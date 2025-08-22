বাংলাদেশ-ভারত ফুটবল ম্যাচ টিভিতে না দেখালেও দেখবেন যেখানে

নিজস্ব প্রতিবেদক, ঢাকা
ভুটানকে ৩-১ গোলে হারিয়ে পরশু অনূর্ধ্ব-১৭ নারী সাফ শুরু করেছে বাংলাদেশ। আজ বাংলাদেশের প্রতিপক্ষ ভারত। বাংলাদেশ সময় বেলা ৩টায় শুরু হবে বাংলাদেশ-ভারত অনূর্ধ্ব-১৭ নারী সাফের ম্যাচ। তবে ম্যাচ টিভিতে দেখাবে না। এই ম্যাচ সরাসরি সম্প্রচার করবে স্পোর্টজওয়ার্কজ ইউটিউব। এদিকে ম্যাকের গ্রেট ব্যারিয়ার রিফ অ্যারেনায় চলছে অস্ট্রেলিয়া-দক্ষিণ আফ্রিকা দ্বিতীয় ওয়ানডে। ফুটবলে ইংলিশ প্রিমিয়ার লিগের ম্যাচ রয়েছে। একনজরে দেখে নিন টিভিতে কী কী খেলা রয়েছে।
ক্রিকেট খেলা সরাসরি
দ্বিতীয় ওয়ানডে
অস্ট্রেলিয়া-দক্ষিণ আফ্রিকা
সকাল ১০টা ৩০ মিনিট
সরাসরি স্টার স্পোর্টস ১
দ্য হান্ড্রেড পুরুষ
বার্মিংহাম ফনিক্স-ওয়েলশ ফায়ার
রাত ৮টা
সরাসরি
সিপিএল
অ্যান্টিগা অ্যান্ড বারমুডা-গায়ানা
আগামীকাল ভোর ৫টা
সরাসরি স্টার স্পোর্টস সিলেক্ট ২
ফুটবল খেলা সরাসরি
ইংলিশ প্রিমিয়ার লিগ
ওয়েস্ট হাম-চেলসি
রাত ১টা
সরাসরি
স্টার স্পোর্টস সিলেক্ট ১
বুন্দেসলিগা বায়ার্ন-লাইপজিগ
রাত ১২টা ৩০ মিনিট
সরাসরি সনি টেন ২
