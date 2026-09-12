ফিফার অর্থ নয়ছয় করে আজীবন নিষিদ্ধ দুই সাবেক সভাপতি

তহবিলের অপব্যবহার ও আর্থিক অনিয়মের দায়ে দুই সাবেক ফুটবল ফেডারেশন সভাপতিকে আজীবনের জন্য নিষিদ্ধ করেছে বিশ্ব ফুটবলের নিয়ন্ত্রক সংস্থা ফিফা। তাঁরা হলেন মন্টসেরাট ফুটবল অ্যাসোসিয়েশনের সাবেক সভাপতি ভিনসেন্ট ক্যাসেল এবং মালদ্বীপ ফুটবল ফেডারেশনের সাবেক সভাপতি বাসাম আদিল জালিল।
নিষেধাজ্ঞার পাশাপাশি দুজনকেই এক মিলিয়ন সুইস ফ্রাঁ করে জরিমানাও করা হয়েছে। শুক্রবার দেওয়া বিবৃতিতে ফিফা জানায়, ক্যাসেলকে পদের অপব্যবহার, পদ্ধতিগত স্বার্থের সংঘাত, ফিফা ও মন্টসেরাট ফুটবল অ্যাসোসিয়েশনের তহবিলের অপব্যবহার এবং ফেডারেশনের কর্মীদের শারীরিক ও মানসিক অখণ্ডতাকে প্রভাবিত করে এমন আচরণের দায়ে আজীবন নিষিদ্ধ করা হয়েছে।
ক্যাসেলের বিরুদ্ধে অনিয়মের অভিযোগ অবশ্য নতুন নয়। ২০১১ সালে ক্যারিবীয় ফুটবলের বহুল আলোচিত নির্বাচনী ঘুষ কেলেঙ্কারিতে ফিফার তৎকালীন নৈতিকতা কমিটিও তাঁর বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নিয়েছিল। কাতারের মোহাম্মদ বিন হাম্মামের ফিফা সভাপতি নির্বাচনের প্রচারণার সঙ্গে সংশ্লিষ্ট ওই ঘটনায় ক্যারিবীয় অঞ্চলের কয়েকজন ফুটবল কর্মকর্তাকে ৪০ হাজার ডলার নগদ অর্থ দেওয়ার অভিযোগ উঠেছিল। সেই নিষেধাজ্ঞার পরও ক্যাসেল দীর্ঘদিন মন্টসেরাট ফুটবল অ্যাসোসিয়েশনের দায়িত্বে ছিলেন।
অন্যদিকে, জালিলের বিরুদ্ধে অভিযোগ ফিফার কোভিড-১৯ ত্রাণ তহবিল নিয়ে। ফিফা জানিয়েছে, ব্যক্তিগত সুবিধার জন্য কোভিড-১৯ রিলিফ প্ল্যানের অর্থ অপব্যবহারের দায়ে তাঁকে আজীবন নিষিদ্ধ করা হয়েছে। ২০২০ সালে মহামারির সময় ফুটবলের ক্ষতি সামাল দিতে অনুদান ও ঋণ হিসেবে সর্বোচ্চ ১৫০ কোটি ডলার দেওয়ার ঘোষণা দিয়েছিল ফিফা।
মালদ্বীপের স্থানীয় সংবাদমাধ্যমের তথ্য অনুযায়ী, জালিল ফিফার অর্থ নিজের অ্যাকাউন্টে জমা করে একটি অ্যাপার্টমেন্ট কেনার কাজে ব্যবহার করেছিলেন। এ ঘটনায় তিনি কারাদণ্ডও ভোগ করছেন। ফিফার রায়ের পাশাপাশি তাঁকে এক মিলিয়ন সুইস ফ্রাঁ জরিমানা করা হয়েছে।
জালিলের সঙ্গে মালদ্বীপ ফুটবল ফেডারেশনের সাবেক অর্থ ও প্রশাসন পরিচালক মোহাম্মদ আগিলকেও ১০ বছরের জন্য নিষিদ্ধ করেছে ফিফা। ফিফার তহবিলের অপব্যবহার সহজতর ও গোপন করা, জাল নথি ব্যবহার এবং ফিফার স্বাধীন নৈতিকতা কমিটির তদন্তে সহযোগিতা না করার দায়ে তাঁকে এক লাখ সুইস ফ্রাঁ জরিমানা করা হয়েছে।
এদিকে ক্যাসেলের সঙ্গে মন্টসেরাট ফুটবল অ্যাসোসিয়েশনের সাবেক সাধারণ সম্পাদক তানডিকা হিউজকেও ১৫ বছরের জন্য নিষিদ্ধ করেছে ফিফা। ফিফা ও ফেডারেশনের সম্পদ নিয়ে অনিয়মিত লেনদেন থেকে ব্যক্তিগত সুবিধা নেওয়া ও তা সহজতর করার দায়ে তাঁকে দেড় লাখ সুইস ফ্রাঁ জরিমানা করা হয়েছে।
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