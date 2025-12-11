আরও বিপদে নিউজিল্যান্ড

ক্রীড়া ডেস্ক
দুর্ঘটনা গতকাল ওয়েলিংটন টেস্টের প্রথম দিনই হয়েছিল। ব্লেয়ার টিকনার ডাইভ দিয়ে বাউন্ডারি ঠেকাতে গিয়ে মারাত্মক চোটে পড়ায় তৎক্ষণাৎ স্ট্রেচারে করে মাঠের বাইরে নেওয়া হয়েছিল। আজ দ্বিতীয় দিনের খেলা শুরু না হতেই তাঁকে নিয়ে আরও বড় দুঃসংবাদ পায় নিউজিল্যান্ড। বোলিং, ফিল্ডিং তো করতে পারবেনই না। এমনকি তাঁর ব্যাটিং করা নিয়েও রয়েছে শঙ্কা।
বাঁ কাঁধের হাড় ভেঙে যাওয়ার কারণেই মূলত টিকনারকে নিয়ে দুশ্চিন্তা বেড়েছে নিউজিল্যান্ডের। প্রথম ইনিংসে তিনি ব্যাটিং করেননি। এমনকি দ্বিতীয় ইনিংসেও কিউইরা ৯ উইকেট হারালে অলআউট হয়ে যেতে পারে। নিউজিল্যান্ড নাকি ওয়েস্ট ইন্ডিজ, আজ দ্বিতীয় দিনের খেলা শেষেও বলার উপায় নেই কে এগিয়ে। দ্বিতীয় ইনিংসে ২ উইকেটে ৩২ রানে দিনের খেলা শেষ করেছে ওয়েস্ট ইন্ডিজ। সফরকারীরা এখনো ৪১ রানে পিছিয়ে। যে টিকনারকে নিয়ে অনিশ্চয়তা, তিনি প্রথম ইনিংসে নিয়েছিলেন ৪ উইকেট।
প্রথম ইনিংসে ৯ ওভারে কোনো উইকেট না হারিয়ে ২৪ রানে আজ দ্বিতীয় দিনের খেলা শুরু করে নিউজিল্যান্ড। দলীয় ৩৬ রানে ভেঙে যায় কিউইদের উদ্বোধনী জুটি। ১৪তম ওভারের দ্বিতীয় বলে টম লাথামকে (১১) বোল্ড করেন কেমার রোচ। তিন নম্বরে ব্যাটিংয়ে নামা কেইন উইলিয়ামসন তুলনামূলক আক্রমণাত্মক ব্যাটিং করতে থাকেন। তবে ফিফটি পূর্ণ করার আগেই ড্রেসিংরুমে ফিরেছেন। ৪৬ বলে ৭ চারে ৩৭ রান করেন উইলিয়ামসন। আরেক ওপেনার ডেভন কনওয়ের সঙ্গে দ্বিতীয় উইকেটে ১০৫ বলে ৬৭ রানের জুটি গড়তে অবদান রাখেন উইলিয়ামসন। ৩১তম ওভারের পঞ্চম বলে উইলিয়ামসনকে ফিরিয়ে জুটি ভাঙেন অ্যান্ডারসন ফিলিপ।
উইলিয়ামসন ফেরার পর ছোটোখাটো ধস নামে নিউজিল্যান্ডের ইনিংসে। মুহূর্তেই ৩৫.১ ওভারে ৪ উইকেটে ১১৭ রানে পরিণত হয় কিউইরা। ৩৬তম ওভারের প্রথম বলে জাস্টিন গ্রিভসকে লেগ সাইডে ঘোরাতে যান ডেভন কনওয়ে। উইন্ডিজ উইকেটরক্ষক টেভিন ইমলাচ সহজেই সেটা তালুবন্দী করেছেন। ১০৮ বলে ৮ চারে ৬০ রান করেন কনওয়ে। পঞ্চম উইকেটে এরপর ১১৯ বলে ৭৩ রানের জুটি গড়েন ড্যারিল মিচেল ও মিচেল হে। ওয়ানডে, টি-টোয়েন্টি আগে খেললেও এই ম্যাচ নিয়ে টেস্টে প্রথম ম্যাচ খেলতে নেমেছেন হে।
৫৫তম ওভারের শেষ বলে মিচেলকে (২৫) ফিরিয়ে পঞ্চম উইকেটে গড়া পঞ্চাশোর্ধ্ব রানের জুটি ভাঙেন ফিলিপ। এই জুটি ভাঙার পর নিয়মিত বিরতিতে উইকেট হারিয়েছে নিউজিল্যান্ড। টিকনার ব্যাটিং করতে না পারায় ৯ উইকেট পড়তেই শেষ কিউইদের ইনিংস। ৭৫তম ওভারের চতুর্থ বলে কিউইদের আরেক অভিষিক্ত ক্রিকেটার মাইকেল রেকে বোল্ড করেন জেইডেন সিলস।
৭৪.৪ ওভারে ২৭৮ রানে গুটিয়ে যাওয়া নিউজিল্যান্ডের ইনিংসে সর্বোচ্চ রান এসেছে হের ব্যাট থেকে। ৯৩ বলে ৯ চার ও ১ ছক্কায় ৬০ রান করেন তিনি। দ্বিতীয় সর্বোচ্চ ৬০ রান করেন কনওয়ে। ওয়েস্ট ইন্ডিজের ফিলিপ ১৩ ওভারে ৭০ রানে নিয়েছেন ৩ উইকেট। ২ উইকেট পেয়েছেন কেমার রোচ। ৭৩ রানে পিছিয়ে থেকে দ্বিতীয় ইনিংস শুরু করা উইন্ডিজও হোঁচট খেয়েছে। ৭.৪ ওভারে ২ উইকেটে ২৫ রানে পরিণত হয় ক্যারিবীয়রা। নাইটওয়াচ ম্যান হিসেবে ফিলিপ নামলেও রানের খাতা খোলার আগেই আউট হয়েছেন। তাঁকে জ্যাকব ডাফি এলবিডব্লু করেছেন রিভিউর সাহায্য নিয়ে। দ্বিতীয় ইনিংসে ১০ ওভারে ২ উইকেটে ৩২ রানে দ্বিতীয় দিনের খেলা শেষ করেছে উইন্ডিজ। ব্র্যান্ডন কিং ১৫ ও ক্যাভেম হজ ৩ রানে আগামীকাল তৃতীয় দিনের খেলা শুরু করবেন।
টেস্ট ইতিহাসে সর্বোচ্চ ৪১৮ রান তাড়া করে জয়ের কীর্তি এখনো ওয়েস্ট ইন্ডিজের দখলে। ২০০৩ সালে অস্ট্রেলিয়ার বিপক্ষে ক্যারিবীয়রা এই রান তাড়া করে জিতেছিল। ২২ বছরে এর চেয়ে বড় লক্ষ্য বারবার চতুর্থ ইনিংসে দলগুলোর সামনে এসেছিল। কিন্তু কেউই সফল হয়নি। ক্রাইস্টচার্চে সিরিজের প্রথম টেস্টে ওয়েস্ট ইন্ডিজের সামনে ৫৩১ রানের পাহাড় সমান লক্ষ্য দিয়েছিল নিউজিল্যান্ড। জাস্টিন গ্রিভসের ডাবল সেঞ্চুরিতে (২০২*) করে ম্যাচটা ড্র করেছিল ক্যারিবীয়রা। নিউজিল্যান্ড-ওয়েস্ট ইন্ডিজ সিরিজের তৃতীয় টেস্ট ১৮ ডিসেম্বর মাঠে গড়াবে।
হযরত শাহজালাল বিমানবন্দরে সংবাদকর্মীদের ভিড়। শেষ কবে হকির ক্ষেত্রে এমনটা দেখা গিয়েছিল মনে করা কঠিন। দেশের হকি আলোচনায় আসে বিতর্কিত ঘটনায়। এবার নেতিবাচক কিছু নয়, ভালো খেলে সুনাম বয়ে আনল অনূর্ধ্ব-২১ হকি দল। জুনিয়র হকি বিশ্বকাপে প্রথমবারের মতো অংশ নিয়ে ইতিহাস গড়েছে তারা। মাথা উঁচু করেই ভারত থেকে আজ ফিরেছে দেশে।
২৪ দলের বিশ্বকাপ বাংলাদেশ শেষ করেছে ১৭ নম্বরে থেকে। এই অবস্থান দেখে অর্জনটা পরিষ্কার হবে না। বাংলাদেশ অস্ট্রিয়াকে হারিয়ে জিতেছে চ্যালেঞ্জার ট্রফি। অস্ট্রেলিয়া-ফ্রান্সের মতো শক্তিশালী দলের বিপক্ষে হারলেও লড়াই করেছে চোখে চোখ রেখে। বিশেষ করে আমিরুল ইসলাম তো তাঁর ড্রাগ অ্যান্ড ফ্লিকের ক্ষমতা দিয়ে নজর কেড়েছেন পুরো হকি বিশ্বের। ৬ ম্যাচে ৫ হ্যাটট্রিকে ১৮ গোল করে জিতেছেন সর্বোচ্চ গোলদাতার পুরস্কার।
আজ আমিরুল বলেন, ‘আমাদের যে লক্ষ্য ছিল, তা আমরা পূরণ করে এসেছি। খুব ভালো খেলেছি।’ আমিরুলের প্রশংসায় পঞ্চমুখ কোচ সিগফ্রাইড আইকম্যানও, ‘অবশ্যই সে স্পেশাল। কিন্তু আমরা তার গুণগুলো কাজে লাগানোর চেষ্টা করেছি। পুরো দল তার শক্তির জন্য খেলেছে, তাকে গোল করার অবস্থায় নিয়ে গিয়েছে। আমরা পেনাল্টি কর্নার নিয়ে কঠোরভাবে কাজ করেছি। ফরোয়ার্ডরা পিসি আদায়ের চেষ্টা করেছে।’
বাংলাদেশের সাফল্যের রহস্য জানতে উদ্গ্রীব ছিল অন্য দলগুলোও। আইকম্যান বলেন, ‘বাংলাদেশ শুধু চ্যালেঞ্জার কাপ জেতেনি, পুরো বিশ্বকে চমকে দিয়েছে। টুর্নামেন্টে থাকা সব দলই বাংলাদেশের কথা বলছিল। হঠাৎ করে সবাই বাংলাদেশকে চিনেছে। আগে খুব একটা জানত না, এখন জানে। আর আমাদের খেলোয়াড়দের তারা ভালোবেসেছে। জিজ্ঞেস করছে, তোমাদের রহস্য কী? এমনটা আগে কখনো হয়নি। বড় বড় দেশও জানতে চাইছে, বাংলাদেশের খেলোয়াড়েরা কীভাবে এমনটা করল।’
সাফল্য এখন জমা পড়েছে অতীতের খাতায়। আইকম্যান আর চুক্তি নবায়ন করছেন না। তবে ঠিকই পরামর্শ দিয়েছেন সামনে এগোতে হলে কী করতে হবে। ডাচ কোচ বলেন, ‘আমি চাই তারা আরও অনুশীলন করুক, এই যাত্রা চালিয়ে যাক। কিন্তু অর্থের প্রয়োজন। আর যদি এগুলো না আসে, তিন সপ্তাহ বা এক মাসের মধ্যে সবকিছু থেমে যাবে। এখন যে গতি তৈরি হয়েছে, সেটা হারানো যাবে না।’
সেই ছন্দ ধরে রাখতে খেলোয়াড়দের রাখতে হবে খেলার মধ্যে। অতীত পেছনে ফেলে আমিরুলরা ভাবতে চান বর্তমান ও ভবিষ্যৎ নিয়ে, ‘যদি খেলাটা নিয়মিত থাকে, তাহলে আমাদের পারফরম্যান্স আরও ভালো হবে। ভবিষ্যতে আরও ভালো ফল আনব। লিগে সবচেয়ে বেশি জোর দেব। লিগের কোনো বিকল্প নেই। এই প্রিমিয়ার লিগ, ফ্র্যাঞ্চাইজি লিগ—এই টুর্নামেন্টগুলো যখন হবে, তখন বিদেশি যারা বা টপ লেভেলের খেলোয়াড়েরা আসবে, তখন তাদের থেকে আমরা নতুন নতুন বিষয় শিখতে পারব।’
অনিশ্চয়তার ছায়া দূর করতে পারছেন ফেডারেশনের সাধারণ সম্পাদক লেফটেন্যান্ট কর্নেল (অব.) রিয়াজুল হাসানও। তিনি বলেন, ‘আমরা প্রায় তিন মাস আগে একটা মিটিং করছিলাম প্রথম বিভাগের ক্লাবদের ডেকে। আমরা লিগটা শুরু করতে চাই। তারা আমাদের জানাল যে এখন টাকাপয়সার অভাব আছে। তিন-চার মাস করে সময় চেয়েছিল। এই ডিসেম্বর মাসের শেষ পর্যন্ত সময় চাইছিল। এ মাসে আমরা একটা চিঠি দেব।’
হকির এত বড় সাফল্য আসার পরও আজ পর্যন্ত সরকারের পক্ষ থেকে কোনো পুরস্কারের ঘোষণা আসেনি। রিয়াজুল বলেন, ‘আমি অপেক্ষায় আছি যুব ও ক্রীড়া মন্ত্রণালয় আমাদের কী জানায়। সচিবের কাছে বলব যে এগিয়ে আসুন, আমরাও কিছু এগিয়ে আসি।’
বাংলাদেশ প্রিমিয়ার লিগ (বিপিএল) অতীতে অনেকবারই কলঙ্কিত হয়েছে ফিক্সিংয়ের কালো দাগে। গত বিপিএল যেন আগের সব টুর্নামেন্ট ছাড়িয়ে গেছে। এবার দুর্নীতি দমনে বিসিবি যুক্ত করেছে অ্যালেক্স মার্শালকে, যিনি আইসিসিতে দীর্ঘ সময় কাজ করেছেন সফলভাবে। ফিক্সিং কিংবা ক্রিকেটে দুর্নীতি দমন অ্যালেক্স কীভাবে সাফল্যে পেয়েছেন, সেটিই আজ ব্যাখ্যা করলেন সংবাদ সম্মেলনে।
ক্রিকেটে যাঁরা ফিক্সিং বা খেলাটা কলুষিত করার চেষ্টা করে, তাঁদের অনেকের কাছে আতঙ্কের নাম অ্যালেক্স মার্শাল। বিসিবির দুর্নীতি দমন বিভাগের এই স্বাধীন চেয়ারম্যান জানালেন, তিনি কীভাবে পাকড়াও করেন ফিক্সিংয়ে জড়িতদের, ‘আমি ৮ বছর ধরে ক্রীড়া দুর্নীতি দমনে কাজ করছি। আমি অন্য কারও চেয়ে ক্রিকেটে বেশি লোকের বিরুদ্ধে মামলা করেছি এবং তাদের অভিযুক্ত করেছি এবং নিষিদ্ধ করেছি ক্রিকেটের পুরো ইতিহাসে। এবং দুর্নীতির অভিযোগ তদন্ত করার সময় আমি কী করছি তা জানি। এগুলো অনেক সময় নেয়, আমি এটা পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে করি, আমি এটা সঠিকভাবে করি, সব সঠিক পদ্ধতি অনুসরণ করি। যখন আমি ট্রাইব্যুনালে যাই, তখন আমার সাফল্যের হার ৯৮ শতাংশের মতো হয়। কারণ, আমি হোমওয়ার্ক করি এবং যখন এটি ট্রাইব্যুনালে যায়, তখন আমার মামলায় প্রায় সবসময়ই (অভিযুক্তরা) দোষী সাব্যস্ত হয়। দুই-একটি ব্যতিক্রম থাকতে পারে। হ্যাঁ, সব সমস্যা থেকে মুক্তি পাইনি এবং এখনো সমস্যা মোকাবিলা করতে হবে।’
এরই মধ্যে বিসিবি ৯ অভিযুক্ত ক্রিকেটারকে রাখেনি সর্বশেষ বিপিএলের নিলামে। ২০২৬ বিপিএলকে পরিচ্ছন্ন রাখার অঙ্গীকার মার্শালের, ‘কিছু লোক আছে যারা বিপিএলের সাম্প্রতিক সংস্করণগুলোতে দুর্নীতি দমন আইন লঙ্ঘন করে পার পেয়ে গেছে। সেই লোকেরা এই ইভেন্টটিকে টার্গেট করবে। আমি এবং আমার দল আইসিসির সহায়তায়, সেই লোকদের ছেঁটে ফেলার এবং তাদের এটি করা থেকে বিরত রাখতে অনেক পদক্ষেপ নিচ্ছি। এবং কিছু লোক এখন থেকে বিপিএলে কিছু অপ্রীতিকর চমক দেখাবে।’
মার্শাল ক্রিকেটে জড়িত মানুষদের আহ্বান করছেন সন্দেহজনক যেকোনো কিছু মন খুলে শেয়ার করতে, যে সব গোপনীয়তার সঙ্গে তাঁরা দেখবেন, ‘এখন সময় এসেছে গোপনে এগিয়ে আসার এবং আমাদের সঙ্গে কথা বলার। আপনার কথা শুনব, আমরা এটি গুরুত্ব সহকারে নেব, আপনি আমাদের যা বলবেন তা মিডিয়াতে প্রকাশিত হবে না।’
ফিক্সিং হওয়ার ক্ষেত্রে টিম হোটেল একটি গুরুত্বপূর্ণ জায়গা। সেখানে কীভাবে সন্দেহভাজন কিংবা জুয়াড়িমুক্ত করা হবে, সেটির কিছুটা ধারণা দিলেন মার্শাল, ‘খেলোয়াড়েরা যখন ক্রিকেট ম্যাচ থেকে দূরে থাকে, তখন তারা তালাবদ্ধ থাকে না এবং আমি সারা বিশ্বে অনেক আন্তর্জাতিক ম্যাচে অংশ নিয়েছি। খেলোয়াড়েরা গলফ খেলে, তারা কেনাকাটা করতে যায়, যাই হোক না কেন। হোটেলের পরিবেশ খুবই আকর্ষণীয়। কারণ, দুর্নীতি দমন আইনের কিছু লঙ্ঘন হোটেলের পরিবেশে ঘটে যাওয়া নৈমিত্তিক কথোপকথন এবং অনানুষ্ঠানিক বৈঠকের মাধ্যমে তৈরি হয়। হোটেলে লোকেদের কী ঘটছে তা পর্যবেক্ষণ করব আমরা।’
নারী ওয়ানডে বিশ্বকাপ শেষের তিন মাসের মাথায় উপমহাদেশে মাঠে গড়াচ্ছে আন্তর্জাতিক ক্রিকেট সংস্থার (আইসিসি) আরও এক ইভেন্ট। ভারত-শ্রীলঙ্কায় আগামী বছরের ফেব্রুয়ারি-মার্চে হবে দশম টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপ। আইসিসির এই ইভেন্টে গ্রুপ পর্বে বাংলাদেশ সব ম্যাচ খেলবে ভারতে। বাংলাদেশের ভক্ত-সমর্থকদের জন্য কম দামে খেলা দেখার ব্যবস্থা করল আইসিসি।
এক মিডিয়া বিজ্ঞপ্তিতে আজ আইসিসি টিকিটের সর্বনিম্ন দাম প্রকাশ করেছে। ভারতে প্রথম পর্বের জন্য সর্বনিম্ন দাম ১০০ রুপি। বাংলাদেশি মুদ্রায় সেটা ১৩৫ টাকা। গ্রুপ পর্বে বাংলাদেশের তিন ম্যাচ কলকাতায়। একটি ম্যাচ লিটন দাস-তানজিদ হাসান তামিমরা খেলবেন মুম্বাইয়ের ওয়াংখেড়ে স্টেডিয়ামে। শ্রীলঙ্কা অংশে প্রথম পর্বে টিকিটের সর্বনিম্ন দাম ১০০০ লঙ্কান রুপি। বাংলাদেশি মুদ্রায় সেটা ৩৯৬ টাকা। বাংলাদেশ-ওয়েস্ট ইন্ডিজ, বাংলাদেশ-ইংল্যান্ড ম্যাচের সর্বনিম্ন টিকিটের সর্বনিম্ন দাম ৩০০ ভারতীয় রুপি (৪০৫ টাকা)। বাংলাদেশ-ইতালি ম্যাচের টিকিট বিক্রি হবে ১০০ ভারতীয় রুপি থেকে। বাংলাদেশ-নেপাল ম্যাচের টিকিট পাওয়া যাবে ২৫০ রুপি (৩৩৮ টাকা) থেকে। বাংলাদেশ সময় আজ সন্ধ্যা ৭টা ১৫ মিনিটে টিকিট বিক্রির কাজ শুরু হবে।
মাঠে বেশি দর্শক টানতেই টিকিটের দাম এত কমানো হয়েছে বলে জানিয়েছেন আইসিসির প্রধান নির্বাহী সংযোগ গুপ্তা। আইসিসির মিডিয়া বিজ্ঞপ্তিতে তিনি বলেন, ‘ভারতীয় ১০০ রুপি ও শ্রীলঙ্কান ১০০০ রুপিতে শুরু হবে টিকিট বিক্রি। লাখো ভক্ত-সমর্থক যেন মাঠে এসে খেলা উপভোগ করতে পারেন, সেজন্যই এই ব্যবস্থা করা হয়েছে। ২০ দলের ২০২৬ টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপে হবে ৫৫ ম্যাচ। ইতিহাসের সেরা টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপ হবে বলে আমরা দৃঢ়ভাবে বিশ্বাস করি। প্রতিযোগিতামূলক দিক থেকেই নয়। ভক্ত-সমর্থকেরা টুর্নামেন্টটা দারুণ ভাবে উপভোগ করতে পারবেন।’
২০২৪ সালের মতোই থাকছে ২০২৬ টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপের সংস্করণ। ২০ দল নিয়ে হবে দশম টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপ। পাঁচটি করে দল থাকবে প্রতিটি গ্রুপে। সে ক্ষেত্রে গ্রুপ হবে চারটি। প্রতিটি গ্রুপের সেরা দুই দল উঠবে সুপার এইটে। দুই গ্রুপ থাকবে সুপার এইটে। এখানে প্রতিটি গ্রুপে থাকবে চারটি করে দল। সেখান থেকে প্রতিটি গ্রুপের সেরা দুই দল উঠবে সেমিফাইনালে। এরপর হবে শিরোপা নির্ধারণী ফাইনাল।
আট ভেন্যুতে হবে টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপ। আহমেদাবাদ, দিল্লি, কলকাতা, চেন্নাই, মুম্বাই—ভারতের এই পাঁচ ভেন্যুতে হচ্ছে বিশ্বকাপ। আর শ্রীলঙ্কায় কলম্বোর প্রেমাদাসা, সিংহলিজ স্পোর্টস ক্লাব ও ক্যান্ডিতে হবে আইসিসির এই ইভেন্ট। ৭ ফেব্রুয়ারি থেকে ৮ মার্চ পর্যন্ত হবে টি-টোয়েনটি বিশ্বকাপ। পাকিস্তান ফাইনালে উঠলে হবে শ্রীলঙ্কায়। অন্যথায় ৮ মার্চ আহমেদাবাদের নরেন্দ্র মোদি স্টেডিয়ামে হবে শিরোপা নির্ধারণী ফাইনাল। তার আগে ১৫ ফেব্রুয়ারি গ্রুপ পর্বের ভারত-পাকিস্তান ম্যাচ হবে কলম্বোর প্রেমাদাসায়।
টুর্নামেন্টের প্রথম দিন ৭ ফেব্রুয়ারি কলকাতার ইডেন গার্ডেন্সে মুখোমুখি হবে বাংলাদেশ-ওয়েস্ট ইন্ডিজ। একই মাঠে ৯ ও ১৪ ফেব্রুয়ারি ইতালি ও ইংল্যান্ডের বিপক্ষে খেলবেন লিটনরা। গ্রুপ পর্বের শেষ ম্যাচ ১৬ ফেব্রুয়ারি মুম্বাইয়ের ওয়াংখেড়েতে বাংলাদেশ খেলবে নেপালের বিপক্ষে। এবারের বিশ্বকাপ দিয়েই ইতালি প্রথমবারের মতো অংশ নিচ্ছে আইসিসি ইভেন্টে।
সময়টা মোটেও ভালো যাচ্ছে না রিয়াল মাদ্রিদের। মাঠের পারফরম্যান্সে মিলছে না সুখবর। চ্যাম্পিয়নস লিগে গত রাতে ম্যানচেস্টার সিটির কাছে ২-১ গোলে হেরেছে রিয়াল। জাবি আলোনসোর রিয়াল খেল এবার বড় ধাক্কা।
রিয়ালের তিন ফুটবলারকে দুই ম্যাচ করে নিষিদ্ধ করেছে লা লিগার শৃঙ্খলা কমিটি। লা লিগা কর্তৃপক্ষের শাস্তি পাওয়া রিয়াল মাদ্রিদের এই তিন ফুটবলার হলেন আলভারো ক্যারেরাস, দানি কারভাহাল ও এনদ্রিক। লা লিগায় রোববার রাতে সেলতা ফিগোর বিপক্ষে হারের পর বাজে প্রতিক্রিয়া দেখানোর কারণেই মূলত নিষেধাজ্ঞা পেয়েছেন। স্প্যানিশ সংবাদমাধ্যম স্পোর্তের গত রাতের এক প্রতিবেদনে জানা গেছে। আরেক রিয়াল ফুটবলার ফ্রান গার্সিয়া নিষিদ্ধ হয়েছেন এক ম্যাচ।
আলভারো ক্যারেরাস, দানি কারভাহাল, এনদ্রিক ও গার্সিয়ার নিষেধাজ্ঞা কার্যকর হবে শুধু লা লিগাতেই। সান্তিয়াগো বার্নাব্যুতে রোববার সেলতা ফিগোর বিপক্ষে লা লিগার সেই ম্যাচে গার্সিয়া, ক্যারেরাস ও এনদ্রিক দেখেছেন লাল কার্ড। যাদের মধ্যে এনদ্রিক বেঞ্চে বসে দেখেছেন লাল কার্ড। চোটে পড়ায় কারবাহাল সেই ম্যাচে খেলতে পারেননি। ম্যাচ শেষে সান্তিয়াগো বার্নাব্যুর টানেলে রেফারিদের প্রতি অসম্মান করার অভিযোগ ওঠে তাঁর বিরুদ্ধে। সেই ম্যাচের রেফারি ছিলেন আলোহান্দ্রো কুইন্টেরো গঞ্জালেস। ক্যারেরাস শাস্তি পেয়েছেন রেফারি গঞ্জালেসের প্রতি বাজে আচরণ করে। রেফারিং পছন্দ হয়নি বলে সরাসরি ক্যারেরাস মন্তব্য করেছিলেন বলে জানা গেছে। এনদ্রিকও রেফারির সিদ্ধান্তের প্রতিবাদ জানিয়েছেন।
লা লিগা ও চ্যাম্পিয়নস লিগ মিলিয়ে সবশেষ আট ম্যাচের মধ্যে কেবল দুটিতে জিতেছে রিয়াল মাদ্রিদ। তিনটি করে ম্যাচ হেরেছে ও ড্র করেছে। ১৬ ম্যাচে ৩৬ পয়েন্ট পাওয়া রিয়াল এখন ২০২৫-২৬ মৌসুমের লা লিগার পয়েন্ট টেবিলের দুইয়ে। ৪০ পয়েন্ট নিয়ে শীর্ষে চিরপ্রতিদ্বন্দ্বী বার্সেলোনা। লা লিগায় সেলতা ফিগোর বিপক্ষে সেদিন জোড়া হলুদ কার্ড দেখে মাঠ ছেড়েছিলেন গার্সিয়া। স্প্যানিশ এই লিগে রিয়ালের পরবর্তী প্রতিপক্ষ আলাভেস। মেন্দিজোরোজা স্টেডিয়ামে রোববার বাংলাদেশ সময় রাত ২টায় শুরু হবে আলাভেস-রিয়াল মাদ্রিদ লা লিগার ম্যাচ।
৬ ম্যাচে ১৩ পয়েন্ট নিয়ে ম্যানচেস্টার সিটি অবস্থান করছে চার নম্বরে। পিএসজি, আতালান্তার ১৩ পয়েন্ট হলেও গোল ব্যবধানের কারণে তারা ভিন্ন ভিন্ন অবস্থানে রয়েছে। পিএসজি ও আতালান্তা অবস্থান করছে তিন ও পাঁচ নম্বরে। ১৮ পয়েন্ট নিয়ে সবার ওপরে আর্সেনাল। দুইয়ে থাকা বায়ার্ন মিউনিখের পয়েন্ট ১৫। ১২ পয়েন্টে নিয়ে রিয়াল মাদ্রিদ সাত নম্বরে। প্রত্যেকেই ছয়টি করে ম্যাচ খেলেছে।
