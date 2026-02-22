লিটনের বাজে ফর্ম নিয়ে চিন্তিত নন শান্ত

ওয়ানডেতে ব্যাট হাতে ধুঁকছেন লিটন কুমার দাস। সবশেষ ১৪ ইনিংসে কোনো অর্ধশতকের দেখা পাননি এই উইকেটরক্ষক ব্যাটার। তবে লিটনের এমন বাজে ফর্ম ভাবাচ্ছে না নাজমুল হোসেন শান্তকে।
লিটন সবশেষ ফিফটি করেছিলেন ২০২৩ সালের অক্টোবরে; ভারতের বিপক্ষে। এরপর ১৪ ইনিংসের নয়বারই আউট হয়েছেন এক অঙ্কের ঘরে। চারবার রানের খাতা খোলার আগেই ফিরেছেন প্যাভিলিয়নে। ৩ ম্যাচের ওয়ানডে সিরিজ খেলতে আগামী মাসে ঢাকায় আসবে পাকিস্তান জাতীয় ক্রিকেট দল। তার আগে আলোচনা হচ্ছে লিটনের ফর্ম নিয়ে। শান্তর বিশ্বাস, খুব শিগগিরই টেস্ট এবং এবং টি-টোয়েন্টির ফর্ম টেনে আনবেন এই উইকেটরক্ষক ব্যাটার।
শান্ত বলেন, ‘শেষ কিছু দিন লিটন দাস যেভাবে ওয়ানডে, টি-টোয়েন্টি সংস্করণে খেলছে, সে টেস্টেও নিয়মিত পারফর্মার। তাই আমার মনে হয় না ওয়ানডে সংস্করণে নিয়ে খুব একটা চিন্তার কারণ আছে। সে খুব ভালো ছন্দে আছে। ওয়ানডেতে ব্যাট হাতে লিটন ছন্দে নেই, এটা নিয়ে অধিনায়ক হিসেবে আমি একদমই চিন্তিত নয়।’
লিটনের অভিজ্ঞতার ওপর ভরসা রাখছেন শান্ত, ‘আপনি যদি সম্প্রতি টেস্ট এবং টি-টোয়েন্টির ব্যাটিং দেখেন, লিটন দারুণ ব্যাটিং করছে। আমি আশাবাদী সে দলের জন্য ভালো কিছু করবে। আমি মনে করি, তাঁর ভেতর সেই যোগ্যতা আছে। তাঁর অভিজ্ঞতা আমাদের খুব সাহায্য করবে।’
টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপের সুপার এইট পর্বের ফরম্যাট নিয়ে তোপের মুখে আন্তর্জাতিক ক্রিকেট সংস্থা (আইসিসি)। টুর্নামেন্টের সুপার এইট নিশ্চিত করা দলের তালিকা চূড়ান্ত হওয়ার পরই সামাজিক মাধ্যমে শুরু হয় সমালোচনা। গ্রুপ চ্যাম্পিয়ন, গ্রুপ রানার্সআপ হওয়ার আগেই দলগুলো জেনে গেল সুপার এইটে তাদের প্রতিপক্ষের নাম।
লম্বা সময় ধরেই বাংলাদেশ দলের বাইরে আছেন সাকিব আল হাসান। কবে ফিরবেন বা আদৌ ফিরবেন কি না সেটা নিয়ে কোনো নিশ্চয়তা নেই। তবে বাংলাদেশ দলের ব্যাটিং কোচ এবং সাবেক ক্রিকেটার মোহাম্মদ আশরাফুলের মতে, অনায়াসেই ২০২৭ বিশ্বকাপ খেলতে পারবেন তারকা অলরাউন্ডার।
তীরে এসে তরি ডোবা বলতে যা বোঝায়, তা-ই হলো বাংলাদেশের সঙ্গে। নারী ইমার্জিং টিমস এশিয়া কাপে পুরো টুর্নামেন্টজুড়ে অপরাজিত বাংলাদেশ হোঁচট খেল ফাইনালেই। তার্থাই ক্রিকেট গ্রাউন্ডে আজ ফাহিমা খাতুনের নেতৃত্বাধীন বাংলাদেশের জন্য প্রতিশোধের মঞ্চটা একরকম প্রস্তুত ছিল।
দেশের ক্রীড়াঙ্গনকে ঢেলে সাজানোর লক্ষ্যেই যেন যুব ও ক্রীড়া প্রতিমন্ত্রীর দায়িত্ব নিয়েছেন আমিনুল হক। দায়িত্ব নেওয়ার পর থেকে এখন পর্যন্ত যতবার সংবাদ সম্মেলন করেছেন বা সংবাদমাধ্যমকর্মীদের মুখোমুখি হয়েছেন, তিনি তাঁর কর্মপরিকল্পনার কথা উল্লেখ করেছেন।