ইচ্ছা করেই ত্রুটিপূর্ণ বোলিং করেছিলেন সাকিব

ক্রীড়া ডেস্ক
গত বছরের সেপ্টেম্বরে সারের হয়ে কাউন্টি ক্রিকেট খেলার সময় সাকিব আল হাসানের বোলিং অ্যাকশন নিয়ে প্রশ্ন উঠে। পরবর্তীতে পরীক্ষা দিয়ে বোলিং করার বৈধতা পান বাংলাদেশের সাবেক অধিনায়ক। এক বছরের বেশি সময় পর সাকিব জানালেন, ইচ্ছাকৃতভাবেই ত্রুটিপূর্ণ বোলিং করেছিলেন তিনি।
পাকিস্তানের বিপক্ষে টেস্ট সিরিজের ধকল শেষ না হতেই সারেতে যোগ দিয়েছিলেন সাকিব। অ্যাকশন নিয়ে প্রশ্ন উঠা ম্যাচে সমারসেটের বিপক্ষে ৭০ ওভারের বেশি বোলিং করতে হয়েছিল তাঁকে। স্বাভাবিকভাবেই ক্লান্ত ছিলেন সাকিব। মূলত এজন্যই ত্রুটিপূর্ণ বোলিং করেছিলেন বলে দাবি তাঁর। তৃতীয়বারের চেষ্টায় বোলিং অ্যাকশনের পরীক্ষা দিয়ে গত মার্চে কৃতকার্য হন সাকিব।
ত্রুটিপূর্ণ বোলিং অ্যাকশন প্রসঙ্গে সাকিব বলেন, ‘আমি কিছুটা ইচ্ছা করেই ত্রুটিপূর্ণ বোলিং করেছিলাম। কারণ আমাকে ৭০ ওভারের বেশি বোলিং করতে হয়েছিল। আমি ক্যারিয়ারে আগে কখনো এমনটা করিনি। সারের হয়ে সমারসেটের বিপক্ষে আমি বল করছিলাম। পাকিস্তানের বিপক্ষে টানা ২ টেস্ট ম্যাচ জেতার পর আমি সারের হয়ে খেলতে যাই। আমার মনে হয় আম্পায়াররা আমাকে আগে সতর্ক করতে পারতেন। তাঁরা তাঁদের নিয়মের মধ্যে ছিলেন। তাই আমি কোনো অভিযোগ করিনি।’
বোলিং অ্যাকশন শুধরানোর জন্য কী করেছিলেন সে অভিজ্ঞতার কথাও জানিয়েছেন সাকিব, ‘প্রথমে টেস্ট দিয়ে পাশ করতে পারিনি। এরপর আমাকে টানা ২ সপ্তাহ এটা নিয়ে কাজ করতে হয়েছে। সারেতে ফিরে ২ সেশন বল করার পর ঠিক হয়ে গিয়েছিল। আমি আমার বেসিকে ফিরে গিয়েছিলাম, ঠিক হয়ে গিয়েছিল।’
সবশেষ জাতীয় সংসদ নির্বাচনে আওয়ামী লীগের হয়ে মাগুরা-১ আসনের এমপি নির্বাচিত হন সাকিব। গত বছরের জুলাই-আগস্টে ছাত্র-জনতার আন্দোলনে আওয়ামী লীগ সরকারের পতনের পর হত্যা মামলা হয় সাকিবের বিরুদ্ধে। এমন তিক্ত অভিজ্ঞতার পরও রাজনীতি ছাড়তে চান না দেশের ইতিহাসের সেরা এই ক্রিকেটার।
এ প্রসঙ্গে সাকিব বলেন, ‘আমি আমার ক্রিকেট ক্যারিয়ারের প্রায় অংশ শেষ করেছি। তবে রাজনীতির অংশ এখনো বাকি আছে। এটা এমন কিছু যা আমি বাংলাদেশের মানুষ ও মাগুরাবাসীর জন্য করতে চাই। আমার এমন ইচ্ছা আগেও ছিল, এখনো আছে। দেখা যাক আল্লাহ কি করেন।’
বাংলাদেশ প্রিমিয়ার লিগে (বিপিএল) মানহীন ব্রডকাস্ট এবং ধারাভাষ্য নিয়ে সমালোচনা নতুন নয়। আগের ১১ আসরের মধ্যে বেশিরভাগ সময়ই উঠে এসেছে এসব অভিযোগ। তবে বিপিএলের পরবর্তী আসরের আগে স্বস্তির খবর থাকছে ভক্তদের জন্য।
লম্বা সময় ধরে আন্তর্জাতিক ক্রিকেটের বাইরে আছেন সাকিব আল হাসান। আওয়ামী লীগ সরকারের পতনের পর থেকে দেশে আসা হয় না তাঁর। দেশে কবে আসবেন সেটা নিয়েও আছে অনিশ্চয়তা। তবে সাকিব স্বপ্ন দেখে যাচ্ছেন। দেশে একটি পূর্ণাঙ্গ সিরিজ খেলেই অবসর যেতে চান এই তারকা অলরাউন্ডার।
আগের দিনই ইন্টারন্যাশনাল লিগ ট-টোয়েন্টিতে (আইএল টি-টোয়েন্টি) অভিষেক হয় মোস্তাফিজুর রহমানের। দারুণ বোলিংয়ে অভিষেক রাঙান কাটার মাস্টার। ২৬ রানে ফেরান ২ ব্যাটারকে। তবে জিততে পারেন তাঁর দল দুবাই ক্যাপিটালস। দ্বিতীয় ম্যাচেও বল হাতে ঝলক দেখালেন মোস্তাফিজ।
অ্যাশেজ সিরিজের দ্বিতীয় টেস্ট শেষ হয়েছে গতকাল। ভারত এবং দক্ষিণ আফ্রিকার ওয়ানডে সিরিজ শেষে বিরতি চলছে। ক্রাইস্টচার্চে ওয়েস্ট ইন্ডিজ এবং নিউজিল্যান্ডের লড়াইয়ের পর দ্বিতীয় টেস্টের অপেক্ষায় ভক্তরা। আজ ইউরোপিয়ান ক্লাব ফুটবলেও কোনো বড় দলের ম্যাচ নেই।
বাংলাদেশ প্রিমিয়ার লিগে (বিপিএল) মানহীন ব্রডকাস্ট এবং ধারাভাষ্য নিয়ে সমালোচনা নতুন নয়। আগের ১১ আসরের মধ্যে বেশিরভাগ সময়ই উঠে এসেছে এসব অভিযোগ। তবে বিপিএলের পরবর্তী আসরের আগে স্বস্তির খবর থাকছে ভক্তদের জন্য।
বিপিএলের ১২ তম আসরের দামামা বেজে গেছে এরই মধ্যে। আগামী ২৬ ডিসেম্বর সিলেটে শুরু হবে দেশের ক্রিকেটের সবচেয়ে জমজমাট টুর্নামেন্টটি। তার আগে ধারাভাষ্য প্যানেল নিয়ে সুখবর দিয়েছে বাংলাদেশ ক্রিকেট বোর্ড (বিসিবি)। প্রথমবারের মতো বিপিএলে ধারাভাষ্য দিতে আসছেন পাকিস্তানের সাবেক তারকা পেসার ওয়াকার ইউনুস এবং ইংল্যান্ডের সাবেক ক্রিকেটার মাইকেল গফ। তাঁদের সঙ্গে থাকছেন রমিজ রাজার মতো পরিচিত মুখ।
আসন্ন বিপিএল সম্প্রচারের দায়িত্ব পেয়েছে ট্রান্স প্রোডাকশন টেকনোলজিস (টিপিটি)। টুর্নামেন্টের ধারাভাষ্য প্যানেলে কারা থাকবেন সেটাও ঠিক করেছে প্রতিষ্ঠানটি। পাকিস্তান সুপার লিগ (পিএসএল), আইএল টি-টোয়েন্টিসহ বেশকিছু ফ্র্যাঞ্চাইজি টুর্নামেন্ট নিয়মিত সম্প্রচার করায় বেশকিছু নামিদামি ধারাভাষ্যকারের সঙ্গে চুক্তি আছে টিপিটির। তাতেই বিপিএলের ধারাভাষ্য কক্ষে এবার দেখা যাবে বেশকিছু বড় মুখ।
ধারাভাষ্যকার হিসেবে না আসলেও বিপিএলে কাজ করার অভিজ্ঞতা আছে ওয়াকারের। এর আগে একবার টুর্নামেন্টটিতে সিলেটের কোচের ভূমিকায় ছিলেন তিনি। নতুন ভূমিকায় বিপিএলে ফিরতে মুখিয়ে আছেন। বিসিবির অফিসিয়াল ফেসবুক পেজে দেওয়া এক ভিডিও বার্তায় ওয়াকার বলেন, ‘হ্যালো এভরিওয়ান। আমি ওয়াকার ইউনুস বলছি। আমি থাকছি এবারের বিপিএলে। মাঠে আসুন। আমার সঙ্গে বিপিএল উপভোগ করুন। সাথে বিশ্লেষণ। আরও অনেক কিছুই। বিপিএলে সেরা ফ্র্যাঞ্চাইজি লিগগুলোর একটি।’
আরেকটি ভিডিও বার্তায় বাংলায় রমিজ বলেন, ‘আমি রমিজ রাজা বলছি।’ বাকিটুকু ইংরেজিতে বলেছেন সাবেক এই ক্রিকেটার, ‘আমার সঙ্গে বিপিএলের এবারের আসর উপভোগ করুন। বাংলাদেশ এবং বিশ্বের অন্যান্য সেরা ক্রিকেটারদের লড়াই হবে। বিপিএলে যোগ দিতে আমার তর সইছে না।’
লম্বা সময় ধরে আন্তর্জাতিক ক্রিকেটের বাইরে আছেন সাকিব আল হাসান। আওয়ামী লীগ সরকারের পতনের পর থেকে দেশে আসা হয় না তাঁর। দেশে কবে আসবেন সেটা নিয়েও আছে অনিশ্চয়তা। তবে সাকিব স্বপ্ন দেখে যাচ্ছেন। দেশে একটি পূর্ণাঙ্গ সিরিজ খেলেই অবসর যেতে চান এই তারকা অলরাউন্ডার।
এর আগে সবশেষ ২০২৪ সালের অক্টোবরে ভারত সফরে কানপুরে বাংলাদেশের হয়ে শেষ আন্তর্জাতিক ম্যাচ খেলেছিলেন সাকিব। এরপর থেকেই জাতীয় দলের বাইরে আছেন। পরের মাসে দক্ষিণ আফ্রিকার বিপক্ষে নিজেদের মাঠে একটি টেস্ট খেলে এই সংস্করণ থেকে বিদায় নিতে চেয়েছিলেন। কিন্তু নিরাপত্তাজনিত কারণে আর দেশেই ফেরা হয়নি তাঁর।
আন্তর্জাতিক ক্রিকেটের বাইরে থাকলেও বিভিন্ন ফ্র্যাঞ্চাইজি টুর্নামেন্টে খেলা চালিয়ে যাচ্ছেন সাকিব। আগামী মার্চে ৩৯ এ পা দেবেন সাবেক অধিনায়ক। বয়স, ফর্ম, ফিটনেস–সবকিছু বিবেচনায় দেশে খেলে অবসর নেওয়ার ইচ্ছাটা পূরণ হয় কিনা সাকিবের সেটা নিয়ে আলোচনা থেকেই যাচ্ছে।
‘বিয়ার্ড বিফোর উইকেট’ পডকাস্টে সাকিব বলেন, ‘আনুষ্ঠানিকভাবে আমি এখনো সব সংস্করণ থেকে অবসর নেইনি। প্রথমবার এটা প্রকাশ করলাম। আমার পরিকল্পনা হলো বাংলাদেশে ফিরে গিয়ে ওয়ানডে, টেস্ট ও টি-টোয়েন্টির যেকোনো একটি পূর্ণাঙ্গ সিরিজ খেলে অবসরে যাওয়া।’
দেশে ফিরে যেকোনো একটি সংস্করণে খেলতে পারলেই খুশি হবেন সাকিব, ‘একটি সিরিজ খেলে সব সংস্করণ থেকে অবসর নিতে পারি। এটি টি-টোয়েন্টি দিয়ে শুরু করে ওয়ানডে ও টেস্ট, অথবা টেস্ট, ওয়ানডে, টি-টোয়েন্টি-যেকোনো কিছুই হতে পারে। এর যেভাবেই হোক, আমি খুশি। কিন্তু আমি একটি পূর্ণাঙ্গ সিরিজ খেলে অবসর নিতে চাই। এটাই আমার চাওয়া। আমি দেশে ফেরার ব্যাপারে আশাবাদী। এজন্যই আমি বিভিন্ন ফ্র্যাঞ্চাইজি লিগে খেলছি।’
সমর্থনের জন্য ভক্তদের প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করেছেন সাকিব, ‘একজন খেলোয়াড় যখন কিছু বলে সেটাতে অটল থাকার চেষ্টা করে। খেলোয়াড়রা হঠাৎ করে কিছু পরিবর্তন করে না। না। আমি কেমন খেলি সেটা বিবেচ্য নয়। আমি একটা খারাপ সিরিজও খেলতে পারি। আমার মনে হয় এটাই যথেষ্ট। এটা ভক্তদের বিদায় জানানোর একটা ভালো উপায় যে, তারা সবসময় আমাকে সমর্থন করেছে, ঘরের মাঠে সিরিজ খেলে তাদের কিছু ফিরিয়ে দিতে চাই।’
আগের দিনই ইন্টারন্যাশনাল লিগ ট-টোয়েন্টিতে (আইএল টি-টোয়েন্টি) অভিষেক হয় মোস্তাফিজুর রহমানের। দারুণ বোলিংয়ে অভিষেক রাঙান কাটার মাস্টার। ২৬ রানে ফেরান ২ ব্যাটারকে। তবে জিততে পারেন তাঁর দল দুবাই ক্যাপিটালস। দ্বিতীয় ম্যাচেও বল হাতে ঝলক দেখালেন মোস্তাফিজ।
আরও একবার মোস্তাফিজের জ্বলে উঠার দিনে জিতেছে দুবাই। আবুধাবি নাইট রাইডার্সকে ৮৩ রানের বিশাল ব্যবধানে হারিয়েছে তারা। আসরে প্রথম ২ ম্যাচে হারের পর প্রথম জয়ের দেখা পেল দুবাই। প্রথম ম্যাচের মতো নাইট রাইডার্সের বিপক্ষেও মোস্তাফিজের শিকার ২ উইকেট।
১৮৭ রানের লক্ষ্যে ব্যাট করতে নামা নাইট রাইডার্স শিবিরে প্রথম ওভারেই জোড়া আঘাত হানেন ডেভিড উইলি। অ্যালেক্স হেলস ও আলিশান শারাফুকে আউট করেন এই ইংলিশ পেসার। দ্বিতীয় ওভারেই মোস্তাফিজের হাতে বল তুলে দেন দুবাইয়ের অধিনায়ক দাসুন শানাকা। আস্থার প্রতিদান দেন বাঁ হাতি পেসার। সে ওভারে উন্মুক্ত চাঁদকে শায়ান জাহাঙ্গীরের ক্যাচে পরিণত করেন তিনি।
পাওয়ার প্লের শেষ ওভারে ফের বোলিংয়ে আসেন মোস্তাফিজ। একটি করে চার ও ছয়ে তাঁর প্রথম ২ বলে ১০ রান নেন ফিল সল্ট। তৃতীয় বল থেকে কোনো রান নিতে পারেননি এই ইংলিশ ব্যাটার। পরের বলেই তাঁকে প্যাভিলিয়নের পথ দেখান মোস্তাফিজের। ড্রাইভ করতে গিয়ে রোভম্যান পাওয়েলের হাতে ধরা পড়েন সল্ট। ২১ বলে ২৭ রান করেন তিনি। পঞ্চদশ ওভারে নিজের তৃতীয় এবং শেষ ওভারটি করেন মোস্তাফিজ। সে ওভারে ৭ রান দিলে ছিলেন উইকেটশূন্য। সব মিলিয়ে এদিন ২ উইকেট নেওয়ার পথে ৩ ওভারে ২২ রান দেন মোস্তাফিজ।
এর আগে পাওয়েল ও জর্ডান কক্সের ব্যাটে বড় পুঁজি পায় দুবাই। ৫২ বলে ৮ চার ও ৪ ছক্কায় ৯৬ রান করেন পাওয়েল। ৫২ রান আসে কক্সের ব্যাট থেকে। ৩৬ বল খেলেন এই ব্যাটার। নির্ধারিত ২০ ওভারে ৪ উইকেট হারিয়ে ১৯৬ রান করে দুবাই।
অ্যাশেজ সিরিজের দ্বিতীয় টেস্ট শেষ হয়েছে গতকাল। ভারত এবং দক্ষিণ আফ্রিকার ওয়ানডে সিরিজ শেষে বিরতি চলছে। ক্রাইস্টচার্চে ওয়েস্ট ইন্ডিজ এবং নিউজিল্যান্ডের লড়াইয়ের পর দ্বিতীয় টেস্টের অপেক্ষায় ভক্তরা। আজ ইউরোপিয়ান ক্লাব ফুটবলেও কোনো বড় দলের ম্যাচ নেই। সব মিলিয়ে তাই ক্রীড়াঙ্গনে আজকের দিনটা ম্যাড়মেড়েই যাবে। মাঠে গড়াবে জাতীয় ক্রিকেট লিগের সপ্তম রাউন্ডের তৃতীয় দিনের খেলা। এছাড়া আইএল টি-টোয়েন্টিতে একটা ম্যাচ মাঠে গড়াবে। একনজরে আজকের টিভি সূচি।
ক্রিকেট
জাতীয় ক্রিকেট লিগ
সিলেট-বরিশাল
সকাল সাড়ে ৯ টা, সরাসরি
ময়মনসিংহ-রাজশাহী
সকাল সাড়ে ৯ টা, সরাসরি
ঢাকা-চট্টগ্রাম
সকাল সাড়ে ৯ টা, সরাসরি
রংপুর-খুলনা
সকাল সাড়ে ৯ টা, সরাসরি
বিসিবি ইউটিউব
আইএল টি-টোয়েন্টি
ভাইপার্স-জায়ান্ট
রাত সাড়ে ৮ টা, সরাসরি
টি স্পোর্টস
