অভিষেকের ফিফটিতে ভারতের ২০২

দুর্দান্ত ছন্দে আছেন অভিষেক শর্মা। তাঁর দুর্বলতা খুঁজে পাওয়া বোলারদের বড্ড মুশকিলের কাজ হয়ে দাঁড়িয়েছে। টি-টোয়েন্টিতে কীভাবে ধারাবাহিক থাকতে হয়, সেই পথই যেন বাতলে দিচ্ছেন বাঁহাতি এই ব্যাটার। আজ তাঁর ঝোড়ো ব্যাটিংয়ে এশিয়া কাপের সুপার ফোরে নিয়মরক্ষার ম্যাচে শ্রীলঙ্কার বিপক্ষে ৫ উইকেট হারিয়ে ২০২ রান করেছে ভারত।
দুবাই আন্তর্জাতি স্টেডিয়ামে টস জিতে ভারতকে আগে ব্যাটিংয়ে পাঠায় শ্রীলঙ্কা। পুরো টুর্নামেন্টের মতো এবারও বিধ্বংসী শুরু করেন অভিষেক। ৩১ বলে ৮ চার ও ২ ছক্কায় ৬১ রান আসে তাঁর ব্যাট থেকে। এছাড়া ৩৪ বলে ৪ চার ও ১ ছক্কায় ৪৯ রানে অপরাজিত থাকেন তিলক বর্মা। সাঞ্জু স্যামসন বড় সংগ্রহের ইঙ্গিত দিলেও থেমে যান ২৩ বলে ১ চার ও ৩ ছক্কায় ৩৯ রান করে। এ ছাড়া অক্ষর প্যাটেলের ব্যাট থেকে আসে অপরাজিত ২১ রানের ইনিংস।
লঙ্কানদের হয়ে একটি করে উইকেট নেন মাহিশ থিকশানা, দুশমন্থ চামিরা, ভানিন্দু হাসারাঙ্গা, দাসুন শানাকা ও চারিত আসালাঙ্কা।
বিসিবি নির্বাচনকে ঘিরে কয়েক দিন ধরে ক্রিকেটাররা সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে একই লেখা শেয়ার করছেন, ‘বিসিবি নির্বাচন ঘিরে যা যা হচ্ছে, এসব কাম্য নয়। এটা বাংলাদেশের ক্রিকেট ও ক্রিকেটারদের ভবিষ্যতের ব্যাপার। আমরা চাই, বিসিবি নির্বাচন অবাধ, সুষ্ঠু ও নিরপেক্ষ হোক।’ এই পোস্ট দিয়েছেন জাতীয় দলের বর্তমান ও সাবেক৪ ঘণ্টা আগে
বাংলাদেশ ক্রিকেট বোর্ডের (বিসিবি) আসন্ন নির্বাচনে শুরু থেকেই প্রভাব খাটানোর অভিযোগ তুলে আসছিলেন সভাপতি পদপ্রার্থী তামিম ইকবাল। তাঁর দাবি ছিল, তাঁর পক্ষের অনেক জেলা, বিভাগ ও ক্লাব সংগঠকের কাউন্সিলরশিপ আটকে দেওয়া হয়েছে। সেই অভিযোগ নিয়ে গতকাল তিনি হাজির হয়েছিলেন নির্বাচন কমিশনের শুনানিতে।৫ ঘণ্টা আগে
বাংলাদেশ ফুটবল লিগে নতুন মৌসুমের শুরুটা বিবর্ণ হলো আবাহনী লিমিটেডের। ম্যাচের বেশির ভাগ সময় একজন বেশি নিয়ে খেললেও জিতে মাঠ ছাড়তে পারেনি তারা। আজ গোলশূন্য ড্র করেছে রহমতগঞ্জ মুসলিম ফ্রেন্ডস সোসাইটির বিপক্ষে।৫ ঘণ্টা আগে
খেলছেন যুক্তরাষ্ট্রের মেজর লিগ সকারের ক্লাব ইন্টার মায়ামিতে। তবে ডিসেম্বরে চলতি মৌসুম শেষেই বুটজোড়া তুলে রাখবেন সের্জিও বুসকেতস। সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে দেওয়া অবসরের বার্তায় এমনটাই জানান ৩৮ বছর বয়সী এই মিডফিল্ডার।৫ ঘণ্টা আগে