্রথম বলে সুন লুসকে তুলে মারতে যান শেফালি। ডিপ মিড উইকেটে সহজ ক্যাচ হাতছাড়া করেন অ্যানেকে বশ। ৫৬ রানে বেঁচে যাওয়া শেফালি আউট হয়েছেন ৮৭ রানে। ২৮তম ওভারের পঞ্চম বলে শেফালিকে ফিরিয়েছেন আয়াবঙ্গা খাকা।
৭৮ বলে ৭ চার ও ২ ছক্কায় ৮৭ রান করেছেন শেফালি। তাঁর বিদায়ে ভারতের স্কোর হয়ে যায় ২৭.৫ ওভারে ২ উইকেটে ১৬৬ রান। এই জুটি ভাঙার পর পঞ্চাশোর্ধ্ব জুটি হয়েছে কেবল একটি। চতুর্থ উইকেটে ৫৬ বলে ৫২ রানের জুটি গড়তে অবদান রাখেন হারমানপ্রীত কৌর ও দীপ্তি শর্মা। আর দক্ষিণ আফ্রিকার পিচ্ছিল ফিল্ডিংয়ের সুযোগে শেষ ৪ ওভারে ২ উইকেট হারিয়ে ৩০ রান যোগ করে ভারত। স্বাগতিকদের ২৯৮ রানের মধ্যে শেফালির ৮৭ রানই ইনিংস সর্বোচ্চ। দক্ষিণ আফ্রিকার খাকা নিয়েছেন ৩ উইকেট। এখন পর্যন্ত ৫ ওভারে কোনো উইকেট না হারিয়ে ১৮ রান করেছে প্রোটিয়ারা। অধিনায়ক ভলভার্ট ৮ ও তাজমান ব্রিটজ ৬ রানে ব্যাটিং করছেন।
নিজস্ব প্রতিবেদক, ঢাকা
এক মাসের ব্যবধানে হচ্ছে দুটি বাংলাদেশ-আফগানিস্তান সিরিজ। সংযুক্ত আরব আমিরাতে গত মাসে খেলেছিল জাতীয় ক্রিকেট দল। এবার লিটন দাস-তানজিদ হাসান তামিমদের ছোট ভাইয়েরা খেলছে উত্তরবঙ্গের বগুড়া-রাজশাহীতে। সিরিজের মাঝপথে হঠাৎই বদলে গেল বাংলাদেশ-আফগানিস্তান অনূর্ধ্ব-১৯ দলের সূচি।
আগের সূচি অনুযায়ী বাংলাদেশ-আফগানিস্তান অনূর্ধ্ব-১৯ দলের শেষ তিন ওয়ানডে হওয়ার কথা ছিল ৩, ৬ ও ৯ নভেম্বর। কিন্তু সিরিজের মাঝপথেই সূচিতে পরিবর্তন আনা হয়েছে। বিসিবি আজ এক মিডিয়া বিজ্ঞপ্তিতে জানিয়েছে, সিরিজের তৃতীয়, চতুর্থ ও পঞ্চম ওয়ানডে হবে ৫, ৭ ও ৯ নভেম্বর। আবহাওয়ার কারণেই মূলত সূচিতে এই পরিবর্তন। শেষ তিন ওয়ানডের ভেন্যু রাজশাহী।
আফগানিস্তান অনূর্ধ্ব-১৯ দলের বিপক্ষে পাঁচ ম্যাচের ওয়ানডে সিরিজে বাংলাদেশ ১-০ ব্যবধানে। পরশু বগুড়ার শহীদ চান্দু স্টেডিয়ামে দ্বিতীয় ওয়ানডে পরিত্যক্ত হয়েছে। বাংলাদেশ সময় পরশু সকাল ৯টায় শুরু হওয়ার কথা ছিল বাংলাদেশ-আফগানিস্তান অনূর্ধ্ব-১৯ দলের দ্বিতীয় ওয়ানডে। কিন্তু ঘন কুয়াশার কারণে তা সম্ভব হয়নি। ম্যাচ শুরু হওয়া তো দূরে থাক। টসই হয়নি। চার ঘণ্টা অপেক্ষার পর বেলা ১টার দিকে জানা যায়, ভেজা আউটফিল্ডের কারণে ম্যাচ পরিত্যক্ত ঘোষণা করা হয়েছে।
এর আগে মঙ্গলবার শুরু হয়েছে বাংলাদেশ-আফগানিস্তান অনূর্ধ্ব-১৯ দলের পাঁচ ম্যাচের ওয়ানডে সিরিজ। যুবাদের ম্যাচ হলেও এটা নিয়ে ভক্ত-সমর্থকদের আগ্রহ কোনো অংশে কম ছিল না। স্টেডিয়ামের গ্যালারি ছিল কানায় কানায় পরিপূর্ণ। সেই ম্যাচে ডাকওয়ার্থ লুইস এন্ড স্টার্ন (ডিএলএস) মেথডে আফগানদের ৫ রানে হারিয়েছে বাংলাদেশ। টস জিতে আগে ব্যাটিং নিয়ে আফগানিস্তান নির্ধারিত ৫০ ওভারে ৯ উইকেটে করেছে ২৬৫ রান। জবাবে বাংলাদেশ ৪৬ ওভারে ৪ উইকেটে করে ২৩১ রান। শেষ চার ওভারে যখন ৩৫ রানের সমীকরণের সামনে আজিজুল হাকিম তামিমের দল, তখন আলোকস্বল্পতা দেখা দেয়। ডিএলএস মেথডে বাংলাদেশকে জয়ী ঘোষণা করা হয়।
যুবাদের প্রথম ওয়ানডেতে ডিএলএস মেথডে বাংলাদেশের ৫ রানের জয়ে ম্যাচসেরার পুরস্কার পেয়েছেন ইকবাল হোসেন ইমন। ১০ ওভারে ৫৭ রানে পেয়েছেন ৫ উইকেট। এক ওভার মেডেন দিয়েছেন। বাংলাদেশের জয়ে কালাম সিদ্দিকির ১১৯ বলে ১১ চারে ১০১ রানের ইনিংসও দারুণ অবদান রাখে। অক্টোবরে সিনিয়রদের ক্রিকেটে টি-টোয়েন্টি সিরিজে আফগানিস্তানকে ধবলধোলাই করেছিল বাংলাদেশ। এর বদলা ওয়ানডেতে নিয়েছে আফগানিস্তান। মেহেদী হাসান মিরাজের নেতৃত্বাধীন বাংলাদেশকে ৩-০ ব্যবধানে ধবলধোলাই করেছিল আফগানরা।
নিজস্ব প্রতিবেদক, ঢাকা
বাংলাদেশ প্রিমিয়ার লিগে (বিপিএল) প্রথমবার অংশ নেওয়ার মৃদু সম্ভাবনা তৈরি হয়েছিল নোয়াখালীর। কিন্তু তাদের সেই আশা আর পূরণ হচ্ছে না। নোয়াখালী ফ্র্যাঞ্চাইজি কিনতে আগ্রহ প্রকাশ করেছিল বাংলা মার্ট , তারা বাংলাদেশ ক্রিকেট বোর্ডের (বিসিবি) প্রাথমিক বাছাই থেকেই তারা বাদ পড়েছে।
বাংলা মার্টের পাশাপাশি বাদ পড়েছে মাইন্ডট্রি লিমিটেড ও এসকিউ স্পোর্টস। প্রাথমিক বাছাই থেকে কেন এই তিন প্রতিষ্ঠান বাদ পড়েছে, সেই ব্যাখ্যায় বিসিবির আম্পায়ার্স কমিটির চেয়ারম্যান ইফতেখার রহমান মিঠু বলেন, ‘বিপিএল গভর্নিং কাউন্সিল, আইন বিভাগ, আইনগত কনসালটেন্সি ফার্ম ও চার্টার্ড অ্যাকাউন্টেন্ট ফার্ম প্রাথমিক যাচাই-বাচাই শেষে ১১ অংশগ্রহণকারী প্রতিষ্ঠানের নথি পর্যালোচনা করেছে। তাদের মধ্যে ৩ প্রতিষ্ঠান অযোগ্য হিসেবে চিহ্নিত হয়েছে। দরপত্র আহ্বানে অনেক নথিপত্র চাওয়া হয়েছিল। কিন্তু এই তিন কোম্পানির (বাংলা মার্ট, এসকিউ স্পোর্টস, মাইন্ড ট্রি) নথিপত্র ছিল না বলে তারা বাদ পড়েছে।’
দেশ ট্রাভেলসও বিসিবির প্রাথমিক বাছাই থেকে বাদ পড়েছে। সূত্রে জানা গেছে, বাংলা মার্টের পাশাপাশি দেশ ট্রাভেলস ও এসকিউ স্পোর্টস বিসিবিতে সাক্ষাৎকার দিতে আসেনি। এসকিউ স্পোর্টস, মাইন্ডট্রি লিমিটেড ও দেশ ট্রাভেলস চট্টগ্রাম, খুলনা ও রাজশাহী ফ্র্যাঞ্চাইজি কিনতে চেয়েছিল। টিকে রইল প্রতিষ্ঠানগুলোর মধ্য থেকে পরশু চূড়ান্ত বাছাই করা হবে বলে জানা গেছে। পাঁচ থেকে ছয় দল নিয়ে হতে পারে বিপিএল। আগামীকাল বোর্ড সভায় এই ব্যাপারে আলোচনা হবে।
বাংলাদেশ-আয়ারল্যান্ড দ্বিতীয় টেস্টের আগের দিন বিপিএলের ড্রাফট হবে বলে সূত্রে জানা গেছে। মিরপুরে ১৯ নভেম্বর শুরু হবে সিরিজের দ্বিতীয় টেস্ট। সূত্রে জানা গেছে, ১৯ বা ২১ ডিসেম্বর শুরু হতে পারে নতুন আসরের বিপিএল। এখন পর্যন্ত ১১ বারের মধ্যে সর্বোচ্চ চারবার বিপিএলে চ্যাম্পিয়ন হয়েছে কুমিল্লা। সবশেষ দুই আসরে (২০২৪ ও ২০২৫) টানা চ্যাম্পিয়ন হয়েছে তামিম ইকবালের নেতৃত্বাধীন ফরচুন বরিশাল। তবে এবার বরিশাল থাকছে না বিপিএলে।
বিসিবির প্রাথমিক বাছাইয়ের পর টিকে রইল যে প্রতিষ্ঠানগুলো
প্রতিষ্ঠান ফ্র্যাঞ্চাইজি
চ্যাম্পিয়ন স্পোর্টস লিমিটেড ঢাকা ক্যাপিটালস
ট্রায়াঙ্গাল সার্ভিসেস লিমিটেড চট্টগ্রাম
ফার্স্ট এসএস এন্টারপ্রাইজ কুমিল্লা ফাইটার্স
টগি স্পোর্টস লিমিটেড রংপুর রাইডার্স
আকাশবাড়ী হলিডেজ এন্ড রিসোর্ট বরিশাল
নাবিল গ্রুপ অব ইন্ডাসট্রিজ রাজশাহী
জে এম স্পোর্টস এন্ড এন্টারটেইমেন্ট সিলেট
দেশ ট্রাভেলস রাজশাহী
