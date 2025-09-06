ইংল্যান্ডকে বিধ্বস্ত করে বাংলাদেশের শুরু

নিজস্ব প্রতিবেদক, ঢাকা
প্রস্তুতি ম্যাচে আয়ারল্যান্ডকে হারানোর পর এবার সিরিজের মূল ম্যাচেও দারুণ শুরু করল বাংলাদেশ অনূর্ধ্ব–১৯ দল। পাঁচ ম্যাচের ওয়ানডে সিরিজের প্রথম ম্যাচে স্বাগতিক ইংল্যান্ডকে ৮৭ রানে হারিয়েছে আজিজুল হাকিম তামিমের নেতৃত্বাধীন বাংলাদেশ।
লাফবরোর হেসলেগ্রেভ গ্রাউন্ডে আগে ব্যাটিং করে রিজানের সেঞ্চুরি আর আলীনের ফিফটিতে ২৯২ রান স্কোরবোর্ডে জমা করে বাংলাদেশ অনূর্ধ্ব-১৯ দল। এরপর সামিউন বাশির রাতুলের ঘূর্ণিতে চোখে সর্ষেফুল দেখেছে ইংল্যান্ড। সিরিজের প্রথম ওয়ানডেতে স্বাগতিকেরা অলআউট ২০৫ রানে।
জিম্বাবুয়ে-নামিবিয়ায় আগামী বছর হতে যাওয়া অনূর্ধ্ব-১৯ বিশ্বকাপের আগে ইংলিশ কন্ডিশনে নিজেদের ঝালাই করে নিতেই এই সিরিজ খেলছে বাংলাদেশ। এর আগে দক্ষিণ আফ্রিকা ও জিম্বাবুয়েতে ত্রিদেশীয় সিরিজসহ সফরে দুটি সিরিজ জয় করেছেন তামিমরা।
ব্যাটিংয়ে শুরুটা ভালো না হলেও চতুর্থ উইকেটে রিজান–আলীনের ১৪৮ রানের জুটি বড় সংগ্রহের ভিত গড়ে দেয়। ৮৪ বলে ৬৮ রান করে ফেরেন আলীন। রিজান খেলেন ১০১ বলে ১০০ রানের দারুণ এক ইনিংস। শেষ দিকে সামিউন বসির রাতুলের ১৩ বলে ২১ আর আল আমিনের অপরাজিত ২২ বলে ২৫ রানের কারণে ২৯২ রান তোলে বাংলাদেশ। তবে তামিমের দল গুটিয়ে গেছে ৪৯.২ ওভারে। ইংল্যান্ডের মিন্টো নিয়েছেন ৫ উইকেট।
২৯৩ রানের লক্ষ্য তাড়া করতে নেমে শুরুতেই ধাক্কা খায় ইংল্যান্ড। আল ফাহাদ ফিরিয়ে দেন ইংলিশ ওপেনার ডওকিন্সকে। এরপর ইসাক (৭৫) ও বেনিসন (৩৬) কিছুটা লড়লেও নিয়মিত বিরতিতে উইকেট হারাতে থাকে ইংল্যান্ড। ৩২.২ ওভারে ২০৫ রানে গুটিয়ে যায় স্বাগতিকেরা। বাংলাদেশের রাতুল ৯ রানে নেন ৪ উইকেট। স্বাধীন নিয়েছেন ২ উইকেট। ফাহাদ, রিজান ও তামিম পেয়েছেন একটি করে উইকেট।
৮৭ রানে জিতে পাঁচ ম্যাচের ওয়ানডে সিরিজে ১-০ ব্যবধানে এগিয়ে গেল বাংলাদেশ অনূর্ধ্ব-১৯ দল। আগামীকাল সিরিজের দ্বিতীয় ওয়ানডেতে মুখোমুখি হবে বাংলাদেশ-ইংল্যান্ড। ১০, ১২ ও ১৪ সেপ্টেম্বর হবে তৃতীয়, চতুর্থ ও পঞ্চম ওয়ানডে।
