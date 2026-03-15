বাংলাদেশ-পাকিস্তান অলিখিত ফাইনাল ঠিকঠাক হবে তো

বাংলাদেশ নাকি পাকিস্তান—সিরিজ জিতবে কোন দল? এই উত্তর পাওয়া যাবে আজ। সিরিজের তৃতীয় এবং শেষ ম্যাচে আজ দুপুরে মাঠে নামবে দুই দল। প্রথম দুই ওয়ানডে শেষে ১-১ সমতায় বাংলাদেশ-পাকিস্তান। অলিখিত ফাইনালে তাই জিততে মরিয়া উভয় দল। দুই দলের লড়াই ছাপিয়ে চিন্তার কারণ হয়ে দাঁড়াতে পারে বৃষ্টি।
সিরিজের দ্বিতীয় ম্যাচে বৃষ্টি আইনে ১২৮ রানের জয় তুলে নেয় পাকিস্তান। মিরপুর শেরেবাংলা জাতীয় ক্রিকেট স্টেডিয়ামে অনুষ্ঠিত ম্যাচটি ক্রিকেটের চিরশত্রু বৃষ্টির কারণে দুই ঘণ্টারও বেশি সময় বন্ধ ছিল। সিরিজ নির্ধারণী ম্যাচেও হানা দিতে পারে বৃষ্টি। আবহাওয়ার পূর্বাভাস বলছে সেই কথাই।
ঢাকায় আজ তাপমাত্রা থাকবে ৩১ ডিগ্রি সেলসিয়াস। আবহাওয়া অধিদপ্তর জানিয়েছে, আজ ঢাকায় বৃষ্টির সম্ভাবনা আছে। পুরো দিনই আকাশ মেঘাচ্ছন্ন থাকতে পারে। আছে বজ্রসহ বৃষ্টির সম্ভাবনাও। বাংলাদেশ এবং পাকিস্তানের সিরিজের শেষ ওয়ানডেও শুরু হবে যথারীতি দুপুর ২টা ১৫ মিনিটে। আবহাওয়ার খবর দেওয়া বিশ্বস্ত ওয়েবসাইটে আকুওয়েদারের তথ্যমতে, ঢাকায় আজ বৃষ্টির সম্ভাবনা ৫৫ শতাংশ। বজ্রবৃষ্টির সম্ভাবনা আছে ৫২ শতাংশ।
আশার কথা হলো, ম্যাচ শুরুর সময় বৃষ্টির সম্ভাবনা ১৪ শতাংশ। অর্থাৎ যথা সময়েই শুরু হবে বাংলাদেশ-পাকিস্তান ম্যাচ। তবে বেলা বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে বৃষ্টির সম্ভাবনাও বেড়ে যাবে; সেটাই চিন্তার কারণ হয়ে দাঁড়িয়েছে। আকুওয়েদার জানিয়েছে, বিকেল ৪টায় বৃষ্টির সম্ভাবনা ৪৩ শতাংশ,৫টায় ৪৭ শতাংশ। সন্ধ্যা ৬টায় বৃষ্টির সম্ভাবনা থাকবে ৫১ শতাংশ। সন্ধ্যার পর বৃষ্টির সম্ভাবনা অনেকটাই কমে যাবে। সন্ধ্যা ৭টায় বৃষ্টির সম্ভাবনা আছে ২৫ শতাংশ।
দ্বিতীয় ওয়ানডেতে আগে ব্যাট করে ২৭৪ রান তোলে পাকিস্তান। লক্ষ্য তাড়ায় বাংলাদেশের ৬.৩ ওভার ব্যাটিংয়ের পর বৃষ্টি নামলে খেলা বন্ধ হয়। বৃষ্টির সঙ্গে সেদিন শিলাও পড়েছে। দুই ঘণ্টার বেশি সময় পর খেলা শুরু হলে স্বাগতিকেদের সামনে ৩২ ওভারে ২৪৩ রানের নতুন লক্ষ্য দেওয়া হয়। রান তাড়া করতে নেমে মাত্র ১১৪ রানেই গুটিয়ে যায় বাংলাদেশ।
সদ্য শেষ হওয়া টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপ ঘিরে নানা অনিশ্চয়তার পর অবশেষে বিষয়টি নিয়ে কথা বলেছেন আইসিসি চেয়ারম্যান জয় শাহ। তিনি জানালেন, কোনো দল বা দেশই ক্রিকেটের নিয়ন্ত্রক সংস্থার চেয়ে বড় নয়।১৭ মিনিট আগে
নারী ক্রিকেটারদের আরও প্রতিযোগিতামূলক পরিবেশে খেলার সুযোগ করে দিতে দারুণ এক উদ্যোগ নিয়েছে বাংলাদেশ ক্রিকেট বোর্ডের (বিসিবি) উইমেন্স উইং। আগামী মে মাসে উইমেন্স কাপ আয়োজন করবে বিসিবি।২ ঘণ্টা আগে
পাকিস্তানের বিপক্ষে প্রথম ওয়ানডে জিতে বাংলাদেশের শুরুটা হয়েছিল দারুণ। কিন্তু ঘুরে দাঁড়িয়ে দ্বিতীয় ম্যাচে জয় তুলে নেয় সফরকারী দল। দুই দলের মধ্যকার শেষ ম্যাচটি তাই রূপ নিয়েছে অলিখিত ফাইনালে। তৃতীয় এবং শেষ ওয়ানডে শুরু হবে আজ বেলা ২টা ১৫ মিনিটে; সরাসরি সম্প্রচার করবে টি স্পোর্টস এবং নাগরিক টিভি।
'জিতলেই সিরিজ'—দ্বিতীয় ওয়ানডের আগে এমন সমীকরণের সামনে ছিল বাংলাদেশ। তৃতীয় ওয়ানডের আগেও এই সমীকরণ থাকলেও তাতে যোগ হয়েছে একটা ঝুঁকিও—'হারলে সিরিজ হাতছাড়া'। দ্বিতীয় ওয়ানডে জিতে সিরিজে সমতা এনেছে পাকিস্তান।