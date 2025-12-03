পাকিস্তানের বিপক্ষে এই ম্যাচও জিততে পারল না বাংলাদেশ

ক্রীড়া ডেস্ক
ব্যাটিং ব্যর্থতা যেন বাংলাদেশ ক্রিকেট দলের পরিচিত চিত্র। ছেলেদের ক্রিকেট, মেয়েদের ক্রিকেট—সব জায়গায় দেখা যায় একই রকম ঘটনা। কক্সবাজারে আজ সিরিজের প্রথম টি-টোয়েন্টিতে ১০০-এর কম লক্ষ্য পেয়েও বাংলাদেশ অনূর্ধ্ব-১৯ নারী ক্রিকেট দল ম্যাচটা হেরে গেছে।
কক্সবাজারের একাডেমি মাঠে আজ টস জিতে আগে ব্যাটিং করে ৮৮ রানে গুটিয়ে যায় পাকিস্তান অনূর্ধ্ব-১৯ নারী দল। সফরকারী ব্যাটিং করেছে ১৯.৪ ওভার। পাকিস্তানের সর্বোচ্চ ৩০ রান করেন ইমান নাসের। তিনি খেলেছেন ৪১ বল। দ্বিতীয় সর্বোচ্চ ২২ রান করেন আরিসা আনসারি। এই রান করতে তিনি খেলেছেন ২৩ বল। বাংলাদেশের জারিন তাসনিম ৪ ওভারে ১৪ রান খরচ করে নিয়েছেন ৪ উইকেট।
৮৯ রানের লক্ষ্য হলেও বাংলাদেশ অনূর্ধ্ব-১৯ দলের ব্যাটাররা ব্যর্থতার পরিচয় দিয়েছেন। ১৯.৫ ওভারে ৭৫ রানে গুটিয়ে যায় স্বাগতিকেরা। পাঁচ ব্যাটারই শূন্য রানে আউট হয়েছেন। ইনিংস সর্বোচ্চ ২০ রান করেন আরিত্রি নিরঞ্জনা মণ্ডল। এই রান করতে তিনি খেলেছেন ৩৮ বল। দ্বিতীয় সর্বোচ্চ ১৬ রান করেন সাদিয়া আক্তার। ববি খাতুন করেন ১৩ রান। সাদিয়া ও ববি খেলেছেন ২০ ও ১৮ বল। পাকিস্তানের সাহারা বানু নিয়েছেন ৩ উইকেট। রোজিনা আকরাম ও মেমুনা খালিদ দুটি করে উইকেট পেয়েছেন।
১৩ রানে জিতে পাঁচ ম্যাচের টি-টোয়েন্টি সিরিজে ১-০ ব্যবধানে এগিয়ে গেছে পাকিস্তান অনূর্ধ্ব-১৯ নারী দল। বাংলাদেশ-পাকিস্তান সিরিজের দ্বিতীয় টি-টোয়েন্টি হবে ৫ ডিসেম্বর। ৭, ১০ ও ১২ ডিসেম্বর হবে সিরিজের তৃতীয়, চতুর্থ ও পঞ্চম টি-টোয়েন্টি। বাংলাদেশ-পাকিস্তান অনূর্ধ্ব-১৯ নারী দলের টি-টোয়েন্টি সিরিজের সব ম্যাচই কক্সবাজারের একাডেমি মাঠে হবে।
ক্রীড়া ডেস্ক
হামজা চৌধুরী, শমিত শোমরা আসার পর বাংলাদেশের ফুটবলে উন্মাদনা অনেক গুণ বেড়ে গেছে। ঘরের মাঠে এখন ম্যাচ মানেই দর্শকপূর্ণ স্টেডিয়াম। স্পনসরও একেবারে কম থাকে না। দেশের ফুটবলে নতুন জোয়ারের মধ্যেই বাংলাদেশ ফুটবল ফেডারেশন (বাফুফে) ৪ কোটি টাকার বেশি আয় করেছে।
এ বছর জাতীয় স্টেডিয়ামে সিঙ্গাপুর, হংকং, ভারত—এই তিন প্রতিপক্ষের বিপক্ষে খেলেছে বাংলাদেশ। এশিয়ান কাপ বাছাইপর্বে হামজাদের এই তিন ম্যাচ গ্যালারিতে বসে দেখেছেন বিপুল পরিমাণ দর্শক। উন্মাদনা এতই বেশি ছিল যে স্টেডিয়ামের গেট ভেঙে দর্শক ঢুকতে দেখা গেছে। তাতেই বাফুফের আয় হয়েছে ৪ কোটি ৫ লাখ ৭ হাজার ৮৭৪ টাকা। আজ বাফুফের নির্বাহী সভা শেষে ফেডারেশনের মিডিয়া বিভাগের প্রধান আমিরুল ইসলাম বাবু সাংবাদিকদের বলেন, ‘বাংলাদেশ-সিঙ্গাপুর ম্যাচে ১ কোটি ১৫ লাখ টাকা, বাংলাদেশ-হংকং ম্যাচে ১ কোটি ২ লাখ ৭ হাজার ৮৭৪ টাকা ও বাংলাদেশ-ভারত ম্যাচে ১ কোটি ৮৮ লাখ টাকা। আয় আপনাদের জানালাম। এরপর আরও কিছু হয়তো খরচ আছে। সেই খরচগুলা পরবর্তীতে জানাব আমরা। ব্যয় নিয়ে কাজ চলছে।’
সিঙ্গাপুরের বিপক্ষে গত ১০ জুন বাংলাদেশ ২-১ গোলে হেরেছে। এরপর ৯ অক্টোবরে হংকংয়ের বিপক্ষে গোলবন্যার ম্যাচটা প্রায় ড্র করেই ফেলেছিলেন হামজা-শমিতরা। তবে শেষ মুহূর্তে গোল হজম করে বাংলাদেশ হেরেছিল ৪-৩ গোলে। ১৮ নভেম্বর ভারতকে ১-০ গোলে হারিয়েছে বাংলাদেশ। তাতে ২২ বছর পর ভারতের বিপক্ষে ফুটবলে জিতল বাংলাদেশ। জয়সূচক গোলটি করেছেন শেখ মোরসালিন। ভারত ম্যাচের আগে নেপালের বিপক্ষে ২-২ গোলে প্রীতি ম্যাচে ড্র করে বাংলাদেশ। সেই ম্যাচে দুটি গোলই করেন হামজা। যার মধ্যে হামজার বাইসাইকেল কিক বেশ সাড়া ফেলে দিয়েছে।
ভারতকে হারালেও এশিয়ান কাপের মূল পর্বে খেলা হচ্ছে না বাংলাদেশের। বাছাইপর্বের ‘সি’ গ্রুপে ১১ পয়েন্ট নিয়ে সবার ওপরে সিঙ্গাপুর। ৮ ও ৫ পয়েন্ট নিয়ে দুই ও তিনে হংকং ও বাংলাদেশ। ভারত ২ পয়েন্ট নিয়ে চার নম্বরে অবস্থান করছে।
নিজস্ব প্রতিবেদক, ঢাকা
বাংলাদেশ-আয়ারল্যান্ড সিরিজের আগে বিসিবিতে নিজের পদত্যাগপত্র জমা দিয়েছিলেন সিনিয়র সহকারী কোচ মোহাম্মদ সালাহ উদ্দীন। তিনি জানিয়েছিলেন, আয়ারল্যান্ডের বিপক্ষে সিরিজ দিয়েই তাঁর শেষ। একই সময়ে আইরিশদের বিপক্ষে সিরিজের জন্য বাংলাদেশ দলে ব্যাটিং কোচ হিসেবে যোগ দিয়েছিলেন মোহাম্মদ আশরাফুল। আয়ারল্যান্ড সিরিজ শেষে এখন বিসিবির সিদ্ধান্ত, বর্তমানে যেভাবে কাজ করছেন, এভাবেই দুজন চালিয়ে যাবেন জাতীয় দলে।
জাতীয় দলে নিজের দায়িত্বে থাকার বিষয়ে আজকের পত্রিকাকে আজ সালাহ উদ্দীন বলেন, ‘আছি, আমি আছি।’ কোন অভিমানে তখন পদত্যাগপত্র জমা দেওয়া, এ প্রশ্নে সালাহ উদ্দীন বলেন, ‘সেটা বলতে চাচ্ছি না। এটা আসলে একটু ভুল বোঝাবুঝি হয়েছিল। ঠিক হয়ে গেছে।’ আর সালাহ উদ্দীনের পদত্যাগপত্র নিয়ে বিসিবির পরিচালনা বিভাগের প্রধান নাজমুল আবেদীন ফাহিম বলেন, ‘তখন সে এসেছিল (পদত্যাগপত্র নিয়ে)। ওটা ওখানেই শেষ হয়ে গেছে।’
লিটন দাস, তানজিদ হাসান তামিম, নাজমুল হোসেন শান্তদের ব্যাটিংটা সালাহ উদ্দীনই মূলত দেখভাল করেন। আশরাফুলকে বিশেষজ্ঞ ব্যাটিং কোচ হিসেবে নিয়োগ দেওয়া হয়েছে আয়ারল্যান্ড সিরিজের জন্য। সালাহ উদ্দীন যেহেতু থাকছেন, তাহলে আশরাফুলের ভবিষ্যৎ কী—বিসিবির পরিচালনা বিভাগের প্রধান ফাহিম বলেন, ‘যারা আছে। সবাই চালিয়ে যাবে। বাংলাদেশ দলে এখন খুব ভালো পরিবেশ আছে। আমরা চাই সেটা বজায় থাকুক।’
জাতীয় দলের ব্যাটিং কোচের কাজটা দারুণ উপভোগ করছেন আশরাফুল। আয়ারল্যান্ড সিরিজে শিষ্যদের ব্যাটিং কেমন লাগল, সেই প্রসঙ্গে তিনি বলেন,‘একটা ম্যাচ বাদ দিয়ে সবই বাকি ছিল। সবার ব্যাটিং দেখে মনে হয়েছে, নিয়ন্ত্রিত ব্যাটিং করেছে।’
ক্রীড়া ডেস্ক
কালো টেপ পরে স্টিভ স্মিথের অনুশীলনের দৃশ্য সামাজিক মাধ্যমে গত কদিন ধরেই ভাইরাল। এবার তিনি জানালেন এই টেপ পরে খেলতেও যাচ্ছেন তিনি। কারণ, ব্রিসবেনে আগামীকাল শুরু হতে যাওয়া অ্যাশেজের দ্বিতীয় টেস্টটি হতে যাচ্ছে দিবারাত্রির। ফ্লাডলাইটের আলোর রশ্মি থেকে বাঁচতে এই পন্থা বেছে নিলেন অস্ট্রেলিয়ার এই তারকা ব্যাটার।
গোলাপি বলের টেস্ট যখন সন্ধ্যা ও রাতে গড়াবে, তখন ফ্লাডলাইটের ঝলকানি দেখা যাবে। আলোর ঝলকানি থেকে বাঁচতে কী করা যায়, সেটা নিয়ে অনেকবার ভেবেছেন স্মিথ। শেষ পর্যন্ত তিনি কথা বলেছেন শিবনারায়ণ চন্দরপলের সঙ্গে। চন্দরপল তাঁর ক্যারিয়ারের বেশির ভাগ সময়ই দুই চোখের নিচে ‘কালো স্ট্রিপ’ ব্যবহার করতেন। স্মিথ আজ ব্রিসবেন টেস্টের আগে সংবাদ সম্মেলনে বলেন, ‘‘আমি শিবনারায়ণ চন্দরপলকে মেসেজ পাঠিয়েছিলাম ও জিজ্ঞেস করেছিলাম তার এই ব্যাপারে চিন্তাভাবনা কী এবং তিনি কি স্ট্রিপ নাকি অন্য কিছু ব্যবহার করতেন। তিনি বললেন, স্ট্রিপস রশ্মির ৬৫ শতাংশ ঢেকে দেয়। আমি ছবিগুলো দেখেছি এবং তুমি ঠিকভাবে পরছ না।’ গতকাল ঠিকভাবে পরেছি।’
ফ্লাডলাইটের আলোতে দিবারাত্রির ম্যাচ খেলতে অধিকাংশ ক্রিকেটারই অভ্যস্ত। আন্তর্জাতিক ক্রিকেট তো বটেই, আইপিএল, পিএসএলসহ বেশির ভাগ ম্যাচই এখন হয়ে থাকে রাতের আলোয়। কিন্তু চোখ আলোক সংবেদনশীল হওয়ায় স্মিথের সমস্যা হচ্ছে। এমনকি আজ সংবাদ সম্মেলনেও ক্যামেরার আলোর তীব্রতা কমাতে ক্যামেরাম্যানদের অনুরোধ করেন। ‘কালো টেপ’ পরে খেলার ব্যাপারে স্মিথ বলেন, ‘আমি তাঁর (চন্দরপল) সঙ্গে একমত। নিশ্চিতভাবেই এটা রশ্মি থেকে আমাকে বাঁচাবে। আমি তাই কালো টেপ পরে মাঠে নামব।’
ব্রিসবেনের গ্যাবায় আগামীকাল অ্যাশেজের দ্বিতীয় টেস্ট শুরুর দুই দিন আগে ইংল্যান্ড গতকাল একাদশ ঘোষণা করেছে। কিন্তু অস্ট্রেলিয়া এখনো একাদশ ঘোষণা করেনি। কোন ১১ জন নিয়ে কাল অজিরা মাঠে নামবে, সেই ব্যাপারে এখনো তারা অনিশ্চিত। কারণ, দ্বিতীয় টেস্টের দলে কামিন্সের নাম না থাকলেও তাঁর জন্য এখনো দরজা খোলা রয়েছে বলে জানা গেছে। ফিরলে অস্ট্রেলিয়ার এই পেসার ফিরবেন অধিনায়ক হয়েই। এর আগে পিঠের চোটে পড়ায় পার্থে অ্যাশেজের প্রথম টেস্টে খেলতে পারেননি কামিন্স। তাঁর পরিবর্তে অস্ট্রেলিয়াকে নেতৃত্ব দিয়েছিলেন স্মিথ। দুই দিনে শেষ হওয়া টেস্টে অজিরা জিতেছিল ৮ উইকেটে।
কামিন্স আগামীকাল না ফিরলে গোলাপি বলের টেস্টে অস্ট্রেলিয়াকে নেতৃত্ব দেবেন স্মিথ। প্রথম টেস্ট ৮ উইকেটে জিতে অস্ট্রেলিয়া পাঁচ ম্যাচের টেস্ট সিরিজে ১-০ ব্যবধানে এগিয়ে। অস্ট্রেলিয়া-ইংল্যান্ড সিরিজের তৃতীয় টেস্ট শুরু হবে ১৭ ডিসেম্বর অ্যাডিলেড ওভালে। ২৬ ডিসেম্বর মেলবোর্নে শুরু হবে চতুর্থ টেস্ট। নতুন বছরের ৩ জানুয়ারি মাঠে গড়াবে অ্যাশেজের পঞ্চম তথা শেষ টেস্ট।
ক্রীড়া ডেস্ক
২০১০ সালের ২৪ ফেব্রুয়ারি গোয়ালিয়রের ক্যাপ্টেন রূপ সিং স্টেডিয়ামের সেই রাতটা এখনো ক্রিকেটপ্রেমীদের হৃদয়ে গেঁথে আছে। এদিনেই তো ভারতীয় ব্যাটিং কিংবদন্তি শচীন টেন্ডুলকার ওয়ানডে ইতিহাসে প্রথম ডাবল সেঞ্চুরির কীর্তি গড়েছিলেন। সেই ঘটনার পর পেরিয়ে গেছে প্রায় ১৬ বছর।
দেড় দশক পর হঠাৎ শচীনের সেই ডাবল সেঞ্চুরির প্রসঙ্গ আসাটা অবাক করার মতো ঠিকই। কিন্তু ১৫ বছর আগের সেই ম্যাচকে আজ প্রাসঙ্গিক হয়ে উঠল বিরাট কোহলি-রুতুরাজ গায়কোয়াড়। রায়পুরের শহীদ বীর নারায়ণ সিং আন্তর্জাতিক স্টেডিয়ামে আজ সিরিজের দ্বিতীয় ওয়ানডেতে টস হেরে আগে ব্যাটিং পাওয়া ভারত ৯.৪ ওভারে ২ উইকেট ৬২ রানে পরিণত হয়। দক্ষিণ আফ্রিকার বোলারদের সামনে এরপর ঢাল হয়ে দাঁড়িয়েছেন কোহলি-গায়কোয়াড়। তৃতীয় উইকেট জুটিতে ১৫৮ বলে ১৯৫ রানের জুটি গড়েছেন তাঁরা (কোহলি-গায়কোয়াড়)। দক্ষিণ আফ্রিকার বিপক্ষে ওয়ানডেতে এটা যেকোনো উইকেটে ভারতের সর্বোচ্চ রানের জুটি। এর আগে ২০১০ সালে শচীন-দিনেশ কার্তিক দ্বিতীয় উইকেটে ১৭৭ বলে ১৯৪ রানের জুটি গড়েছিলেন।
দক্ষিণ আফ্রিকার বিপক্ষে নতুন রেকর্ড গড়ে আজ কোহলি, গায়কোয়াড় দুজনই সেঞ্চুরি পেয়েছেন। ৮৩ বলে ১২ চার ও ২ ছক্কায় ১০৫ রান করেন গায়কোয়াড়। ওয়ানডেতে এটা তাঁর প্রথম সেঞ্চুরি। ৩৬তম ওভারের চতুর্থ বলে গায়কোয়াড়কে ফিরিয়ে জুটি ভাঙেন মার্কো ইয়ানসেন। কোহলি তুলে নিয়েছেন তাঁর ওয়ানডে ক্যারিয়ারের ৫৩তম সেঞ্চুরি। ৯৩ বলে ৭ চার ও ২ ছক্কায় করেছেন ১০২ রান। ভারত নির্ধারিত ৫০ ওভারে ৫ উইকেটে করেছে ৩৫৮ রান। আজ দ্বিতীয় ওয়ানডেতে জিতলেই এক ম্যাচ হাতে রেখে সিরিজ নিশ্চিত করবে ভারত। সমতায় ফিরতে হলে দক্ষিণ আফ্রিকাকে টপকাতে হবে রানের পাহাড়। বিশাখাপত্তনমে শনিবার হবে সিরিজের তৃতীয় ওয়ানডে।
শচীনের সেই ডাবল সেঞ্চুরির পর ওয়ানডেতে ১১ ডাবল সেঞ্চুরি হয়েছে। ১২ ডাবল সেঞ্চুরির মধ্যে সর্বোচ্চ ৩ ডাবল সেঞ্চুরি রোহিত শর্মার। ওয়ানডে ইতিহাসে সর্বোচ্চ ২৬৪ রানের ইনিংসও তাঁর। শচীনের মতো ওয়ানডেতে একটি করে ডাবল সেঞ্চুরি করেছেন ক্রিস গেইল, বীরেন্দ্র শেবাগ, ইশান কিষান, শুবমান গিল, গ্লেন ম্যাক্সওয়েল, পাথুম নিশাংকা, মার্টিন গাপটিল ও ফখর জামান। তবু প্রথম তো প্রথমই। শচীনের সেই ডাবল সেঞ্চুরি আজও তাই অনেকে মনে রেখেছেন। আন্তর্জাতিক ক্রিকেটে সর্বোচ্চ ৩৪৩৫৭ রান করেছেন শচীন। সর্বোচ্চ ১০০ সেঞ্চুরি তাঁর। আন্তর্জাতিক ক্রিকেটে দ্বিতীয় সর্বোচ্চ ৮৪ সেঞ্চুরি করেছেন কোহলি।
দক্ষিণ আফ্রিকার বিপক্ষে ওয়ানডেতে ভারতের সর্বোচ্চ পাঁচ জুটি
রান সাল উইকেট
বিরাট কোহলি-রুতুরাজ গায়কোয়াড় ১৯৫ ২০১০ তৃতীয়
দিনেশ কার্তিক-শচীন টেন্ডুলকার ১৯৪ ২০২৫ দ্বিতীয়
সৌরভ গাঙ্গুলী-শচীন টেন্ডুলকার ১৯৩ ২০০১ প্রথম
বিরাট কোহলি-অজিঙ্কা রাহানে ১৮৯ ২০১৮ তৃতীয়
রাহুল দ্রাবিড়-শচীন টেন্ডুলকার ১৮০ ২০০০ দ্বিতীয়
