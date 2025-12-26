বিপিএল দেখা যাবে কোন কোন চ্যানেলে

নিজস্ব প্রতিবেদক, ঢাকা
সিলেট আন্তর্জাতিক স্টেডিয়ামে আজ বাংলাদেশ সময় বেলা ৩টায় সিলেট টাইটান্স-রাজশাহী ওয়ারিয়র্স ম্যাচ দিয়ে শুরু হচ্ছে ১২তম বাংলাদেশ প্রিমিয়ার লিগ (বিপিএল)। প্রবাসী ভক্ত-সমর্থকেরাও যেন বাংলাদেশের এই ফ্র্যাঞ্চাইজি টুর্নামেন্ট মিস না করেন, সেই ব্যবস্থা করা হয়েছে। বিশ্বজুড়ে বিভিন্ন চ্যানেলে সম্প্রচার করা হবে ২০২৬ বিপিএল।
বাংলাদেশ ক্রিকেট বোর্ড (বিসিবি) গতকাল নিজেদের অফিশিয়াল ফেসবুক পেজে বিপিএল সম্প্রচারকারী চ্যানেলগুলোর নাম জানিয়েছে। বাংলাদেশে টেলিভিশনে টি স্পোর্টস ও নাগরিক টিভিতে দেখা যাবে এই ফ্র্যাঞ্চাইজি টুর্নামেন্ট। ডিজিটাল প্ল্যাটফর্ম আকাশ গো, ট্যাপম্যাড সম্প্রচার করবে বিপিএল। পাকিস্তানে এআরওয়াই স্পোর্টস চ্যানেলে দেখা যাবে বিপিএল। পাশাপাশি পাকিস্তানিরা এআরওয়াই জ্যাপ, ট্যাপম্যাড, মাইকো, তামাশা নামক ডিজিটাল প্ল্যাটফর্মে দেখতে পারেন বাংলাদেশের এই টুর্নামেন্ট। ভারতে ফ্যানকোডে দেখা যাবে বিপিএল। বাংলাদেশের এই ফ্র্যাঞ্চাইজিভিত্তিক টুর্নামেন্ট শ্রীলঙ্কায় ডায়লগ, পিও টিভি সম্প্রচার করবে।
নেপালে ডিশ টিভি সম্প্রচার করবে বিপিএল। আফগানিস্তানের এসওআইএইচ টিভিতে দেখা যাবে বিপিএল। যুক্তরাষ্ট্র, কানাডা ও মেক্সিকোতে বাংলাদেশের এই ফ্র্যাঞ্চাইজিভিত্তিক টুর্নামেন্ট সম্প্রচার করবে উইলো টিভি। এই উইলো টিভির ডিজিটাল প্ল্যাটফর্মেও মার্কিন মুলুকে বসে বিপিএল দেখা যাবে। পাশাপাশি আরেক ডিজিটাল প্ল্যাটফর্ম ডিআরএম সম্প্রচার করবে বাংলাদেশের এই ফ্র্যাঞ্চাইজি ভিত্তিক টি-টোয়েন্টি টুর্নামেন্ট। মধ্যপ্রাচ্যের সৌদি আরব, বাহরাইন, কাতার, কুয়েত, ওমানসহ মেনা অঞ্চলের (মধ্যপ্রাচ্য-উত্তর আফ্রিকা) ১৯ দেশে টি-স্পোর্টসের ইউটিউব চ্যানেলে দেখা যাবে বিপিএল। বাংলাদেশের এই ফ্র্যাঞ্চাইজি টুর্নামেন্ট ক্যারিবীয় অঞ্চলের ২৭ দেশে রাশ স্পোর্টসে সম্প্রচার করা হবে।
কোন কোন চ্যানেলে দেখা যাবে ২০২৬ বিপিএল
বাংলাদেশ
টিভি: টি স্পোর্টস, নাগরিক টিভি
ডিজিটাল: ট্যাপম্যাড, আকাশ গো
পাকিস্তান
টিভি: এআরওয়াই স্পোর্টস
ডিজিটাল: এআরওয়াই জ্যাপ, মাইকো, তামাশা, ট্যাপম্যাড
ভারত
ফ্যানকোড
শ্রীলঙ্কা
ডায়লগ, পিও টিভি
নেপাল
ডিশ হোম
মধ্যপ্রাচ্য, উত্তর আফ্রিকা (১৯ দেশ)
টি স্পোর্টস ইউটিউব
ক্যারিবীয় (২৭ দেশ)
রাশ স্পোর্টস
আফগানিস্তান
এসওআইএইচ টিভি
বিশ্বের বাকি অংশে টি স্পোর্টস ইউটিউবে সম্প্রচার করা হবে বিপিএল। ২৯ দিনের এই টুর্নামেন্ট শেষ হবে ২৩ জানুয়ারি মিরপুর শেরেবাংলা স্টেডিয়ামে হবে। এবারের বিপিএলে সর্বোচ্চ ১ কোটি ১০ লাখ টাকায় নাঈম শেখকে কিনেছে চট্টগ্রাম রয়্যালস। দ্বিতীয় সর্বোচ্চ ৯২ লাখ টাকা দাম উঠেছে তাওহীদ হৃদয়ের। তাঁকে কিনেছে রংপুর রাইডার্স। একই দল লিটনকে কিনেছে ৭০ লাখ টাকায়। তাসকিনকে সরাসরি চুক্তিতে নিয়েছে ঢাকা ক্যাপিটালস। তবে টুর্নামেন্ট শুরুর আগের দিন চট্টগ্রাম রয়্যালস ফ্র্যাঞ্চাইজির মালিকানা নিয়েছে বিসিবি।
নিজস্ব প্রতিবেদক, ঢাকা
এ যেন হওয়ারই ছিল! অন্তত বিপিএলের অতীত ইতিহাস সেটিই বলে। শুরুর ঘণ্টা বাজার আগে বিতর্কিত থাকবে চারপাশ। গতবার ‘অন্য রকম বিপিএল’-এর ঘোষণা দিয়ে ফারুক আহমেদের নেতৃত্বাধীন বিসিবি শুরু থেকেই উপহার দিল সবচেয়ে বিতর্কিত বিপিএল। এবার আমিনুল ইসলাম বুলবুলের নেতৃত্বাধীন বিসিবি পরিচ্ছন্ন বিপিএল আয়োজনের অঙ্গীকার করলেও শুরুর আগেই বিতর্কিত ঘটনা!
গতকাল সকালে হুট করে চট্টগ্রাম রয়্যালসের মালিকানা ছেড়ে দিয়েছে ট্রায়াঙ্গল সার্ভিসেস। অথচ নিলামে সর্বোচ্চ ১ কোটি ১০ লাখ টাকা দিয়ে নাঈম শেখকে কিনেছিল তারা। এরপর নেতিবাচক কারণে শিরোনাম হতে থাকে ফ্রাঞ্চাইজিটি। ব্যাংক গ্যারান্টির পুরো টাকা তো দেয়নি, এমনকি টুর্নামেন্ট শুরুর আগেও খেলোয়াড়দের ২৫ শতাংশ পারিশ্রমিক দেওয়ার কথা ছিল, তা পর্যন্ত দিতে পারেনি তারা।
আজ থেকে শুরু হতে যাওয়া বিপিএলে ভজকট পাকানো ফ্রাঞ্চাইজিটির দায়িত্ব এখন বিসিবির কাঁধে। অল্প সময়ের ব্যবধানে দলটির কোচ হিসেবে দায়িত্ব পেয়েছেন মিজানুর রহমান বাবুল। টিম ডিরেক্টর হিসেবে থাকছেন হাবিবুল বাশার সুমন, যিনি ছিলেন বিপিএলের টেকনিক্যাল কমিটিতে। সুমনের চিন্তা দ্রুত সময়ে দলের বিদেশি ক্রিকেটারদের আনা। জাতীয় দলের ম্যানেজার নাফিস ইকবালকে করা হয়েছে চট্টগ্রাম দলের ম্যানেজার। একরকম অপ্রস্তুত হয়ে আজ সন্ধ্যায় সিলেট আন্তর্জাতিক স্টেডিয়ামে নোয়াখালী এক্সপ্রেসের মুখোমুখি হবে তারা।
নোয়াখালীই বা কতটুকু ভাবমূর্তি অক্ষুণ্ন রাখতে পেরেছে। চট্টগ্রামের ঘটনা পেরোতে না পেরোতেই বিতর্কের জন্ম দেয় তারা। অনুশীলনের অব্যবস্থাপনার জোরে মাঝপথেই রাগান্বিত মুখে মাঠ ছেড়ে চলে যান দলের কোচ খালেদ মাহমুদ সুজন ও সহকারী কোচ তালহা জুবায়ের। কোচের দায়িত্বে আর না থাকার কথাও জানিয়ে যান তাঁরা। পরে অবশ্য ঠিকই ইউ টার্ন নিয়ে ফেরেন। দেখা করেন বিসিবি সভাপতি আমিনুল ইসলাম বুলবুলের সঙ্গে।
বিকেলে সাংবাদিকদের সুজন বলেন, ‘এটা ভুল-বোঝাবুঝি। মুহূর্তের উত্তেজনায় হয়তো এ রকম একটি বিষয় হয়েছে। কিন্তু আমার পেছনে দাঁড়িয়ে থাকা মালিকপক্ষের দুজনকে ধন্যবাদ। অনুশীলনে ফ্যাসিলিটি ছিল না, যে ইকুইপমেন্টগুলো দরকার তা পাইনি। তখন আমার একটু মেজাজ খারাপই হয়েছে। আমি হয়তো একটু বাজে ব্যবহার করে ফেলেছি আর কি!’
সুজনের সঙ্গে নোয়াখালী এক্সপ্রেসের চেয়ারম্যান তৌহিদুল হক জানান, সুজন যাঁর সঙ্গে রাগারাগি করেছেন তাঁকে ফ্র্যাঞ্চাইজি থেকে বাদ দেওয়া হয়েছে। এরপর সৈকত আলীকে অধিনায়ক বানিয়ে আরও একটি চমক উপহার দেয় নোয়াখালী। অথচ দলে ছিলেন সৌম্য সরকার, হাসান মাহমুদ, জাকের আলীর মতো জাতীয় দলে খেলা তারকা ক্রিকেটাররা।
এমন পরিস্থিতিতে বিসিবির আর স্বস্তিতে থাকার কথা নয়। বিপিএলের সদস্যসচিব ইফতিখার রহমান মিঠুও তা স্বীকার করলেন অকপটে। সাংবাদিকদের তিনি বলেছেন, ‘অবশ্যই, চাপে আছি। দু-তিন ঘণ্টা আগে যদি একটা দল বলে আমরা আর্থিকভাবে সাপোর্ট দিতে পারছি না। প্রচণ্ড চাপ।’
পর্যাপ্ত সময় পেলে আরও গোছানো বিপিএল আয়োজন করা যেত বলে মনে করেন মিঠু, ‘এ রকম হতো যে আগে দল ছিল, তাহলে কিন্তু খুব সহজ হতো। এখন নতুন করে দল দিতে হয়েছে। আগের চুক্তিগুলো শেষ হয়ে গিয়েছিল। এত কিছু করে এই দুই মাসে এত বড় টুর্নামেন্ট আয়োজন করা সত্যিই অনেক কঠিন।’
নোয়াখালী-চট্টগ্রামের আগে প্রথম ম্যাচে আজ মুখোমুখি হবে রাজশাহী ওয়ারিয়র্স ও সিলেট টাইটানস। দুই দল অবশ্য নেতিবাচকতা থেকে নিজেদের আড়ালেই রেখেছে। স্বাগতিক দলের বিপক্ষে উন্মুখ রাজশাহী অধিনায়ক নাজমুল হোসেন শান্ত, ‘আমার মনে হয় খেলোয়াড় হিসেবে এটা খুবই রোমাঞ্চকর যে, স্বাগতিক দলের বিপক্ষে আমরা খেলব। এটা আসলেই আনন্দের। তাই এ চ্যালেঞ্জটা নেওয়া খুব গুরুত্বপূর্ণ এবং আমার দলে যত খেলোয়াড় আছে, সবাই চ্যালেঞ্জটা নেওয়ার জন্য প্রস্তুত।’
স্বাগতিক হলেও রাজশাহীকে হালকা করে দেখছেন না সিলেট অধিনায়ক মেহেদী হাসান মিরাজ, ‘রাজশাহী খুব ভালো দল এবং ওদের বেশ কয়েকজন জাতীয় দলের খেলোয়াড় আছে। ওদের কম্বিনেশনও ভালো আছে। হালকা করে দেখার কোনো কিছু নেই। আমাদের দলটাও অনেক ভালো, ভারসাম্যপূর্ণ। আশা করি, কালকে (আজ) একটা ভালো একটা ম্যাচ হবে।’
ভালো ম্যাচ হবে কি না সেটা বোঝা যাবে মাঠে। তবে মাঠের বাইরে বিতর্কের ছায়া থেকে কি বেরিয়ে আসতে পারবে বিপিএল?
এ যেন হওয়ারই ছিল! অন্তত বিপিএলের অতীত ইতিহাস সেটিই বলে। শুরুর ঘণ্টা বাজার আগে বিতর্কিত থাকবে চারপাশ। গতবার ‘অন্য রকম বিপিএল’-এর ঘোষণা দিয়ে ফারুক আহমেদের নেতৃত্বাধীন বিসিবি শুরু থেকেই উপহার দিল সবচেয়ে বিতর্কিত বিপিএল। এবার আমিনুল ইসলাম বুলবুলের নেতৃত্বাধীন বিসিবি পরিচ্ছন্ন বিপিএল আয়োজনের অঙ্গীকার করলেও শুরুর আগেই বিতর্কিত ঘটনা!
গতকাল সকালে হুট করে চট্টগ্রাম রয়্যালসের মালিকানা ছেড়ে দিয়েছে ট্রায়াঙ্গল সার্ভিসেস। অথচ নিলামে সর্বোচ্চ ১ কোটি ১০ লাখ টাকা দিয়ে নাঈম শেখকে কিনেছিল তারা। এরপর নেতিবাচক কারণে শিরোনাম হতে থাকে ফ্রাঞ্চাইজিটি। ব্যাংক গ্যারান্টির পুরো টাকা তো দেয়নি, এমনকি টুর্নামেন্ট শুরুর আগেও খেলোয়াড়দের ২৫ শতাংশ পারিশ্রমিক দেওয়ার কথা ছিল, তা পর্যন্ত দিতে পারেনি তারা।
আজ থেকে শুরু হতে যাওয়া বিপিএলে ভজকট পাকানো ফ্রাঞ্চাইজিটির দায়িত্ব এখন বিসিবির কাঁধে। অল্প সময়ের ব্যবধানে দলটির কোচ হিসেবে দায়িত্ব পেয়েছেন মিজানুর রহমান বাবুল। টিম ডিরেক্টর হিসেবে থাকছেন হাবিবুল বাশার সুমন, যিনি ছিলেন বিপিএলের টেকনিক্যাল কমিটিতে। সুমনের চিন্তা দ্রুত সময়ে দলের বিদেশি ক্রিকেটারদের আনা। জাতীয় দলের ম্যানেজার নাফিস ইকবালকে করা হয়েছে চট্টগ্রাম দলের ম্যানেজার। একরকম অপ্রস্তুত হয়ে আজ সন্ধ্যায় সিলেট আন্তর্জাতিক স্টেডিয়ামে নোয়াখালী এক্সপ্রেসের মুখোমুখি হবে তারা।
নোয়াখালীই বা কতটুকু ভাবমূর্তি অক্ষুণ্ন রাখতে পেরেছে। চট্টগ্রামের ঘটনা পেরোতে না পেরোতেই বিতর্কের জন্ম দেয় তারা। অনুশীলনের অব্যবস্থাপনার জোরে মাঝপথেই রাগান্বিত মুখে মাঠ ছেড়ে চলে যান দলের কোচ খালেদ মাহমুদ সুজন ও সহকারী কোচ তালহা জুবায়ের। কোচের দায়িত্বে আর না থাকার কথাও জানিয়ে যান তাঁরা। পরে অবশ্য ঠিকই ইউ টার্ন নিয়ে ফেরেন। দেখা করেন বিসিবি সভাপতি আমিনুল ইসলাম বুলবুলের সঙ্গে।
বিকেলে সাংবাদিকদের সুজন বলেন, ‘এটা ভুল-বোঝাবুঝি। মুহূর্তের উত্তেজনায় হয়তো এ রকম একটি বিষয় হয়েছে। কিন্তু আমার পেছনে দাঁড়িয়ে থাকা মালিকপক্ষের দুজনকে ধন্যবাদ। অনুশীলনে ফ্যাসিলিটি ছিল না, যে ইকুইপমেন্টগুলো দরকার তা পাইনি। তখন আমার একটু মেজাজ খারাপই হয়েছে। আমি হয়তো একটু বাজে ব্যবহার করে ফেলেছি আর কি!’
সুজনের সঙ্গে নোয়াখালী এক্সপ্রেসের চেয়ারম্যান তৌহিদুল হক জানান, সুজন যাঁর সঙ্গে রাগারাগি করেছেন তাঁকে ফ্র্যাঞ্চাইজি থেকে বাদ দেওয়া হয়েছে। এরপর সৈকত আলীকে অধিনায়ক বানিয়ে আরও একটি চমক উপহার দেয় নোয়াখালী। অথচ দলে ছিলেন সৌম্য সরকার, হাসান মাহমুদ, জাকের আলীর মতো জাতীয় দলে খেলা তারকা ক্রিকেটাররা।
এমন পরিস্থিতিতে বিসিবির আর স্বস্তিতে থাকার কথা নয়। বিপিএলের সদস্যসচিব ইফতিখার রহমান মিঠুও তা স্বীকার করলেন অকপটে। সাংবাদিকদের তিনি বলেছেন, ‘অবশ্যই, চাপে আছি। দু-তিন ঘণ্টা আগে যদি একটা দল বলে আমরা আর্থিকভাবে সাপোর্ট দিতে পারছি না। প্রচণ্ড চাপ।’
পর্যাপ্ত সময় পেলে আরও গোছানো বিপিএল আয়োজন করা যেত বলে মনে করেন মিঠু, ‘এ রকম হতো যে আগে দল ছিল, তাহলে কিন্তু খুব সহজ হতো। এখন নতুন করে দল দিতে হয়েছে। আগের চুক্তিগুলো শেষ হয়ে গিয়েছিল। এত কিছু করে এই দুই মাসে এত বড় টুর্নামেন্ট আয়োজন করা সত্যিই অনেক কঠিন।’
নোয়াখালী-চট্টগ্রামের আগে প্রথম ম্যাচে আজ মুখোমুখি হবে রাজশাহী ওয়ারিয়র্স ও সিলেট টাইটানস। দুই দল অবশ্য নেতিবাচকতা থেকে নিজেদের আড়ালেই রেখেছে। স্বাগতিক দলের বিপক্ষে উন্মুখ রাজশাহী অধিনায়ক নাজমুল হোসেন শান্ত, ‘আমার মনে হয় খেলোয়াড় হিসেবে এটা খুবই রোমাঞ্চকর যে, স্বাগতিক দলের বিপক্ষে আমরা খেলব। এটা আসলেই আনন্দের। তাই এ চ্যালেঞ্জটা নেওয়া খুব গুরুত্বপূর্ণ এবং আমার দলে যত খেলোয়াড় আছে, সবাই চ্যালেঞ্জটা নেওয়ার জন্য প্রস্তুত।’
স্বাগতিক হলেও রাজশাহীকে হালকা করে দেখছেন না সিলেট অধিনায়ক মেহেদী হাসান মিরাজ, ‘রাজশাহী খুব ভালো দল এবং ওদের বেশ কয়েকজন জাতীয় দলের খেলোয়াড় আছে। ওদের কম্বিনেশনও ভালো আছে। হালকা করে দেখার কোনো কিছু নেই। আমাদের দলটাও অনেক ভালো, ভারসাম্যপূর্ণ। আশা করি, কালকে (আজ) একটা ভালো একটা ম্যাচ হবে।’
ভালো ম্যাচ হবে কি না সেটা বোঝা যাবে মাঠে। তবে মাঠের বাইরে বিতর্কের ছায়া থেকে কি বেরিয়ে আসতে পারবে বিপিএল?
নিজস্ব প্রতিবেদক, ঢাকা
১২তম বাংলাদেশ প্রিমিয়ার লিগ (বিপিএল) শুরুর আগমুহূর্তে দেখা গেল পরিবর্তন। টুর্নামেন্টের টেকনিক্যাল কমিটিতে পরিবর্তন এনেছে বাংলাদেশ ক্রিকেট বোর্ড (বিসিবি)। সাবেক প্রধান নির্বাচক মিনহাজুল আবেদীন নান্নু এবার বিপিএলের টেকনিক্যাল কমিটিতে এসেছেন।
বিসিবি গত রাতে এক বিজ্ঞপ্তিতে এবারের বিপিএলের টেকনিক্যাল কমিটিতে পরিবর্তন আনার কথা জানিয়েছে। হাবিবুল বাশার সুমনের পরিবর্তে এসেছেন নান্নু। সুমন টেকনিক্যাল কমিটির দায়িত্ব থেকে পদত্যাগ করেছেন বলেই নান্নুকে এখানে নিয়ে আসা হয়েছে। ২০২৬ বিপিএলের টেকনিক্যাল কমিটির আহ্বায়ক এ এস এম রকিবুল হাসান। ইফতেখার রহমান মিঠু পদাধিকার বলে সদস্য। তিনি বিপিএলের গভর্নিং কাউন্সিলের সদস্যসচিব। পাশাপাশি আছেন নান্নু ও অভি আবদুল্লাহ আল নোমান।
সুমন এখন চট্টগ্রাম রয়্যালস ফ্র্যাঞ্চাইজির পরামর্শক হিসেবে দায়িত্ব পালন করবেন। গতকাল টুর্নামেন্ট শুরুর আগের দিন চট্টগ্রাম রয়্যালস ফ্র্যাঞ্চাইজির মালিকানা ছেড়ে দেয় ট্রায়াঙ্গুলার সার্ভিস। পরে চট্টগ্রামের দায়িত্ব নিয়েছে বিসিবি। মিজানুর রহমান বাবুলকে কোচ ও নাফিস ইকবালকে ম্যানেজার করা হয়েছে বিপিএলের এই ফ্র্যাঞ্চাইজির।
১২তম বিপিএল আজ শুরু হচ্ছে সিলেট পর্ব দিয়ে। বাংলাদেশ সময় বেলা ৩টায় উদ্বোধনী ম্যাচে মুখোমুখি হবে সিলেট টাইটান্স-রাজশাহী ওয়ারিয়র্স। ২৩ জানুয়ারি মিরপুর শেরেবাংলা স্টেডিয়ামে হবে ফাইনাল। এবারের বিপিএলে সর্বোচ্চ ১ কোটি ১০ লাখ টাকায় নাঈম শেখকে কিনেছে চট্টগ্রাম রয়্যালস। দ্বিতীয় সর্বোচ্চ ৯২ লাখ টাকা দাম উঠেছে হৃদয়ের। তাঁকে কিনেছে রংপুর রাইডার্স। একই দল লিটনকে কিনেছে ৭০ লাখ টাকায়। তাসকিনকে সরাসরি চুক্তিতে নিয়েছে ঢাকা ক্যাপিটালস। তবে সর্বোচ্চ চারবারের চ্যাম্পিয়ন কুমিল্লা ভিক্টোরিয়ান্স নেই এবারের বিপিএলে। নেই ডিফেন্ডিং চ্যাম্পিয়ন ফরচুন বরিশালও। সাকিব আল হাসান, তামিম ইকবালকেও দেখা যাবে না ২০২৬ বিপিএলে।
ক্রীড়া ডেস্ক
এই সময়ে অস্ট্রেলিয়ার বড় স্পিন নির্ভরতা নাথান লায়ন। চোট নিয়ে তিনি দল থেকে ছিটকে পড়ায় ভিন্ন কোনো স্পিনারের ওপর আস্থা রাখেনি অস্ট্রেলিয়া। বাংলাদেশ সময় আজ ভোর সাড়ে ৫টায় শুরু হয়ে যাওয়া টেস্টে কোনো স্পিনার না রেখেই একাদশ সাজিয়েছে অস্ট্রেলিয়া। চার পেসার নিয়ে খেলতে নেমে চোখে সর্ষেফুল দেখছে অস্ট্রেলিয়া।
এক দিন আগেই গতকাল অ্যাশেজের বক্সিং ডে টেস্টের দল দিয়েছে অস্ট্রেলিয়া। চূড়ান্ত দলে নেই কোনো বিশেষজ্ঞ স্পিনার। চোট নিয়ে দলের বাইরে চলে যাওয়ায় যদি ক্রিকেট অস্ট্রেলিয়া তাঁর বিকল্প হিসেবে টড মারফিকে স্কোয়াডভুক্ত করেছিল, কিন্তু তাঁকে ছাড়াই মাঠে নামার সিদ্ধান্তের কথা জানান ভারপ্রাপ্ত অধিনায়ক স্টিভ স্মিথ। তবে একাদশ ঘোষণা করেছে আজ ম্যাচের দিন। টস জিতে আগে ব্যাটিংয়ে নেমে এই প্রতিবেদন লেখা পর্যন্ত ৪৫ ওভারে ৮ উইকেটে ১৫২ রান করেছে অস্ট্রেলিয়া।
এই টেস্টে খেলছেন না নিয়মিত অধিনায়ক প্যাট কামিন্সও। যদিও তাঁর কোনো চোট নেই। কিন্তু চোট কাটিয়ে মাঠে ফিরেই আগের অ্যাডিলেড টেস্টে সামনে থেকে নেতৃত্ব দিয়েছেন দলকে। সামনে আবার টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপ। সব মিলিয়ে তাঁকে লাগাতার খেলিয়ে কোনো ঝুঁকি নিতে রাজি নয় অস্ট্রেলিয়ার টিম ম্যানেজমেন্ট।
চূড়ান্ত দলে বিশেষজ্ঞ কোনো স্পিনার না রাখার কারণ হিসেবে মেলবোর্ন ক্রিকেট গ্রাউন্ডের সবুজ উইকেটের কথা বলছে স্বাগতিকদের টিম ম্যানেজমেন্ট। স্মিথ বললেন, ‘আমরা চারজন পেসার খেলাব, কোনো স্পিনার নয়। উইকেটে প্রায় ১০ মিলিমিটার ঘাস—খুবই সবুজ। প্রথম দিনের আবহাওয়া যদি আজকের মতো ঠান্ডা ও মেঘলা থাকে, তাহলে সুইং-সিম—দুটোই থাকবে।’
এর সেই আশাতেই চার পেসার নিয়ে মাঠে নামার সিদ্ধান্ত। স্টিভ স্মিথ বলে গেলেন, ‘সপ্তাহজুড়ে আবহাওয়ার যে পূর্বাভাস, তাতে এই উইকেট সিমারদের ভালো সহায়তা দেবে।’ বোলিংয়ে মিচেল স্টার্কের নতুন বলের সঙ্গী স্কট বোল্যান্ড। অপর দুই পেসার হলেন মাইকেল নেসার ও ঝাই রিচার্ডসন।
ডগেট ও নেসার ব্রিসবেনে দ্বিতীয় টেস্ট খেললেও কামিন্স ও লায়ন ফেরায় অ্যাডিলেডে জায়গা হারান। তিনবার কাঁধে অস্ত্রোপচারের পর চার বছরে প্রথমবার স্কোয়াডে ফিরেছেন রিচার্ডসন। হঠাৎ করে অসুস্থ হয়ে পড়ায় তৃতীয় টেস্ট মিস করা স্মিথ ৪ নম্বরে ফিরেছেন। অ্যাডিলেডে তাঁর জায়গায় খাজা ব্যাট করে ৮২ ও ৪০ রান করেন; এবার অ্যালেক্স ক্যারি ও ক্যামেরন গ্রিনের আগে পাঁচ নম্বরে নেমে গেছেন খাজা। অস্ট্রেলিয়ার ইনিংসে এখন পর্যন্ত সর্বোচ্চ ২৯ রান তিনিই করেছেন।
অসুস্থতা কাটিয়ে তিনি এখন পুরোপুরি ফিট জানিয়ে স্টিভ স্মিথ বলেন, ‘অ্যাডিলেডে প্রথম দুই দিন হোটেল থেকে দেখছিলাম—খেলতে না পারার আক্ষেপ ছিল। তবে তখন সিদ্ধান্তটা সঠিকই ছিল, কারণ আমি সত্যিই কষ্টে ছিলাম।’
নিজস্ব প্রতিবেদক, ঢাকা
২০২৬ বিপিএল মাঠে গড়ানোর আগেই পরিবেশ উত্তপ্ত। সিলেট আন্তর্জাতিক স্টেডিয়ামে আজ অনুশীলনের মাঝপথেই রাগান্বিত অবস্থায় মাঠ ছেড়ে চলে যান নোয়াখালী এক্সপ্রেসের দুই কোচ। বাংলাদেশ ক্রিকেট বোর্ডের (বিসিবি) আম্পায়ার্স কমিটির চেয়ারম্যান ইফতেখার রহমান মিঠুর দৃষ্টিতে প্রথমবারের মতো অংশ নিতে যাওয়া নোয়াখালী অপেশাদার আচরণ করেছে।
সিলেট আন্তর্জাতিক স্টেডিয়ামে আজ নোয়াখালী এক্সপ্রেসের বাস থেকে ক্রিকেটাররা নামছিলেন। হঠাৎ করেই ক্ষুব্ধ অবস্থায় স্টেডিয়াম ছাড়তে দেখা যায় প্রধান কোচ সুজন ও সহকারী কোচ তালহাকে। সিএনজিচালিত অটোরিকশা করে যখন তাঁরা (সুজন-তালহা) মাঠ ছাড়ছিলেন, তখন সাংবাদিকদের বুম-ক্যামেরা ঘিরে ধরে তাঁদের। শোনা যায়, দলটির অনুশীলনের সময় বল নিয়ে ঝামেলা তৈরি হয়েছে। নোয়াখালীর এমন ঘটনা প্রসঙ্গে সিলেটে আজ বিকেলে সাংবাদিকদের মিঠু বলেন, ‘এটার অর্থ তারা অপেশাদার। এটা তো আমি গভর্নিং কাউন্সিল বলি তাদের ১০টা বল দেন...আমরাই তো দিয়ে দিতাম। অবশ্যই অপেশাদার। এমনকি কোচকেও যদি বলত অন্য দল থেকে যদি না এসে থাকে। এটা খুবই সাধারণ সমাধান। না এলে অন্য দল থেকে আজকে চালিয়ে পরে ফেরত দেওয়া যেত। এটা তো অনেকবার হয়েছে।’
নোয়াখালী এক্সপ্রেসের বল-কাণ্ডের কয়েক ঘণ্টা আগে চট্টগ্রাম রয়্যালসের মালিকানা ছেড়ে দিয়েছেন ফ্র্যাঞ্চাইজিটির স্বত্বাধিকারী আবদুল কাইয়ুম। শুধু তা-ই নয়, বিপিএল শুরুর আগের দিন অধিনায়কদের আনুষ্ঠানিক সম্মেলন, ফটোসেশন কোনো কিছুই হয়নি। এত অগোছালো অবস্থার মধ্যে বিপিএল আয়োজন করাটা কি ভুল হয়েছে—মিঠুর কাছে আজ এমন প্রশ্ন করেছেন সাংবাদিকেরা। যেখানে আম্পায়ার্স কমিটির চেয়ারম্যান মিঠু একই সঙ্গে বিসিবি পরিচালক ও বিপিএল গভর্নিং কাউন্সিলের সদস্যসচিব। উত্তরে বিসিবি পরিচালক বলেন, ‘আমি আগেও বলেছি, এত অল্প সময়ে, সবচেয়ে বড় কথা হচ্ছে, যে সময়টা আমরা পেয়েছি, অক্টোবরের ১২-১৩ তারিখে দায়িত্ব পেয়েছি; আজ দেখেন এত শর্ট টাইমে এত কিছু করা, এ রকম হতো যে আগে দল ছিল, তাহলে কিন্তু খুব সহজ হতো। এখন নতুন করে দল দিতে হয়েছে। কারণ, আগের চুক্তিগুলো শেষ হয়ে গিয়েছিল। এত কিছু করে এই দুই মাসে এত বড় টুর্নামেন্ট আয়োজন করা, সত্যিই অনেক কঠিন।’
টুর্নামেন্ট শুরুর আগেই যখন এত বিতর্ক, তখন বিপিএল কি আয়োজন না করলে ভালো হতো—সাংবাদিকদের প্রশ্নের উত্তরে মিঠু বলেন, ‘এই সিদ্ধান্ত তো আমার না। সম্মিলিতভাবে ওপর মহল থেকে নেওয়া হয়েছে।’ বল কেলেঙ্কারিতে অনুশীলনের মাঝপথে ক্ষুব্ধ অবস্থায় সুজন-তালহার মাঠ ছাড়ার মতো ঘটনাকে মিঠু অপেশাদার বলছেন ঠিকই, তবে ম্যাচ শুরুর আগে ক্রিকেটারদের ২৫ শতাংশ পারিশ্রমিক দেওয়ায় নোয়াখালী এক্সপ্রেসের প্রশংসা করেছেন বিপিএল গভর্নিং কাউন্সিলের সদস্যসচিব, ‘ভালো কথা হচ্ছে, তারা (নোয়াখালী) পারিশ্রমিকটা দিয়ে ফেলেছে। রংপুর রাইডার্স অর্ধেক দিয়েছে। রাজশাহী ও ঢাকা ২৫ শতাংশ পারিশ্রমিক দিয়েছে। একটু আগে শুনলাম, নোয়াখালী ২৫ শতাংশ দিয়েছে। বিকেলে সিলেট দেবে।’ আগমুহূর্তে স্বত্বাধিকারী শূন্য হয়ে যাওয়া চট্টগ্রাম রয়্যালসের দায়িত্ব এখন বিসিবির। হাবিবুল বাশার সুমন চট্টগ্রামের টিম ডিরেক্টর, মিজানুর রহমান বাবুলকে কোচ ও নাফিস ইকবালকে ম্যানেজার করে চট্টগ্রাম রয়্যালসের দায়িত্ব নেওয়া হয়েছে বলে মিঠু সাংবাদিকদের জানিয়েছেন।
১২তম বিপিএল শুরু হচ্ছে সিলেট পর্ব দিয়ে। শেষ হবে মিরপুর শেরেবাংলা স্টেডিয়ামে। ২৩ জানুয়ারি মিরপুর শেরেবাংলা স্টেডিয়ামে হবে ফাইনাল। বিপিএল শেষে ৭ ফেব্রুয়ারি থেকে ৮ মার্চ পর্যন্ত ভারত-শ্রীলঙ্কায় হবে টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপ। এবারের বিপিএলে সর্বোচ্চ ১ কোটি ১০ লাখ টাকায় নাঈম শেখকে কিনেছে চট্টগ্রাম রয়্যালস। দ্বিতীয় সর্বোচ্চ ৯২ লাখ টাকা দাম উঠেছে হৃদয়ের। তাঁকে কিনেছে রংপুর রাইডার্স। একই দল লিটনকে কিনেছে ৭০ লাখ টাকায়। তাসকিনকে সরাসরি চুক্তিতে নিয়েছে ঢাকা ক্যাপিটালস। তবে সর্বোচ্চ চারবারের চ্যাম্পিয়ন কুমিল্লা ভিক্টোরিয়ান্স নেই এবারের বিপিএলে। নেই ডিফেন্ডিং চ্যাম্পিয়ন ফরচুন বরিশালও। সাকিব আল হাসান, তামিম ইকবালকেও দেখা যাবে না ২০২৬ বিপিএলে।
২০২৬ বিপিএল মাঠে গড়ানোর আগেই পরিবেশ উত্তপ্ত। সিলেট আন্তর্জাতিক স্টেডিয়ামে আজ অনুশীলনের মাঝপথেই রাগান্বিত অবস্থায় মাঠ ছেড়ে চলে যান নোয়াখালী এক্সপ্রেসের দুই কোচ। বাংলাদেশ ক্রিকেট বোর্ডের (বিসিবি) আম্পায়ার্স কমিটির চেয়ারম্যান ইফতেখার রহমান মিঠুর দৃষ্টিতে প্রথমবারের মতো অংশ নিতে যাওয়া নোয়াখালী অপেশাদার আচরণ করেছে।
সিলেট আন্তর্জাতিক স্টেডিয়ামে আজ নোয়াখালী এক্সপ্রেসের বাস থেকে ক্রিকেটাররা নামছিলেন। হঠাৎ করেই ক্ষুব্ধ অবস্থায় স্টেডিয়াম ছাড়তে দেখা যায় প্রধান কোচ সুজন ও সহকারী কোচ তালহাকে। সিএনজিচালিত অটোরিকশা করে যখন তাঁরা (সুজন-তালহা) মাঠ ছাড়ছিলেন, তখন সাংবাদিকদের বুম-ক্যামেরা ঘিরে ধরে তাঁদের। শোনা যায়, দলটির অনুশীলনের সময় বল নিয়ে ঝামেলা তৈরি হয়েছে। নোয়াখালীর এমন ঘটনা প্রসঙ্গে সিলেটে আজ বিকেলে সাংবাদিকদের মিঠু বলেন, ‘এটার অর্থ তারা অপেশাদার। এটা তো আমি গভর্নিং কাউন্সিল বলি তাদের ১০টা বল দেন...আমরাই তো দিয়ে দিতাম। অবশ্যই অপেশাদার। এমনকি কোচকেও যদি বলত অন্য দল থেকে যদি না এসে থাকে। এটা খুবই সাধারণ সমাধান। না এলে অন্য দল থেকে আজকে চালিয়ে পরে ফেরত দেওয়া যেত। এটা তো অনেকবার হয়েছে।’
নোয়াখালী এক্সপ্রেসের বল-কাণ্ডের কয়েক ঘণ্টা আগে চট্টগ্রাম রয়্যালসের মালিকানা ছেড়ে দিয়েছেন ফ্র্যাঞ্চাইজিটির স্বত্বাধিকারী আবদুল কাইয়ুম। শুধু তা-ই নয়, বিপিএল শুরুর আগের দিন অধিনায়কদের আনুষ্ঠানিক সম্মেলন, ফটোসেশন কোনো কিছুই হয়নি। এত অগোছালো অবস্থার মধ্যে বিপিএল আয়োজন করাটা কি ভুল হয়েছে—মিঠুর কাছে আজ এমন প্রশ্ন করেছেন সাংবাদিকেরা। যেখানে আম্পায়ার্স কমিটির চেয়ারম্যান মিঠু একই সঙ্গে বিসিবি পরিচালক ও বিপিএল গভর্নিং কাউন্সিলের সদস্যসচিব। উত্তরে বিসিবি পরিচালক বলেন, ‘আমি আগেও বলেছি, এত অল্প সময়ে, সবচেয়ে বড় কথা হচ্ছে, যে সময়টা আমরা পেয়েছি, অক্টোবরের ১২-১৩ তারিখে দায়িত্ব পেয়েছি; আজ দেখেন এত শর্ট টাইমে এত কিছু করা, এ রকম হতো যে আগে দল ছিল, তাহলে কিন্তু খুব সহজ হতো। এখন নতুন করে দল দিতে হয়েছে। কারণ, আগের চুক্তিগুলো শেষ হয়ে গিয়েছিল। এত কিছু করে এই দুই মাসে এত বড় টুর্নামেন্ট আয়োজন করা, সত্যিই অনেক কঠিন।’
টুর্নামেন্ট শুরুর আগেই যখন এত বিতর্ক, তখন বিপিএল কি আয়োজন না করলে ভালো হতো—সাংবাদিকদের প্রশ্নের উত্তরে মিঠু বলেন, ‘এই সিদ্ধান্ত তো আমার না। সম্মিলিতভাবে ওপর মহল থেকে নেওয়া হয়েছে।’ বল কেলেঙ্কারিতে অনুশীলনের মাঝপথে ক্ষুব্ধ অবস্থায় সুজন-তালহার মাঠ ছাড়ার মতো ঘটনাকে মিঠু অপেশাদার বলছেন ঠিকই, তবে ম্যাচ শুরুর আগে ক্রিকেটারদের ২৫ শতাংশ পারিশ্রমিক দেওয়ায় নোয়াখালী এক্সপ্রেসের প্রশংসা করেছেন বিপিএল গভর্নিং কাউন্সিলের সদস্যসচিব, ‘ভালো কথা হচ্ছে, তারা (নোয়াখালী) পারিশ্রমিকটা দিয়ে ফেলেছে। রংপুর রাইডার্স অর্ধেক দিয়েছে। রাজশাহী ও ঢাকা ২৫ শতাংশ পারিশ্রমিক দিয়েছে। একটু আগে শুনলাম, নোয়াখালী ২৫ শতাংশ দিয়েছে। বিকেলে সিলেট দেবে।’ আগমুহূর্তে স্বত্বাধিকারী শূন্য হয়ে যাওয়া চট্টগ্রাম রয়্যালসের দায়িত্ব এখন বিসিবির। হাবিবুল বাশার সুমন চট্টগ্রামের টিম ডিরেক্টর, মিজানুর রহমান বাবুলকে কোচ ও নাফিস ইকবালকে ম্যানেজার করে চট্টগ্রাম রয়্যালসের দায়িত্ব নেওয়া হয়েছে বলে মিঠু সাংবাদিকদের জানিয়েছেন।
১২তম বিপিএল শুরু হচ্ছে সিলেট পর্ব দিয়ে। শেষ হবে মিরপুর শেরেবাংলা স্টেডিয়ামে। ২৩ জানুয়ারি মিরপুর শেরেবাংলা স্টেডিয়ামে হবে ফাইনাল। বিপিএল শেষে ৭ ফেব্রুয়ারি থেকে ৮ মার্চ পর্যন্ত ভারত-শ্রীলঙ্কায় হবে টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপ। এবারের বিপিএলে সর্বোচ্চ ১ কোটি ১০ লাখ টাকায় নাঈম শেখকে কিনেছে চট্টগ্রাম রয়্যালস। দ্বিতীয় সর্বোচ্চ ৯২ লাখ টাকা দাম উঠেছে হৃদয়ের। তাঁকে কিনেছে রংপুর রাইডার্স। একই দল লিটনকে কিনেছে ৭০ লাখ টাকায়। তাসকিনকে সরাসরি চুক্তিতে নিয়েছে ঢাকা ক্যাপিটালস। তবে সর্বোচ্চ চারবারের চ্যাম্পিয়ন কুমিল্লা ভিক্টোরিয়ান্স নেই এবারের বিপিএলে। নেই ডিফেন্ডিং চ্যাম্পিয়ন ফরচুন বরিশালও। সাকিব আল হাসান, তামিম ইকবালকেও দেখা যাবে না ২০২৬ বিপিএলে।
