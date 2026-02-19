Ajker Patrika
বিশ্বকাপে ভরাডুবিতে অজি ক্রিকেটারদের পারফরম্যান্সের ময়নাতদন্তের ঘোষণা

ক্রীড়া ডেস্ক    
আপডেট : ১৯ ফেব্রুয়ারি ২০২৬, ২০: ২৯
টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপ থেকে অস্ট্রেলিয়ার লজ্জাজনক বিদায়ে ক্ষুব্ধ ক্রিকেট অস্ট্রেলিয়া (সিএ)।

তবে দেশে ফেরার পরই ক্রিকেটারদের জবাবদিহির মুখে পড়তে হবে বলে সাফ জানিয়ে দিয়েছেন প্রধান নির্বাচক টনি ডোডমেড। তিনি বলেন, ‘বিশ্বকাপে আমাদের পারফরম্যান্স অত্যন্ত হতাশাজনক। ক্রিকেটাররা দেশে ফিরলে প্রত্যেকের পারফরম্যান্স অত্যন্ত নিবিড়ভাবে বা ফরেনসিকের মতো খুঁটিয়ে দেখা হবে।’

এবারের আসরে জশ হ্যাজেলউড ও প্যাট কামিন্সের মতো নির্ভরযোগ্য বোলারদের চোটের কারণে পায়নি অস্ট্রেলিয়া। অভিজ্ঞ মিচেল স্টার্কের অবসর এবং মিচেল মার্শের চোটও দলকে ভুগিয়েছে। তবে বোর্ড এসব বিষয়কে অজুহাত হিসেবে দাঁড় করাতে রাজি নয়। নির্বাচক ডোডমেডের মতে, আবেগ দূরে সরিয়ে রেখে বস্তুনিষ্ঠভাবে বিচার করা প্রয়োজন যে ভুলগুলো ঠিক কোথায় ছিল।

পরবর্তী টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপ অস্ট্রেলিয়ার মাটিতেই অনুষ্ঠিত হবে। এ ছাড়া ২০২৮ সালের অলিম্পিকেও ক্রিকেট ইভেন্ট থাকছে। এসব কথা মাথায় রেখে দীর্ঘমেয়াদি পরিকল্পনা সাজাতে চাইছে বোর্ড। ডোডমেড বলেন, ‘আমরা প্রতিটি টুর্নামেন্টই জিততে চাই। পরের বিশ্বকাপ আমাদের নিজেদের দেশে, সেখানে দুর্দান্ত কিছু করতে হবে। ২০২৮ সালকে সামনে রেখেও আমাদের নির্দিষ্ট পরিকল্পনা রয়েছে। তবে তার আগে এই ব্যর্থতার মূল কারণগুলো চিহ্নিত করা জরুরি।’

বিষয়:

টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপঅস্ট্রেলিয়া ক্রিকেটক্রিকেটটি-টোয়েন্টি ক্রিকেট
