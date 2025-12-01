লিটন-হৃদয়দের দলে ডাক পাওয়া কে এই ইতালিয়ান ক্রিকেটার

ক্রীড়া ডেস্ক
১২ বছর পর গতকাল হয়েছে বিপিএলের নিলাম। ঢাকার একটি পাঁচ তারকা হোটেলে আয়োজিত এই নিলামের মূল আকর্ষণ যে নাঈম শেখ, সেটা না বললেও চলছে। ভিত্তিমূল্য ৫০ লাখ টাকার এই ক্রিকেটারকে ১ কোটি ১০ লাখ টাকায় কিনেছে চট্টগ্রাম রয়্যালস। ৯২ লাখ টাকা ও ৭৫ লাখ টাকায় তাওহীদ হৃদয় ও লিটন দাসকে নিয়েছে রংপুর রাইডার্স। তবে রংপুরে ডাক পাওয়া এক ইতালিয়ান ক্রিকেটারকে নিয়ে চলছে আলাপ-আলোচনা।
ইতালির বাঁহাতি ব্যাটার এমিলিও গেকে ১০ হাজার ডলারে কিনেছে রংপুর রাইডার্স। বাংলাদেশি মুদ্রায় সেটা ১২ লাখ ১৭ হাজার টাকা। দামটা বিবেচনায় না-ইবা নেওয়া হলো। পীযুষ চাওলা, দিনেশ চান্দিমাল, চারিথ আসালাঙ্কা, জো ডেনলি, মোহাম্মদ হারিস, সালমান আলী আঘার মতো ক্রিকেটাররা যেখানে অবিক্রীত থেকে গেছেন, সেখানে সহযোগী দেশের এক ক্রিকেটারের দল পেয়ে যাওয়াটা অবাক করার মতোই।
ইতালির হয়ে সর্বসাকল্যে এমিলিও খেলেছেন তিন ম্যাচ। এই তিনটিই টি-টোয়েন্টি। একমাত্র ফিফটি করেছেন স্কটল্যান্ডের বিপক্ষে এ বছরের জুলাইয়ে টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপ আঞ্চলিক বাছাইপর্বে। ২১ বলে ৬ চার ও ২ ছক্কায় করেছেন ৫০ রান। তাঁর দল ইতালি ২০২৬ টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপে খেলবে। এই বিশ্বকাপ দিয়েই আইসিসির কোনো ইভেন্টে প্রথমবারের মতো খেলতে যাচ্ছে ইউরোপের এই দল। তবে ইতালির পরিচয় না যতটা, সেটার চেয়ে বেশি ইংল্যান্ডের ক্রিকেটার হিসেবে পরিচিতি পেয়েছেন। ইংল্যান্ডের প্রথম শ্রেণির ঘরোয়া ক্রিকেটে তিনি নিয়মিত খেলেন। ২০০০ সালের ১৪ এপ্রিল ইংল্যান্ডের বেডফোর্ডে তাঁর জন্ম।
এমিলিওর মায়ের পরিবার থাকেন ইতালিতে। ক্যারিবীয় দ্বীপপুঞ্জ গ্রেনাডায় থাকেন তাঁর বাবার পরিবার। মায়ের পরিচয়ের কারণেই আইসিসির নিয়ম অনুযায়ী তিনি ইতালির হয়ে খেলতে পারছেন। কারণ, এখন পর্যন্ত তিনি ইংল্যান্ডের টেস্ট দলে নাম ওঠেনি। ইংল্যান্ড ক্রিকেট বোর্ডের (ইসিবি) নিয়ম অনুযায়ী, কোনো ব্রিটিশ নাগরিক ইংল্যান্ড ছাড়া অন্য কোনো পূর্ণ সদস্যদেশের হয়ে অনূর্ধ্ব-১৭ টুর্নামেন্টে খেললে ইংল্যান্ডের প্রতিনিধিত্ব করতে পারবেন না। কিন্তু সহযোগী দেশ হলে ভিন্ন কথা।
এক সময় ইংল্যান্ডের হয়ে খেলার জন্য খুব আগ্রহ প্রকাশ করেছিলেন এমিলিও। ব্রিটিশ গণমাধ্যম ‘ডেইলি মেইল স্পোর্টে’ দেওয়া কদিন আগে দেওয়া এক সাক্ষাৎকারে ইতালির এই ক্রিকেটার বলেন, ‘ছোটবেলা থেকেই ইংল্যান্ডের হয়ে খেলতে চেয়েছিলাম। তবে বিশ্বকাপে খেলতে পারাটা দারুণ হবে। লুক রাইটকে ফোন দিয়েছিলাম সবকিছু ঠিক আছে কি না। বিশ্বকাপে আমাদের গ্রুপে ইংল্যান্ড, ওয়েস্ট ইন্ডিজ আছে। এই তিনটা দেশই (ইংল্যান্ড, ইতালি, ওয়েস্ট ইন্ডিজ) আমার সঙ্গে জড়িয়ে আছে।’
২০২৬ টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপে ‘সি’ গ্রুপে ইতালি পাচ্ছে বাংলাদেশ, ইংল্যান্ড, নেপাল এবং ওয়েস্ট ইন্ডিজকে। ৯ ফেব্রুয়ারি কলকাতার ইডেন গার্ডেন্সে বাংলাদেশের বিপক্ষে ম্যাচ দিয়ে বিশ্বকাপে ইতালির পথচলা শুরু হবে। ১২, ১৬ ও ১৯ ফেব্রুয়ারি নেপাল, ইংল্যান্ড এবং ওয়েস্ট ইন্ডিজের বিপক্ষে ইতালি। যার মধ্যে ইতালি-নেপাল ম্যাচ হবে মুম্বাইয়ের ওয়াংখেড়েতে। ইংল্যান্ড-ওয়েস্ট ইন্ডিজের বিপক্ষে ম্যাচ দুটিও ইতালি খেলবে কলকাতায়।
খালেদা জিয়ার অবস্থা এখন সংকটাপন্ন। ৮০ বছর বয়সী এই নেত্রীর সুস্থতা কামনায় দোয়া চাইছেন বিএনপির নেতাকর্মীরা। তামিম ইকবালের চাওয়া রাজনৈতিক পরিচয় ভুলে খালেদার জন্য যেন সবাই দোয়া করেন।
উন্নত চিকিৎসার জন্য খালেদাকে এখন লন্ডনে নেওয়ার প্রস্তুতি চলছে। বিএনপির চেয়ারপারসন যেন দ্রুত সুস্থ হয়ে যান, সেজন্য দেশবাসীর কাছে দোয়া চেয়েছেন তামিম। বাংলাদেশের সাবেক বাঁহাতি ব্যাটার গত রাতে এভারকেয়ার হাসপাতালে চিকিৎসাধীন খালেদাকে দেখার পর সংবাদমাধ্যমকে বলেন, ‘চিকিৎসকের সঙ্গে কথা হয়েছে। আমার একটা বার্তাই থাকবে সবার কাছে। এই জিনিসটাকে আমরা কেউ রাজনৈতিকভাবে না দেখে আমরা সবাই জানি, তিনি দেশের জন্য কত কিছুই করেছেন। তিনি এখন অসুস্থ। আমি এটাই আশা করব, অনুরোধ করব সবাইকে যে জিনিসটা রাজনৈতিকভাবে না দেখে সবাই তাঁর জন্য দোয়া করুন যেন তিনি দ্রুত সুস্থ হয়ে যান। যেমন আমরা চাই সবাই, যত দ্রুত তিনি ভালো হয়ে যান, সেই অবস্থায় এখন তিনি নেই। তবে ধীরে ধীরে হয়তো তার উন্নতি হচ্ছে।’
এ বছরের মার্চে ডিপিএল খেলার সময় হঠাৎই হার্ট অ্যাটাক করে হাসপাতালে ভর্তি হয়েছিলেন তামিম। বাংলাদেশের এই তারকা ক্রিকেটার তখন মৃত্যুর সঙ্গে পাঞ্জা লড়ছিলেন। গতকাল এভারকেয়ার হাসপাতালে তামিমের মনে পড়েছে ৯ মাসের পুরোনো দুঃসহ স্মৃতি। ৩৬ বছর বয়সী এই বাঁহাতি ব্যাটার বলেন,
‘আমি নিজেও যখন অসুস্থ হয়েছিলাম, তাঁর পরিবারের সবাই আমাকে দেখতে এসেছিলেন। যতটা সম্ভব, ততটা সহায়তা তাঁর (খালেদা জিয়া) পরিবারের সদস্যরা করেছিলেন। আমার একটা দায়িত্ব ছিল আর আমি অনেক দিন ধরেই চাচ্ছিলাম যে এসে তাকে একবার দেখে যাই। সিসিইউতে আছেন বলে তাঁর সঙ্গে দেখা হওয়া সম্ভব না।’
কদিন আগেও খালেদা জিয়ার সুস্থতা কামনা করে ফেসবুকে পোস্ট দিয়েছিলেন তামিম। নিজের ভেরিফায়েড ফেসবুক পেজে দেশের সাবেক প্রধানমন্ত্রীর হাস্যোজ্জল ছবি পোস্ট করে তামিম লিখেছিলেন, ‘বিএনপির চেয়ারপারসন ও সাবেক প্রধানমন্ত্রী খালেদা জিয়ার দ্রুত সুস্থতা কামনা করছি। জীবনে অনেক প্রতিকূলতার সঙ্গে লড়াই করে তিনি টিকে থেকেছেন। এবারও সব শঙ্কা দূর করে তিনি হাসিমুখে ফিরবেন। সবাই তাঁর সুস্থতার জন্য দোয়া করি।’ফুসফুস ও হৃদ্যন্ত্রের সংক্রমণ নিয়ে ২৩ নভেম্বর এভারকেয়ার হাসপাতালে ভর্তি হয়েছিলেন খালেদা জিয়া। নোয়াখালীর হাতিয়ায় উপজেলা বিএনপির আয়োজনে গত রাতে কোরআন খতম, হাফেজদের মাঝে কোরআন শরিফ বিতরণ ও দোয়ার আয়োজন করা হয়েছে।
ক্রীড়া ডেস্ক
রাঁচির ঝাড়খন্ড আন্তর্জাতিক কমপ্লেক্স স্টেডিয়ামে ভারত-দক্ষিণ আফ্রিকা ম্যাচের বাঁক বদলেছে ক্ষণে ক্ষণে। পেন্ডুলামের মতো দুলতে থাকা ম্যাচের ফল জানতে অপেক্ষা করতে হয়েছে শেষ ওভার পর্যন্ত। ১৭ রানে জিতে ভারত তিন ম্যাচের ওয়ানডে সিরিজে এগিয়ে গেছে ১-০ ব্যবধানে।
হাইস্কোরিং ম্যাচের শেষটা হয়েছে রোহিত শর্মার হাত ধরেই। শেষ ওভারের দ্বিতীয় বলে প্রসিধ কৃষ্ণাকে তুলে মারতে যান করবিন বশ। ভারতের গলার কাঁটা হয়ে থাকা বশের ক্যাচ রোহিত এক্সট্রা কাভারে ধরতেই ভারত পায় ১৭ রানের জয়। রুদ্ধশ্বাস জয়ের পর গৌতম গম্ভীর এক রকম হাঁপ ছেড়ে বাঁচলেন। দক্ষিণ আফ্রিকার বিপক্ষে দুই টেস্ট হারের পর ওয়ানডেতে এসে জয়ের দেখা পেল গম্ভীরের দল। কিন্তু ১৭ রানের জয়ের পর ক্যামেরা যখন ভারতের ড্রেসিংরুমে ঘুরে গেল, তখন গম্ভীর-রোহিতের কথাবার্তা নজর কেড়েছে। কী নিয়ে কথাবার্তা হয়েছে, সেটা জানা যায়নি। কিন্তু দুজনেই খুব সিরিয়াস অবস্থায় দেখা গেছে। গম্ভীর যখনই কিছু বলতে যাচ্ছেন, রোহিত মাথা নেড়ে ‘না’ সূচক উত্তর দিচ্ছেন।
৩৫০ রানের লক্ষ্যে নেমে দক্ষিণ আফ্রিকার ইনিংসের বাঁক বদলেছে ক্ষণে ক্ষণে। ১১ রানে ৩ উইকেট পড়ে যাওয়া দক্ষিণ আফ্রিকার স্কোর একটা পর্যায়ে ২১.৪ ওভারে ৫ উইকেটে ১৩০ রানে পরিণত হয়। ষষ্ঠ উইকেটে এরপর মার্কো ইয়ানসেন ও ম্যাথু ব্রিটজকে ৬৯ বলে ৯৭ রানের জুটি গড়েন। যার মধ্যে ইয়ানসেন একাই ৩৯ বলে ৮ চার ও ৩ ছক্কায় ৭০ রান করেন। তবে ৩৪তম ওভারে বোলিংয়ে এসে কুলদীপ তুলে নেন ইয়ানসেন ও বশের জোড়া উইকেট। তবু আট নম্বরে ব্যাটিংয়ে নামা বশ একপ্রান্তে লড়ে যেতে থাকেন। ৫১ বলে ৫ চার ও ৪ ছক্কায় করেন ৬৭ রান।
সতীর্থদের হার না মানা মানসিকতা দেখে মুগ্ধ দক্ষিণ আফ্রিকা অধিনায়ক এইডেন মার্করাম। ম্যাচ শেষে পুরস্কার বিতরণী অনুষ্ঠানে তিনি বলেন, ‘কিছু মুহূর্ত এদিক সেদিক হয়েছে। সব মিলিয়ে তাদের চেষ্টা দেখে গর্ব হচ্ছে। খুব কাছাকাছি চলে গিয়েছিল দল এবং অনেক দৃঢ়তা দেখিয়েছে। ইয়ানসেন, বশ ম্যাচ যে গভীরে নিয়ে যেতে পারে, সেটা তারা দেখিয়েছে।’
টস হেরে আগে ব্যাটিংয়ে নেমে ভারত গতকাল ৩৪৯ রান করেছে। জয়ের লক্ষ্যে নেমে ৪৯.২ ওভারে দক্ষিণ আফ্রিকা গুটিয়ে যায় ৩৩২ রানে। ভারত-দক্ষিণ আফ্রিকার ওয়ানডেতে সর্বোচ্চ ৬৮১ রানের রেকর্ড হয়েছে এই ম্যাচেই। এর আগে ২০১৫ সালে মুম্বাইয়ের ওয়াংখেড়েতে এই দুই দলের ওয়ানডেতে ৬৬২ রান হয়েছিল। ৩ ও ৬ ডিসেম্বর রাঁচি ও বিশাখাপত্তনমে হবে দ্বিতীয় ও তৃতীয় ওয়ানডে।
লা লিগায় জয় এখন রিয়াল মাদ্রিদের কাছে হয়ে গেছে ‘সোনার হরিণ’। সবশেষ ১ নভেম্বর লা লিগায় ভ্যালেন্সিয়ার বিপক্ষে ৪-০ গোলে জয় পেয়েছিল রিয়াল। এই টুর্নামেন্টে এরপর টানা তিন ম্যাচে জয়ের দেখা পায়নি জাবি আলোনসোর রিয়াল।
মন্তিলভি স্টেডিয়ামে গত রাতে লা লিগার জিরোনা-রিয়াল মাদ্রিদ ম্যাচটি ১-১ গোলে ড্র হয়েছে। প্রথমার্ধের শেষ ভাগে (৪৫ মিনিটে) গোল করেন জিরোনা মিডফিল্ডার আজেদিন উনাহি। ৬৭ মিনিটে পেনাল্টি থেকে কিলিয়ান এমবাপ্পের করা গোলে সমতায় ফেরে রিয়াল। ৬০ শতাংশ বলের দখল রেখে রিয়াল প্রতিপক্ষের লক্ষ্য বরাবর ৫ শট নিয়েছে। কিন্তু দাপট দেখিয়ে খেলেও মাত্র ১ গোল করতে পেরেছে রিয়াল। অন্যদিকে জিরোনা বলের দখল রেখেছিল ৪০ শতাংশ। রিয়ালের লক্ষ্য বরাবর জিরোনা নিয়েছে ৪ শট।
দাপট দেখিয়ে খেলেও যখন জয় পেল না রিয়াল, তখন হতাশা প্রকাশ করেছেন এমবাপ্পে। জিরোনার বিপক্ষে ড্রয়ের পর সামাজিক মাধ্যমে এক পোস্টে যেমন তাঁর হতাশা প্রকাশ পেয়েছে, একই সঙ্গে শুনিয়েছেন আশার বাণী। ২৬ বছর বয়সী ফরাসি এই ফরোয়ার্ড লিখেছেন, ‘যেমন ফল চেয়েছিলাম, তেমনটা হয়নি। তবে লিগ এখন ওপেন অবস্থায় আছে। অনেক সময় বাকি। আমাদের খেলার ধরন বদলাতে হবে। দল হিসেবে আমরা কেমন, সেটা দেখাতে হবে।’
মন্তিলভি স্টেডিয়ামে গত রাতে জিতলে চিরপ্রতিদ্বন্দ্বী বার্সেলোনাকে টপকে লা লিগার পয়েন্ট টেবিলের শীর্ষে উঠত রিয়াল মাদ্রিদ। জাবি আলোনসোর দলের পয়েন্ট হতো ৩৫। ৩৪ পয়েন্ট নিয়ে দুইয়ে নেমে যেত বার্সেলোনা। কিন্তু জিরোনার বিপক্ষে ম্যাচটি ড্র করায় রিয়াল মাদ্রিদকে দুই নম্বরেই থাকতে হয়েছে। ৩৪ পয়েন্ট নিয়ে এখন শীর্ষে বার্সেলোনা। দুইয়ে থাকা রিয়াল মাদ্রিদের পয়েন্ট ৩৩। তিন ও চারে থাকা ভিয়ারিয়াল ও আতলেতিকো মাদ্রিদের পয়েন্ট ৩২ ও ৩১।
বার্সেলোনা লা লিগার পয়েন্ট টেবিলের শীর্ষে উঠেছে পরশু রাতেই। ঘরের মাঠ ক্যাম্প ন্যুতে বার্সেলোনা ৩-১ গোলে হারিয়েছে আলাভেসকে। লা লিগায় নিজেদের সবশেষ তিন ম্যাচের তিনটিতেই ড্র করেছে রিয়াল। এর আগে এলচের বিপক্ষে আলোনসোর দল ২-২ গোলে ড্র করেছিল। রায়ো ভায়েকানোর বিপক্ষে রিয়াল গোলশূন্য ড্র করেছিল।
আয়ারল্যান্ডের বিপক্ষে সিরিজের প্রথম দুই টি-টোয়েন্টি বাংলাদেশ খেলেছে ফ্লাডলাইটের আলোয়। কাল ফাইনালে রূপ নেওয়া ম্যাচটি অবশ্য হচ্ছে দিনের আলোয়। আইরিশদের ফ্লাইট মেলাতে শেষ ম্যাচের সময় এগোলেও টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপে বাংলাদেশ একাধিক ম্যাচ খেলবে দিনের আলোয়। সেটি ভাবনায় রেখেই কাল দিনে টি-টোয়েন্টি খেলতে নামবেন লিটনরা।
সিরিজের প্রথম দুই ম্যাচে দলে ছিলেন না শামীম হোসেন পাটোয়ারী। শামীমকে না নেওয়ায় বাংলাদেশ ক্রিকেট বোর্ডের (বিসিবি) নির্বাচক প্যানেল ও অধিনায়ক লিটন দাস দাঁড়ান মুখোমুখি অবস্থানে। প্রধান নির্বাচকের পূর্বঘোষণা অনুযায়ী, তৃতীয় টি-টোয়েন্টির দলে জায়গা হয়েছে শামীমের। তাঁর অন্তর্ভুক্তি ছাড়া দলে আর কোনো পরিবর্তন নেই। তৃতীয় টি-টোয়েন্টির জন্য বাংলাদেশের দলটা এখন ১৬ সদস্যের। গত মাসে ওয়েস্ট ইন্ডিজের বিপক্ষে সিরিজের প্রথম দুই টি-টোয়েন্টি খেলার পর বাংলাদেশের জার্সিতে আর খেলার সুযোগ পাননি শামীম।
চট্টগ্রামের বীরশ্রেষ্ঠ ফ্লাইট লেফটেন্যান্ট মতিউর রহমান স্টেডিয়ামে আয়ারল্যান্ডের বিপক্ষে সিরিজের প্রথম টি-টোয়েন্টিতে ৩৯ রানে হেরেছে বাংলাদেশ। গত পরশু সমতায় ফেরেন লিটনরা। কাল একই মাঠে অলিখিত ফাইনালে মুখোমুখি হবে দুই দল।
বাংলাদেশ টি-টোয়েন্টি দল
লিটন দাস ( অধিনায়ক ও উইকেটরক্ষক ) , সাইফ হাসান , তানজিদ হাসান তামিম, পারভেজ হোসেন ইমন , তাওহীদ হৃদয় , জাকের আলী অনিক , নুরুল হাসান সোহান , মাহিদুল ইসলাম অঙ্কন , শেখ মেহেদী হাসন , রিশাদ হোসেন , নাসুম আহমেদ , মোস্তাফিজুর রহমান , তানজিম হাসান সাকিব , শরীফুল ইসলাম , মোহাম্মদ সাইফউদ্দিন , শামীম হোসেন পাটোয়ারী ।
