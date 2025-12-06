গ্রিভস-হোপের ব্যাটিং বীরত্বে ওয়েস্ট ইন্ডিজের অবিশ্বাস্য ড্র

ক্রীড়া ডেস্ক
৫৩১ রানের লক্ষ্যে ব্যাট করতে নেমে শুরুতেই তাসের ঘরে পরিণত হয় ওয়েস্ট ইন্ডিজের ব্যাটিং লাইন। চতুর্থ ইনিংসের শুরুতেই তাই সফরকারীদের হার দেখে ফেলেছিল সবাই। কিন্তু ক্রিকেট যে গৌরবময় অনিশ্চয়তার খেলা, নিউজিল্যান্ডকে বোধহয় সেটাই বোঝালেন জাস্টিন গ্রিভস ও শাই হোপ। এই দুজনের ব্যাটিং বীরত্বে ক্রাইস্টাচার্চের হেগলি ওভালে হারতে বসা টেস্ট ড্র করল ক্যারিবীয়রা।
প্রথম ইনিংসের ব্যাটিং ব্যর্থতার কারণেই ম্যাচে ব্যাকফুটে ছিল ওয়েস্ট ইন্ডিজ। নিউজিল্যান্ডের করা ২৩১ রানের জবাবে ১৬৭ রানে গুটিয়ে যায় অতিথিরা। দ্বিতীয় ইনিংসে ব্যাটিংয়ে স্বাগতিকেদের দাপট ছিল আরও বেশি। ৪৬৬ রানে ৮ উইকেট হারিয়ে ইনিংস ঘোষণা করে তারা। রান পাহাড়ে চাপা পড়ে ব্যাটিংয়ে নেমে দলীয় ৭৪ রানেই জন ক্যাম্পবেল, তেজনারায়ণ চন্দরপল, আলিক আথানেজ ও রস্টন চেজের উইকেট হারায় ওয়েস্ট ইন্ডিজ।
চতুর্থ উইকেটে তাদের পথ দেখান গ্রিভস-হোপ জুটি। তাঁদের ব্যাটে ম্যাচে হার এড়ানোর স্বপ্ন কিছুটা হলেও বেঁচে ছিল ওয়েস্ট ইন্ডিজের। এজন্য শেষ দিনেও নিউজিল্যান্ডের বোলারদের সামনে কঠিন পরীক্ষা দিতে হতো। ঠিক সেটাই করে দেখাল এই জুটি। দলকে হারের মুখ থেকে বাঁচানোর পথে ক্যারিয়ারে প্রথমবারের মতো ডাবল সেঞ্চুরি করেছেন গ্রিভস। ২০২ রানে অপরাজিত ছিলেন এই অলরাউন্ডার। ১৯ চারে সাজানো তাঁর ৩৮৮ বলের ইনিংস।
২১২ রানে ৪ উইকেট হারিয়ে চতুর্থ দিনের খেলা শেষ করে ওয়েস্ট ইন্ডিজ। হোপ ১১৬ ও গ্রিভস ৫৫ রান নিয়ে শেষ দিনে ব্যাট করতে নামেন। হাতে থাকা ৬ উইকেট নিয়ে জয়ের জন্য এদিন আরও ৩১৯ রান করতে হতো ক্যারিবীয়দের। এই সমীকরণ মেলাতে না পারলেও অলআউট হয়নি তারা। আগের দিনের থেকে ২৪ রান যোগ করে আউট হন হোপ। কিন্তু একপ্রান্ত আগলে রেখে শেষ পর্যন্ত লড়াই চালিয়ে যান গ্রিভস। তাঁর বীরত্বে ওয়েস্ট ইন্ডিজের পাওয়া এই ড্র–ই জয় সমতূল্য।
হোপ আউট হওয়ার কিছুক্ষণ পরই ৪ রান করে ফেরেন টেভিন ইমলাচ। এরপর কোনো বিপদ হতে দেননি গ্রিভস ও কেমার রোচ। সপ্তম উইকেটে নিরবচ্ছিন্ন ১৮০ রান তোলেন তাঁরা। ফিফটি করে ৫৮ রানে অপরাজিত ছিলেন রোচ। ৬ উইকেট হারিয়ে দ্বিতীয় ইনিংসে ৪৫৭ রান করে ওয়েস্ট ইন্ডিজ। নিউজিল্যান্ডের হয়ে ১২২ রানে ৩ উইকেট নেন জ্যাকব ডাফি।
দুই দশক ধরে সেরার প্রশ্নে সবার আগে উঠে আসছে লিওনেল মেসি ও ক্রিস্টিয়ানো রোনালদোর নাম। ঈর্ষণীয় সব অর্জনের জন্য দুজনকে নিয়ে মাতামাতির শেষ নেই ভক্তদের। স্বাভাবিকভাবেই বিশ্বকাপের মঞ্চে সময়ের দুই সেরা তারকার লড়াই দেখার অপেক্ষাটাও দীর্ঘদিনের। অবশেষে ২৩তম বিশ্বকাপে ফুরাতে পারে সেই অপেক্ষা।
গতকাল ওয়াশিংটন ডিসির কেনেডি ওভালে ২০২৬ বিশ্বকাপের ড্র অনুষ্ঠিত হলো। যেখানে তুলনামূলক সহজ গ্রুপেই পড়েছে আর্জেন্টিনা ও পর্তুগাল। ‘জে’ গ্রুপে লা আলবিসেলেস্তেদের প্রতিপক্ষ আলজেরিয়া, অস্ট্রিয়া, জর্ডান। ‘কে’ গ্রুপে পর্তুগাল পেয়েছে উজবেকিস্তান ও কলম্বিয়াকে। বাকি একটি দল প্লে-অফ থেকে উঠে আসবে। ডিআর কঙ্গো, জ্যামাইকা, নিউ ক্যালিদোনিয়ার মধ্যে যেকোনো একটি দল এই গ্রুপে পর্তুগিজদের সঙ্গী হবে।
ড্রয়ের চিত্র বলছে, কোয়ার্টার ফাইনালে আর্জেন্টিনা এবং পর্তুগালের লড়াইয়ের যথেষ্ট সম্ভাবনা রয়েছে। সে ক্ষেত্রে মিলতে হবে কিছু সমীকরণ। নিজেদের গ্রুপের সেরা হয়ে শেষ বত্রিশ এবং শেষ ষোলোতে উঠতে হবে এই দুই দলকে। সেখানেও জিততে হবে তাদের। তবেই সেমিফাইনালের লড়াইয়ে দেখা যাবে মেসি ও রোনালদোর দ্বৈরথ।
আলজেরিয়া, অস্ট্রিয়া, জর্ডানের মতো কম শক্তির দল গ্রুপে থাকায় সেরা হয়ে শেষ বত্রিশে যাওয়াটা কঠিন হবে না আর্জেন্টিনার জন্য। সেদিক থেকে কিছুটা কঠিন পরীক্ষা দিতে হতে পারে পর্তুগালকে। গ্রুপ পর্বে তাদের আসল লড়াইটা হবে কলম্বিয়ার বিপক্ষে। কলম্বিয়ানদের হারাতে পারলে গ্রুপের সেরা হয়ে পরের পর্বে পা রাখতে আর তেমন বাধা থাকবে না ইউরোপের দলটির জন্য।
২০২২ কাতার বিশ্বকাপে অপেক্ষা ফুরিয়েছে মেসির। মধ্যপ্রাচ্যের মাটিতে ক্যারিয়ারে প্রথমবারের মতো বিশ্বকাপের সোনালি ট্রফি উঁচিয়ে ধরেন আটবারের ব্যালন ডি’অর জয়ী। এদিক থেকে এখনো অপূর্ণতা রয়ে গেছে রোনালদোর। অসংখ্য অর্জনের ভিড়ে একটি বিশ্বকাপ জেতার অপেক্ষা শেষ হয়নি সাত নম্বর জার্সিধারীর। আল নাসর তারকা যে তাই ২০২৬ বিশ্বকাপ জেতার সব রকম চেষ্টা করবেন, সেটা বলা বাহুল্য।
টেস্ট সিরিজে ধবলধোলাইয়ের দুঃস্মৃতি ভুলে ওয়ানডে সিরিজের শুরুটা দারুণ করেছিল ভারত। প্রথম ম্যাচে দক্ষিণ আফ্রিকাকে ১৭ রানে হারায় তারা। কিন্তু জয়ের ধারা অব্যাহত রাখতে পারেনি লোকেশ রাহুলের দল। দ্বিতীয় ওয়ানডেতে স্বাগতিকদের হারিয়ে সিরিজে সমতা ফেরায় প্রোটিয়ারা। প্রথম দুই ম্যাচ শেষে ১-১ সমতা থাকায় অলিখিত ফাইনালে রূপ নিয়েছে ভারত ও দক্ষিণ আফ্রিকার শেষ ম্যাচটি। সেখানে জয়ী দলের হাতেই শিরোপা উঠবে। এ ছাড়া আজ টিভিতে আছে আরও বেশ কিছু ম্যাচ। একনজরে আজকের টিভি সূচি।
ক্রিকেট
ক্রাইস্টচার্চ টেস্ট: ৫ম দিন
নিউজিল্যান্ড-ওয়েস্ট ইন্ডিজ
ভোর ৪টা, সরাসরি
টি স্পোর্টস
ব্রিসবেন টেস্ট: ৩য় দিন
অস্ট্রেলিয়া-ইংল্যান্ড
সকাল ১০টা, সরাসরি
স্টার স্পোর্টস ১
তৃতীয় ওয়ানডে
ভারত-দক্ষিণ আফ্রিকা
বেলা ২টা, সরাসরি
স্টার স্পোর্টস ২
ফুটবল
ইংলিশ প্রিমিয়ার লিগ
অ্যাস্টন ভিলা-আর্সেনাল
সন্ধ্যা ৬টা ৩০ মি., সরাসরি
ম্যানসিটি-সান্ডারল্যান্ড
রাত ৯টা, সরাসরি
লিডস ইউনাইটেড-লিভারপুল
রাত ১১টা ৩০ মি., সরাসরি
স্টার স্পোর্টস সিলেক্ট ১
বোর্নমাউথ-চেলসি
রাত ৯টা, সরাসরি
স্টার স্পোর্টস সিলেক্ট ২
৪৮ দলের মধ্যে ৪২ দল টিকিট কেটে রেখেছে বিশ্বকাপের। এর মধ্যে আছে ব্রাজিল-আর্জেন্টিনা। আর বিশ্বকাপ এলেই ব্রাজিল-আর্জেন্টিনায় বিভাজিত হয়ে পড়ে বাংলাদেশ। গতকাল ওয়াশিংটন ডিসির জন এফ কেনেডি সেন্টারে হয়েছে ২০২৬ বিশ্বকাপের ড্র। সোনালি ট্রফিটি নিজের করে নেওয়ার জন্য সব দল হিসাব-নিকাশ শুরু করে দেবে এখন।
১১ জুন মেক্সিকো সিটি স্টেডিয়ামে মেক্সিকো-দক্ষিণ আফ্রিকা ম্যাচ দিয়ে শুরু হবে ২০২৬ বিশ্বকাপ। মেক্সিকোসহ আরও দুই স্বাগতিক কানাডা ও যুক্তরাষ্ট্রের গ্রুপিং আগে থেকেই ঠিক করা ছিল। আনুষ্ঠানিকভাবে ড্রয়ের মূলপর্ব যখন শুরু হলো পাত্র থেকে প্রথমে তোলা হয় ৫ বারের চ্যাম্পিয়ন ব্রাজিলের নাম। ‘সি’ গ্রুপে রাখা হয় তাদের। ১৩ জুন গতবারের সেমিফাইনালিস্ট মরক্কোর বিপক্ষে ম্যাচ দিয়ে বিশ্বকাপ শুরু করবে কার্লো আনচেলত্তির দল। একই গ্রুপে রয়েছে হাইতি ও ইংল্যান্ড।
বর্তমান চ্যাম্পিয়ন আর্জেন্টিনা রয়েছে জে গ্রুপে। যেখানে তাদের সঙ্গী আলজেরিয়া, অস্ট্রিয়া, জর্ডান। ১৬ জুন আলজেরিয়ার বিপক্ষে প্রথম ম্যাচ খেলবে তারা।
দেখে নিন বিশ্বকাপে কারা কোন গ্রুপে
গ্রুপ ‘এ’: মেক্সিকো, দক্ষিণ আফ্রিকা, দক্ষিণ কোরিয়া, প্লে-অফ ‘ডি’ জয়ী (ডেনমার্ক/চেক প্রজাতন্ত্র/আয়ারল্যান্ড/উত্তর মেসিডোনিয়া)।
গ্রুপ ‘বি’: কানাডা, প্লে অফ ‘এ’ জয়ী (ইতালি/ ওয়েলস/বসনিয়া/উত্তর আয়ারল্যান্ড), কাতার, সুইজারল্যান্ড।
গ্রুপ ‘সি’: ব্রাজিল, মরক্কো, হাইতি, স্কটল্যান্ড।
গ্রুপ ‘ডি’: যুক্তরাষ্ট্র, প্যারাগুয়ে, অস্ট্রেলিয়া, প্লে-অফ ‘সি’ জয়ী দল (তুরস্ক/ স্লোভাকিয়া/ কসোভো/ রোমানিয়া)।
গ্রুপ ‘ই’: জার্মানি, কুরাসাও, আইভরি কোস্ট, ইকুয়েডর।
গ্রুপ ‘এফ’: নেদারল্যান্ডস, জাপান, প্লে-অফ ‘বি’ জয়ী দল (ইউক্রেন/পোল্যান্ড/আলবেনিয়া/সুইডেন), তিউনিসিয়া।
গ্রুপ ‘জি’: বেলজিয়াম, মিসর, ইরান, নিউজিল্যান্ড।
গ্রুপ ‘এইচ’: স্পেন, কেপ ভার্দে, উরুগুয়ে, সৌদি আরব।
গ্রুপ ‘আই’: ফ্রান্স, সেনেগাল, প্লে-অফ ২ জয়ী দল (ইরাক/ বলিভিয়া/সুরিনাম), নরওয়ে।
গ্রুপ ‘জে’: আর্জেন্টিনা, আলজেরিয়া, অস্ট্রিয়া, জর্ডান।
গ্রুপ ‘কে’: পর্তুগাল, উজবেকিস্তান, কলম্বিয়া, প্লে-অফ ১ জয়ী দল (ডিআর কঙ্গো/জ্যামাইকা/নিউ ক্যালিদোনিয়া)।
গ্রুপ ‘এল’: ইংল্যান্ড. ক্রোয়েশিয়া, ঘানা, পানামা।
‘শান্তি পুরস্কার’ নামে নতুন এক বার্ষিক পুরস্কার দেওয়ার পন্থা চালু করেছে বিশ্ব ফুটবলের নিয়ন্ত্রক সংস্থা (ফিফা)। প্রথমবার এই পুরস্কার জিতে নিলেন যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প। ২০২৬ বিশ্বকাপের ড্র অনুষ্ঠানে এই পুরস্কার তুলে দিয়েছেন ফিফা সভাপতি জিয়ান্নি ইনফান্তিনো।
যুক্তরাষ্ট্রের ওয়াশিংটন ডিসির জন এফ কেনেডি সেন্টারে চলছে ২০২৬ বিশ্বকাপের ড্র অনুষ্ঠান। যদিও মূলপর্বে এখনো শুরু হয়নি। সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের পর দেওয়া হলো শান্তি পুরস্কার। ফিফার ভাষায় শান্তির জন্য অসাধারণ ও ব্যতিক্রমী পদক্ষেপ নেওয়া এবং বিশ্বের মানুষের মধ্যে ঐক্য গড়ে তোলা লোকই পাবেন এই পুরস্কার। সেই বিবেচনায় এবার শান্তি পুরস্কার পেলেন ট্রাম্প।
পুরস্কার পেয়ে ট্রাম্প বলেন, ‘এটি সত্যিই আমার জীবনের অন্যতম সেরা সম্মাননা। আমরা লাখ লাখ মানুষের জীবন বাঁচিয়েছি—উদাহরণ হিসেবে কঙ্গো, যেখানে ১ কোটি মানুষ মারা গিয়েছিল এবং পরিস্থিতি খুব দ্রুতই আরও ১ কোটি মৃত্যুর দিকে যাচ্ছিল। ভারত ও পাকিস্তানের ক্ষেত্রেও আমরা যুদ্ধ শুরু হওয়ার ঠিক আগেই তা থামাতে পেরেছি।’
ট্রাম্প আরও বলেন, ‘জিয়ান্নি (ফিফা সভাপতি) অসাধারণ কাজ করেছে, টিকিট বিক্রিতে নতুন রেকর্ড গড়েছে। ফুটবল অথবা যেটাকে আমরা ‘সকার’ বলি—এর জন্য এটি সুন্দর এক স্বীকৃতি। এখন পৃথিবী আরও নিরাপদ। এক বছর আগেও যুক্তরাষ্ট্র ভালো অবস্থায় ছিল না, আর এখন আমরা বিশ্বের সবচেয়ে আলোচিত দেশ।’
