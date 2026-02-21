ভাষাশহীদদের প্রতি ক্রিকেটারদের শ্রদ্ধা

আজ ২১ ফেব্রুয়ারি, আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস। ১৯৫২ সালের আজকের এই দিনে বাংলাকে মাতৃভাষা করার দাবিতে প্রাণ দিয়েছেন রফিক, শফিক, বরকাত, সালামসহ আরও অনেকেই। প্রতি বছরের মতো এবারও এসব বীর সন্তানদের শ্রদ্ধাভরে স্মরণ করছে গোটা জাতি।
নিজ নিজ অবস্থান থেকে ভাষা শহীদদের প্রতি শ্রদ্ধা জানাচ্ছেন সবাই। পিছিয়ে নেই বাংলাদেশ জাতীয় দলের বর্তমান-সাবেক ক্রিকেটাররাও। শহীদদের শ্রদ্ধা জানাতে সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে ভিন্ন ভিন্ন বার্তা দিয়েছেন সাকিব আল হাসান, তামিম ইকবাল, তাসকিন আহমেদ, মাশরাফি বিন মর্তুজারা।
নিজের ভেরিফাইড ফেসবুক পেজে ভাষা আন্দোলনের একটি প্রতীকী ছবি পোস্ট করেছেন সাকিব। সেখানে লেখা, ‘২১শে ফেব্রুয়ারি মহান শহীদ দিবস ও আর্ন্তজাতিক মাতৃভাষা দিবসে সকল ভাষা শহীদদের প্রতি বিনম্র শ্রদ্ধাঞ্জলি।’
ভাষা শহীদদের প্রতি শ্রদ্ধা জানাতে গিয়ে শহীদ বেদির একটি ছবি পোস্ট করেছেন তামিম। ক্যাপশনে লিখেছেন, ‘ভাষা আন্দোলনের শহীদদের প্রতি গভীর শ্রদ্ধা।’
বাংলাদেশ দলের সাবেক অধিনায়ক মাশরাফি শ্রদ্ধা জানিয়েছেন অনেকটা একই রকমভাবে, ‘সকল ভাষা শহীদদের প্রতি বিনম্র শ্রদ্ধা।’
শ্রদ্ধা জানাতে গিয়ে তারকা পেসার তাসকিন আহমেদ লিখেছেন, ‘২১ মানে প্রতিবাদ। ২১ মানে আত্মমর্যাদার ঘোষণা। ২১ মানে পৃথিবীর বুকে প্রথম ভাষার জন্য আত্মদান। বাংলা আমার অহংকার, বাংলা আমার পরিচয়।’
জাতীয় দলের বাঁ হাতি ব্যাটার সৌম্য সরকার লিখেছেন, ‘রক্তে লেখা যে ইতিহাস, তা কখনো মুছে যায় না। একুশ আমাদের আত্মমর্যাদা, আমাদের অস্তিত্ব। মাতৃভাষার অধিকার আদায়ের সেই ত্যাগ আজও আমাদের শক্তি দেয়, সাহস দেয়।’
শরিফুল ইসলাম লিখেছেন, ‘আমার ভাইয়ের রক্তে রাঙানো একুশে ফেব্রুয়ারি, আমি কি ভুলিতে পারি? ভাষা শহীদদের প্রতি জানাই বিনম্র শ্রদ্ধা।’
লিগ পর্বের সবচেয়ে চমক জাগানিয়া দল কারা? সহজ উত্তর, জিম্বাবুয়ে। আর সবচেয়ে হতাশ করা দল? অস্ট্রেলিয়া। গ্রুপ পর্ব পেছনে ফেলে এবার সামনে তাকানোর পালা। আজই শুরু হয়ে যাচ্ছে সুপার এইট পর্ব। শ্রীলঙ্কার কলম্বোয় প্রথম ম্যাচে মুখোমুখি পাকিস্তান ও নিউজিল্যান্ড।১ ঘণ্টা আগে
বাংলাদেশ প্রিমিয়ার লিগে (বিপিএল) পারিশ্রমিক নিয়ে বিতর্ক নতুন কিছু নয়। অতীতে বহুবার ক্রিকেটারদের পারিশ্রমিক না পাওয়া নিয়ে সমালোচনা হয়েছে। সবশেষ পারিশ্রমিক না পাওয়া ইস্যুতে মুখ খুললেন ঢাকা ক্যাপিটালসের হয়ে খেলা নাসির হোসেন।১৩ ঘণ্টা আগে
২০২৬ টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপের সবচেয়ে বড় অঘটনের সাক্ষী হয়েছে অস্ট্রেলিয়া। আগেই গ্রুপ পর্ব থেকে বিদায় নিশ্চিত হয়েছে তাদের। নিয়ম রক্ষা করতে আজ ওমানের বিপক্ষে মাঠে নেমেছিল মিচেল মার্শের দল। আনুষ্ঠানিকতার ম্যাচটিতে সান্ত্বনার জয় তুলে নিয়েছে ২০২১ সালের চ্যাম্পিয়নরা।১৩ ঘণ্টা আগে
চোটের সঙ্গে দীর্ঘ লড়াই করে ক্লান্ত ব্রাজিলিয়ান সুপারস্টার নেইমার জুনিয়র। ২০২৬ বিশ্বকাপে খেলার প্রবল ইচ্ছা থাকলেও, নিজের ভবিষ্যৎ নিয়ে একপ্রকার অনিশ্চয়তা প্রকাশ করেছেন ৩৪ বছর বয়সী সাবেক এই বার্সেলোনা ও পিএসজি তারকা।১৫ ঘণ্টা আগে