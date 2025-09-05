‘শিরোপা জয়ের লক্ষ্য নিয়ে খেলবে বাংলাদেশ’

নিজস্ব প্রতিবেদক, ঢাকা
এশিয়া কাপ খেলতে রোববার সংযুক্ত আরব আমিরাতে উড়াল দেবে বাংলাদেশ দল। ১৯৮৬ সাল থেকে এখন পর্যন্ত ১৩ বার এশিয়া কাপে অংশ নিয়েছে বাংলাদেশ। ওয়ানডে ও টি-টোয়েন্টি সংস্করণ মিলিয়ে সেরা সাফল্য ২০১২, ২০১৬ ও ২০১৮ এশিয়া কাপের রানার্সআপ হওয়া। সোনার হরিণ হয়ে থাকা এশিয়া শিরোপা এবার জয়ের স্বপ্ন দেখছেন তাসকিন আহমেদ।
আজ দুপুরে রাজধানীর এক বিপণিবিতানের উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে গিয়েছিলেন তাসকিন। সেখানেই সাংবাদিকদের সঙ্গে আলাপে জাতীয় দলের এই পেসার বললেন সেই স্বপ্নের কথা, ‘টি-টোয়েন্টি অনিশ্চয়তার খেলা। এই সংস্করণে অনেক ছোট দল অনেক বড় বড় দলকে বিশ্বকাপ কিংবা অন্যান্য বড় আয়োজনে হারিয়ে দেয়। এই সংস্করণে একটা ওভারেই খেলার গতি-প্রকৃতি বদলে যেতে পারে। অতীতে আমরা ফাইনাল খেলেছি। বাকি শুধু চ্যাম্পিয়ন হওয়াটা। এটাও হবে ইনশা আল্লাহ।’
তাসকিনের এই বিশ্বাসের মূলে রয়েছে দলের উত্তরোত্তর উন্নতি। টানা কয়েকটি টি-টোয়েন্টি সিরিজ জয়ের কথা মনে করিয়ে দিয়ে বললেন, ‘সবশেষ তিনটি সিরিজ আল্লাহর রহমতে আমরা টানা জিতেছি। এটা বেশ ভালো আত্মবিশ্বাস দেবে। দেখেন কয়েক মাস আগে আমি এক সাক্ষাৎকারে বলেছিলাম, একটা রূপান্তরকাল পার করার কারণেই আমরা কিছু ম্যাচ হেরেছিলাম। কিন্তু এখন আমরা ভালো ফর্মে। অনুশীলনে আমরা দলের সবাই, কোচিং স্টাফরাও কঠোর পরিশ্রম করছি। সব মিলিয়ে এগিয়েই যাচ্ছি আমরা। এই ধারাবাহিকতা থাকলে আশা করি, ভালো কিছু হবে।’ সেই ‘ভালো কিছু’টা যে চ্যাম্পিয়ন হওয়া, সেটিও বললেন তাসকিন, ‘শুধু অংশগ্রহণের জন্যই যাচ্ছি না আমরা, আমাদের লক্ষ্য চ্যাম্পিয়ন হওয়া।’
এশিয়া কাপ খেলতে রোববার সংযুক্ত আরব আমিরাতে উড়াল দেবে বাংলাদেশ দল। ১৯৮৬ সাল থেকে এখন পর্যন্ত ১৩ বার এশিয়া কাপে অংশ নিয়েছে বাংলাদেশ। ওয়ানডে ও টি-টোয়েন্টি সংস্করণ মিলিয়ে সেরা সাফল্য ২০১২, ২০১৬ ও ২০১৮ এশিয়া কাপের রানার্সআপ হওয়া। সোনার হরিণ হয়ে থাকা এশিয়া শিরোপা এবার জয়ের স্বপ্ন দেখছেন তাসকিন আহমেদ।
আজ দুপুরে রাজধানীর এক বিপণিবিতানের উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে গিয়েছিলেন তাসকিন। সেখানেই সাংবাদিকদের সঙ্গে আলাপে জাতীয় দলের এই পেসার বললেন সেই স্বপ্নের কথা, ‘টি-টোয়েন্টি অনিশ্চয়তার খেলা। এই সংস্করণে অনেক ছোট দল অনেক বড় বড় দলকে বিশ্বকাপ কিংবা অন্যান্য বড় আয়োজনে হারিয়ে দেয়। এই সংস্করণে একটা ওভারেই খেলার গতি-প্রকৃতি বদলে যেতে পারে। অতীতে আমরা ফাইনাল খেলেছি। বাকি শুধু চ্যাম্পিয়ন হওয়াটা। এটাও হবে ইনশা আল্লাহ।’
তাসকিনের এই বিশ্বাসের মূলে রয়েছে দলের উত্তরোত্তর উন্নতি। টানা কয়েকটি টি-টোয়েন্টি সিরিজ জয়ের কথা মনে করিয়ে দিয়ে বললেন, ‘সবশেষ তিনটি সিরিজ আল্লাহর রহমতে আমরা টানা জিতেছি। এটা বেশ ভালো আত্মবিশ্বাস দেবে। দেখেন কয়েক মাস আগে আমি এক সাক্ষাৎকারে বলেছিলাম, একটা রূপান্তরকাল পার করার কারণেই আমরা কিছু ম্যাচ হেরেছিলাম। কিন্তু এখন আমরা ভালো ফর্মে। অনুশীলনে আমরা দলের সবাই, কোচিং স্টাফরাও কঠোর পরিশ্রম করছি। সব মিলিয়ে এগিয়েই যাচ্ছি আমরা। এই ধারাবাহিকতা থাকলে আশা করি, ভালো কিছু হবে।’ সেই ‘ভালো কিছু’টা যে চ্যাম্পিয়ন হওয়া, সেটিও বললেন তাসকিন, ‘শুধু অংশগ্রহণের জন্যই যাচ্ছি না আমরা, আমাদের লক্ষ্য চ্যাম্পিয়ন হওয়া।’
নাটকীয়তার পর শেষ পর্যন্ত নেপালের বিপক্ষে খেলছেন না হামজা চৌধুরী। আন্তর্জাতিক বিরতির আগে লেস্টার সিটির হয়ে শেষ ম্যাচে চোটে পড়েন তিনি। চোটের মাত্রা গুরুতর না হলেও অক্টোবরে হংকংয়ের বিপক্ষে ম্যাচ মাথায় রেখে তাঁকে নেপালে খেলানোর ঝুঁকি নিতে চাননি বাংলাদেশ কোচ হাভিয়ের কাবরেরা।২ ঘণ্টা আগে
লিওনেল মেসির ম্যাচ আগে আর্জেন্টিনায় হলে দেখা যেত খুশির আবহ। কিন্তু আজ বুয়েনস এইরেসের মনুমেন্তাল স্টেডিয়ামে আর্জেন্টিনা-ভেনেজুয়েলা ম্যাচের চিত্রটা ছিল ভিন্ন। মেসি কেঁদেছেন বারবার। ভক্ত-সমর্থকেরাও আবেগপ্রবণ হয়ে উঠেছেন।৩ ঘণ্টা আগে
সীমিত ওভারের ক্রিকেটে সময়টা ভালো যাচ্ছে না ইংল্যান্ডের। লর্ডসে গতকাল সিরিজের দ্বিতীয় ওয়ানডেতে দক্ষিণ আফ্রিকার দেওয়া রানের পাহাড় টপকানোর কাছাকাছি গিয়েও ব্যর্থ ইংলিশরা। এই হারের পর অনেকটা বেকায়দায় পড়ে গেছে হ্যারি ব্রুকের নেতৃত্বাধীন ইংল্যান্ড।৩ ঘণ্টা আগে
কাঠমান্ডুর দশরথ স্টেডিয়াম নিয়ে অভিযোগের কমতি নেই। গত বছরের মার্চে মাঠের বাজে অবস্থার কারণে এখানে খেলতে চায়নি বাহরাইন। এরপর থেকে ফিফা ও এএফসির অধীনে থাকা ম্যাচ আয়োজনে অনুপযুক্ত এই মাঠ। অথচ সেই মাঠেই কাল নেপালের মুখোমুখি হবে বাংলাদেশ।৪ ঘণ্টা আগে