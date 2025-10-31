Ajker Patrika
> খেলা
> ক্রিকেট

অস্ট্রেলিয়ার বিপক্ষে রেকর্ড জয়ে কোহলি-শচীনদেরও হৃদয় জিতলেন ভারতের মেয়েরা

ক্রীড়া ডেস্ক    
অস্ট্রেলিয়ার বিপক্ষে জয়ের পর ভারতীয় নারী ক্রিকেট দলের উদযাপন। ছবি: ক্রিকইনফো
অস্ট্রেলিয়ার বিপক্ষে জয়ের পর ভারতীয় নারী ক্রিকেট দলের উদযাপন। ছবি: ক্রিকইনফো

ভারতীয় নারী ক্রিকেট দলের এবারের নারী ওয়ানডে বিশ্বকাপের ফাইনালে ওঠার পথটা খুব একটা মসৃণ ছিল না। বিশাখাপত্তনমে ১২ অক্টোবর লিগ পর্বে ভারত ৩৩০ রান করেও হেরেছিল অস্ট্রেলিয়ার কাছে। হারমানপ্রীত কৌরের দল দক্ষিণ আফ্রিকা, ইংল্যান্ডের বিপক্ষে জয়ের সম্ভাবনা জাগিয়েও জিততে পারেনি। লিগ পর্বেই বাদ পড়ার শঙ্কায় থাকা ভারত চতুর্থ দল হিসেবে সেমিফাইনালের টিকিট কেটেছে। ডিওয়াই পাতিল স্টেডিয়ামে গতকাল ৩৪ হাজার দর্শককে আনন্দের উপলক্ষ এনে দিয়েছেন হারমানপ্রীত-জেমিমা রদ্রিগেজরা। ওয়ানডে বিশ্বকাপ তো বটেই, এই সেমিফাইনালে নারী ওয়ানডে ইতিহাসেই সর্বোচ্চ রান তাড়া করে জয়ের রেকর্ড গড়ল ভারত। ৯ বল হাতে রেখে ৫ উইকেটে জয়ের পর আমানজত কৌর-রদ্রিগেজের সঙ্গে উদযাপনে শামিল হলেন তাঁদের সতীর্থরা।

রেকর্ড রান তাড়া করে ফাইনালে ওঠার পর রদ্রিগেজ-হারমানপ্রীতদের চোখ থেকে পানি ঝরতে দেখা গেছে। এই অশ্রু যে আনন্দাশ্রু। অসাধারণ জয়ের পর সামাজিক মাধ্যমে নারী ক্রিকেটারদের প্রশংসায় ভাসিয়েছেন বিরাট কোহলি -শচীন টেন্ডুলকাররা। নিজের অফিশিয়াল এক্স হ্যান্ডলে শচীন লিখেছেন, ‘অসাধারণ জয়। জেমিমা রদ্রিগেজ দারুণ খেলেছে। হারমানপ্রীত কৌর সামনে থেকে নেতৃত্ব দিয়েছে। দীপ্তি শর্মা প্রত্যেক বলেই আশা বাঁচিয়ে রেখেছে। তিরঙ্গা পতাকা যেন সব সময় উঁচুতে থাকে।’

অস্ট্রেলিয়াকে হারিয়ে বাবাকে জড়িয়ে ধরে কাঁদলেন ভারতীয় নারী ক্রিকেটারঅস্ট্রেলিয়াকে হারিয়ে বাবাকে জড়িয়ে ধরে কাঁদলেন ভারতীয় নারী ক্রিকেটার

ক্যারিয়ারের সেরা ইনিংসটা রদ্রিগেজ যেন জমিয়ে রেখেছিলেন সেমিফাইনালের জন্য। ১৩৪ বলে ১৪ চারে ১২৭ রানের অপরাজিত ইনিংস খেলেছেন। এটা তাঁর ওয়ানডেতে তৃতীয় ওয়ানডে সেঞ্চুরি করে ম্যাচসেরার পুরস্কার পেয়েছেন তিনি। রদ্রিগেজকে প্রশংসায় ভাসিয়ে কোহলি নিজের অফিশিয়াল এক্স হ্যান্ডলে লিখেছেন, ‘অস্ট্রেলিয়ার মতো কঠিন প্রতিপক্ষের বিপক্ষে আমাদের মেয়েরা অসাধারণ ম্যাচ জিতেছে। দারুণ রান তাড়া করে জিতেছে মেয়েরা। বড় ম্যাচে জেমিমা অসাধারণ খেলেছে। দৃঢ়তা, আত্মবিশ্বাস ও প্যাশনের সংমিশ্রণে হয়েছে খেলা। ভারত দারুণ খেলেছে।’ ২০১১ সালে মুম্বাইয়ের ওয়াংখেড়েতে ১২২ বলে ৯৭ রানের ইনিংস খেলেছিলেন গৌতম গম্ভীর। ফিফটির পর সেদিন যেভাবে ব্যাট উঁচিয়ে ধরেছিলেন, সেই ছবির সঙ্গে গতকাল রদ্রিগেজের সেঞ্চুরির ছবি কোলাজ করে সামাজিক মাধ্যমে পোস্ট করেছেন অনেকেই। ডিওয়াই পাতিল স্টেডিয়ামে অস্ট্রেলিয়ার বিপক্ষে ভারতীয় নারী ক্রিকেট দলের অসাধারণ জয়ের পর গম্ভীর এক্সে লিখেছেন, ‘শেষ হওয়ার আগ পর্যন্ত শেষ নয়। মেয়েরা কী দারুণ খেলেছে।’

ডিওয়াই পাতিল স্টেডিয়ামে ফাইনালে মুখোমুখি হবে ভারত-দক্ষিণ আফ্রিকা। রোববার বাংলাদেশ সময় বেলা সাড়ে তিনটায় শুরু হবে নারী ওয়ানডে বিশ্বকাপের শিরোপা নির্ধারণী ম্যাচ। ভারতের জন্য এটা পুরোনো ক্ষতে প্রলেপ দেওয়ার ম্যাচ। ২০১৭ ওয়ানডে বিশ্বকাপের ফাইনালে ইংল্যান্ডের কাছে শিরোপা খুইয়েছিল ভারত। আর দক্ষিণ আফ্রিকার মেয়েদের কাছে এটা প্রথম ওয়ানডে বিশ্বকাপ ফাইনাল।

বিষয়:

খেলাঅস্ট্রেলিয়া ক্রিকেটক্রিকেটভারতীয় ক্রিকেটওয়ানডে ক্রিকেট
Google News Icon

সর্বশেষ খবর পেতে Google News ফিড ফলো করুন

বিএনপি আমলের শিক্ষা প্রতিমন্ত্রী মিলনকে বিমানবন্দর থেকে ফিরিয়ে দিল ইমিগ্রেশন পুলিশ

পর্যটন শুরু কাল: সেন্ট মার্টিনে জাহাজ চালাবেন না মালিকেরা

ময়মনসিংহের নান্দাইল: শত বছরের হাইত উৎসবে মাছশিকারিদের ঢল

সোয়া লাখের বদলে ৭৫০০ শরণার্থীকে আশ্রয় দেবে যুক্তরাষ্ট্র, বেশির ভাগই শ্বেতাঙ্গ আফ্রিকান

অনিশ্চয়তায় ঢাকা বিআরটি কোম্পানি

এলাকার খবর
Loading...

পাঠকের আগ্রহ

চাঁদপুরে স্বর্ণালংকার চুরির ঘটনায় গ্রেপ্তার ২, নগদ টাকাসহ সোনা উদ্ধার

চাঁদপুরে স্বর্ণালংকার চুরির ঘটনায় গ্রেপ্তার ২, নগদ টাকাসহ সোনা উদ্ধার

সেনাবাহিনী–আরএসএফের ক্ষমতার দ্বন্দ্ব: সুদান ভেঙেই কি সমাপ্ত হবে প্রাণঘাতী গৃহযুদ্ধ

সেনাবাহিনী–আরএসএফের ক্ষমতার দ্বন্দ্ব: সুদান ভেঙেই কি সমাপ্ত হবে প্রাণঘাতী গৃহযুদ্ধ

শিক্ষকেরা ভাতা পান না, নতুন গাড়ি-অফিস চান সদস্যসচিব

শিক্ষকেরা ভাতা পান না, নতুন গাড়ি-অফিস চান সদস্যসচিব

স্ত্রী যদি হন সহানুভূতিশীল, বদলে যায় পুরো জীবন

স্ত্রী যদি হন সহানুভূতিশীল, বদলে যায় পুরো জীবন

খাদ্যে ভেজাল: বিদেশের মথবীজ দেশে রং মিশিয়ে মুগ ডাল

খাদ্যে ভেজাল: বিদেশের মথবীজ দেশে রং মিশিয়ে মুগ ডাল

সম্পর্কিত

অষ্টম বিবাহবার্ষিকীতে তাসকিনের আবেগী পোস্ট, চাইলেন দোয়া

অষ্টম বিবাহবার্ষিকীতে তাসকিনের আবেগী পোস্ট, চাইলেন দোয়া

মেসির প্রস্তাব কেন নাকচ করল সৌদি সরকার

মেসির প্রস্তাব কেন নাকচ করল সৌদি সরকার

বিপিএলে ম্যাচ ফিক্সিংয়ের প্রমাণ প্রকাশ্যে আনতে চান বিসিবির কর্মকর্তা

বিপিএলে ম্যাচ ফিক্সিংয়ের প্রমাণ প্রকাশ্যে আনতে চান বিসিবির কর্মকর্তা

ধবলধোলাই এড়াতে পারবে তো বাংলাদেশ, খেলা দেখবেন কোথায়

ধবলধোলাই এড়াতে পারবে তো বাংলাদেশ, খেলা দেখবেন কোথায়

> খেলা
> ক্রিকেট

অষ্টম বিবাহবার্ষিকীতে তাসকিনের আবেগী পোস্ট, চাইলেন দোয়া

ক্রীড়া ডেস্ক    
২০১৭ সালে ৩১ অক্টোবর বিবাহবন্ধনে আবদ্ধ হয়েছেন তাসকিন আহমেদ ও সৈয়দা রাবেয়া নাঈমা। ছবি: ফেসবুক
২০১৭ সালে ৩১ অক্টোবর বিবাহবন্ধনে আবদ্ধ হয়েছেন তাসকিন আহমেদ ও সৈয়দা রাবেয়া নাঈমা। ছবি: ফেসবুক

দেখতে দেখতে বিয়ের আট বছর পার করে ফেলেছেন তাসকিন আহমেদ ও সৈয়দা রাবেয়া নাঈমা। সামাজিক মাধ্যমে সরব তাসকিন বিবাহবার্ষিকী নিয়ে পোস্ট দেবেন না, সেটা কী করে হয়! অষ্টম বিবাহবার্ষিকীতে সবার দোয়া চাইলেন বাংলাদেশের এই গতিতারকা।

নিজের অফিশিয়াল ফেসবুক পেজে আজ সকাল ১১টা ৫৪ মিনিটে তাসকিন একটি ছবি পোস্ট করেছেন। তাসকিন ও তাঁর স্ত্রী রাবেয়া এবং তাঁদের তিন সন্তানকে দেখা গেছে সেই ছবিতে। তাদের সামনে একটি টেবিলে রাখা হয়েছে বিবাহবার্ষিকীর একটি কেক। পরিবারের সদস্যদের সঙ্গে ছবি তুলে পোস্ট করে তাসকিন ক্যাপশন দিয়েছেন, ‘মাশাআল্লাহ। সবাই আমাদের জন্য দোয়া করবেন।’ অষ্টম বিবাহবার্ষিকী নিয়ে ফেসবুকে তাসকিন এরই মধ্যে দুটি পোস্ট করেছেন। রাত ১২টা ১৬ মিনিটে যে পোস্ট দিয়েছেন, সেখানে আছেন শুধু তাসকিন ও তাঁর স্ত্রী। বিবাহবার্ষিকীর কেক সামনে রেখে ছবি পোস্ট করে বাংলাদেশের ৩০ বছর বয়সী পেসার ক্যাপশন দিয়েছেন, ‘জীবনের প্রতি ক্ষণে হাত ধরে রেখেছ। শুভ বিবাহবার্ষিকী সৈয়দা নাইমা রাবেয়া।’

২০১৭ সালের ৩১ অক্টোবর তাসকিন বিয়ে করেন সৈয়দা রাবেয়া নাঈমাকে। তাসকিন-নাঈমার সংসারে দুই মেয়ে ও এক ছেলে। ২০১৮ সালের ৩০ সেপ্টেম্বর তাসকিন প্রথমবারের মতো বাবা হয়েছেন। সেবার জন্ম হয় ছেলে তাশফিন আহমেদ রিহানের। ২০২২ ও ২০২৩ সালে দুইবারই তাসকিন কন্যা সন্তানের পিতা হয়েছেন।

স্ত্রীর জন্মদিনে তাসকিনের আবেগী বার্তাস্ত্রীর জন্মদিনে তাসকিনের আবেগী বার্তা

স্ত্রীর জন্মদিনেও তাসকিন সামাজিক মাধ্যমে আবেগি পোস্ট দিয়ে থাকেন। গত ৮ আগস্ট তিনি নিজের অফিশিয়াল ফেসবুক পেজে একটি ছবি পোস্ট করেছিলেন। ছবিতে দেখা গেছে ওয়েস্টার্ন ক্রুজ নামে একটি জাহাজের সামনে তাসকিন ও তাঁর স্ত্রী সৈয়দা রাবেয়া নাঈমা। ক্যাপশনে তাসকিন লিখেছিলেন, ‘শুভ জন্মদিন আমার অর্ধাঙ্গিনী। তোমার সমর্থন ও ভালোবাসার জন্য ধন্যবাদ। আল্লাহ তোমাকে সব সময় সুস্থ রাখুন, এই প্রার্থনা।’ বর্তমানে বাংলাদেশের তারকা পেসার ব্যস্ত ওয়েস্ট ইন্ডিজ সিরিজে। উইন্ডিজের বিপক্ষে দুই টি-টোয়েন্টির দুটিতেই খেলেছেন তিনি। ১১ বছরের ক্যারিয়ারে আন্তর্জাতিক টি-টোয়েন্টিতে ৮৫ ম্যাচে ৭.৬৮ ইকোনমিতে নিয়েছেন ১০৬ উইকেট।

বিষয়:

খেলাক্রিকেটবাংলাদেশ ক্রিকেটতাসকিন আহমেদওয়ানডে ক্রিকেট
Google News Icon

সর্বশেষ খবর পেতে Google News ফিড ফলো করুন

বিএনপি আমলের শিক্ষা প্রতিমন্ত্রী মিলনকে বিমানবন্দর থেকে ফিরিয়ে দিল ইমিগ্রেশন পুলিশ

পর্যটন শুরু কাল: সেন্ট মার্টিনে জাহাজ চালাবেন না মালিকেরা

ময়মনসিংহের নান্দাইল: শত বছরের হাইত উৎসবে মাছশিকারিদের ঢল

সোয়া লাখের বদলে ৭৫০০ শরণার্থীকে আশ্রয় দেবে যুক্তরাষ্ট্র, বেশির ভাগই শ্বেতাঙ্গ আফ্রিকান

অনিশ্চয়তায় ঢাকা বিআরটি কোম্পানি

এলাকার খবর
Loading...

পাঠকের আগ্রহ

চাঁদপুরে স্বর্ণালংকার চুরির ঘটনায় গ্রেপ্তার ২, নগদ টাকাসহ সোনা উদ্ধার

চাঁদপুরে স্বর্ণালংকার চুরির ঘটনায় গ্রেপ্তার ২, নগদ টাকাসহ সোনা উদ্ধার

সেনাবাহিনী–আরএসএফের ক্ষমতার দ্বন্দ্ব: সুদান ভেঙেই কি সমাপ্ত হবে প্রাণঘাতী গৃহযুদ্ধ

সেনাবাহিনী–আরএসএফের ক্ষমতার দ্বন্দ্ব: সুদান ভেঙেই কি সমাপ্ত হবে প্রাণঘাতী গৃহযুদ্ধ

শিক্ষকেরা ভাতা পান না, নতুন গাড়ি-অফিস চান সদস্যসচিব

শিক্ষকেরা ভাতা পান না, নতুন গাড়ি-অফিস চান সদস্যসচিব

স্ত্রী যদি হন সহানুভূতিশীল, বদলে যায় পুরো জীবন

স্ত্রী যদি হন সহানুভূতিশীল, বদলে যায় পুরো জীবন

খাদ্যে ভেজাল: বিদেশের মথবীজ দেশে রং মিশিয়ে মুগ ডাল

খাদ্যে ভেজাল: বিদেশের মথবীজ দেশে রং মিশিয়ে মুগ ডাল

সম্পর্কিত

অস্ট্রেলিয়ার বিপক্ষে রেকর্ড জয়ে কোহলি-শচীনদেরও হৃদয় জিতলেন ভারতের মেয়েরা

অস্ট্রেলিয়ার বিপক্ষে রেকর্ড জয়ে কোহলি-শচীনদেরও হৃদয় জিতলেন ভারতের মেয়েরা

মেসির প্রস্তাব কেন নাকচ করল সৌদি সরকার

মেসির প্রস্তাব কেন নাকচ করল সৌদি সরকার

বিপিএলে ম্যাচ ফিক্সিংয়ের প্রমাণ প্রকাশ্যে আনতে চান বিসিবির কর্মকর্তা

বিপিএলে ম্যাচ ফিক্সিংয়ের প্রমাণ প্রকাশ্যে আনতে চান বিসিবির কর্মকর্তা

ধবলধোলাই এড়াতে পারবে তো বাংলাদেশ, খেলা দেখবেন কোথায়

ধবলধোলাই এড়াতে পারবে তো বাংলাদেশ, খেলা দেখবেন কোথায়

> খেলা
> ফুটবল

মেসির প্রস্তাব কেন নাকচ করল সৌদি সরকার

ক্রীড়া ডেস্ক    
লিওনেল মেসির প্রস্তাব নাকচ করল সৌদি আরব সরকার। ছবি: এএফপি
লিওনেল মেসির প্রস্তাব নাকচ করল সৌদি আরব সরকার। ছবি: এএফপি

২০২৩ সালে লিওনেল মেসির সৌদি আরবে খেলতে যাওয়ার খবর ছড়ালেও সেটা ভুল প্রমাণিত হয়েছে। মেসি এখন খেলছেন যুক্তরাষ্ট্রের মেজর লিগ সকারের (এমএলএস) দল ইন্টার মায়ামিতে। সেই ঘটনার আড়াই বছর পর আবারও সৌদি-মেসির সম্পর্ক নিয়ে সংবাদ প্রকাশিত হয়েছে।

মেসি-সৌদিকে নিয়ে এবার খবরের শিরোনাম হওয়ার কারণ ভিন্ন কিছু। সৌদির এক ক্লাবে খেলতে চেয়েছিলেন আর্জেন্টাইন ফরোয়ার্ড। কিন্তু দেশটির সরকারের পক্ষ থেকে মেসি সবুজ সংকেত পাননি বলে জানিয়েছেন সৌদি আরবের এক শীর্ষ ফুটবল কর্মকর্তা। বার্তা সংস্থা এএফপিকে সৌদি ফুটবলের এক কর্মকর্তা বলেছেন, ‘মেসির এজেন্ট এ ব্যাপারে (মেসির সৌদি লিগে খেলা) সৌদি প্রো লিগ কর্তৃপক্ষের সঙ্গে যোগাযোগ করেছিলেন। কিন্তু ক্রীড়া মন্ত্রণালয় সেটা নাকচ করে দিয়েছেন।’

মেসির সৌদি আরবে খেলতে চাওয়ার কারণ মূলত বিশ্বকাপের আগে নিজের ফিটনেস ধরে রাখা। কারণ, এমএলএসের নিয়মিত মৌসুম শেষ হয় অক্টোবরে। নতুন বছরের ফেব্রুয়ারিতে সেটা শুরু হয়। জুন-জুলাইয়ে বিশ্বকাপ শুরুর আগে সৌদি লিগে খেলে ফিটনেস ধরে রাখতে চেয়েছিলেন আর্জেন্টাইন ফরোয়ার্ড।

মাহদ স্পোর্টস একাডেমির প্রধান নির্বাহী আবদুল্লাহ হাম্মাদ এক পডকাস্টে বলেন, ‘সবশেষ ক্লাব বিশ্বকাপ চলার সময় ইন্টার মায়ামি যোগাযোগ করেছিল। তারা প্রস্তাব দিয়েছিল মেজর লিগ যেহেতু চার মাস বন্ধ থাকে, সেই সময়ে সৌদি লিগে খেলে মেসি ফিটনেস ধরে রাখতে চান।’

মেসির সৌদি লিগে খেলার প্রস্তাব দেশটির ক্রীড়ামন্ত্রীর কাছে পৌঁছে দেওয়া হলেও তাতে কোনো সাড়া মেলেনি বলে জানিয়েছেন হাম্মাদ। আর্জেন্টাইন ফরোয়ার্ডের প্রস্তাব নিয়ে হাম্মাদ বলেন, ‘মন্ত্রী স্পষ্টভাবে বলে দিয়েছিলেন, অন্য কোনো টুর্নামেন্টের প্রস্তুতির মঞ্চ হিসেবে সৌদি লিগ কাজ করবে না। মেসির প্রস্তাব সৌদি আরব প্রত্যাখ্যান করেছে।’

মেসির মতো এমন প্রস্তাব সৌদি আরবকে আগেও দেওয়া হয়েছিল বলে জানিয়েছেন হাম্মাদ। পডকাস্টে মাহদ স্পোর্টস একাডেমির প্রধান নির্বাহী বলেন, ‘এমন ঘটনা আগেও ঘটেছে। ডেভিড বেকহাম খেলতেন লস অ্যাঞ্জেলেস গ্যালাক্সির হয়ে। ২০১০ বিশ্বকাপের আগে এসি মিলানে তিনি গিয়েছিলেন স্বল্প মেয়াদে।’ বেকহাম ২০০৯ সালে এসি মিলানে ধারে গিয়েছিলেন। ইতালির এই ক্লাবে পরের বছর ফের ধারে খেলেছিলেন ইংল্যান্ডের এই কিংবদন্তি ফুটবলার। মূলত বিশ্বকাপের আগে ফিটনেস ধরে রাখতেই এমনটা করেছিলেন তিনি।

মেসির সঙ্গে সৌদির ২৬৬ কোটি টাকার চুক্তিতে কী কী রয়েছে মেসির সঙ্গে সৌদির ২৬৬ কোটি টাকার চুক্তিতে কী কী রয়েছে 

বার্সেলোনায় প্রায় দুই দশক কাটানোর পর ২০২১ সালে প্যারিস সেইন্ট জার্মেইয়ে (পিএসজি) খেলতে গিয়েছিলেন মেসি। কিন্তু দুই বছর কাটানোর পর (২০২৩ সালে) পিএসজির পরিবেশ বিষাক্ত হয়ে উঠেছিল আর্জেন্টাইন ফরোয়ার্ডের জন্য। যুক্তরাষ্ট্রের সংবাদমাধ্যম নিউইয়র্ক ডেইলি টাইমস ২০২৩ সালে এক প্রতিবেদন প্রকাশ করেছিল। সেই প্রতিবেদন অনুযায়ী সৌদি আরবের পর্যটন দূত হিসেবে তিন বছরের বেশি চুক্তি করা হয়েছিল। তাতে এই তারকা ফুটবলার ২ কোটি ২৫ লাখ ইউরো পেতে পারতেন বলে জানিয়েছিল মার্কিন সংবাদমাধ্যম। বাংলাদেশি মুদ্রায় সেটা ২৬৬ কোটি টাকা। তবে সবকিছু ভুল প্রমাণ করে মেসি পাড়ি জমান সুদূর যুক্তরাষ্ট্রে। ইন্টার মায়ামির জার্সিতে ২০২৩ লিগস কাপ ও ২০২৪ সাপোর্টার্স শিল্ডের পুরস্কার জেতেন আর্জেন্টাইন ফরোয়ার্ড।

বিষয়:

খেলালিওনেল মেসিফুটবলআর্জেন্টিনা ফুটবল
Google News Icon

সর্বশেষ খবর পেতে Google News ফিড ফলো করুন

বিএনপি আমলের শিক্ষা প্রতিমন্ত্রী মিলনকে বিমানবন্দর থেকে ফিরিয়ে দিল ইমিগ্রেশন পুলিশ

পর্যটন শুরু কাল: সেন্ট মার্টিনে জাহাজ চালাবেন না মালিকেরা

ময়মনসিংহের নান্দাইল: শত বছরের হাইত উৎসবে মাছশিকারিদের ঢল

সোয়া লাখের বদলে ৭৫০০ শরণার্থীকে আশ্রয় দেবে যুক্তরাষ্ট্র, বেশির ভাগই শ্বেতাঙ্গ আফ্রিকান

অনিশ্চয়তায় ঢাকা বিআরটি কোম্পানি

এলাকার খবর
Loading...

পাঠকের আগ্রহ

চাঁদপুরে স্বর্ণালংকার চুরির ঘটনায় গ্রেপ্তার ২, নগদ টাকাসহ সোনা উদ্ধার

চাঁদপুরে স্বর্ণালংকার চুরির ঘটনায় গ্রেপ্তার ২, নগদ টাকাসহ সোনা উদ্ধার

সেনাবাহিনী–আরএসএফের ক্ষমতার দ্বন্দ্ব: সুদান ভেঙেই কি সমাপ্ত হবে প্রাণঘাতী গৃহযুদ্ধ

সেনাবাহিনী–আরএসএফের ক্ষমতার দ্বন্দ্ব: সুদান ভেঙেই কি সমাপ্ত হবে প্রাণঘাতী গৃহযুদ্ধ

শিক্ষকেরা ভাতা পান না, নতুন গাড়ি-অফিস চান সদস্যসচিব

শিক্ষকেরা ভাতা পান না, নতুন গাড়ি-অফিস চান সদস্যসচিব

স্ত্রী যদি হন সহানুভূতিশীল, বদলে যায় পুরো জীবন

স্ত্রী যদি হন সহানুভূতিশীল, বদলে যায় পুরো জীবন

খাদ্যে ভেজাল: বিদেশের মথবীজ দেশে রং মিশিয়ে মুগ ডাল

খাদ্যে ভেজাল: বিদেশের মথবীজ দেশে রং মিশিয়ে মুগ ডাল

সম্পর্কিত

অস্ট্রেলিয়ার বিপক্ষে রেকর্ড জয়ে কোহলি-শচীনদেরও হৃদয় জিতলেন ভারতের মেয়েরা

অস্ট্রেলিয়ার বিপক্ষে রেকর্ড জয়ে কোহলি-শচীনদেরও হৃদয় জিতলেন ভারতের মেয়েরা

অষ্টম বিবাহবার্ষিকীতে তাসকিনের আবেগী পোস্ট, চাইলেন দোয়া

অষ্টম বিবাহবার্ষিকীতে তাসকিনের আবেগী পোস্ট, চাইলেন দোয়া

বিপিএলে ম্যাচ ফিক্সিংয়ের প্রমাণ প্রকাশ্যে আনতে চান বিসিবির কর্মকর্তা

বিপিএলে ম্যাচ ফিক্সিংয়ের প্রমাণ প্রকাশ্যে আনতে চান বিসিবির কর্মকর্তা

ধবলধোলাই এড়াতে পারবে তো বাংলাদেশ, খেলা দেখবেন কোথায়

ধবলধোলাই এড়াতে পারবে তো বাংলাদেশ, খেলা দেখবেন কোথায়

> খেলা
> ক্রিকেট

বিপিএলে ম্যাচ ফিক্সিংয়ের প্রমাণ প্রকাশ্যে আনতে চান বিসিবির কর্মকর্তা

‎নিজস্ব প্রতিবেদক, ঢাকা‎
বিপিএলে ম্যাচ ফিক্সিংয়ের প্রমাণ সামনে আনার হুমকি দিয়েছেন বিসিবির দুর্নীতি দমন বিভাগের কর্মকর্তা রায়ান আজাদ। ছবি: ফেসবুক
বিপিএলে ম্যাচ ফিক্সিংয়ের প্রমাণ সামনে আনার হুমকি দিয়েছেন বিসিবির দুর্নীতি দমন বিভাগের কর্মকর্তা রায়ান আজাদ। ছবি: ফেসবুক

বাংলাদেশ প্রিমিয়ার লিগ (বিপিএল) যেভাবে চলছে, তাতে এই টুর্নামেন্টকে ‘বিতর্কিত প্রিমিয়ার লিগ’ বললেও ভুল হবে না। ফিক্সিং তো রয়েছেই। এমনকি পারিশ্রমিক ইস্যু নিয়েও বিতর্ক কম হচ্ছে না। এবার টুর্নামেন্টের ম্যাচ ফিক্সিংয়ের প্রমাণ প্রকাশ্যে আনার ঘোষণা দিয়েছেন বিসিবির এক কর্মকর্তা।

দুর্বার রাজশাহী ও চিটাগং কিংস দলে পারিশ্রমিক ইস্যুসহ নানা নেতিবাচক কারণে ২০২৫ বিপিএল খবরের শিরোনাম হয়েছে বারবার। চিটাগং কিংস ও বিসিবির দুর্নীতি দমন বিভাগের এক কর্মকর্তা গতকাল দিয়েছেন পাল্টাপাল্টি স্ট্যাটাস। চিটাগং কিংস এক সংবাদ বিজ্ঞপ্তিতে জানিয়েছে, বিসিবি বিপিএলে আমন্ত্রণসভার আয়োজন করলেও অন্যায়ভাবে সেই তালিকা থেকে চিটাগং কিংসকে বাদ দেওয়া হয়েছে। আর বিসিবির পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে, এসকিউ স্পোর্টস এন্টারপ্রাইজ লিমিটেড ফ্র্যাঞ্চাইজির মালিক

হওয়ার আর্থিক মানদণ্ডই পূরণ করতে পারেনি। গতকাল এক সংবাদ সম্মেলনে বিসিবির সহসভাপতি মোহাম্মদ শাখাওয়াত হোসেন, আম্পায়ার্স কমিটির চেয়ারম্যান ইফতেখার রহমান মিঠু ও ক্রিকেট অপারেশন কমিটির চেয়ারম্যান নাজমুল আবেদীন ফাহিম সংবাদ সম্মেলনে উল্লেখ করেছেন ব্যাংক গ্যারান্টির কথা। চিটাগং কিংসের সংবাদ বিজ্ঞপ্তি প্রকাশের কিছু পরেই বিসিবির দুর্নীতি দমন বিভাগের কর্মকর্তা রায়ান আজাদ নিজের অফিশিয়াল ফেসবুক পেজে লিখেছেন, ‘বিসিবির সভাপতি, প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা ও এইচআর হেডের বিরুদ্ধে মামলা হবে। গত বিপিএলের সব ধরনের প্রমাণ গণমাধ্যমের সামনে আনতে প্রস্তুত। ফিক্সিংয়ের অভিযোগ ও প্রমাণ নিয়ে সংবাদ সম্মেলন করতে তৈরি আমি।’

দেশি-বিদেশি সব ধরনের ক্রিকেটারদের পারিশ্রমিক ইস্যুতে সবশেষ বিপিএল বিতর্কিত করেছিল দুর্বার রাজশাহী ও চিটাগং কিংস। এমনকি মেন্টর হিসেবে আসা শহীদ আফ্রিদির পারিশ্রমিক ঠিকমতো না দেওয়ার অভিযোগ উঠেছিল চিটাগংয়ের বিপক্ষে। ২০২৫

বিপিএলের দলগুলোর নাম ঠিক করে দেবে বিসিবিবিপিএলের দলগুলোর নাম ঠিক করে দেবে বিসিবি

বিপিএলের দুর্নীতি খতিয়ে দেখতে ৩ সদস্যের তদন্ত কমিটি গঠন করা হয়েছিল। তদন্ত শেষে মঙ্গলবার ৯০০ পৃষ্ঠার তদন্ত প্রতিবেদন জমা দিয়েছে সেই কমিটি। একাধিক সংবাদ মাধ্যম জানিয়েছে, বিপিএলের সবশেষ আসরের ৩৬টি ঘটনাকে সন্দেহজনক হিসেবে চিহ্নিত করে তদন্ত প্রক্রিয়া চালিয়েছে ওই কমিটি। তদন্ত প্রতিবেদনে ১২ জন ক্রিকেটারের পাশাপাশি আরও বেশ কয়েকজন ব্যক্তির নাম আছে। তাঁদের নাম প্রকাশ করেনি বিসিবি।

বিপিএলের দুর্নীতি খতিয়ে দেখতে ৩ সদস্যের তদন্ত কমিটি গঠন করা হয়েছিল। তদন্ত শেষে মঙ্গলবার ৯০০ পৃষ্ঠার তদন্ত প্রতিবেদন জমা দিয়েছে সেই কমিটি। একাধিক সংবাদ মাধ্যম জানিয়েছে, বিপিএলের সবশেষ আসরের ৩৬টি ঘটনাকে সন্দেহজনক হিসেবে চিহ্নিত করে তদন্ত প্রক্রিয়া চালিয়েছে ওই কমিটি। তদন্ত প্রতিবেদনে ১২ জন ক্রিকেটারের পাশাপাশি আরও বেশ কয়েকজন ব্যক্তির নাম আছে। তাঁদের নাম প্রকাশ করেনি বিসিবি।

বিপিএলের দুর্নীতি নিয়ে ৯০০ পৃষ্ঠার তদন্ত প্রতিবেদন, বিসিবির মুখে তালাবিপিএলের দুর্নীতি নিয়ে ৯০০ পৃষ্ঠার তদন্ত প্রতিবেদন, বিসিবির মুখে তালা

২০২৬ বাংলাদেশ প্রিমিয়ার লিগ (বিপিএল) ৫ দল নিয়ে আয়োজনের কথা জানিয়েছিল বিসিবি। বিপিএলের দল পেতে ১১ প্রতিষ্ঠান আগ্রহ প্রকাশ করেছিল। তাদের মধ্যে ঢাকা, কুমিল্লা, খুলনা, রংপুর, নোয়াখালী, বরিশাল ও সিলেটের জন্য একটি করে প্রতিষ্ঠান আগ্রহ প্রকাশ করেছিল। রাজশাহী ও চট্টগ্রামের জন্য আগ্রহ দেখিয়েছিল দুটি করে প্রতিষ্ঠান। তাদের একটি ছিল এসকিউ স্পোর্টস এন্টারপ্রাইজ লিমিটেড। কিন্তু ইন্টারভিউ সভায় আর্থিক মানদণ্ড পূরণ করতে পারেনি বলে তাদের বাদ দিয়েছে বিসিবি। সংখ্যাটা এখন ১১ থেকে নেমে এসেছে আটে।

বিষয়:

খেলাক্রিকেটবিপিএলবাংলাদেশ ক্রিকেটটি-টোয়েন্টি ক্রিকেট
Google News Icon

সর্বশেষ খবর পেতে Google News ফিড ফলো করুন

বিএনপি আমলের শিক্ষা প্রতিমন্ত্রী মিলনকে বিমানবন্দর থেকে ফিরিয়ে দিল ইমিগ্রেশন পুলিশ

পর্যটন শুরু কাল: সেন্ট মার্টিনে জাহাজ চালাবেন না মালিকেরা

ময়মনসিংহের নান্দাইল: শত বছরের হাইত উৎসবে মাছশিকারিদের ঢল

সোয়া লাখের বদলে ৭৫০০ শরণার্থীকে আশ্রয় দেবে যুক্তরাষ্ট্র, বেশির ভাগই শ্বেতাঙ্গ আফ্রিকান

অনিশ্চয়তায় ঢাকা বিআরটি কোম্পানি

এলাকার খবর
Loading...

পাঠকের আগ্রহ

চাঁদপুরে স্বর্ণালংকার চুরির ঘটনায় গ্রেপ্তার ২, নগদ টাকাসহ সোনা উদ্ধার

চাঁদপুরে স্বর্ণালংকার চুরির ঘটনায় গ্রেপ্তার ২, নগদ টাকাসহ সোনা উদ্ধার

সেনাবাহিনী–আরএসএফের ক্ষমতার দ্বন্দ্ব: সুদান ভেঙেই কি সমাপ্ত হবে প্রাণঘাতী গৃহযুদ্ধ

সেনাবাহিনী–আরএসএফের ক্ষমতার দ্বন্দ্ব: সুদান ভেঙেই কি সমাপ্ত হবে প্রাণঘাতী গৃহযুদ্ধ

শিক্ষকেরা ভাতা পান না, নতুন গাড়ি-অফিস চান সদস্যসচিব

শিক্ষকেরা ভাতা পান না, নতুন গাড়ি-অফিস চান সদস্যসচিব

স্ত্রী যদি হন সহানুভূতিশীল, বদলে যায় পুরো জীবন

স্ত্রী যদি হন সহানুভূতিশীল, বদলে যায় পুরো জীবন

খাদ্যে ভেজাল: বিদেশের মথবীজ দেশে রং মিশিয়ে মুগ ডাল

খাদ্যে ভেজাল: বিদেশের মথবীজ দেশে রং মিশিয়ে মুগ ডাল

সম্পর্কিত

অস্ট্রেলিয়ার বিপক্ষে রেকর্ড জয়ে কোহলি-শচীনদেরও হৃদয় জিতলেন ভারতের মেয়েরা

অস্ট্রেলিয়ার বিপক্ষে রেকর্ড জয়ে কোহলি-শচীনদেরও হৃদয় জিতলেন ভারতের মেয়েরা

অষ্টম বিবাহবার্ষিকীতে তাসকিনের আবেগী পোস্ট, চাইলেন দোয়া

অষ্টম বিবাহবার্ষিকীতে তাসকিনের আবেগী পোস্ট, চাইলেন দোয়া

মেসির প্রস্তাব কেন নাকচ করল সৌদি সরকার

মেসির প্রস্তাব কেন নাকচ করল সৌদি সরকার

ধবলধোলাই এড়াতে পারবে তো বাংলাদেশ, খেলা দেখবেন কোথায়

ধবলধোলাই এড়াতে পারবে তো বাংলাদেশ, খেলা দেখবেন কোথায়

> খেলা
> ক্রিকেট

ধবলধোলাই এড়াতে পারবে তো বাংলাদেশ, খেলা দেখবেন কোথায়

ক্রীড়া ডেস্ক    
আপডেট : ৩১ অক্টোবর ২০২৫, ১১: ৫৯
চট্টগ্রামে আজ ধবলধোলাই এড়ানোর মিশনে নামবে বাংলাদেশ। ছবি: বিসিবি
চট্টগ্রামে আজ ধবলধোলাই এড়ানোর মিশনে নামবে বাংলাদেশ। ছবি: বিসিবি

ওয়েস্ট ইন্ডিজের কাছে প্রথম দুই টি-টোয়েন্টিতে হেরে সিরিজ আগেই খুইয়েছে বাংলাদেশ। লিটন দাসের নেতৃত্বে চট্টগ্রামের বীরশ্রেষ্ঠ ফ্লাইট লেফটেন্যান্ট মতিউর রহমান স্টেডিয়ামে আজ বাংলাদেশ নামবে ধবলধোলাই এড়ানোর মিশনে। বাংলাদেশ সময় সন্ধ্যা ৬টায় শুরু হবে বাংলাদেশ-ওয়েস্ট ইন্ডিজ সিরিজের তৃতীয় টি-টোয়েন্টি। আজ রয়েছে আরও দুই টি-টোয়েন্টি ম্যাচ। বেলা ২টা ১৫ মিনিটে মুখোমুখি হবে ভারত-অস্ট্রেলিয়া। রাতে খেলতে নামছে পাকিস্তান-দক্ষিণ আফ্রিকা।একনজরে দেখে নিন টিভিতে কী কী খেলা রয়েছে।

ক্রিকেট খেলা সরাসরি

তৃতীয় টি-টোয়েন্টি

বাংলাদেশ-ওয়েস্ট ইন্ডিজ

সন্ধ্যা ৬টা

সরাসরি

টি স্পোর্টস ও নাগরিক টিভি

দ্বিতীয় টি-টোয়েন্টি

ভারত-অস্ট্রেলিয়া

বেলা ২টা ১৫ মিনিট

সরাসরি

স্টার স্পোর্টস ২

দ্বিতীয় টি-টোয়েন্টি

পাকিস্তান-দক্ষিণ আফ্রিকা

রাত ৯টা

সরাসরি

পিটিভি স্পোর্টস

বিষয়:

খেলাটিভিআজকের খেলা
Google News Icon

সর্বশেষ খবর পেতে Google News ফিড ফলো করুন

বিএনপি আমলের শিক্ষা প্রতিমন্ত্রী মিলনকে বিমানবন্দর থেকে ফিরিয়ে দিল ইমিগ্রেশন পুলিশ

পর্যটন শুরু কাল: সেন্ট মার্টিনে জাহাজ চালাবেন না মালিকেরা

ময়মনসিংহের নান্দাইল: শত বছরের হাইত উৎসবে মাছশিকারিদের ঢল

সোয়া লাখের বদলে ৭৫০০ শরণার্থীকে আশ্রয় দেবে যুক্তরাষ্ট্র, বেশির ভাগই শ্বেতাঙ্গ আফ্রিকান

অনিশ্চয়তায় ঢাকা বিআরটি কোম্পানি

এলাকার খবর
Loading...

পাঠকের আগ্রহ

চাঁদপুরে স্বর্ণালংকার চুরির ঘটনায় গ্রেপ্তার ২, নগদ টাকাসহ সোনা উদ্ধার

চাঁদপুরে স্বর্ণালংকার চুরির ঘটনায় গ্রেপ্তার ২, নগদ টাকাসহ সোনা উদ্ধার

সেনাবাহিনী–আরএসএফের ক্ষমতার দ্বন্দ্ব: সুদান ভেঙেই কি সমাপ্ত হবে প্রাণঘাতী গৃহযুদ্ধ

সেনাবাহিনী–আরএসএফের ক্ষমতার দ্বন্দ্ব: সুদান ভেঙেই কি সমাপ্ত হবে প্রাণঘাতী গৃহযুদ্ধ

শিক্ষকেরা ভাতা পান না, নতুন গাড়ি-অফিস চান সদস্যসচিব

শিক্ষকেরা ভাতা পান না, নতুন গাড়ি-অফিস চান সদস্যসচিব

স্ত্রী যদি হন সহানুভূতিশীল, বদলে যায় পুরো জীবন

স্ত্রী যদি হন সহানুভূতিশীল, বদলে যায় পুরো জীবন

খাদ্যে ভেজাল: বিদেশের মথবীজ দেশে রং মিশিয়ে মুগ ডাল

খাদ্যে ভেজাল: বিদেশের মথবীজ দেশে রং মিশিয়ে মুগ ডাল

সম্পর্কিত

অস্ট্রেলিয়ার বিপক্ষে রেকর্ড জয়ে কোহলি-শচীনদেরও হৃদয় জিতলেন ভারতের মেয়েরা

অস্ট্রেলিয়ার বিপক্ষে রেকর্ড জয়ে কোহলি-শচীনদেরও হৃদয় জিতলেন ভারতের মেয়েরা

অষ্টম বিবাহবার্ষিকীতে তাসকিনের আবেগী পোস্ট, চাইলেন দোয়া

অষ্টম বিবাহবার্ষিকীতে তাসকিনের আবেগী পোস্ট, চাইলেন দোয়া

মেসির প্রস্তাব কেন নাকচ করল সৌদি সরকার

মেসির প্রস্তাব কেন নাকচ করল সৌদি সরকার

বিপিএলে ম্যাচ ফিক্সিংয়ের প্রমাণ প্রকাশ্যে আনতে চান বিসিবির কর্মকর্তা

বিপিএলে ম্যাচ ফিক্সিংয়ের প্রমাণ প্রকাশ্যে আনতে চান বিসিবির কর্মকর্তা