নিউজিল্যান্ড-দক্ষিণ আফ্রিকা অলিখিত ফাইনালে জিতবে কারা

প্রথম ৪ টি-টোয়েন্টি শেষে ২-২ সমতায় নিউজিল্যান্ড এবং দক্ষিণ আফ্রিকা। দুই দলের শেষ ম্যাচটি রূপ নিয়েছে অলিখিত ফাইনালে। সিরিজ নির্ধারণী ম্যাচটি শুরু হবে আজ বেলা ১২টা ১৫ মিনিটে। সরাসরি দেখা যাবে সনি টেন ওয়ানে। এ ছাড়া আজ টিভিতে আছে আরও বেশকিছু ম্যাচ। একনজরে আজকের টিভি সূচি।
ক্রিকেট
পঞ্চম টি-টোয়েন্টি
নিউজিল্যান্ড-দ. আফ্রিকা
দুপুর ১২টা ১৫ মিনিট, সরাসরি
সনি টেন ১
ফুটবল
উইমেন’স চ্যাম্পিয়নস লিগ
কোয়ার্টার ফাইনাল: প্রথম লেগ
রিয়াল মাদ্রিদ-বার্সেলোনা
রাত ১১টা ৪৫ মিনিট, সরাসরি
ম্যান. ইউনাইটেড-বায়ার্ন
রাত ২টা, সরাসরি
ফ্যানকোড
দুর্দান্ত নয়টি বছর শেষে লিভারপুল ছাড়ছেন মোহাম্মদ সালাহ। চলতি মৌসুম শেষেই ইংলিশ প্রিমিয়ার লিগের ক্লাবটির সঙ্গে সম্পর্ক শেষ হবে এই মিশরীয় ফরোয়ার্ডের। সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে দেওয়া ভিডিও বার্তায় সালাহ নিজেই বিষয়টি নিশ্চিত করেছেন।২৪ মিনিট আগে
সাফ অনূর্ধ্ব-২০ চ্যাম্পিয়নশিপের উদ্বোধনী ম্যাচে পাকিস্তানের বিপক্ষে রোনান সুলিভানের অসাধারণ নৈপুণ্যে ২-০ গোলের জয় পেয়েছে বাংলাদেশ। তবে দলের এই বড় জয়ের দিনেও খেলোয়াড়দের মধ্যে মাঠের সমন্বয় ও মানসিকতার পরিবর্তন নিয়ে কড়া বার্তা দিয়েছেন যুব ও ক্রীড়া প্রতিমন্ত্রী এবং সাবেক তারকা ফুটবলার আমিনুল হক। জয়ের১ ঘণ্টা আগে
ক্রিস্টিয়ানো রোনালদো নাকি লিওনেল মেসি, কে সেরা—ফুটবলপ্রেমীদের মধ্যে এখনো চলে কথার লড়াই। বয়সের সঙ্গে পাল্লা দিয়ে দুজনই করে চলেছেন একের পর এক রেকর্ড। ক্যাবিনেটে ভর্তি করছেন একের পর এক শিরোপা। বাংলাদেশ অনূর্ধ্ব-২০ দলের প্রধান কোচ মার্ক কক্সের মতে, তাঁদের নেপথ্যের মানুষদের অবদানও অপরিসীম।১৩ ঘণ্টা আগে
নেইমার ইস্যুতে ব্রাজিল দলে নতুন করে উত্তাপ ছড়াল। প্রীতি ম্যাচের স্কোয়াড থেকে নেইমার-কে বাদ দেওয়ায় কোচ কার্লো আনচেলত্তিকে সতর্কবার্তা দিয়েছেন কিংবদন্তি রোমারিও। জানিয়ে দিয়েছেন, নেইমার যদি ফিট নাও থাকেন, তারপরও তাঁকে ব্রাজিল দলে রাখা উচিত।১৩ ঘণ্টা আগে