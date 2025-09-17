Ajker Patrika
আল্লাহ একজন আছেন, তাঁর প্রতি শুকরিয়া জানাতেই হবে: নাসুম

ক্রীড়া ডেস্ক    
আপডেট : ১৭ সেপ্টেম্বর ২০২৫, ১৬: ৫৫
আফগানিস্তানের বিপক্ষে দুর্দান্ত বোলিং করেছেন নাসুম। ছবি: ইএসপিএনিক্রকইনফো
আফগানিস্তানের বিপক্ষে দুর্দান্ত বোলিং করেছেন নাসুম। ছবি: ইএসপিএনিক্রকইনফো

ইনিংসের প্রথম বলেই আফগানিস্তানের ওপেনার সেদিকউল্লাহ আতাল এলবিডব্লিউর ফাঁদে ফেলেন নাসুম আহমেদ। এরপর দুহাত উপরে তুলে উদ্‌যাপন করেন এই বাঁহাতি স্পিনার। কৃতজ্ঞতা জানিয়েছেন আল্লাহর প্রতি।

এশিয়া কাপে ‘বি’ গ্রুপে আফগানিস্তানের বিপক্ষে মহাগুরুত্বপূর্ণ ম্যাচে গতকাল বল হাতে ছড়ি ঘুরিয়েছেন নাসুম। তার দুর্দান্ত বোলিংয়ে আফগানদের বিপক্ষে ৮ রানের জয় তুলে নিয়ে শেষ চারের দৌঁড়ে টিকে আছে বাংলাদেশ। আবুধাবি শেখ জায়েদ স্টেডিয়ামে এদিন মাত্র ১১ রানে ২ উইকেট নিয়ে সেরা খেলোয়াড়ের পুরস্কার জেতেন নাসুম।

আতালের পর ইনিংসের পঞ্চম ওভারে ইব্রাহিম জাদরানকেও এলবিডব্লিউর ফাঁদে ফেলেন এই বোলার। তার শুরুর ধাক্কা সামলে আর জয় তুলে নিতে পারেনি আফগানিস্তান। রহমানউল্লাহ গুরবাজ, আজমতউল্লাহ ওমরজাই, নুর আহমদ, রশিদ খানরা চেষ্টা করলেও দলের হার ঠেকাতে পারেননি। বাংলাদেশের দেওয়া ১৫৫ রানের লক্ষ্যে ব্যাট করতে নেমে ১৪৬ রানে অলআউট হয় আফগানরা।

গ্রুপ পর্বের ৩ ম্যাচ শেষে বাংলাদেশের সংগ্রহ ৪ পয়েন্ট। শেষ চারে ওঠা নির্ভর করছে আফগানিস্তান–শ্রীলঙ্কা ম্যাচের ফলের ওপর। আগামীকাল লঙ্কানদের কাছে রশিদরা হেরে গেলে পরের পর্বে চলে যাবে বাংলাদেশ। অন্যদিকে আফগানিস্তান চারিত আসালাঙ্কাদের বিপক্ষে কমপক্ষে ৬৫ রানে কিংবা ৫০ বল হাতে রেখে জিতলে শেষ চারে পা রাখবে বাংলাদেশ।

সমীকরণ মিলিয়ে বাংলাদেশ শেষ পর্যন্ত পরের পর্বে যেতে পারবে কি না, সেটা সময়ই বলে দেবে। আপাতত আবুধাবি ছেড়ে দুবাইয়ে পাড়ি জমিয়েছে লিটন দাসের দল। কারণ শেষ চারের সবগুলো ম্যাচ হবে দুবাই আন্তর্জাতিক ক্রিকেট স্টেডিয়ামে। দুবাইয়ের উদ্দেশ্য আবুধাবি ছাড়ার আগে হোটেল পার্ক রোটানায় সাংবাদিকদের মুখোমুখি হন নাসুম। সেখানেই বিভিন্ন বিষয় নিয়ে সাংবাদিকদের প্রশ্নের জবাব দেন সিলেটের এই ক্রিকেটার।

প্রথম উইকেট পাওয়ার পর ওই উদযাপন প্রসঙ্গে নাসুম বলেন, ‘আল্লাহ তো একজন আছেন–ই। উনার শুকরিয়া তো আদায় করতে হবে। তাই আমি হাত উঁচু করে আল্লাহকে কৃতজ্ঞতা জানিয়েছি।’

নির্দিষ্ট ম্যাচ ধরে না, সব সময়ই খেলার জন্য প্রস্তুত থাকেন নাসুম, ‘আমি সব সময় খেলার জন্য প্রস্তুত থাকি। যখনই সুযোগ আসে চেষ্টা করি নিজের সেরাটা দেওয়ার। কিন্তু অনেক সময় হয় আবার অনেক সময় হয় না। আমি এভাবে পারফর্ম করতে পারি এটার জন্য আল্লাহর দরবারে লাখ লাখ শুকরিয়া।’

