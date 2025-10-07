ক্রীড়া ডেস্ক
ওয়ানডে বিশ্বকাপে নিজের অভিষেক ম্যাচেই বাজিমাত করেছেন মারুফা আকতার। দুর্দান্ত বোলিংয়ে পেয়েছেন ম্যাচসেরার পুরস্কার। ক্রিকেট বিশেষজ্ঞরাও প্রশংসায় ভাসাচ্ছেন বাংলাদেশের এই তারকা নারী পেসারকে। এবার মারুফাকে সুখবর দিল আন্তর্জাতিক ক্রিকেট সংস্থা (আইসিসি)।
২ অক্টোবর কলম্বোতে পাকিস্তানকে ৭ উইকেটে হারিয়ে মেয়েদের ওয়ানডে বিশ্বকাপে শুরুটা দারুণ করেছে বাংলাদেশ। সেই ম্যাচে ৭ ওভারে ৩১ রানে ২ উইকেট নিয়েছিলেন মারুফা। ইনিংসের প্রথম ওভার বোলিংয়ে এসে পরপর দুই বলে পাকিস্তানের দুই টপঅর্ডার ব্যাটার ওমাইমা সোহেল, সিদরা আমিনকে বোল্ড করেন। যার মধ্যে সিদরা আমিনকে যে বলে আউট করেছেন মারুফা, তাতে তাঁর (মারুফা) বোলিংকে টুর্নামেন্টের সেরা ডেলিভারি বলেছিলেন লাসিথ মালিঙ্গা। কলম্বো থেকে গুয়াহাটি—চার দিন বিরতির পর আজ মেয়েদের ওয়ানডে বিশ্বকাপে বাংলাদেশ খেলতে নামছে ইংল্যান্ডের বিপক্ষে। এদিনই নারী ক্রিকেটারদের সাপ্তাহিক র্যাঙ্কিং হালনাগাদ করেছে আইসিসি। ওয়ানডেতে বোলারদের র্যাঙ্কিংয়ে ৬ ধাপ এগিয়ে এখন ৪১ নম্বরে অবস্থান করছেন মারুফা। বাংলাদেশি পেসারের রেটিং পয়েন্ট ৪১১।
উন্নতি হয়েছে মারুফার সতীর্থ রাবেয়া খানেরও। ওয়ানডেতে বোলারদের র্যাঙ্কিংয়ে ১ ধাপ এগিয়ে এখন ২১ নম্বরে অবস্থান করছেন রাবেয়া। তাঁর রেটিং পয়েন্ট ৫২৮। বাংলাদেশের বোলারদের মধ্যে সেরা অবস্থানে নাহিদা আক্তার। ৬৩৩ রেটিং পয়েন্ট নিয়ে আগের মতোই ৯ নম্বরে অবস্থান করছেন তিনি। পাকিস্তানের বিপক্ষে নাহিদা ও রাবেয়া ২ ও ১ উইকেট নিয়েছিলেন। হালনাগাদের পর সোফি একেলেস্টন বরাবরের মতোই বোলারদের র্যাঙ্কিংয়ে সবার ওপরে অবস্থান করছেন। তাঁর রেটিং পয়েন্ট ৭৯২। দুই, তিন ও চারে থাকা অ্যাশলে গার্ডনার, মেগান শুট ও কিম গার্থের রেটিং পয়েন্ট ৬৯২, ৬৬৬ ও ৬৬৩। অস্ট্রেলিয়ার এই তিন ক্রিকেটারের অবস্থানের কোনো পরিবর্তন হয়নি।
৭৯১ রেটিং পয়েন্ট নিয়ে ওয়ানডেতে ব্যাটারদের র্যাঙ্কিংয়ে আগের মতোই শীর্ষে অবস্থান করছেন স্মৃতি মান্ধানা। যদিও এবারের নারী ওয়ানডে বিশ্বকাপে ছন্দে নেই তিনি। ৭৩১ ও ৭১৩ রেটিং পয়েন্ট নিয়ে এই তালিকায় আগের মতোই দুই ও তিনে নাটালি সাইভার ব্রান্ট ও বেথ মুনি। ব্যাটারদের র্যাঙ্কিংয়ে সেরা দশে এই তিন ক্রিকেটারের অবস্থান অপরিবর্তিত। সাত ধাপ করে এগিয়ে সেরা দশে উঠে এসেছেন গার্ডনার ও সোফি ডিভাইন। পাঁচ ও আট নম্বরে থাকা গার্ডনার ও ডিভাইনের রেটিং পয়েন্ট ৬৯৭ ও ৬৮৫। ১ অক্টোবর সোফি ডিভাইনের নিউজিল্যান্ডের বিপক্ষে ইন্দোরে ৮৩ বলে ১১৫ রান করেছিলেন গার্ডনার। ১৬ চার ও ১ ছক্কা মেরেছিলেন তিনি।
মারুফা-রাবেয়ার উন্নতি হলেও র্যাঙ্কিংয়ে অবনতি হয়েছে বাংলাদেশের ব্যাটারদের। দুই ধাপ পিছিয়ে ওয়ানডেতে ব্যাটারদের র্যাঙ্কিংয়ে ২৭ নম্বরে অবস্থান করছেন বাংলাদেশি অধিনায়ক নিগার সুলতানা জ্যোতি। তাঁর রেটিং পয়েন্ট ৫৬০। ব্যাটারদের র্যাঙ্কিংয়ে ৩১ নম্বরে অবস্থান করা শারমিন আক্তার সুপ্তার রেটিং পয়েন্ট ৫৩৯। তিনি পিছিয়েছেন তিন ধাপ। সুপ্তা আজ গুয়াহাটিতে এরই মধ্যে ২০ বলে ১৮ রান করে ফেলেছেন। চারটি চার মেরেছেন এই ওপেনার। তবে আরেক ওপেনার রুবিয়া হায়দার ঝিলিক ৯ বলে ৪ রান করে আউট হয়েছেন। এই প্রতিবেদন লেখা পর্যন্ত টস হেরে আগে ব্যাটিং করা বাংলাদেশ ৪.৫ ওভারে ১ উইকেটে ২৪ রান করেছে।
