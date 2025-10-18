বৃষ্টিতে ভেসে গেল নিউজিল্যান্ড-ইংল্যান্ড ম্যাচ

ক্রীড়া ডেস্ক
সাধারণত অক্টোবর মাসে আন্তর্জাতিক ক্রিকেট আয়োজন করে না নিউজিল্যান্ড। এর অন্যতম কারণ বৃষ্টি। যা শঙ্কা ছিল, দিনশেষে তা-ই ঘটল। ইংল্যান্ডের বিপক্ষে প্রথম টি-টোয়েন্টি ভেসে গেল বৃষ্টিতে।
ক্রাইস্টচার্চের হ্যাগলি ওভালে আজ সূর্যাস্তের পরপরই টিপটিপ করে নামতে থাকে বৃষ্টি। যদিও খেলার প্রথমার্ধে তেমন কোনো সমস্যা হয়নি। টস জিতে আগে ইংল্যান্ডকে ব্যাটিংয়ে পাঠায় নিউজিল্যান্ড। সফরকারীরা ধুকতে থাকে শুরু থেকেই। ফিল সল্টের বিদায়ে মাত্র ১১ রানে ভাঙে উদ্বোধনী জুটি। জস বাটলার ২৫ বল খেললেও করতে পারেননি ২৯ রানের বেশি।
জ্যাকব বেথেল ও হ্যারি ব্রুক ঝোড়ো ব্যাটিংয়ের ইঙ্গিত দিলেও ফিরে যান অল্পতেই। আসা যাওয়ার এমন মিছিলের পর এক প্রান্তে হাল ধরেন স্যাম কারান। তাঁর ৩৫ বলে ৩ চার ও ২ ছক্কায় অপরাজিত ৪৯ রানের ইনিংসে ইংল্যান্ড পায় লড়াকু পুঁজি। ৬ উইকেট হারিয়ে ২০ ওভার শেষে স্বাগতিকদের ১৫৪ রানের লক্ষ্য ছুড়ে দেয় তারা।
এর জবাব আর দিতে পারেনি নিউজিল্যান্ড। ইংল্যান্ডের ইনিংস শেষ হওয়ার পরপরই নামে তুমুল বৃষ্টি। কিউইদের হয়ে একটি করে উইকেট নেন ম্যাট হেনরি, জ্যাকব ডাফি, কাইল জেমিসন, মিচেল স্যান্টনার, জিমি নিশাম ও মাইকেল ব্রেসওয়েল।
সাধারণত অক্টোবর মাসে আন্তর্জাতিক ক্রিকেট আয়োজন করে না নিউজিল্যান্ড। এর অন্যতম কারণ বৃষ্টি। যা শঙ্কা ছিল, দিনশেষে তা-ই ঘটল। ইংল্যান্ডের বিপক্ষে প্রথম টি-টোয়েন্টি ভেসে গেল বৃষ্টিতে।
ক্রাইস্টচার্চের হ্যাগলি ওভালে আজ সূর্যাস্তের পরপরই টিপটিপ করে নামতে থাকে বৃষ্টি। যদিও খেলার প্রথমার্ধে তেমন কোনো সমস্যা হয়নি। টস জিতে আগে ইংল্যান্ডকে ব্যাটিংয়ে পাঠায় নিউজিল্যান্ড। সফরকারীরা ধুকতে থাকে শুরু থেকেই। ফিল সল্টের বিদায়ে মাত্র ১১ রানে ভাঙে উদ্বোধনী জুটি। জস বাটলার ২৫ বল খেললেও করতে পারেননি ২৯ রানের বেশি।
জ্যাকব বেথেল ও হ্যারি ব্রুক ঝোড়ো ব্যাটিংয়ের ইঙ্গিত দিলেও ফিরে যান অল্পতেই। আসা যাওয়ার এমন মিছিলের পর এক প্রান্তে হাল ধরেন স্যাম কারান। তাঁর ৩৫ বলে ৩ চার ও ২ ছক্কায় অপরাজিত ৪৯ রানের ইনিংসে ইংল্যান্ড পায় লড়াকু পুঁজি। ৬ উইকেট হারিয়ে ২০ ওভার শেষে স্বাগতিকদের ১৫৪ রানের লক্ষ্য ছুড়ে দেয় তারা।
এর জবাব আর দিতে পারেনি নিউজিল্যান্ড। ইংল্যান্ডের ইনিংস শেষ হওয়ার পরপরই নামে তুমুল বৃষ্টি। কিউইদের হয়ে একটি করে উইকেট নেন ম্যাট হেনরি, জ্যাকব ডাফি, কাইল জেমিসন, মিচেল স্যান্টনার, জিমি নিশাম ও মাইকেল ব্রেসওয়েল।
মিরপুরের ঘনকালো উইকেটে ভুগতে হবে ব্যাটারদের, সেটা জানাই ছিল। তবে যতটা ভোগার কথা তার থেকে একটু বেশিই ভুগল বাংলাদেশ। ওয়েস্ট ইন্ডিজকে চ্যালেঞ্জ জানানোর মতো পুঁজি পেল না স্বাগতিকরা। আগে ব্যাট করে ২০৭ রান করেছে মেহেদি হাসান মিরাজের দল।২০ মিনিট আগে
ম্যাচ শুরুর আগে ধারাভাষ্যকার এবং শ্রীলঙ্কার সাবেক অলরাউন্ডার ফারভেজ মাহারুফ বলেন, ‘এই পিচে ২২৫–২৩০ রানই জেতার জন্য যথেষ্ট।’ তাঁর এমন কথার বেশ যৌক্তিকতা আছে। বাংলাদেশ–ওয়েস্ট ইন্ডিজ ওয়ানডে সিরিজের জন্য গাঢ় কালচে রঙের পিচ বানিয়েছেন বাংলাদেশ ক্রিকেট বোর্ডের (বিসিবি) টার্ফ ম্যানেজমেন্ট প্রধান টনি হেমিং।২ ঘণ্টা আগে
মিরপুরের ঘন কালো পিচে ওয়েস্ট ইন্ডিজের সঙ্গে ওয়ানডে খেলতে নেমেছে বাংলাদেশ। পিচের সেই ঘনকালো রঙই যেন আরও একবার স্বাগতিকদের ব্যাটিংয়ে ফুটে উঠেছে। টস হেরে আগে ব্যাট করতে নেমে শুরুতেই ২ উইকেট হারিয়ে বিপদে পড়েছে বাংলাদেশ।৩ ঘণ্টা আগে
আফগানিস্তানের বিপক্ষে একটি দুঃস্বপ্নসময় সিরিজ শেষে চারদিনের মাথায় মাঠের খেলায় ফিরেছে বাংলাদেশ। এবার তাদের প্রতিপক্ষ ওয়েস্ট ইন্ডিজ। মিরপুর শেরেবাংলা জাতীয় ক্রিকেট স্টেডিয়ামে সিরিজের প্রথম ওয়ানডেতে টস জিতেছেন সফরকারী দলের অধিনায়ক শাই হোপ। বাংলাদেশকে আগে ব্যাটিংয়ে পাঠিয়েছেন তিনি। ফিল্ডিং করবে তাঁর দল।৪ ঘণ্টা আগে