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ক্রিকেট

সূর্যবংশীর উদাহরণ টেনে পিএসএলকে প্রশ্নবিদ্ধ করলেন ওয়াসিম আকরাম

ক্রীড়া ডেস্ক    
সূর্যবংশীর উদাহরণ টেনে পিএসএলকে প্রশ্নবিদ্ধ করলেন ওয়াসিম আকরাম
আকরাম ও সূর্যবংশী। ছবি: সংগৃহীত

ভারতের তরুণ ব্যাটিং প্রতিভা বৈভব সূর্যবংশীর উদাহরণ টেনে পাকিস্তান সুপার লিগের (পিএসএল) মান নিয়ে প্রশ্ন তুলেছেন ওয়াসিম আকরাম। পাকিস্তানের কিংবদন্তি পেসারের আক্ষেপ, এক দশক পেরিয়ে গেলেও পিএসএল থেকে বলার মতো কোনো ব্যাটিং প্রতিভা উঠে আসেনি।

মাত্র ১৫ বছর বয়সেই বিস্ফোরক ব্যাটিংয়ে ক্রিকেটবিশ্বের নজর কেড়েছেন সূর্যবংশী। আইপিএলে টানা দুই মৌসুমের দারুণ পারফরম্যান্সের পর ইংল্যান্ডের বিপক্ষে ম্যাচ দিয়ে আন্তর্জাতিক ক্রিকেটে অভিষেক হয়েছে তার। সূর্যবংশীর উত্থানকেই পাকিস্তানের ঘরোয়া ক্রিকেট কাঠামোর সঙ্গে তুলনা করেছেন আকরাম।

ইউটিউবার ফুরকান ভাট্টির সঙ্গে সাক্ষাৎকারে আকরাম বলেন, ‘পিএসএল শুরু হওয়ার ১০ বছর হয়ে গেছে, কিন্তু পিএসএল কি একজনও ব্যাটার তৈরি করতে পেরেছে? হ্যাঁ, আমরা কয়েকজন বোলার তৈরি করেছি। কিন্তু বলুন তো, আমরা কি উল্লেখযোগ্য কোনো ব্যাটিং প্রতিভা তৈরি করতে পেরেছি? আমার মনে হয়, যখন আমরা ১৪ বছর বয়সী (সূর্যবংশী ১৫) এমন একজন ব্যাটিং প্রতিভা তৈরি করতে পারব, তখনই উন্নতি দেখতে পাব।’

আইপিএল ও পিএসএল—দুই ফ্র্যাঞ্চাইজি লিগেই কাজ করার অভিজ্ঞতা রয়েছে আকরামের। ২০১০ থেকে ২০১৭ সাল পর্যন্ত কলকাতা নাইট রাইডার্সের বোলিং কোচ ও মেন্টর ছিলেন তিনি। এই সময়কালে দুইবার চ্যাম্পিয়ন হয় কেকেআর। পিএসএলে ইসলামাবাদ ইউনাইটেড, মুলতান সুলতানস ও করাচি কিংসের কোচ ও মেন্টর হিসেবেও দায়িত্ব পালন করেছেন সাবেক তারকা পেসার।

পাকিস্তানের ক্রিকেটে প্রতিভা তৈরির প্রক্রিয়া শক্তিশালী করতে ক্লাব ক্রিকেটকে পুনরুজ্জীবিত করার পরামর্শও দিয়েছেন আকরাম। তাঁর মতে, লাল বলের ক্রিকেটে উন্নতির জন্য ক্লাব পর্যায় থেকেই প্রতিভা খুঁজে বের করতে হবে। এ জন্য করাচি ও লাহোরে বড় অঙ্কের বিনিয়োগের আহ্বান জানিয়েছেন তিনি।

আকরাম বলেন, ‘লাল বলের ক্রিকেটে উন্নতি করতে চাইলে ক্লাব ক্রিকেটকে পুনরুজ্জীবিত করতে হবে। পিসিবির উচিত করাচি ও লাহোরে ১০ কোটি রুপি করে বিনিয়োগ করা, কারণ প্রতিভা আসে ক্লাব ক্রিকেট থেকেই।’

বিষয়:

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