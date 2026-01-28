Ajker Patrika
ক্রিকেট

টানা ৫ জয়ে বিশ্বকাপের আরও কাছে বাংলাদেশ

ক্রীড়া ডেস্ক    
আপডেট : ২৮ জানুয়ারি ২০২৬, ১৩: ৪০
টানা ৫ জয়ে বিশ্বকাপের আরও কাছে বাংলাদেশ
৩৯ রানে জিতেছে বাংলাদেশ। ছবি: সংগৃহীত

মেয়েদের টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপে রীতিমতো অপ্রতিরোধ্য হয়ে ওঠেছে বাংলাদেশ। বাছাইপর্বে টানা পঞ্চম জয় তুলে নিয়েছে নিগার সুলতানা জ্যোতি দল। সবশেষ সুপার সিক্সে নিজেদের প্রথম ম্যাচে আজ থাইল্যান্ডকে ৩৯ রানে হারিয়েছে তারা। এই জয়ে টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপের মূল পর্বের আরও কাছে পৌঁছে গেল বাংলাদেশ।

নেপালের মুলপানিতে আগে ব্যাট করে সোবহানা মোস্তারি ও জুয়াইরা ফেরদৌসের জোড়া ফিফটিতে ১৬৫ রানের পুঁজি পায় বাংলাদেশ। জবাবে ১২৬ রানে থামে থাইল্যান্ডের ইনিংস। এর আগে গ্রুপ পর্বে টানা ৪ জয়ের দেখা পেয়েছিল বাংলাদেশ। ৫ ম্যাচ শেষে তাদের সংগ্রহ ৬ পয়েন্ট।

জিতলেও বাংলাদেশের ইনিংসের শুরুটা ভালো ছিল না। দলীয় ১২ রানে ২ ব্যাটারকে হারায় তার। এরপর মোস্তারি ও জুয়াইরার ব্যাটে দারুণভাবে প্রতিরোধ গড়ে বড় পুঁজির ভীত পায়। তৃতীয় উইকেটে ১১০ রান যোগ করেন তাঁরা। ৪৫ বলে ৫৬ রান করে জুয়াইরা ফিরে যান। মোস্তারির ব্যাট থেকে আসে ৫৯ রান। ৪২ বল খেলেন এই মিডলঅর্ডার। ৬ বলে ১৫ রানের ক্যামিও ইনিংস খেলেন রিতু মনি। থাইল্যান্ডের হয়ে ২২ রানে ৩ উইকেট নেন পুথাঅং।

জবাব দিতে নেমে কখনোই জয়ের পথে ছিল না থাইল্যান্ডের মেয়েরা। নাথাকান চানথাম (৪৬), নারুয়েমল চাওয়াই (৩০), নানাপাত (২৯) রানের দেখা পেলেও সেটা কেবল হারের ব্যবধান কমাতেই যথেষ্ট ছিল। বাংলাদেশের হয়ে বল হাতে সবচেয়ে সফল মারুফা আক্তার। ২৫ রানে ৩ ব্যাটারকে ফেরান এই পেসার। সমান দুটি করে উইকেট নেন রিতু ও স্বর্না আক্তার।

দিনের অপর ম্যাচে নেদারল্যান্ডের বিপক্ষে মাঠে নেমেছে যুক্তরাষ্ট্র। ম্যাচটিতে ডাচরা জিতলে আজই বিশ্বকাপের মূল পর্বের টিকিট পেয়ে যাবে বাংলাদেশ। নেদারল্যান্ডস জিততে না পারলেও খুব বেশি সমস্যায় পড়তে হচ্ছে না তাদের। বাছাইপর্বে বাকি থাকা নিজেদের পরবর্তী ২ ম্যাচের যেকোনো একটিতে জিতলে কিংবা একটি ম্যাচ পরিত্যক্ত হলেই বিশ্বকাপ নিশ্চিত হবে বাংলাদেশের।

