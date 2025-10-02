Ajker Patrika
পাকিস্তানকে হারিয়ে বাংলাদেশের বিশ্বকাপ শুরু

‎নিজস্ব প্রতিবেদক, ঢাকা‎
আপডেট : ০২ অক্টোবর ২০২৫, ২১: ৩৮
অভিষেকেই ফিফটি করে দলের জয়ে অবদান রাখলেন রুবাইয়া হায়দার। ছবি: আইসিসি
দুর্দান্ত বোলিং, অতঃপর লক্ষ্য তাড়ায় দারুণ ব্যাটিং—শ্রেয়তর দল হিসেবে নিগার সুলতানা জ্যোতিরা হারালেন পাকিস্তানকে। ৭ উইকেটের জয় দিয়ে নারী ওয়ানডে বিশ্বকাপ শুরু করলেন বাংলাদেশের মেয়েরা।

কলম্বোয় ম্যাচের এক অর্ধেই জয়ের পথটা মসৃণ করে দিয়েছিলেন বোলাররা। তিন আক্তার—মারুফা, নাহিদা ও স্বর্ণার নিয়ন্ত্রিত বোলিংয়ে পাকিস্তান ১২৯ রানে অলআউট হয়ে গেলে ১৩০ রানের লক্ষ্য পায় বাংলাদেশ। যে লক্ষ্যটাকে মামুলি বানিয়ে ১১৩ বল ও ৭ উইকেট অক্ষত রেখেই জিতে যায় বাংলাদেশ (১৩১/৩)।

লক্ষ্য তাড়ায় বাংলাদেশ অবশ্য দলীয় ৭ রানে ফারজানা হক (২) ও ৩৫ রানে শারমিন আক্তারকে (১০) হারিয়ে ফেলেছিল। এরপরই অভিষিক্ত রুবাইয়া হায়দারকে নিয়ে অধিনায়ক নিগার সুলতানা জ্যোতির প্রতিরোধ। ৭৭ বলে ৬২ রানের জুটি গড়েন তাঁরা। ৪৪ বলে ২৩ রান করে বাংলাদেশ অধিনায়ক জ্যোতি পাকিস্তান অধিনায়ক ফাতিমা সানার বলে আউট হয়ে গেলে ভাঙে এই জুটি। ৬৪ বলে ৫০ ছুঁয়ে ৫৪ রানে অপরাজিত থাকেন রুবাইয়া। আয়েশা রহমান ও শারমিন আক্তার সুপ্তার পর ওয়ানডে অভিষেকে ফিফটি করা বাংলাদেশের তৃতীয় ব্যাটার তিনি। ৭৭ বলে খেলা তাঁর ইনিংসটিতে আছে ৮টি চার। ১৯ বলে ২৪ রান করে অপরাজিত থাকেন সোবহানা মোস্তারি।

নারী ওয়ানডে বিশ্বকাপের শুরুটা জয় দিয়েই করতে চেয়েছিল বাংলাদেশ। দলের এই চাওয়ার সঙ্গে সংগতি রেখেই বল হাতে পারফর্ম করেন বোলাররা। প্রথম ওভারের শেষ দুই বলে উইকেট তুলে নেন মারুফা। ফিরিয়ে দেন ওমাইমা সোহেল ও সিদরা আমিনকে। ব্যক্তিগত রানের খাতা খোলার আগেই যখন এই দুই ব্যাটার সাজঘরে ফেরেন, স্কোরবোর্ডে তখন পাকিস্তান নারী দলের রান—২ উইকেটে ২!

শুরুতেই এমন ধাক্কায় শ্লথ হয়ে যায় পাকিস্তানের রান তোলার গতি। প্রথম পাওয়ার প্লেতে আর কোনো উইকেট না হারালেও ১০ ওভারে আসে মাত্র ৪১ রান। শুরুর ধাক্কা কাটিয়ে এরপর যখন রানের চাকা সচল করার তাগিদ, তখনই বাধা হয়ে দাঁড়ান নাহিদা। ফিরিয়ে দেন মুনিবা আলী (১৭) ও রামিন শারমিনকে (২৩)। আউট হওয়ার আগে তৃতীয় উইকেটে ৬৩ বলে ৪২ রান যোগ করেন তাঁরা।

এরপর নিয়মিত বিরতিতে উইকেট হারাতে থাকেন পাকিস্তানের মেয়েরা। ৭ নম্বরে ব্যাটিংয়ে এসে অধিনায়ক ফাতিমা সানা ৩৩ বলে ২২ রান করলেও ১২৯ রানে থেমে যায় পাকিস্তানের ইনিংস। মারুফা আক্তার ও নাহিদা আক্তারের পর আরেক আক্তার স্বর্ণা তাঁর দুর্বোধ্য স্পিনে ৩ উইকেট তুলে নিলে পাকিস্তান ৩৮.৩ ওভারেই অলআউট হয়।

কিপটে বোলিংয়ে ৩ উইকেট নিয়েছেন স্বর্ণা; তাঁর বোলিং বিশ্লেষণ—৩.৩-৩-৫-৩!

বিষয়:

খেলাক্রিকেট
