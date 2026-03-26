৫৫ বছর বয়সেও দুর্দান্ত রফিক, পারলেন না নাফিস-রাজ্জাকরা

বয়স যে শুধুই কেবল একটি সংখ্যা—বহু ক্লিশে এই কথাটির বাস্তবতা প্রমাণ করলেন মোহাম্মদ রফিক। ৫৫ বছর বয়সেও তিনি দেখালেন তাঁর ঝলক। ঝোড়ো ব্যাটিংয়ের পাশাপাশি বাঁ হাতের ঘূর্ণি—অলরাউন্ড নৈপুণ্যে লাল দলকে এনে দিলেন বিশাল জয়। প্রতিপক্ষ সবুজ দলে থাকা শাহরিয়ার নাফিস-আবদুর রাজ্জাকরা স্রেফ উড়ে গেলেন।
স্বাধীনতা দিবসের দিন আজ মিরপুর শেরেবাংলা স্টেডিয়ামে বসেছে সাবেক ক্রিকেটারদের মিলনমেলা। নাফিস, রাজ্জাক, মোহাম্মদ আশরাফুল, রফিক, খালেদ মাসুদ পাইলটরা আজ দুই দলে ভাগ হয়ে প্রদর্শনী ক্রিকেট ম্যাচ খেলেছেন। বিশেষ ম্যাচে খেলতে নেমে চার-ছক্কার ফুলঝুরিতে রানের বন্যা বইয়ে দিয়েছে লাল দল। সবুজ দল প্রদর্শনী ম্যাচটি হেরে গেছে ১২৩ রান।
আগে ব্যাটিংয়ে নেমে ২০ ওভারে ৫ উইকেটে ২১৩ রান করেছে লাল দল। ৫৩ বলে ৮৪ রান করেছেন নাসির উদ্দিন ফারুক। দলের দ্বিতীয় সর্বোচ্চ ৫০ রান করেন রফিক। ২৩ বলে ফিফটি পূর্ণ করে পরের বলেই আউট হয়ে গিয়েছেন তিনি। সবুজ দলের ফয়সাল হোসেন ডিকেন্স ৪ ওভারে ৪৩ রানে নিয়েছেন ২ উইকেট। একটি করে উইকেট পেয়েছেন আনোয়ার হোসেন মনির, রাজ্জাক ও তালহা জুবায়ের।
২১৪ রানের পাহাড় সমান লক্ষ্য তাড়া করতে নেমে ১৫.২ ওভারে ৯০ রানে গুটিয়ে যায় সবুজ দল। সর্বোচ্চ ৩৩ রান আসে শাহরিয়ার নাফিসের ব্যাটে। আশরাফুলের এক ওভারে দুটি ছক্কাও মেরেছেন নাফিস। আর লাল দলের রফিক বোলিংয়ে এসে প্রথম বলেই উইকেট পেয়েছেন তিনি। উইকেট নেওয়ার পর নেচে নেচে যেভাবে উদযাপন করেছেন, তাতে বোঝারই উপায় নেই যে তাঁর বয়স ৫৫ বছর। প্রদর্শনী ম্যাচে নিয়েছেন ৪ উইকেট। তাঁর সতীর্থ ইলিয়াস সানি নিয়েছেন ৫ উইকেট।
জুন-জুলাইয়ে শুরু হতে যাওয়া ফিফা বিশ্বকাপের টিকিট বিক্রির চূড়ান্ত ধাপ শুরু হচ্ছে আগামী ১ এপ্রিল। বুধবার এক ঘোষণায় এ তথ্য জানিয়েছে বিশ্ব ফুটবলের অভিভাবকক সংস্থা ফিফা। তবে এই চূড়ান্ত ধাপে ঠিক কতসংখ্যক টিকিট বিক্রি করা হবে, সে বিষয়ে নির্দিষ্ট করে কিছু জানায়নি সংস্থাটি।৫ মিনিট আগে
২০২৬ বিশ্বকাপের ৪২ দল চূড়ান্ত হয়েছে আগেই। বাকি আছে এখনো ৬ দল। সেই দলগুলো হবে কারা, তা নির্ধারণ করবে প্লে-অফ। আর এই লড়াই শুরু হবে আজ। শেষ ৩১ মার্চ। এই লড়াইয়ে যেমন আছে ইতালির মতো পরাশক্তি, তেমনি কসোভোর মতো ছোট দলও। আছে এশিয়ার ইরাক; লাতিনের বলিভিয়াও। এই প্লে-অফের লড়াইয়ে আছে ২২টি দেশ। সব মিলিয়ে ৬টি দেশ১ ঘণ্টা আগে
ফুটবল বিশ্বকাপ শুরু হতে আর বেশি সময় বাকি নেই। দলগুলো এরই মধ্যে নিজেদের মতো করে প্রস্তুতি নিচ্ছে। এমন সময়ে তারকা ফুটবলারদের চোট নিঃসন্দেহে সেই দলটির চিন্তার কারণ। কিলিয়ান এমবাপ্পের সঙ্গেও হয়েছে তেমন কিছু। ফ্রান্সের তারকা ফরোয়ার্ড বলছেন ভিন্ন কথা।২ ঘণ্টা আগে
দুই চিরপ্রতিদ্বন্দ্বী রিয়াল মাদ্রিদ-বার্সেলোনার ম্যাচটা ঠিক জমল না। একপেশে লড়াইয়ে সেমিফাইনালে এক পা দিয়ে রেখেছে বার্সেলোনা। ঘরের মাঠে স্বাগতিকেরা হজম করেছে ৬ গোল।৩ ঘণ্টা আগে