Ajker Patrika
> খেলা
> ক্রিকেট

বাংলাদেশকে এবার হোয়াইটওয়াশের লজ্জা উপহার দিতে চায় উইন্ডিজ

ক্রীড়া ডেস্ক    
বাংলাদেশের বিপক্ষে এক ম্যাচ আগেই সিরিজ জিতেছে ওয়েস্ট ইন্ডিজ। ছবি: বিসিবি
বাংলাদেশের বিপক্ষে এক ম্যাচ আগেই সিরিজ জিতেছে ওয়েস্ট ইন্ডিজ। ছবি: বিসিবি

সিরিজে টিকে থাকতে চট্টগ্রামের বীরশ্রেষ্ঠ ফ্লাইট লেফটেন্যান্ট মতিউর রহমান স্টেডিয়ামে জয়ের কোনো বিকল্প ছিল না বাংলাদেশের। কিন্তু ধারাবাহিকভাবে যে ব্যাটিং ব্যর্থতার প্রদর্শনী চলছে, তাতে লিটন দাস-তানজিদ হাসান তামিমদের কাছে ১৫০ রানের লক্ষ্য হয়ে ওঠে পাহাড় সমান। সিরিজটাও বাংলাদেশ হাতছাড়া করল এক ম্যাচ হাতে রেখে।

চট্টগ্রামে গতকাল দ্বিতীয় টি-টোয়েন্টিতে ১৫০ রানের লক্ষ্য তাড়া করতে নেমে শেষ ৩ ওভারে হাতে ৭ উইকেট নিয়ে ৩৩ রান দরকার ছিল বাংলাদেশের। বর্তমান টি-টোয়েন্টি ক্রিকেটে এমনটা হয়ে থাকে হরহামেশাই। এমনকি গতকাল ৪৮ বলে ৬১ রান করা তানজিদ হাসান তামিম যখন ১৮তম ওভারের প্রথম বলে আউট হলেন, তখনো ম্যাচ স্বাগতিকদের হাতেই ছিল। শামীম হোসেন পাটোয়ারী, জাকের আলী অনিকদের কাছে নায়ক হওয়ার সুবর্ণ সুযোগ ছিল। কিন্তু ডেথ ওভারে উইন্ডিজের অসাধারণ বোলিংয়ে বাংলাদেশ ২০ ওভারে ৮ উইকেটে ১৩৫ রানে আটকে যায়।

১৪ রানে জিতে এক ম্যাচ হাতে রেখে সিরিজ জিতে নিয়েছে ওয়েস্ট ইন্ডিজ। এবার তাদের সামনে প্রতিশোধের হাতছানি। কারণ, গত বছর ওয়েস্ট ইন্ডিজ নিজেদের মাঠে বাংলাদেশের কাছে ৩-০ ব্যবধানে টি-টোয়েন্টি সিরিজে ধবলধোলাই হয়েছিল। চট্টগ্রামে গতকাল দ্বিতীয় টি-টোয়েন্টি জয়ের পর যেন সেটাই মনে করিয়ে দিতে চাইলেন আথানাজ। ম্যাচ শেষে সংবাদ সম্মেলনে ক্যারিবীয় এই বাঁহাতি ব্যাটার বলেন, ‘অবশ্যই ধবলধোলাই করতে চাই। যদি ৩-০ করার সুযোগ পাই, সুযোগটা নিশ্চিতভাবেই সবাই কাজে লাগাতে চাইবেন।’

বাংলাদেশের বাজে ব্যাটিং নয়, বরং নিজেদের যোগ্যতায় ওয়েস্ট ইন্ডিজ গতকাল দ্বিতীয় টি-টোয়েন্টিতে জিতেছে বলে মনে করেন আথানাজ। ১৪ রানে জয়ের পর সংবাদ সম্মেলনে ক্যারিবীয় এই বাঁহাতি ব্যাটার বলেন, ‘আমাদের বোলিং বেশি ভালো হয়েছে মনে করি। পাওয়ার প্লের পর আসলে রান বের করা কঠিন। বোলারদের ভালোভাবে কাজে লাগাতে চেয়েছি। সেভাবে পরিকল্পনা করেছি। কাজে লাগানোর চেষ্টা করেছি।’

বীরশ্রেষ্ঠ ফ্লাইট লেফটেন্যান্ট মতিউর রহমান স্টেডিয়ামে গতকাল দ্বিতীয় টি-টোয়েন্টিতে টস জিতে আগে ব্যাটিং নিয়ে ১ রানেই প্রথম উইকেট হারায় ওয়েস্ট ইন্ডিজ। দ্বিতীয় উইকেটে আথানাজ ও শাই হোপ ৫৯ বলে ১০৫ রানের জুটি গড়েন। কিন্তু এই জুটি ভাঙার পরই তাসের ঘরের মতো ভেঙে পড়ে ক্যারিবীয়রা। নিয়মিত বিরতিতে উইকেট হারাতে থাকা উইন্ডিজ ২০ ওভারে ৯ উইকেটে ১৪৯ রানে আটকে যায়। ব্যাটিং বান্ধব উইকেটে ক্যারিবীয়দের রান অনেক কম হয়েছিল বলে মনে করেন আথানাজ। সংবাদ সম্মেলনে তিনি বলেন, ‘আসলে আমাদের শুরুটা বেশ ভালো হয়েছিল। দারুণ একটা জুটি পেয়েছিলাম।২০-৫০ রান কম হয়েছিল বলে মনে হয়েছে। কারণ, এটা ২০০ রানের উইকেট মনে হয়েছিল। বোলাররা আরও একবার নিজেদের ক্লাস দেখিয়েছে। উইন্ডিজও জয় পেয়েছে।’

শ্রীলঙ্কা, পাকিস্তান, নেদারল্যান্ডস, আফগানিস্তান—টানা চার সিরিজজয়ী বাংলাদেশের কাছে সুযোগ ছিল সংখ্যাটাকে পাঁচে পরিণত করার। কিন্তু ব্যাটারদের ব্যর্থতায় সেই সুযোগটা হারাল বাংলাদেশ। চট্টগ্রামে সোমবার সিরিজের প্রথম টি-টোয়েন্টিতে স্বীকৃত ব্যাটারদের ব্যর্থতায় লিটনের দল হেরেছিল ১৬ রানে। এবার তো লিটনরা সিরিজটাই খোয়ালেন। বীরশ্রেষ্ঠ ফ্লাইট লেফটেন্যান্ট মতিউর রহমান স্টেডিয়ামে আগামীকাল বাংলাদেশ সময় সন্ধ্যা ৬টায় শুরু হবে বাংলাদেশ-ওয়েস্ট ইন্ডিজ সিরিজের তৃতীয় টি-টোয়েন্টি। লিটনরা নামবেন ধবলধোলাই এড়ানোর লক্ষ্যে।

বাংলাদেশ সিরিজ শেষে ওয়েস্ট ইন্ডিজ দল যাবে নিউজিল্যান্ড সফরে। নিউজিল্যান্ডে পাঁচ টি-টোয়েন্টি ও তিন ওয়ানডে খেলবে ক্যারিবীয়রা। বাংলাদেশকে আগামীকাল ধবলধোলাই করে নিউজিল্যান্ডে খেলতে যেতে চান উইন্ডিজ অধিনায়ক শাই হোপ। বাংলাদেশের বিপক্ষে দ্বিতীয় টি-টোয়েন্টিতে ১৪ রানে জয়ের পর পুরস্কার বিতরণী অনুষ্ঠানে হোপ বলেন, ‘আমরা এই সফর থেকে কিছু একটা নিয়ে যেতে চাই। ৩-০ ব্যবধানে সিরিজ জিতে নিউজিল্যান্ডে যেতে চাই।’ টি-টোয়েন্টি সিরিজের আগে তিন ম্যাচের ওয়ানডে সিরিজে বাংলাদেশ জিতেছিল ২-১ ব্যবধানে।

বিষয়:

খেলাক্রিকেটবাংলাদেশ ক্রিকেটওয়েস্ট ইন্ডিজ ক্রিকেটটি-টোয়েন্টি ক্রিকেট
Google News Icon

সর্বশেষ খবর পেতে Google News ফিড ফলো করুন

এলাকার খবর
Loading...

সম্পর্কিত

ভারত-অস্ট্রেলিয়া ম্যাচে এমন ‘অদ্ভুতুড়ে’ ঘটনার কারণ তাহলে এটাই

ভারত-অস্ট্রেলিয়া ম্যাচে এমন ‘অদ্ভুতুড়ে’ ঘটনার কারণ তাহলে এটাই

কেনিয়ান অ্যাথলেটের ম্যারাথন রেকর্ড তাহলে অজেয়ই থেকে যাবে

কেনিয়ান অ্যাথলেটের ম্যারাথন রেকর্ড তাহলে অজেয়ই থেকে যাবে

‘মুশফিক-মাহমুদউল্লাহর মতো ক্রিকেটারের অভাব বোধ করছে বাংলাদেশ’

‘মুশফিক-মাহমুদউল্লাহর মতো ক্রিকেটারের অভাব বোধ করছে বাংলাদেশ’

বাংলাদেশের সিরিজ হারে নিজেকেই দুষছেন তামিম

বাংলাদেশের সিরিজ হারে নিজেকেই দুষছেন তামিম

> খেলা
> ক্রিকেট

ভারত-অস্ট্রেলিয়া ম্যাচে এমন ‘অদ্ভুতুড়ে’ ঘটনার কারণ তাহলে এটাই

ক্রীড়া ডেস্ক    
ভারত-অস্ট্রেলিয়া সিরিজের প্রথম টি-টোয়েন্টিতে বৃষ্টিতে বেশিক্ষণ সময় নষ্ট না হলেও ওভার কমানো হয়েছে। ছবি: ক্রিকইনফো
ভারত-অস্ট্রেলিয়া সিরিজের প্রথম টি-টোয়েন্টিতে বৃষ্টিতে বেশিক্ষণ সময় নষ্ট না হলেও ওভার কমানো হয়েছে। ছবি: ক্রিকইনফো

ভারত-অস্ট্রেলিয়া সিরিজে বৃষ্টির বাগড়া কোনো নতুন ঘটনা নয়। পার্থে ১৯ অক্টোবর সিরিজের প্রথম ওয়ানডেতে বারবার বৃষ্টি বাধা দিয়েছিল। ক্যানবেরার ম্যানুকা ওভালে গতকাল প্রথম টি-টোয়েন্টিতে নিয়ম করেই এসেছে বৃষ্টি। কিন্তু বৈরি আবহাওয়া ছাপিয়ে এমন এক ঘটনা ঘটল, সেটা অবাক করার মতোই।

বাংলাদেশ সময় নির্ধারিত সময় বেলা ২টা ৫৭ মিনিটে শুরু হয়েছিল অস্ট্রেলিয়া-ভারত প্রথম টি-টোয়েন্টি। টস হেরে আগে ব্যাটিং পাওয়া ভারত ৫ ওভারে ১ উইকেটে করে ৪৩ রান। এরপর বৃষ্টির বাগড়ায় ৪০ মিনিট খেলা বন্ধ থাকে। পুনরায় খেলা শুরুর পর ম্যাচের দৈর্ঘ্য কমিয়ে আনা হয়েছে ১৮ ওভার। তার মানে ৪০ ওভারের পরিবর্তে ৩৬ ওভার করা হয়েছে। ৪০ মিনিট বন্ধ থাকাটা অত বেশি দেরি আন্তর্জাতিক ক্রিকেটে মনে না করা হলেও ওভার কমানোর কারণ কী? এর ব্যাখ্যায় অ্যারন ফিঞ্চ বলেন, ‘

‘বৃষ্টিতে অল্প সময় খেলা বন্ধ থাকার পরও ওভার কমানোর কারণ হচ্ছে ফ্লাডলাইট কারফিউ। আবাসিক এলাোর মানুষের কথা বিবেচনা করে স্টেডিয়ামের আলো স্থানীয় সময় ১১টার মধ্যে বন্ধ করতে হয়। এ কারণেই ম্যাচের দৈর্ঘ্য কমে গেছে।’

প্রথম দফায় বৃষ্টি বাগড়া দেওয়ার পর যখন পুনরায় খেলা শুরু হলো, তখন ক্যানবেরার স্থানীয় সময় রাত ৮টা ৩০ মিনিট। পুরো ৪০ ওভার খেলা হলে ১১টা পেরিয়ে যেত। ভারত-অস্ট্রেলিয়া প্রথম টি-টোয়েন্টি শেষ পর্যন্ত বৃষ্টির পেটেই চলে গেছে। ৯.৪ ওভারে ১ উইকেটে ৯৭ রান করার পর ফের বাগড়া দেয় বৃষ্টি। পরবর্তীতে আর খেলা চালানো সম্ভব হয়নি।

বৃষ্টির পেটে চলে যাওয়া প্রথম টি-টোয়েন্টিতে ৫৮ বলের খেলায় সর্বোচ্চ ৩৭ রান এসেছে শুবমান গিলের ব্যাট থেকে। ২০ বলের ইনিংসে ৪ চার ও ১ ছক্কা মেরেছেন। তাঁর মতো অপরাজিত থাকেন অধিনায়ক সূর্যকুমার যাদবও। সূর্যকুমার ২৪ বলে ৩ চার ও ১ ছক্কায় করেন ৩৯ রান। অপরাজিত। ১৯ রান করা ওপেনার অভিষেক শর্মার উইকেট নিয়েছেন নাথান এলিস। ১.৪ ওভার বোলিং করে এলিস খরচ করেন ২৫ রান।

ভারত প্রথম টি-টোয়েন্টি খেলতে নামে দুঃসংবাদ নিয়েই। বাংলাদেশ সময় বেলা ১টা ৫৭ মিনিটে ভারতীয় ক্রিকেট বোর্ড (বিসিসিআই) নিজেদের অফিশিয়াল এক্স হ্যান্ডলে জানিয়েছিল, তারকা অলরাউন্ডার নীতিশ কুমার রেড্ডি সিরিজের প্রথম তিন টি-টোয়েন্টি খেলতে পারবেন না। মেলবোর্নে আগামীকাল হবে ভারত-অস্ট্রেলিয়া সিরিজের দ্বিতীয় টি-টোয়েন্টি। ২, ৬ ও ৮ নভেম্বর হোবার্ট, গোল্ড কোস্ট ও ব্রিসবেনের গ্যাবায় হবে তৃতীয়, চতুর্থ ও পঞ্চম টি-টোয়েন্টি।

বিষয়:

খেলাঅস্ট্রেলিয়া ক্রিকেটক্রিকেটভারতীয় ক্রিকেটটি-টোয়েন্টি ক্রিকেট
Google News Icon

সর্বশেষ খবর পেতে Google News ফিড ফলো করুন

এলাকার খবর
Loading...

সম্পর্কিত

বাংলাদেশকে এবার হোয়াইটওয়াশের লজ্জা উপহার দিতে চায় উইন্ডিজ

বাংলাদেশকে এবার হোয়াইটওয়াশের লজ্জা উপহার দিতে চায় উইন্ডিজ

কেনিয়ান অ্যাথলেটের ম্যারাথন রেকর্ড তাহলে অজেয়ই থেকে যাবে

কেনিয়ান অ্যাথলেটের ম্যারাথন রেকর্ড তাহলে অজেয়ই থেকে যাবে

‘মুশফিক-মাহমুদউল্লাহর মতো ক্রিকেটারের অভাব বোধ করছে বাংলাদেশ’

‘মুশফিক-মাহমুদউল্লাহর মতো ক্রিকেটারের অভাব বোধ করছে বাংলাদেশ’

বাংলাদেশের সিরিজ হারে নিজেকেই দুষছেন তামিম

বাংলাদেশের সিরিজ হারে নিজেকেই দুষছেন তামিম

> খেলা
> অন্য খেলা

কেনিয়ান অ্যাথলেটের ম্যারাথন রেকর্ড তাহলে অজেয়ই থেকে যাবে

ক্রীড়া ডেস্ক    
ছেলেদের ম্যারাথনে ২ ঘণ্টা ৩৫ সেকেন্ডের রেকর্ড গড়েছেন কেনিয়ান কিপতুম। ছবি: এএফপি
ছেলেদের ম্যারাথনে ২ ঘণ্টা ৩৫ সেকেন্ডের রেকর্ড গড়েছেন কেনিয়ান কিপতুম। ছবি: এএফপি

বিশ্বজুড়ে বাড়তে থাকা তাপমাত্রা দৌড়বিদদের ম্যারাথনে রেকর্ড গড়ার সম্ভাবনা কমিয়ে দিচ্ছে—নতুন এক গবেষণায় এমনই তথ্য উঠে এসেছে। যুক্তরাষ্ট্রভিত্তিক অলাভজনক সংস্থা ক্লাইমেট সেন্ট্রাল জানিয়েছে, জলবায়ু পরিবর্তনের ফলে ‘অনেক ম্যারাথনে রেকর্ড ভাঙা এখন প্রায় অসম্ভব হয়ে পড়েছে।’

ম্যারাথনে দৌড়ানোর জন্য সাধারণত আদর্শ তাপমাত্রা ধরা হয়ে থাকে পুরুষদের জন্য ৪ ডিগ্রি ও নারীদের জন্য ১০ ডিগ্রি সেলসিয়াস। কিন্তু ২০৪৫ সালের মধ্যে বিশ্বের ২২১টি বড় ম্যারাথনের ৮৬ শতাংশেই এমন আবহাওয়া বিরল হয়ে যাবে। এ বছর বার্লিন ম্যারাথন হয়েছে অস্বাভাবিক ২৪ ডিগ্রি তাপে, টোকিও ও লন্ডন ম্যারাথনের সময় মার্চ-এপ্রিলে তাপমাত্রা ছিল ২০ ডিগ্রির ওপরে। এই পরিস্থিতিতে ম্যারাথনের সময়সূচিতে পরিবর্তনের প্রয়োজনীয়তা অনুভব করছে বিশ্ব অ্যাথলেটিকস। মাসখানেক আগে সংস্থার সভাপতি সেবাস্তিয়ান কো বলেছিলেন, অ্যাথলেটদের সুরক্ষায় ম্যারাথনের মতো সহনশীলতা-নির্ভর ইভেন্টগুলো আলাদা সময়সূচিতে আয়োজন করতে হতে পারে।

২০২৪ সালের লন্ডন ম্যারাথনে দ্রুততম ব্রিটিশ নারী দৌড়বিদ মাইরি ম্যাকলেনান বলেন, ‘আমরা বছরের পর বছর কঠোর প্রশিক্ষণ নিই, কিন্তু তাপমাত্রা বাড়তে থাকায় পারফরম্যান্সের আদর্শ পরিবেশ ক্রমেই বিরল হয়ে যাচ্ছে।’

গবেষণায় আরও দেখা গেছে, জাপানের টোকিও পুরুষ দৌড়বিদদের জন্য এখনো সবচেয়ে অনুকূল শহর, কিন্তু ২০৪৫ সালের মধ্যে এখানেও অনুকূল আবহাওয়ার হার দ্রুত কমবে।

গত সাত বছরে পুরুষ ম্যারাথনে ২ মিনিট ২২ সেকেন্ড সময় কমিয়ে নিয়ে আসা হয়েছে। এটা সম্ভব হয়েছে নতুন জুতা প্রযুক্তির বড় অবদানের কারণেই। কিন্তু দিন দিন বৈশ্বিক তাপমাত্রা বাড়তে থাকলে কোনো প্রযুক্তিতেই হয়তো আর ম্যারাথনের টাইমিং কমিয়ে আনা সম্ভব হবে না। নিউইয়র্ক ও বোস্টন ম্যারাথনের সাবেক চ্যাম্পিয়ন ইব্রাহিম হোসেনের আশঙ্কা অন্তত তেমনই, ‘দৌড়ের মাঠে প্রতিদ্বন্দ্বী এখন আবহাওয়াও। প্রকৃতি বাঁচাতে না পারলে ভবিষ্যতের রেকর্ডও হারিয়ে যাবে।’

ছেলেদের ম্যারাথনে ২ ঘণ্টা ৩৫ সেকেন্ডের রেকর্ড টাইমিংয়ের মালিক কেনিয়ান অ্যাথলেট কেলভিন কিপতুম। ২০২৩ সালের ৮ অক্টোবর শিকাগো ম্যারাথনে গড়া তাঁর এই টাইমিং তাহলে কি অজেয়ই থেকে যাবে ?

বিষয়:

খেলাঅন্য খেলাঅ্যাথলেটম্যারাথন
Google News Icon

সর্বশেষ খবর পেতে Google News ফিড ফলো করুন

এলাকার খবর
Loading...

সম্পর্কিত

বাংলাদেশকে এবার হোয়াইটওয়াশের লজ্জা উপহার দিতে চায় উইন্ডিজ

বাংলাদেশকে এবার হোয়াইটওয়াশের লজ্জা উপহার দিতে চায় উইন্ডিজ

ভারত-অস্ট্রেলিয়া ম্যাচে এমন ‘অদ্ভুতুড়ে’ ঘটনার কারণ তাহলে এটাই

ভারত-অস্ট্রেলিয়া ম্যাচে এমন ‘অদ্ভুতুড়ে’ ঘটনার কারণ তাহলে এটাই

‘মুশফিক-মাহমুদউল্লাহর মতো ক্রিকেটারের অভাব বোধ করছে বাংলাদেশ’

‘মুশফিক-মাহমুদউল্লাহর মতো ক্রিকেটারের অভাব বোধ করছে বাংলাদেশ’

বাংলাদেশের সিরিজ হারে নিজেকেই দুষছেন তামিম

বাংলাদেশের সিরিজ হারে নিজেকেই দুষছেন তামিম

> খেলা
> ক্রিকেট

‘মুশফিক-মাহমুদউল্লাহর মতো ক্রিকেটারের অভাব বোধ করছে বাংলাদেশ’

ক্রীড়া ডেস্ক    
আপডেট : ৩০ অক্টোবর ২০২৫, ১০: ৫৮
বাংলাদেশের সিরিজ হারের পর মুশফিক-মাহমুদউল্লাহর কথা মনে পড়ছে রুবেলের। ছবি: ফেসবুক
বাংলাদেশের সিরিজ হারের পর মুশফিক-মাহমুদউল্লাহর কথা মনে পড়ছে রুবেলের। ছবি: ফেসবুক

মাহমুদউল্লাহ রিয়াদের আন্তর্জাতিক ক্রিকেটে পথচলা শেষ হয়েছে এ বছরই। মুশফিকুর রহিম খেলছেন শুধু টেস্ট। সীমিত ওভারের ক্রিকেটে এখন খেলছেন তানজিদ হাসান তামিম, তাওহীদ হৃদয়, শামীম হোসেন পাটোয়ারীর মতো তরুণেরা। কিন্তু যে সংস্করণেই খেলা হোক না কেন, ব্যাটিং ব্যর্থতায় বাংলাদেশ ভুগছে অনেক দিন ধরে।

চট্টগ্রামের বীরশ্রেষ্ঠ ফ্লাইট লেফটেন্যান্ট মতিউর রহমান স্টেডিয়ামে গতকাল টস জিতে আগে ব্যাটিং নিয়ে ১১.১ ওভারে ১ উইকেটে ১০৬ রান তুলে ফেলেছিল ওয়েস্ট ইন্ডিজ। দ্বিতীয় টি-টোয়েন্টিতে শাই হোপ ও আলিক আথানাজ যেভাবে খেলছিলেন, তাতে ২০০ হওয়াটাও অসম্ভব ছিল না। তবে নাসুম আহমেদ-মোস্তাফিজুর রহমানদের অসাধারণ বোলিংয়ে উইন্ডিজ ৯ উইকেটে ১৪৯ রানে আটকে যায়। জয়ের লক্ষ্যে নেমে হাতে ৭ উইকেট নিয়ে একটা পর্যায়ে ৩ ওভারে ৩৩ রান দরকার ছিল বাংলাদেশের। এমনকি ৪৮ বলে ৬১ রান করা তানজিদ হাসান তামিম আউটের পরও ম্যাচটা স্বাগতিকদের নাগালে ছিল। কিন্তু ম্যাচের গুরুত্বপূর্ণ সময়ে জাকের আলী অনিক, শামীমরা যদি আসা-যাওয়ার মিছিলে ব্যস্ত থাকেন, তাহলে কি জেতা সম্ভব! শেষ পর্যন্ত বাংলাদেশ ম্যাচটা ১৪ রানে হেরেছে।

দ্বিতীয় টি-টোয়েন্টি হেরে এক ম্যাচ আগেই সিরিজ খুইয়েছে লিটন দাসের নেতৃত্বাধীন বাংলাদেশ। সিরিজ হারের পর সামাজিক মাধ্যমে বাংলাদেশকে নিয়ে হতাশা প্রকাশ করেছেন রুবেল হোসেন। তিনি (রুবেল) এখানে মাহমুদউল্লাহ-মুশফিকের মতো অভিজ্ঞ ক্রিকেটারদের নাম উল্লেখ করেছেন। নিজের অফিশিয়াল ফেসবুক পেজে গত রাতে রুবেল লিখেছেন, ‘একজন মুশফিকুর রহিম, একজন মাহমুদউল্লাহ রিয়াদ—আজকের (গতকাল) ম্যাচে এই দুই অভিজ্ঞ ক্রিকেটারের অভাবটা খুবই অনুভব করেছি। বিশেষ করে মিডল অর্ডারে। এত সুন্দরভাবে আমরা ঘুরে দাঁড়ালাম বোলিংয়ে। তারপরও চট্টগ্রামের মতো ব্যাটিং সহায়ক উইকেটে জয়টা তুলে নিতে পারলাম না। সত্যিই এটা কষ্টদায়ক।’

বাংলাদেশ গতকাল চট্টগ্রামে ওয়েস্ট ইন্ডিজের ফিল্ডারদের কাছ থেকেও সুযোগ পাচ্ছিলেন। সাইফ হাসান, লিটন, তানজিদ তামিম, হৃদয়—এই চার ব্যাটারের ক্যাচ ফেলেছেন উইন্ডিজ ফিল্ডাররা। কিন্তু জীবন পেয়ে সুযোগগুলো সেভাবে কাজে লাগাতে পারেননি। ৩ রানে জীবন পাওয়া সাইফ হাসান আউট হয়েছেন ৫ রানে। আর ২০ রানে বেঁচে গিয়ে লিটন আউট ২৩ রানে, তানজিদ তামিম ৪৪ রানে জীবন পেয়ে ৬১ রানে বিদায়, হৃদয় ৫ রানে বেঁচে গিয়ে ১২ রানে আউট—এমনটাই ঘটেছে। রুবেল লিখেছেন, ‘চট্টগ্রামের উইকেট সব সময় ব্যাটারদের পক্ষে থাকে। তবে আজ ব্যাটিংয়ে সেই সুযোগটা নিতে পারেনি। প্রশ্নটা থেকেই যায়, ভুলটা আসলে কোথায় হচ্ছে? কেন বারবার এমন অবস্থানে গিয়েও আমরা ম্যাচ হারাচ্ছি?’

শ্রীলঙ্কা, পাকিস্তান, নেদারল্যান্ডস, আফগানিস্তান—টানা চার সিরিজজয়ী বাংলাদেশের কাছে সুযোগ ছিল সংখ্যাটাকে পাঁচে পরিণত করার। কিন্তু ব্যাটারদের ব্যর্থতায় সেই সুযোগটা হারাল বাংলাদেশ। চট্টগ্রামে সোমবার সিরিজের প্রথম টি-টোয়েন্টিতে স্বীকৃত ব্যাটারদের ব্যর্থতায় লিটনের দল হেরেছিল ১৬ রানে। এবার তো লিটনরা সিরিজটাই খোয়ালেন। বীরশ্রেষ্ঠ ফ্লাইট লেফটেন্যান্ট মতিউর রহমান স্টেডিয়ামে আগামীকাল বাংলাদেশ সময় সন্ধ্যা ৬টায় শুরু হবে বাংলাদেশ-ওয়েস্ট ইন্ডিজ সিরিজের তৃতীয় টি-টোয়েন্টি। লিটনরা নামবেন ধবলধোলাই এড়ানোর লক্ষ্যে।

বিষয়:

খেলাক্রিকেটবাংলাদেশ ক্রিকেটওয়েস্ট ইন্ডিজ ক্রিকেটটি-টোয়েন্টি ক্রিকেটমুশফিকুর রহিম
Google News Icon

সর্বশেষ খবর পেতে Google News ফিড ফলো করুন

এলাকার খবর
Loading...

সম্পর্কিত

বাংলাদেশকে এবার হোয়াইটওয়াশের লজ্জা উপহার দিতে চায় উইন্ডিজ

বাংলাদেশকে এবার হোয়াইটওয়াশের লজ্জা উপহার দিতে চায় উইন্ডিজ

ভারত-অস্ট্রেলিয়া ম্যাচে এমন ‘অদ্ভুতুড়ে’ ঘটনার কারণ তাহলে এটাই

ভারত-অস্ট্রেলিয়া ম্যাচে এমন ‘অদ্ভুতুড়ে’ ঘটনার কারণ তাহলে এটাই

কেনিয়ান অ্যাথলেটের ম্যারাথন রেকর্ড তাহলে অজেয়ই থেকে যাবে

কেনিয়ান অ্যাথলেটের ম্যারাথন রেকর্ড তাহলে অজেয়ই থেকে যাবে

বাংলাদেশের সিরিজ হারে নিজেকেই দুষছেন তামিম

বাংলাদেশের সিরিজ হারে নিজেকেই দুষছেন তামিম

> খেলা
> ক্রিকেট

বাংলাদেশের সিরিজ হারে নিজেকেই দুষছেন তামিম

ক্রীড়া ডেস্ক    
আপডেট : ৩০ অক্টোবর ২০২৫, ১০: ৪৩
তানজিদ হাসান তামিমের ৪৮ বলে ৬১ রানের ইনিংসও কাজে এল না দ্বিতীয় টি-টোয়েন্টিতে। ছবি: ক্রিকইনফো
তানজিদ হাসান তামিমের ৪৮ বলে ৬১ রানের ইনিংসও কাজে এল না দ্বিতীয় টি-টোয়েন্টিতে। ছবি: ক্রিকইনফো

ওয়েস্ট ইন্ডিজের কাছে প্রথম টি-টোয়েন্টিতে হেরে আগেই পিছিয়ে পড়ে বাংলাদেশ। সিরিজে টিকে থাকতে চট্টগ্রামের বীরশ্রেষ্ঠ ফ্লাইট লেফটেন্যান্ট মতিউর রহমান স্টেডিয়ামে গতকাল দ্বিতীয় টি-টোয়েন্টিটা অবশ্যই জিততে হতো। কিন্তু আরও একবার ব্যাটারদের ব্যর্থতায় হারল বাংলাদেশ। সিরিজটাও হাতছাড়া করলেন লিটন দাস-তানজিদ হাসান তামিমরা।

চট্টগ্রামে গতকাল দ্বিতীয় টি-টোয়েন্টিতে প্রথম ম্যাচের শেষে ১৬ রানের কম লক্ষ্য পেয়েছিল বাংলাদেশ। ১৫০ রানের লক্ষ্য তাড়া করতে নেমে হাতে ৭ উইকেট নিয়ে শেষ ৩ ওভারে স্বাগতিকদের দরকার ছিল ৩৩ রান। উইকেটে তখন সেট ব্যাটার তানজিদ তামিম। যিনি ৪৪ রানে জীবন পেয়ে ৬১ রানের ইনিংস খেলেছেন। কিন্তু ১৮তম ওভারের প্রথম বলে রোমারিও শেফার্ডের অফ স্টাম্পের বাইরের বলে কাট করতে গিয়ে তামিম ক্যাচ তুলে দিলেন থার্ড ম্যানে দাঁড়িয়ে থাকা ব্র্যান্ডন কিংয়ের হাতে। ভাঙনের শুরু এখান থেকেই। জাকের আলী অনিক-শামীম হোসেন পাটোয়ারীরা ব্যস্ত ছিলেন আসা-যাওয়ার মিছিলে। বাংলাদেশ ২০ ওভারে ৮ উইকেটে ১৩৫ রানে আটকে যায়।

১৪ রানে হারের পর বাংলাদেশের প্রতিনিধি হয়ে সংবাদ সম্মেলনে আসেন তানজিদ তামিম। ৪৮ বলে ৬১ রানের ইনিংস খেলা তামিম মনে করছেন, দায়িত্ব নিয়ে দলকে তাঁর জেতানো উচিত ছিল। ২৪ বছর বয়সী এই বাঁহাতি ব্যাটার বলেন, ‘আসলে উইকেট যা ছিল, সে ক্ষেত্রে সেট ব্যাটারকেই খেলা শেষ করতে হবে। উইকেটে বল ব্যাটে সেভাবে আসছিল না। নতুন ব্যাটারদের জন্য একটু কঠিন। আমরা যেভাবে আউট হয়েছি, নতুন ব্যাটাররাও সেভাবে আউট হয়েছে। যদি শেষ পর্যন্ত আমি থাকতে পারতাম, তাহলে সহজে ম্যাচটা বের হয়ে আসত।’

ওয়েস্ট ইন্ডিজের বিপক্ষে ওয়ানডে সিরিজটা জাকেরের কেটেছে বেঞ্চে বসে। সিরিজের প্রথম টি-টোয়েন্টির একাদশেও তিনি সুযোগ পাননি। গতকাল দ্বিতীয় টি-টোয়েন্টিতে নুরুল হাসান সোহানের পরিবর্তে একাদশে এসে নায়ক হওয়ার সুযোগ তৈরি হয়েছিল জাকেরের সামনে। কিন্তু ওভারপ্রতি যখন ১১-এর বেশি রান দরকার, সেই মুহূর্তে জাকেরের ১৮ বলে ১৭ রানের ইনিংস ডুবিয়েছে বাংলাদেশকে। ম্যাচে জাকেরের সঙ্গে কী কথা হচ্ছিল, সেই প্রশ্নের উত্তরে তামিম বলেন, ‘ওয়েস্ট ইন্ডিজের সঙ্গে দেখেছেন সিরিজে তিনি (জাকের) কী করতে পারেন। কেবল এই বার্তাই দিয়েছি, “আপনি আগের সিরিজে তাদের সঙ্গে কীভাবে ব্যাটিং করেছেন। আপনি পারবেন। আপনি থাকলে ম্যাচটা বের করা সম্ভব।” আসলে এখানে দায়িত্বটা বেশি ছিল আমার।’

ওয়েস্ট ইন্ডিজকে তাদের মাঠে গত বছর ৩-০ ব্যবধানে টি-টোয়েন্টি সিরিজে ধবলধোলাই করেছিল বাংলাদেশ। সেবার ৬০ গড় ও ১৩৬.৩৬ স্ট্রাইকরেটে সিরিজ সর্বোচ্চ ১২০ রান করেছিলেন জাকের। তবে এখন আর তিনি আগের মতো ছন্দে নেই। একাদশেই নিয়মিত নন এই উইকেটরক্ষক ব্যাটার। আর সেই উইন্ডিজের বিপক্ষে এবার টি-টোয়েন্টি সিরিজে ধবলধোলাই হওয়ার আশঙ্কায় বাংলাদেশ। চট্টগ্রামে আগামীকাল বাংলাদেশ সময় সন্ধ্যা ৬টায় শুরু হবে বাংলাদেশ-ওয়েস্ট ইন্ডিজ সিরিজের তৃতীয় টি-টোয়েন্টি।

বিষয়:

খেলাক্রিকেটবাংলাদেশ ক্রিকেটওয়েস্ট ইন্ডিজ ক্রিকেটটি-টোয়েন্টি ক্রিকেট
Google News Icon

সর্বশেষ খবর পেতে Google News ফিড ফলো করুন

এলাকার খবর
Loading...

সম্পর্কিত

বাংলাদেশকে এবার হোয়াইটওয়াশের লজ্জা উপহার দিতে চায় উইন্ডিজ

বাংলাদেশকে এবার হোয়াইটওয়াশের লজ্জা উপহার দিতে চায় উইন্ডিজ

ভারত-অস্ট্রেলিয়া ম্যাচে এমন ‘অদ্ভুতুড়ে’ ঘটনার কারণ তাহলে এটাই

ভারত-অস্ট্রেলিয়া ম্যাচে এমন ‘অদ্ভুতুড়ে’ ঘটনার কারণ তাহলে এটাই

কেনিয়ান অ্যাথলেটের ম্যারাথন রেকর্ড তাহলে অজেয়ই থেকে যাবে

কেনিয়ান অ্যাথলেটের ম্যারাথন রেকর্ড তাহলে অজেয়ই থেকে যাবে

‘মুশফিক-মাহমুদউল্লাহর মতো ক্রিকেটারের অভাব বোধ করছে বাংলাদেশ’

‘মুশফিক-মাহমুদউল্লাহর মতো ক্রিকেটারের অভাব বোধ করছে বাংলাদেশ’