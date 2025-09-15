ভারতের বাজে আচরণের কারণে পাকিস্তানের অভিযোগ দাখিল

ক্রীড়া ডেস্ক
পেহেলগাম হত্যাকাণ্ডের কারণে ভারত-পাকিস্তানের মধ্যে সম্পর্ক উত্তপ্ত। দুবাইয়ে গতকাল দুই চিরপ্রতিদ্বন্দ্বীর ম্যাচে ভক্ত-সমর্থকেরা যেন সহিংস হয়ে না ওঠেন, সেজন্য ছিল কড়া নিরাপত্তা। দর্শকেরা কোনো অপ্রীতিকর ঘটনা ঘটাননি। কিন্তু ঝামেলা পাকিয়েছে ভারতীয় ক্রিকেট দল।
রাজনৈতিক বৈরিতার ছায়া যে ক্রিকেটে পড়েছে, সেটা বোঝা গেছে গতকাল ভারত-পাকিস্তান ম্যাচে টসের সময়। ভারতের অধিনায়ক সূর্যকুমার যাদব করমর্দন করেননি পাকিস্তান অধিনায়ক সালমান আলী আঘার সঙ্গে। শুধু এখানেই থেমে থাকেনি। ম্যাচ শেষে একে অপরের সঙ্গে হাত মেলানোর যে আনুষ্ঠানিক রীতি, কোনো দলের ক্রিকেটাররা সেটা করেননি। ভারতীয় সংবাদমাধ্যম হিন্দুস্তান টাইমসের আজকের এক প্রতিবেদন থেকে জানা গেছে, পাকিস্তান টিম ম্যানেজার নাভিদ আকরাম চিমা ম্যাচ রেফারি অ্যান্ডি পাইক্রফটের কাছে আনুষ্ঠানিক অভিযোগ দায়ের করেছেন। পিসিবি এক বিবৃতিতে বলেছে, ‘ম্যাচ রেফারি অ্যান্ডি পাইক্রফটের সঙ্গে সালমান আলী আঘার কথা হয়েছিল। টসের সময় ভারতীয় অধিনায়কের সঙ্গে সে করমর্দন করেনি। ভারত যা করেছে, সেটা ক্রিকেটের স্পিরিটের বিরুদ্ধে যায়। পাকিস্তান টিম ম্যানেজমেন্ট একটা অভিযোগ দাখিল করেছে।’
ম্যাচ শেষে দুই দলের ক্রিকেটারদের করমর্দন না করার ঘটনা তো ঘটেছেই। এমনকি ভারতীয় ক্রিকেটাররা ম্যাচ শেষে হনহন করে ড্রেসিংরুমে হাঁটা দিয়েছেন। এরপর ড্রেসিংরুমের দরজা বন্ধ করে দিয়েছেন তাঁরা। ম্যাচ শেষে পুরস্কার বিতরণী অনুষ্ঠানে সূর্যকুমার যাদব কথা বললেও সালমান সেটা বর্জন করেছেন। পিসিবি এক বিবৃতিতে বলেছে. ‘সালমান আলী আঘা ম্যাচ পরবর্তী পুরস্কার বিতরণী অনুষ্ঠান বর্জন করেছেন। এটা ছিল ভারতের বিরুদ্ধে তাদের প্রতিবাদ। কারণ, অনুষ্ঠানের আয়োজকও একজন ভারতীয়।’
পাকিস্তানকে ৭ উইকেটে হারানোর পর ভারতের প্রতিনিধি হিসেবে সংবাদ সম্মেলনে আসেন সূর্যকুমার। সংবাদ সম্মেলনে ভারতীয় অধিনায়ক বলেন, ‘পুরস্কার বিতরণী অনুষ্ঠানেও বলেছি যে পেহেলগামে সন্ত্রাসী হামলায় ভুক্তভোগীদের পাশে আছি। যেমনটা বলেছি, এই জয় অপারেশন সিঁদুরে অংশ নেওয়া সাহসী সৈনিকদের উৎসর্গ করছি। তাঁরা আমাদের অনুপ্রেরণা। আমার মতে জীবনের কিছু ব্যাপার খেলোয়াড়সুলভ মানসিকতার চেয়েও বেশি কিছু। ভারতীয় সরকার, ভারতীয় ক্রিকেট বোর্ড (বিসিসিআই)—তাদের সঙ্গে মিলিয়েই এই সিদ্ধান্ত (পাকিস্তানিদের সঙ্গে হাত না মেলানো)। তাদের বিপক্ষে শুধু খেলতে এসেছি।’
এ বছরের এপ্রিলে ভারত নিয়ন্ত্রিত কাশ্মীরের পেহেলগামে বন্দুকধারীদের গুলিতে পর্যটক নিহতের ঘটনায় ভারত-পাকিস্তানের মধ্যে সম্পর্ক উত্তপ্ত। রাজনৈতিক বৈরিতার প্রভাব পড়েছে ক্রিকেটের ওপর। এশিয়া কাপে দুই চিরপ্রতিদ্বন্দ্বীকে এক গ্রুপে রাখা নিয়ে হয়েছে কঠোর সমালোচনা। ম্যাচ বয়কটের অনেক চেষ্টা করা হয়েছিল। সুপ্রিম কোর্ট অবশ্য সেই আবেদন নাকচ করে দিয়েছিল। ভারত-পাকিস্তান ম্যাচ নিয়ে দুবাইয়ে গতকাল নিরাপত্তা ব্যবস্থা জোরদার করা হয়েছিল। সব ছাপিয়ে ম্যাচটা মাঠে গড়িয়েছে। ২৫ বল হাতে রেখে ভারত জিতেছে ৭ উইকেটে। কিন্তু এই ম্যাচ ঘিরে যা হয়েছে, এটার রেশ কত দিন থাকে সেটা সময়ই বলতে পারবে।
আরও পড়ুন:
পেহেলগাম হত্যাকাণ্ডের কারণে ভারত-পাকিস্তানের মধ্যে সম্পর্ক উত্তপ্ত। দুবাইয়ে গতকাল দুই চিরপ্রতিদ্বন্দ্বীর ম্যাচে ভক্ত-সমর্থকেরা যেন সহিংস হয়ে না ওঠেন, সেজন্য ছিল কড়া নিরাপত্তা। দর্শকেরা কোনো অপ্রীতিকর ঘটনা ঘটাননি। কিন্তু ঝামেলা পাকিয়েছে ভারতীয় ক্রিকেট দল।
রাজনৈতিক বৈরিতার ছায়া যে ক্রিকেটে পড়েছে, সেটা বোঝা গেছে গতকাল ভারত-পাকিস্তান ম্যাচে টসের সময়। ভারতের অধিনায়ক সূর্যকুমার যাদব করমর্দন করেননি পাকিস্তান অধিনায়ক সালমান আলী আঘার সঙ্গে। শুধু এখানেই থেমে থাকেনি। ম্যাচ শেষে একে অপরের সঙ্গে হাত মেলানোর যে আনুষ্ঠানিক রীতি, কোনো দলের ক্রিকেটাররা সেটা করেননি। ভারতীয় সংবাদমাধ্যম হিন্দুস্তান টাইমসের আজকের এক প্রতিবেদন থেকে জানা গেছে, পাকিস্তান টিম ম্যানেজার নাভিদ আকরাম চিমা ম্যাচ রেফারি অ্যান্ডি পাইক্রফটের কাছে আনুষ্ঠানিক অভিযোগ দায়ের করেছেন। পিসিবি এক বিবৃতিতে বলেছে, ‘ম্যাচ রেফারি অ্যান্ডি পাইক্রফটের সঙ্গে সালমান আলী আঘার কথা হয়েছিল। টসের সময় ভারতীয় অধিনায়কের সঙ্গে সে করমর্দন করেনি। ভারত যা করেছে, সেটা ক্রিকেটের স্পিরিটের বিরুদ্ধে যায়। পাকিস্তান টিম ম্যানেজমেন্ট একটা অভিযোগ দাখিল করেছে।’
ম্যাচ শেষে দুই দলের ক্রিকেটারদের করমর্দন না করার ঘটনা তো ঘটেছেই। এমনকি ভারতীয় ক্রিকেটাররা ম্যাচ শেষে হনহন করে ড্রেসিংরুমে হাঁটা দিয়েছেন। এরপর ড্রেসিংরুমের দরজা বন্ধ করে দিয়েছেন তাঁরা। ম্যাচ শেষে পুরস্কার বিতরণী অনুষ্ঠানে সূর্যকুমার যাদব কথা বললেও সালমান সেটা বর্জন করেছেন। পিসিবি এক বিবৃতিতে বলেছে. ‘সালমান আলী আঘা ম্যাচ পরবর্তী পুরস্কার বিতরণী অনুষ্ঠান বর্জন করেছেন। এটা ছিল ভারতের বিরুদ্ধে তাদের প্রতিবাদ। কারণ, অনুষ্ঠানের আয়োজকও একজন ভারতীয়।’
পাকিস্তানকে ৭ উইকেটে হারানোর পর ভারতের প্রতিনিধি হিসেবে সংবাদ সম্মেলনে আসেন সূর্যকুমার। সংবাদ সম্মেলনে ভারতীয় অধিনায়ক বলেন, ‘পুরস্কার বিতরণী অনুষ্ঠানেও বলেছি যে পেহেলগামে সন্ত্রাসী হামলায় ভুক্তভোগীদের পাশে আছি। যেমনটা বলেছি, এই জয় অপারেশন সিঁদুরে অংশ নেওয়া সাহসী সৈনিকদের উৎসর্গ করছি। তাঁরা আমাদের অনুপ্রেরণা। আমার মতে জীবনের কিছু ব্যাপার খেলোয়াড়সুলভ মানসিকতার চেয়েও বেশি কিছু। ভারতীয় সরকার, ভারতীয় ক্রিকেট বোর্ড (বিসিসিআই)—তাদের সঙ্গে মিলিয়েই এই সিদ্ধান্ত (পাকিস্তানিদের সঙ্গে হাত না মেলানো)। তাদের বিপক্ষে শুধু খেলতে এসেছি।’
এ বছরের এপ্রিলে ভারত নিয়ন্ত্রিত কাশ্মীরের পেহেলগামে বন্দুকধারীদের গুলিতে পর্যটক নিহতের ঘটনায় ভারত-পাকিস্তানের মধ্যে সম্পর্ক উত্তপ্ত। রাজনৈতিক বৈরিতার প্রভাব পড়েছে ক্রিকেটের ওপর। এশিয়া কাপে দুই চিরপ্রতিদ্বন্দ্বীকে এক গ্রুপে রাখা নিয়ে হয়েছে কঠোর সমালোচনা। ম্যাচ বয়কটের অনেক চেষ্টা করা হয়েছিল। সুপ্রিম কোর্ট অবশ্য সেই আবেদন নাকচ করে দিয়েছিল। ভারত-পাকিস্তান ম্যাচ নিয়ে দুবাইয়ে গতকাল নিরাপত্তা ব্যবস্থা জোরদার করা হয়েছিল। সব ছাপিয়ে ম্যাচটা মাঠে গড়িয়েছে। ২৫ বল হাতে রেখে ভারত জিতেছে ৭ উইকেটে। কিন্তু এই ম্যাচ ঘিরে যা হয়েছে, এটার রেশ কত দিন থাকে সেটা সময়ই বলতে পারবে।
আরও পড়ুন:
নতুন মৌসুমের শুরুতে কাঁপিয়ে দিচ্ছে ক্রিস্টিয়ানো রোনালদোর আল নাসর। সৌদি প্রো লিগে দুই ম্যাচের দুটিতে জিতেছে দলটি। টুর্নামেন্টে এখন পর্যন্ত কোনো গোল হজম করেনি। কিন্তু দল ছন্দে থাকলেও তাঁকে যে গত রাতে সেভাবে খুঁজেই পাওয়া যায়নি।৪৪ মিনিট আগে
বাংলাদেশকে হারানোর পর আজ নিজেদের দ্বিতীয় ম্যাচ খেলতে নামবে শ্রীলঙ্কা। দুবাইয়ে হতে যাওয়া এই ম্যাচে প্রতিপক্ষ হংকং। চলতি এশিয়া কাপের ‘বি’ গ্রুপের ‘পয়েন্ট ব্যাংক’ হংকংয়ের বিপক্ষে জিতলেই সুপার ফোরে এক পা দিয়ে রাখবেন লঙ্কানরা।১ ঘণ্টা আগে
ভ্যালেন্সিয়ার বিপক্ষে প্রথম গোল পেতে ২৯ মিনিট পর্যন্ত বার্সেলোনার অপেক্ষা করতে হয়েছে। পরবর্তীতে রীতিমতো তাণ্ডব চালিয়েছে বার্সা। গুনে গুনে ভ্যালেন্সিয়ার জালে ৬ গোল দিয়েছে কাতালানরা। গোলবন্যার রাতে বার্সা নাম লিখিয়েছে ইতিহাসের পাতায়।২ ঘণ্টা আগে
দুই দেশের মধ্যে চলছে সম্পর্কের শীতলতা। ক্রিকেটও যে এর প্রভাবমুক্ত নয়, সেটা আরও স্পষ্ট হয়েছে গতকাল দুবাইয়ে এশিয়া কাপের গ্রুপ পর্বের ভারত-পাকিস্তান ম্যাচে। কেউ কারও সঙ্গে ন্যুনতম করমর্দন করেনি। এমনকি পাকিস্তান অধিনায়ক সালমান আলী আঘা ম্যাচ শেষে পুরস্কার বিতরণী অনুষ্ঠানেও পর্যন্ত যাননি।৩ ঘণ্টা আগে