পাকিস্তান সিরিজ দিয়ে অবসর ভাঙছেন ডি কক

ক্রীড়া ডেস্ক    
ফের একদিনের ক্রিকেটে দেখা যাবে তারকা উইকেটরক্ষক ব্যাটারকে। ছবি: বিসিসিআই
২০২৩ বিশ্বকাপের পরই ওয়ানডে থেকে অবসর নেন কুইন্টন ডি কক। তবে প্রায় দুই বছর পর অবসর ভেঙে এই সংস্করণে ফিরছেন তারকা উইকেটরক্ষক ব্যাটার। তাকে রেখেই পাকিস্তান সিরিজের জন্য দল ঘোষণা করেছে দক্ষিণ আফ্রিকা।

এশিয়া কাপ শেষে ঘরের মাঠে দক্ষিণ আফ্রিকার বিপক্ষে পূর্ণাঙ্গ সিরিজ খেলবে পাকিস্তান। দুটি টেস্ট এবং তিনটি করে ওয়ানডে ও টি–টোয়েন্টি খেলবে দুই দল। পাকিস্তান সফরে ওয়ানডের মতো কুড়ি ওভারের সিরিজেও ফিরেছেন ডি কক। সবশেষ গত বছরের জুনে এই সংস্করণে খেলেছেন সাবেক অধিনায়ক।

মূলত ফ্র্যাঞ্চাইজি টুর্নামেন্টকে প্রাধান্য দিতেই ওয়ানডে ও টেস্ট থেকে অবসর নেন ডি কক। একই কারণে টি–টোয়েন্টি দলের বাইরেও ছিলেন। গুঞ্জন ছিল, সংক্ষিপ্ত সংস্করণকেও বিদায় বলবেন তিনি। তবে এবার টি–টোয়েন্টি দলে ফিরে সব গুঞ্জনকে উড়িয়ে দিলেন ডি কক।

ওয়ানেডেত ডি ককের অবসর ভাঙা এবং টি–টোয়েন্টি দলে প্রত্যাবর্তন নিয়ে দক্ষিণ আফ্রিকার কোচ শুকরি কনরাড বলেন, ‘সাদা বলের মাঠে কুইন্টনের প্রত্যাবর্তন আমাদের জন্য একটি বড় উৎসাহ। গত মাসে যখন আমরা তার ভবিষ্যৎ নিয়ে কথা বলেছিলাম, তখন এটা স্পষ্ট ছিল যে, এখনও দেশের প্রতিনিধিত্ব করার দৃঢ় আকাঙ্ক্ষা রয়েছে। সবাই জানে সে তার ভূমিকা কী। তাকে ফিরে পেলে দলেরই লাভ হবে।’

দক্ষিণ আফ্রিকার হয় এখন পর্যন্ত ১৫৫টি ওয়ানডে খেলেছেন ডি কক। ব্যাট হাতে করেছেন ৬ হাজার ৭৭০ রান। ২১ সেঞ্চুরির পাশাপাশি হাঁকিয়েছেন ৩০টি ফিফটি। ব্যাটিং গড় ৪৫.৭৪। স্ট্রাইকরেট ৯৬.৬৪। ১৭৮ রানের ইনিংস তার সর্বোচ্চ।

টেস্ট দিয়ে পাকিস্তান সিরিজ শুরু করবে দক্ষিণ আফ্রিকা। ১২ অক্টোবর মাঠে গড়াবে প্রথম টেস্ট। সাদা পোশাকের দ্বিতীয় ম্যাচ শুরু হবে ২০ অক্টোবর। টি–টোয়েন্টি ম্যাচগুলো হবে ২৮ ও ৩১ অক্টোবর এবং ১ নভেম্বর। ওয়ানেড ম্যাচ তিনটি হবে ৪,৬ ও ৮ নভেম্বর।

খেলাক্রিকেটদক্ষিণ আফ্রিকাকুইন্টন ডি কক
