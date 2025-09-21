Ajker Patrika
> খেলা
> ক্রিকেট

ক্যাচ ধরব না আমার ইচ্ছা, বাংলাদেশের ফিল্ডারদের নাসিরের খোঁচা

ক্রীড়া ডেস্ক    
শানাকার ক্যাচ ছেড়ে দেন শামিম। ছবি: এএফপি
শানাকার ক্যাচ ছেড়ে দেন শামিম। ছবি: এএফপি

এশিয়া কাপের সুপার ফোরে শ্রীলঙ্কার বিপক্ষে যেন হাতে মাখন লাগিয়ে ফিল্ডিং করতে নেমেছিল বাংলাদেশ। একের পর এক ক্যাচ ফসকে যাওয়া সেটাই বলে। ফিল্ডারদের এমন বাজে অবস্থা দেখে সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে খোঁচা দিয়েছেন জাতীয় দলে একসময় নিয়মিত খেলা অলরাউন্ডার নাসির হোসেন।

নিজের ভেরিফাইড ফেসবুক পেইজে নাসির লিখেছেন, ‘আমি ক্যাচ ধরব না আমার ইচ্ছা। তারপরও আমরা ম্যাচ জিতব ইনশাআল্লাহ।’

দুবাই আন্তর্জাতিক ক্রিকেট স্টেডিয়ামে আগে ব্যাট করতে নেমে নির্ধারিত ২০ ওভারে ১৬৮ রান করে শ্রীলঙ্কা। লঙ্কানদের এই পুঁজিতে অবদান আছে বাংলাদেশের। প্রতিপক্ষের ইনিংসে তিনটি ক্যাচ ছেড়েছে বাংলাদেশ। সেই সুযোগে নিজেদের রান বাড়িয়ে নিয়েছেন দাসুন শানাকা, চারিত আসালাঙ্কারা।

মোস্তাফিজুর রহমানের করা ১৭ তম ওভারে প্রথম ক্যাচ ছাড়ে বাংলাদেশ। সে ওভারের পঞ্চম বলে শানাকার ক্যাচ ফেলে দেন শামীম হোসেন পাটোয়ারী।

শরিফুল ইসলামের করা তার পরের ওভারে আসালাঙ্কার ক্যাচ ধরতে ব্যর্থ হন তাওহীদ হৃদয়। মোস্তাফিজের করা ১৯তম ওভারেও লঙ্কান অধিনায়কের ক্যাচ ছাড়েন এই তরুণ ব্যাটার। হৃদয়, শামিমরা এভাবে ক্যাচ ছাড়ায় সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে বিরক্তি প্রকাশ করেছেন ভক্তরা। বাদ গেলেন না নাসিরও।

বিষয়:

খেলাএশিয়া কাপক্রিকেটবাংলাদেশ ক্রিকেটটি-টোয়েন্টি ক্রিকেটশ্রীলঙ্কা ক্রিকেট
Google News Icon

সর্বশেষ খবর পেতে Google News ফিড ফলো করুন

বাগদান সারলেন এনসিপির হান্নান মাসউদ, কনে বাগছাসের নেত্রী

উচ্চদক্ষ কর্মীদের ভিসা ফি ৩০ হাজার থেকে ১ লাখ ডলার করলেন ট্রাম্প

বাংলাদেশের আর্থিক খাতের স্বচ্ছতা আনতে যে ৮ পরামর্শ দিল মার্কিন পররাষ্ট্র দপ্তর

আবাসিক হোটেলে তিন বন্ধু, মিলল একজনের লাশ

যুক্তরাষ্ট্রের নাগরিকত্ব ও স্থায়ী বসবাসের সুযোগ: গোল্ড ও প্লাটিনাম কার্ড ভিসার ঘোষণা ট্রাম্পের

এলাকার খবর
Loading...

পাঠকের আগ্রহ

আবাসিক হোটেলে তিন বন্ধু, মিলল একজনের লাশ

আবাসিক হোটেলে তিন বন্ধু, মিলল একজনের লাশ

ফিলিস্তিন রাষ্ট্রের স্বীকৃতি দেওয়ার ঘোষণা পর্তুগালের

ফিলিস্তিন রাষ্ট্রের স্বীকৃতি দেওয়ার ঘোষণা পর্তুগালের

আ.লীগের মিছিল না ঠেকিয়ে খাওয়াদাওয়া, তিন পুলিশ কর্মকর্তা ক্লোজড

আ.লীগের মিছিল না ঠেকিয়ে খাওয়াদাওয়া, তিন পুলিশ কর্মকর্তা ক্লোজড

ধর্ষণের শিকার শিশুর স্বজনদের সঙ্গে চিকিৎসকের অশালীন আচরণ, ভিডিও ভাইরাল

ধর্ষণের শিকার শিশুর স্বজনদের সঙ্গে চিকিৎসকের অশালীন আচরণ, ভিডিও ভাইরাল

এরদোয়ানকে খলিফা উমর (রা.)-এর সঙ্গে খ্রিষ্টানদের চুক্তিপত্রের প্রতিলিপি উপহার দিলেন জেরুজালেমের পাদরি

এরদোয়ানকে খলিফা উমর (রা.)-এর সঙ্গে খ্রিষ্টানদের চুক্তিপত্রের প্রতিলিপি উপহার দিলেন জেরুজালেমের পাদরি

সম্পর্কিত

আজ ক্লাস দেখিয়েছে হৃদয়, বললেন ভারতীয় ধারাভাষ্যকার

আজ ক্লাস দেখিয়েছে হৃদয়, বললেন ভারতীয় ধারাভাষ্যকার

শ্রীলঙ্কাকে হারিয়ে জেগেছে বাংলাদেশের ফাইনালের স্বপ্ন

শ্রীলঙ্কাকে হারিয়ে জেগেছে বাংলাদেশের ফাইনালের স্বপ্ন

ক্যাচ ধরব না আমার ইচ্ছা, বাংলাদেশের ফিল্ডারদের নাসিরের খোঁচা

ক্যাচ ধরব না আমার ইচ্ছা, বাংলাদেশের ফিল্ডারদের নাসিরের খোঁচা

মোস্তাফিজের মাইলফলক ছোঁয়ার ম্যাচে বাংলাদেশের লক্ষ্য ১৬৯

মোস্তাফিজের মাইলফলক ছোঁয়ার ম্যাচে বাংলাদেশের লক্ষ্য ১৬৯