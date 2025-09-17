Ajker Patrika
> খেলা
> ক্রিকেট

শ্রীলঙ্কা নাকি আফগানিস্তান—কে হবে বাংলাদেশের ‘বন্ধু’, কে ‘শত্রু’

ক্রীড়া ডেস্ক    
আপডেট : ১৭ সেপ্টেম্বর ২০২৫, ১১: ৩৭
বাংলাদেশকে এখন তাকিয়ে থাকতে হবে শ্রীলঙ্কা-আফগানিস্তান ম্যাচের দিকে। ছবি: ক্রিকইনফো
বাংলাদেশকে এখন তাকিয়ে থাকতে হবে শ্রীলঙ্কা-আফগানিস্তান ম্যাচের দিকে। ছবি: ক্রিকইনফো

শ্রীলঙ্কা-হংকং ম্যাচ নিয়ে কি এখন বাংলাদেশের ভক্ত-সমর্থকদের আফসোস হচ্ছে? কারণ, পরশু রাতে হংকং জিতলে বাংলাদেশের তো এখন সমীকরণের মারপ্যাঁচে পড়তে হতো না। আবুধাবির শেখ জায়েদ স্টেডিয়ামে গত রাতে আফগানিস্তানকে হারিয়ে বিনা সমীকরণে লিটন দাসের নেতৃত্বাধীন বাংলাদেশ কাটত সুপার ফোরের টিকিট।

হংকং পরশু রাতে অঘটন ঘটানোর কাছাকাছি গিয়েও ব্যর্থ হওয়ায় লিটন-তানজিদ হাসান তামিমদের সামনে এখন পরের রাউন্ডে ওঠা অনেক ‘যদি-কিন্তু’র মধ্যে পড়ে গেছে। কারণ, পরশু রাতে হংকংয়ের বিপক্ষে শ্রীলঙ্কা ৪ উইকেটে জেতায় পেয়েছে ৪ পয়েন্ট। এদিকে গত রাতে আফগানিস্তানের বিপক্ষে বাংলাদেশ জিতেছে কেবল ৮ রানে। ৪ পয়েন্ট পেলেও নেট রানরেটের কারণে বাংলাদেশ অবস্থান করছে দুইয়ে। লিটনদের নেট রানরেট -০.২৭। ‍+১.৫৪৬ নেট রানরেট নিয়ে শ্রীলঙ্কা ‘বি’ গ্রুপের পয়েন্ট তালিকার শীর্ষে। এদিকে আফগানিস্তানেরও ৪ পয়েন্ট হওয়ার সুযোগ থাকছে। আগামীকাল আবুধাবির শেখ জায়েদ স্টেডিয়ামে ‘বি’ গ্রুপের শেষ ম্যাচে মুখোমুখি হবে শ্রীলঙ্কা-আফগানিস্তান।

বাংলাদেশের ভাগ্য নির্ভর করছে শ্রীলঙ্কা-আফগানিস্তান ম্যাচের ওপর। লিটনদের সুপার ফোরে ওঠার পথ এখন তিনটি। চলুন দেখে নেওয়া যাক সেই তিন উপায়:

১. আগামীকাল আফগানিস্তানের বিপক্ষে শ্রীলঙ্কা জিতলে সমীকরণ ছাড়াই সুপার ফোরে উঠবে বাংলাদেশ। তখন পূর্ণ ৬ পয়েন্ট নিয়ে ‘বি’ গ্রুপ চ্যাম্পিয়ন হয়ে পরের রাউন্ডে উঠবে লঙ্কানরা। বাংলাদেশ উঠবে ‘বি২’ হয়ে।

২. লঙ্কানদের বিপক্ষে আফগানিস্তান জিতলেই মূলত বাংলাদেশের সুপার ফোরে ওঠার সমীকরণে বড় প্যাঁচ লাগবে। একটা দৃশ্যপট কল্পনা করা যাক। আফগানিস্তান আগে ব্যাটিং করে ২০০ রান করল। লঙ্কানরা সেই রান তাড়া করতে নেমে যদি ১২৭ রানে গুটিয়ে যায়, তাহলে বাংলাদেশ-আফগানিস্তান উঠবে সুপার ফোরে। তখন শ্রীলঙ্কার নেট রানরেট হবে -০.২৮৩। বাংলাদেশের বর্তমান নেট রানরেটের (-০.২৭) চেয়ে পেছনে পড়ে যাওয়ায় লঙ্কানরা বাদ পড়ে যাবে।

৩. আফগানিস্তান যে আগে ব্যাটিং পাবে, সেটার তো কোনো নিশ্চয়তা নেই। এখন ধরা যাক শ্রীলঙ্কা আগে ব্যাটিং পেয়ে ১৪০ রান করল। বাংলাদেশের স্বার্থে সেই রান তাড়া করে আফগানদের ১৪১ রানের লক্ষ্য তাড়া করতে হবে ৬৭ বলে। বাজেভাবে হারার পর লঙ্কানদের নেট রানরেট হবে -০.২৯১। তাতে লঙ্কানরা বাদ পড়বে, উঠবে বাংলাদেশ-আফগানিস্তান।

‘বাংলাদেশের স্বার্থের কথা চিন্তা করে তো শ্রীলঙ্কা খেলবে না’‘বাংলাদেশের স্বার্থের কথা চিন্তা করে তো শ্রীলঙ্কা খেলবে না’

২০২৫ এশিয়া কাপেই শুধু নয়, মেজর কোনো টুর্নামেন্ট এলে বাংলাদেশকে সব সময় ক্যালকুলেটর হাতে নিয়ে বসে থাকতে হয়। এমন জটিল সমীকরণের মারপ্যাঁচে বাংলাদেশ বারবার কেন পড়ে, সেটার উত্তর জানা নেই তানজিদ হাসান তামিমের। আবুধাবিতে আফগানিস্তানের বিপক্ষে গত রাতে ৮ রানে জয়ের পর তামিম সংবাদ সম্মেলনে বলেন, ‘আমরা কখনোই এভাবে দেখি না। প্রতিটি ম্যাচই আমাদের কাছে গুরুত্বপূর্ণ। আগের ম্যাচটা হেরে গেছি। কিছু বলার নাই এই ম্যাচ নিয়ে। আগের ম্যাচটা আমরা খুব বাজেভাবে হেরেছি। দ্রুত আমাদের উইকেট পড়ে গিয়েছিল। যদি আমরা আগের ম্যাচটা আজকের মতো শুরু পাইতাম। তাহলে হয়তো ভালো কিছু করা সম্ভব ছিল।’

রাসেল আরনল্ডও বাংলাদেশ-আফগানিস্তান ম্যাচ শেষে ‘বি’ গ্রুপের জটিল সমীকরণ নিয়ে কথা না বললেও আকারে-ইঙ্গিতে অনেক কিছু বুঝিয়ে দিয়েছেন। লঙ্কান ধারাভাষ্যকার বলেন, ‘দেখুন, বাংলাদেশের কথা চিন্তা করে শ্রীলঙ্কা অবশ্যই খেলবে না। এমনটা হলে (শ্রীলঙ্কার জয়) উপকৃত হবে বাংলাদেশও।’ আফগানিস্তানের বিপক্ষে পরের ম্যাচে তাহলে লিটন শ্রীলঙ্কাকে সমর্থন করবেন—এমন প্রশ্নে আবুধাবিতে গত রাতে ৮ রানের জয়ের পর পুরস্কার বিতরণী অনুষ্ঠানে বাংলাদেশ অধিনায়কের উত্তর, ‘দেখা যাক।’ বাংলাদেশের ভক্ত-সমর্থকেরাও যে তীর্থের কাকের মতো তাকিয়ে থাকবেন শ্রীলঙ্কা-আফগানিস্তান ম্যাচের দিকে।

বিষয়:

খেলাএশিয়া কাপক্রিকেটবাংলাদেশ ক্রিকেটটি-টোয়েন্টি ক্রিকেটশ্রীলঙ্কা ক্রিকেট
Google News Icon

সর্বশেষ খবর পেতে Google News ফিড ফলো করুন

পাকিস্তানের সেনাপ্রধান আসিম মুনিরের ‘সন্ত্রাসী খেল’ ফাঁস করে দিলেন জঙ্গিগোষ্ঠী জইশের সদস্য

বিদেশে চিকিৎসা নিয়ে আসিফ নজরুলের পুরোনো ফেসবুক পোস্ট নতুন করে ভাইরাল করলেন হাসনাত

নিজের বিচারের দাবিতে অবস্থান কর্মসূচি কলেজশিক্ষকের

‘সোহরাব-রুস্তম’ সিনেমায় ইলিয়াস কাঞ্চনের নায়িকার জীবনের করুণ অবসান!

৫ ইসলামি ব্যাংকে বসছে প্রশাসক, একীভূতকরণে লাগবে দুই বছর: বাংলাদেশ ব্যাংক

এলাকার খবর
Loading...

পাঠকের আগ্রহ

বাংলাদেশে আসছেন পাকিস্তানি অভিনেত্রী হানিয়া আমির

বাংলাদেশে আসছেন পাকিস্তানি অভিনেত্রী হানিয়া আমির

শ্রীলঙ্কাকে সমর্থন করা নিয়ে লিটন বললেন, ‘দেখা যাক’

শ্রীলঙ্কাকে সমর্থন করা নিয়ে লিটন বললেন, ‘দেখা যাক’

পাকিস্তানের সেনাপ্রধান আসিম মুনিরের ‘সন্ত্রাসী খেল’ ফাঁস করে দিলেন জঙ্গিগোষ্ঠী জইশের সদস্য

পাকিস্তানের সেনাপ্রধান আসিম মুনিরের ‘সন্ত্রাসী খেল’ ফাঁস করে দিলেন জঙ্গিগোষ্ঠী জইশের সদস্য

‎ডিভোর্সের পরও জোর করে রাতযাপন, বর্তমান স্বামীকে নিয়ে প্রাক্তন স্বামীকে হত্যা ‎

‎ডিভোর্সের পরও জোর করে রাতযাপন, বর্তমান স্বামীকে নিয়ে প্রাক্তন স্বামীকে হত্যা ‎

‘পরাজিত পাকিস্তানের কাছ থেকে কেউ কোনো অজুহাত শুনতে চায় না’

‘পরাজিত পাকিস্তানের কাছ থেকে কেউ কোনো অজুহাত শুনতে চায় না’

সম্পর্কিত

বাঁচা মরার ম্যাচে জিতবে কে—পাকিস্তান নাকি আরব আমিরাত

বাঁচা মরার ম্যাচে জিতবে কে—পাকিস্তান নাকি আরব আমিরাত

মেসির গোলে ফেরার দিনে মায়ামির মধুর প্রতিশোধ

মেসির গোলে ফেরার দিনে মায়ামির মধুর প্রতিশোধ

শ্রীলঙ্কা নাকি আফগানিস্তান—কে হবে বাংলাদেশের ‘বন্ধু’, কে ‘শত্রু’

শ্রীলঙ্কা নাকি আফগানিস্তান—কে হবে বাংলাদেশের ‘বন্ধু’, কে ‘শত্রু’

সাকিবের তাণ্ডবও বাঁচাতে পারল না অ্যান্টিগাকে

সাকিবের তাণ্ডবও বাঁচাতে পারল না অ্যান্টিগাকে