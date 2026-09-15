শচীনকে পেছনে ফেলে ওয়ানডেতে ইতিহাস গড়লেন টেলর

অস্ট্রেলিয়ার বিপক্ষে হারারেতে সিরিজের প্রথম ওয়ানডে খেলতে নেমেই ইতিহাস গড়েছেন জিম্বাবুয়ের অভিজ্ঞ ক্রিকেটার ব্রেন্ডন টেলর। শচীন টেন্ডুলকারকে পেছনে ফেলে পুরুষদের ওয়ানডে ইতিহাসে সবচেয়ে দীর্ঘ ক্যারিয়ারের রেকর্ড নিজের করে নিয়েছেন তিনি।
মঙ্গলবার অস্ট্রেলিয়ার বিপক্ষে মাঠে নামার পর টেলরের ওয়ানডে ক্যারিয়ারের দৈর্ঘ্য দাঁড়িয়েছে ২২ বছর ৪ মাস। অন্যদিকে ২০১২ সালে ওয়ানডে থেকে অবসর নেওয়া শচীনের ক্যারিয়ার স্থায়ী হয়েছিল ২২ বছর ৩ মাস। ভারতের কিংবদন্তিকে ছাড়িয়ে গেলেন টেলর।
তবে ওয়ানডের ব্যাটিং ও ম্যাচ খেলার বড় দুটি রেকর্ড এখনো শচীনের দখলে। এই সংস্করণে সর্বোচ্চ ১৮ হাজার ৪২৬ রান করেছেন তিনি। একই সঙ্গে ৪৬৩টি ওয়ানডে খেলে সবচেয়ে বেশি ম্যাচ খেলার রেকর্ডও ধরে রেখেছেন শচীন।
২০০৪ সালে ওয়ানডেতে অভিষেক হয় টেলরের। জিম্বাবুয়ের অন্যতম সফল ব্যাটার হিসেবে নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করা এই ক্রিকেটার মঙ্গলবারের ম্যাচের আগে ২০৭ ওয়ানডেতে ১১টি সেঞ্চুরি করেছেন। দেশের হয়ে ওয়ানডেতে সর্বোচ্চ সেঞ্চুরির মালিক ৪০ বছর বয়সী এই ক্রিকেটার।
২০২১ সালে আন্তর্জাতিক ক্রিকেট থেকে অবসর নিয়েছিলেন টেলর। পরের বছর আইসিসির দুর্নীতিবিরোধী ও অ্যান্টি ডোপিং বিধি ভঙ্গের কারণে তাঁকে সাড়ে তিন বছরের জন্য নিষিদ্ধ করা হয়। নিষেধাজ্ঞা শেষ করে ২০২৫ সালে অবসর ভেঙে আন্তর্জাতিক ক্রিকেটে ফেরেন তিনি। জিম্বাবুয়ের ২০২৭ ওয়ানডে বিশ্বকাপের প্রস্তুতিতে সহায়তা করতেই আবার জাতীয় দলে ফেরেন তিনি।
অস্ট্রেলিয়ার বিপক্ষে এই সিরিজে এক বছর পর ওয়ানডে দলে ফিরেছেন টেলর। ক্লাইভ মাদান্দে চোটে থাকায় দলের প্রয়োজনে উইকেটরক্ষকের ভূমিকাও পালন করছেন তিনি। হারারেতে আজকের ম্যাচ দিয়ে ১২ বছর পর প্রথমবার জিম্বাবুয়ের মাটিতে প্রথম খেলতে নেমেছে অস্ট্রেলিয়া। টস জিতে আগে ব্যাট করছে সফরকারী দল।
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