লঙ্কাজয়ের পর মোস্তাফিজকে বিশ্বমানের বোলার বললেন সাইফ

ক্রীড়া ডেস্ক
মিরপুরের ‘বাঘ’ মোস্তাফিজুর রহমান বাইরের কোনো ভেন্যুতে খেললে তাঁকে খুঁজেই পাওয়া যায় না—এমন একটা কথা শোনা যায় প্রায়ই। কারণ, শেরে বাংলার ‘ধানখেতে’র উইকেটের সুবিধা কাজে লাগিয়ে ব্যাটারদের বেশ চাপে রাখেন তিনি। বাংলাদেশের বাঁহাতি পেসার এবারের এশিয়া কাপে দেখিয়ে দিচ্ছেন, মিরপুরসহ সব ভেন্যুতেই তিনি সমান কার্যকরী।
দলের যখনই প্রয়োজন, তখনই মোস্তাফিজ আবির্ভূত হন স্বমহিমায়। দুবাইয়ে গতকাল সুপার ফোরে বাংলাদেশ-শ্রীলঙ্কা ম্যাচের দিকেই তাকানো যাক। টস হেরে আগে ব্যাটিং পাওয়া শ্রীলঙ্কার স্কোর ১৮ ওভার শেষে ছিল ৪ উইকেটে ১৫৩ রান। দাসুন শানাকার তাণ্ডবে তখন দিশেহারা বাংলাদেশ। ১৯তম ওভারে এসে মোস্তাফিজ দেখালেন তাঁর জাদু। মোস্তাফিজের সেই ওভার থেকে এসেছে কেবল ৫ রান। চারিত আসালাঙ্কার রানআউটসহ পড়েছে ৩ উইকেট। কামিন্দু মেন্ডিস, ওয়ানিন্দু হাসারাঙ্গার মতো দুটি গুরুত্বপূর্ণ উইকেট নিয়েছেন মোস্তাফিজ।
চার ওভারে ২০ রানে ৩ উইকেট নিয়েছেন মোস্তাফিজ। সতীর্থদের খরুচে বোলিংয়ের দিনই গতকাল ‘ব্যাকআপ’ হিসেবে কাজ করেছেন তিনি। যেখানে আরেক বাঁহাতি পেসার শরীফুল ইসলাম ৪ ওভারে ৪৯ রান দিয়েও পাননি কোনো উইকেট। শ্রীলঙ্কার স্কোর ১৮০ ছাড়ানো যখন মনে হচ্ছিল সময়ের ব্যাপার, তখন ১৯তম ওভারে মোস্তাফিজের বোলিং প্রতিপক্ষের জন্য ‘স্পিডব্রেকার’ হিসেবে কাজ করেছে। ১৬৯ রানের লক্ষ্য তাড়া করে বাংলাদেশের ৪ উইকেটে জয়ের পর সংবাদ সম্মেলনে আসেন সাইফ হাসান। মোস্তাফিজের প্রসঙ্গ এলে সাইফ বলেন, ‘ফিজ ভাই বোলিং সব সময় ভালো করছেন। গত কয়েক মাস ধরেই তিনি দারুণ ছন্দে আছেন। আজকে যত রান হয়েছে, তাদের মধ্যে তিনি কম রান দিয়েছেন। গুরুত্বপূর্ণ সময়ে উইকেট নিয়েছেন। তিনি তো বিশ্বমানের বোলার। এমন পরিস্থিতি তার জন্য সহজ।’
শ্রীলঙ্কার বিপক্ষে গতকাল দুই বাঁহাতি পেসার শরীফুল-মোস্তাফিজের সঙ্গে ছিলেন তাসকিন আহমেদ। তিন পেসারের সঙ্গে দুই স্পিনার শেখ মেহেদী হাসান ও নাসুম আহমেদ ছিলেন একাদশে। যেখানে নাসুমের দিনটা বাজে গেলেও আরেক স্পিনার শেখ মেহেদী হাসান নিয়ন্ত্রিত বোলিং করেছেন। ২ উইকেটও নিয়েছেন মেহেদী। এদিকে দুষ্মন্ত চামিরা, তুষারা, দুনিথ ভেল্লালাগে, ওয়ানিন্দু হাসারাঙ্গা—স্বীকৃত এই চার বোলার লঙ্কানরা খেলিয়েছে সুপার ফোরের ম্যাচে। দাসুন শানাকা, কামিন্দু মেন্ডিস খন্ডকালীন বোলার হিসেবে বোলিং করলেও সুবিধা করতে পারেননি। ধারাভাষ্যকাররাও বারবার মাহিশ তিকশানার কথা উল্লেখ করছিলেন।
মাশরাফি বিন মর্তুজার মতে পাঁচ বোলার না থাকায় শ্রীলঙ্কা ভুগলেও বাংলাদেশ এই সুবিধাটা ঠিকই কাজে লাগিয়েছে। মাশরাফির দেওয়া ফেসবুক পোস্টের সঙ্গে একমত সাইফ। লঙ্কাজয়ের পর গত রাতে সাইফ বলেছেন, ‘আমি মনে করি পাঁচ ফ্রন্ট লাইন বোলার খুবই গুরুত্বপূর্ণ। সেই সঙ্গে আমাদের দলের ব্যাটিংয়ের গভীরতা বাড়ানো দরকার। উভয় কম্বিনেশনই খুব গুরুত্বপূর্ণ। আমরা খোঁজার চেষ্টা করছি এই কম্বিনেশন। আশা করি দ্রুতই পেয়ে যাব সেটা।’
দুবাইয়ে গত রাতে সুপার ফোরের প্রথম ম্যাচে লঙ্কানদের ৪ উইকেটে হারিয়েছে বাংলাদেশ। ২৪ ও ২৫ সেপ্টেম্বর সুপার ফোরের অপর দুই ম্যাচে বাংলাদেশ খেলবে ভারত ও পাকিস্তানের বিপক্ষে। লিটন দাস-সাইফরা সুপার ফোরের সব ম্যাচ খেলবেন দুবাইয়ে। এই পর্ব থেকে পয়েন্ট টেবিলের শীর্ষে থাকা দুই দল খেলবে ফাইনাল।
