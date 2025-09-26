Ajker Patrika
> খেলা
> ক্রিকেট

অভিষেকের ফিফটিতে ভারতের ২০২

ক্রীড়া ডেস্ক    
আপডেট : ২৬ সেপ্টেম্বর ২০২৫, ২২: ৪৬
টানা তৃতীয় ফিফটির পর অভিষেকের উদযাপন। ছবি: এএফপি
টানা তৃতীয় ফিফটির পর অভিষেকের উদযাপন। ছবি: এএফপি

দুর্দান্ত ছন্দে আছেন অভিষেক শর্মা। তাঁর দুর্বলতা খুঁজে পাওয়া বোলারদের বড্ড মুশকিলের কাজ হয়ে দাঁড়িয়েছে। টি-টোয়েন্টিতে কীভাবে ধারাবাহিক থাকতে হয়, সেই পথই যেন বাতলে দিচ্ছেন বাঁহাতি এই ব্যাটার। আজ তাঁর ঝোড়ো ব্যাটিংয়ে এশিয়া কাপের সুপার ফোরে নিয়মরক্ষার ম্যাচে শ্রীলঙ্কার বিপক্ষে ৫ উইকেট হারিয়ে ২০২ রান করেছে ভারত।

দুবাই আন্তর্জাতি স্টেডিয়ামে টস জিতে ভারতকে আগে ব্যাটিংয়ে পাঠায় শ্রীলঙ্কা। পুরো টুর্নামেন্টের মতো এবারও বিধ্বংসী শুরু করেন অভিষেক। ৩১ বলে ৮ চার ও ২ ছক্কায় ৬১ রান আসে তাঁর ব্যাট থেকে। এছাড়া ৩৪ বলে ৪ চার ও ১ ছক্কায় ৪৯ রানে অপরাজিত থাকেন তিলক বর্মা। সাঞ্জু স্যামসন বড় সংগ্রহের ইঙ্গিত দিলেও থেমে যান ২৩ বলে ১ চার ও ৩ ছক্কায় ৩৯ রান করে। এ ছাড়া অক্ষর প্যাটেলের ব্যাট থেকে আসে অপরাজিত ২১ রানের ইনিংস।

লঙ্কানদের হয়ে একটি করে উইকেট নেন মাহিশ থিকশানা, দুশমন্থ চামিরা, ভানিন্দু হাসারাঙ্গা, দাসুন শানাকা ও চারিত আসালাঙ্কা।

বিষয়:

খেলাএশিয়া কাপক্রিকেট
