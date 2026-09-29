Ajker Patrika
En
ক্রিকেট

নিজের মৃত্যুর ভুয়া খবর নিয়ে পাকিস্তানি ক্রিকেটারের মজা

ক্রীড়া ডেস্ক    
নিজের মৃত্যুর ভুয়া খবর নিয়ে পাকিস্তানি ক্রিকেটারের মজা
হঠাৎ করেই ছড়িয়ে পড়ে আজম খানের মৃত্যুর খবর। নিজের মৃত্যুর খবর নিয়ে এরপর সামাজিক মাধ্যমে মজা করেছেন। ছবি: সংগৃহীত

হঠাৎ করেই সামাজিক মাধ্যমে আজম খানের মৃত্যুর খবর ছড়িয়ে পড়ে। পাকিস্তানি কিংবদন্তি ক্রিকেটার মঈন খানের ছেলে আজমের ২৮ বছর বয়সে মৃত্যুর খবরে অনেকেই ভেঙে পড়েন। তবে আজম রীতিমতো তাজ্জব হয়েছেন এই ভেবে যে জীবিত অবস্থায় তাঁর মৃত্যুর খবর কীভাবে ছড়াল। উল্টো এটা নিয়ে ব্যঙ্গ করেছেন তিনি।

আজমের মৃত্যুর খবর যে মিথ্যা, সেটা দ্রুতই অনেকে বুঝতে পেরেছেন। ২৮ বছর বয়সী পাকিস্তানি উইকেটরক্ষক ব্যাটার সামাজিক মাধ্যমে এটা নিয়ে মজা করেছেন। ইনস্টাগ্রামে নিজের মৃত্যুর খবর পড়ার সময় হেসেছেন তিনি। আজম বলেন, ‘খুব দারুণ ক্রিকেটার ছিল। কালই নামত পাকিস্তানের হয়ে। বেচারা মরে গেছে।’

তারকা ব্যক্তিত্বদের নিয়ে অনলাইনে ভুয়া তথ্য ছড়িয়ে পড়ার অন্যতম এক উদাহরণ আজমের মৃত্যু সংবাদ। এআই দিয়ে ভিডিও বানিয়ে সেটা এমনভাবে ছড়িয়ে দেওয়া হয় যে আসল-নকলের পার্থক্য বোঝা যায় না। সম্প্রতি পাকিস্তানি তারকাদের মৃত্যুর খবর নিয়েও গুজব ছড়ানো হচ্ছে অহরহ।

২০২৪ টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপের পর আন্তর্জাতিক ক্রিকেটে আর সুযোগ পাননি আজম। ডালাসে যুক্তরাষ্ট্রের বিপক্ষে টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপের গ্রুপ পর্বের ম্যাচে সবশেষ পাকিস্তানের জার্সিতে খেলেছিলেন তিনি। সেই ম্যাচে সুপার ওভারে জিতেছিল যুক্তরাষ্ট্র। এই হারেই পাকিস্তানের গ্রুপ পর্ব থেকে বিদায়ঘণ্টা বেজে গিয়েছিল।

পাকিস্তানের জার্সিতে এখন পর্যন্ত কেবল ১৪ আন্তর্জাতিক টি-টোয়েন্টি খেলেছেন। ৮.৮০ গড় ও ১৩৩.৩৩ স্ট্রাইকরেটে করেন ৮৮ রান। চারবার শূন্য রানে আউট হয়েছেন। পাকিস্তানের ঘরোয়া টুর্নামেন্ট পাকিস্তান সুপার লিগের (পিএসএল) পাশাপাশি বিদেশের ফ্র্যাঞ্চাইজি লিগ বাংলাদেশ প্রিমিয়ার লিগ (বিপিএল), লঙ্কা প্রিমিয়ার লিগ (এলপিএল), ক্যারিবীয় প্রিমিয়ার লিগ (সিপিএল), আইএল টি-টোয়েন্টিতেও খেলেছেন। ১৯৯ টি-টোয়েন্টিতে ২৩,৪ গড় ও ১৪৬.০৭ স্ট্রাইকরেটে করেন ৩৭২২ রান। ১ সেঞ্চুরি ও ১৭ ফিফটি করেছেন।

বিষয়:

খেলাক্রিকেটপাকিস্তান ক্রিকেট
Google News Icon

সর্বশেষ খবর পেতে Google News ফিড ফলো করুন

পঠিত
সর্বশেষ
এলাকার খবর
খুঁজুন

পাঠকের আগ্রহ

সম্পর্কিত