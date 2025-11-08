কুয়েতের পর আমিরাতের কাছেও হারল ভারত

ক্রীড়া ডেস্ক
পাকিস্তানকে ডাকওয়ার্থ লুইস ও স্টার্ন (ডিএলএস) মেথডে ২ রানে হারিয়ে এবারের হংকং সিক্সেসে শুরুটা দারুণ করেছিল ভারত। কিন্তু চিরপ্রতিদ্বন্দ্বীদের বিপক্ষে জয়ের পর টুর্নামেন্টে জিততেই পারছে না। কুয়েতের কাছে হেরে বিদায়ঘণ্টা বেজে গেল দিনেশ কার্তিকের নেতৃত্বাধীন ভারতের।
মংকং মিশন রোড স্টেডিয়ামে আজ সকালে ভারত-কুয়েত ম্যাচটি ছিল কোয়ার্টার ফাইনালে ওঠার লড়াই। সেই লড়াইয়ে ভারত ২৭ রানে হেরে শেষ আটের আগেই বিদায় নিয়েছে। তাতে কোয়ার্টার ফাইনালের টিকিট কাটল কুয়েত। আর পরাজিত ভারত নেমে গেছে বোল পর্বে। সেখানেও হেরেছে কার্তিকের দল। এবার ভারতকে হারিয়েছে সংযুক্ত আরব আমিরাত।
র্যাঙ্কিংয়ের মাধ্যমে সাধারণত দলগুলোর পারফরম্যান্স বিচার করা হলেও ম্যাচের দৈর্ঘ্য কমে গেলে সেটা আর বোঝার উপায় নেই। টস হেরে আগে ব্যাটিং পাওয়া কুয়েত নির্ধারিত ৬ ওভারে ৫ উইকেট হারিয়ে করেছে ১০৬ রান। ইনিংস সর্বোচ্চ ৫৮ রান করে অপরাজিত থাকেন অধিনায়ক ইয়াসিন প্যাটেল। জয়ের লক্ষ্যে নেমে ৫.৪ ওভারে ৭৯ রানে গুটিয়ে যায় ভারত। ৯ বলে ১ চার ও ৩ ছক্কায় ভারতের ইনিংস সর্বোচ্চ ২৬ রান করেন অভিমন্যু মিথুন। আউট হওয়ার আগে ষষ্ঠ ওভারের প্রথম তিন বলে তিন ছক্কা মেরেছিলেন মিথুন।
২৭ রানের জয়ে ম্যাচসেরা হয়েছেন কুয়েত অধিনায়ক ইয়াসিন। ১৪ বলে ২ চার ও ৮ ছক্কায় করেছেন ৫৮ রান। বোলিংয়ে ২ ওভারে ২৩ রানে নিয়েছেন ৩ উইকেট। বাংলাদেশ সময় আজ বেলা ২টা ৩০ মিনিটে শুরু হবে আফগানিস্তান-কুয়েত কোয়ার্টার ফাইনাল। আর বোল পর্বে নেমে যাওয়া ভারতকে ৪ উইকেটে হারিয়েছে সংযুক্ত আরব আমিরাত। টস হেরে আগে ব্যাটিং পাওয়া ভারত ৬ ওভারে ৩ উইকেটে ১০৭ রান করেছে। ইনিংস সর্বোচ্চ ৫০ রান করেন অভিমন্যু মিথুন। সেই রান তাড়া করতে নেমে ৫.৫ ওভারে ২ উইকেটে ১১১ রান তুলে ফেলে আরব আমিরাত।
পাকিস্তানকে ডাকওয়ার্থ লুইস ও স্টার্ন (ডিএলএস) মেথডে ২ রানে হারিয়ে এবারের হংকং সিক্সেসে শুরুটা দারুণ করেছিল ভারত। কিন্তু চিরপ্রতিদ্বন্দ্বীদের বিপক্ষে জয়ের পর টুর্নামেন্টে জিততেই পারছে না। কুয়েতের কাছে হেরে বিদায়ঘণ্টা বেজে গেল দিনেশ কার্তিকের নেতৃত্বাধীন ভারতের।
মংকং মিশন রোড স্টেডিয়ামে আজ সকালে ভারত-কুয়েত ম্যাচটি ছিল কোয়ার্টার ফাইনালে ওঠার লড়াই। সেই লড়াইয়ে ভারত ২৭ রানে হেরে শেষ আটের আগেই বিদায় নিয়েছে। তাতে কোয়ার্টার ফাইনালের টিকিট কাটল কুয়েত। আর পরাজিত ভারত নেমে গেছে বোল পর্বে। সেখানেও হেরেছে কার্তিকের দল। এবার ভারতকে হারিয়েছে সংযুক্ত আরব আমিরাত।
র্যাঙ্কিংয়ের মাধ্যমে সাধারণত দলগুলোর পারফরম্যান্স বিচার করা হলেও ম্যাচের দৈর্ঘ্য কমে গেলে সেটা আর বোঝার উপায় নেই। টস হেরে আগে ব্যাটিং পাওয়া কুয়েত নির্ধারিত ৬ ওভারে ৫ উইকেট হারিয়ে করেছে ১০৬ রান। ইনিংস সর্বোচ্চ ৫৮ রান করে অপরাজিত থাকেন অধিনায়ক ইয়াসিন প্যাটেল। জয়ের লক্ষ্যে নেমে ৫.৪ ওভারে ৭৯ রানে গুটিয়ে যায় ভারত। ৯ বলে ১ চার ও ৩ ছক্কায় ভারতের ইনিংস সর্বোচ্চ ২৬ রান করেন অভিমন্যু মিথুন। আউট হওয়ার আগে ষষ্ঠ ওভারের প্রথম তিন বলে তিন ছক্কা মেরেছিলেন মিথুন।
২৭ রানের জয়ে ম্যাচসেরা হয়েছেন কুয়েত অধিনায়ক ইয়াসিন। ১৪ বলে ২ চার ও ৮ ছক্কায় করেছেন ৫৮ রান। বোলিংয়ে ২ ওভারে ২৩ রানে নিয়েছেন ৩ উইকেট। বাংলাদেশ সময় আজ বেলা ২টা ৩০ মিনিটে শুরু হবে আফগানিস্তান-কুয়েত কোয়ার্টার ফাইনাল। আর বোল পর্বে নেমে যাওয়া ভারতকে ৪ উইকেটে হারিয়েছে সংযুক্ত আরব আমিরাত। টস হেরে আগে ব্যাটিং পাওয়া ভারত ৬ ওভারে ৩ উইকেটে ১০৭ রান করেছে। ইনিংস সর্বোচ্চ ৫০ রান করেন অভিমন্যু মিথুন। সেই রান তাড়া করতে নেমে ৫.৫ ওভারে ২ উইকেটে ১১১ রান তুলে ফেলে আরব আমিরাত।
নারী ওয়ানডে বিশ্বকাপ শেষ হওয়ার ছয় দিন পেরোনোর পরও রেশটা রয়ে গেছে। মুম্বাইয়ের ডিওয়াই পাতিল স্টেডিয়ামে ২ নভেম্বর নতুন চ্যাম্পিয়ন দেখেছে ক্রিকেট বিশ্ব। রেকর্ডময় এই বিশ্বকাপে দর্শকসংখ্যায়ও গড়েছে রেকর্ড। তাতেই বিশ্বকাপে দল বাড়ানোর সিদ্ধান্ত নিয়েছে আন্তর্জাতিক ক্রিকেট সংস্থা (আইসিসি)।১ ঘণ্টা আগে
বাংলাদেশ নারী ক্রিকেট দলের সাবেক নির্বাচক মঞ্জুরুল ইসলাম মঞ্জু ও নারী বিভাগের সাবেক ইনচার্জ তৌহিদ রহমানের বিরুদ্ধে যৌন হয়রানির অভিযোগ তুলেছেন পেসার জাহানারা। এক ইউটিউব চ্যানেলে দেওয়া তাঁর সাক্ষাৎকার আলোচনার ঝড় তুলেছে দেশের ক্রীড়াঙ্গনে।১১ ঘণ্টা আগে
পল্টনের আউটার স্টেডিয়ামে প্রবেশ করতেই চোখে পড়ল কোরিয়ানদের ছড়াছড়ি। দেখে খানিকটা স্বস্তিও লাগল। তাদের উদ্দেশেই যে সেখানে ছুটে যাওয়া! আরও নির্দিষ্ট করে বললে অলিম্পিকে সোনাজয়ী দুই আর্চার—জাং হি মিন ও নাম সু হিয়নের খোঁজে। অনুশীলনে ব্যস্ত থাকায় কথা বলে বিরক্ত করার আর ইচ্ছে জাগেনি।১২ ঘণ্টা আগে
চলতি মাসে পাকিস্তান সফরে ৩ ম্যাচের ওয়ানডে সিরিজ খেলবে শ্রীলঙ্কা। এরপর স্বাগতিক দল ও জিম্বাবুয়েক নিয়ে ত্রিদেশীয় টি–টোয়েন্টি সিরিজে অংশ নেবে লঙ্কানরা। এজন্য আজ ওয়ানডে ও টি–টোয়েন্টি দল দিয়েছে শ্রীলঙ্কা ক্রিকেট বোর্ড (এসএলসি)।১২ ঘণ্টা আগে
ক্রীড়া ডেস্ক
নারী ওয়ানডে বিশ্বকাপ শেষ হওয়ার ছয় দিন পেরোনোর পরও রেশটা রয়ে গেছে। মুম্বাইয়ের ডিওয়াই পাতিল স্টেডিয়ামে ২ নভেম্বর নতুন চ্যাম্পিয়ন দেখেছে ক্রিকেট বিশ্ব। রেকর্ডময় এই বিশ্বকাপে দর্শকসংখ্যায়ও গড়েছে রেকর্ড। তাতেই বিশ্বকাপে দল বাড়ানোর সিদ্ধান্ত নিয়েছে আন্তর্জাতিক ক্রিকেট সংস্থা (আইসিসি)।
দুবাইয়ে আইসিসির সদর দপ্তরে অনুষ্ঠিত বৈঠকের শেষ দিনে বিশ্ব ক্রিকেটের কর্মকর্তা ও সংগঠকেরা উপস্থিত ছিলেন। আগামী বিশ্বকাপগুলোতে দল সংখ্যা বাড়ানোর ঘোষণা দিয়েছে আইসিসি। ২০২৫ নারী ওয়ানডে বিশ্বকাপে অংশ নিয়েছিল ৮ দল। ২০২৯ ওয়ানডে বিশ্বকাপে খেলবে ১০ দল। ম্যাচ সংখ্যা ৩১ থেকে বেড়ে হবে ৪৮। দল সংখ্যা বাড়ানোর প্রসঙ্গে আইসিসি এক বিবৃতিতে লিখেছে, ‘মেয়েদের ওয়ানডে বিশ্বকাপে অসাধারণ সাফল্যের পর আগামী টুর্নামেন্টগুলোকে আরও বড় পরিসরে আয়োজনের সিদ্ধান্ত নিয়েছে বোর্ড। ২০২৯ সালে ৮ দলের বদলে খেলবে ১০ দল।’
ভারত-শ্রীলঙ্কায় হাইব্রিড মডেলে অনুষ্ঠিত নারী ওয়ানডে বিশ্বকাপে গত ২ নভেম্বর ফাইনালে মুখোমুখি হয়েছিল ভারত-দক্ষিণ আফ্রিকা। যে দলই জিতত, তারাই প্রথমবারের মতো চ্যাম্পিয়ন হতো মেয়েদের ওয়ানডে বিশ্বকাপে। শেষ পর্যন্ত ৫২ রানের জয়ে হারমানপ্রীত কৌরের নেতৃত্বাধীন ভারত জিতেছে শিরোপা। ডিওয়াই পাতিল স্টেডিয়াম ছাড়িয়ে পুরো ভারতে ছড়িয়ে পড়েছে এর রেশ। উৎসবমুখর এই বিশ্বকাপ ভারতে ডিজিটাল প্ল্যাটফর্মে ৪৪ কোটি ৬০ লাখ মানুষ দেখেছেন। গ্যালারিগুলোতে ছিল উপচে পড়া দর্শক। ২ কোটি ১০ লাখ দর্শক সরাসরি দেখেছেন ফাইনাল।
কানেক্টেড টিভিতে (সিটিভি) প্ল্যাটফর্মে ৯ কোটি ২০ লাখ দর্শক খেলা দেখেছেন। যা ২০২৪ সালে ছেলেদের ভারত-দক্ষিণ আফ্রিকা টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপের ফাইনালের রেকর্ড দর্শককে ছুঁয়েছে। ২০২৩ ছেলেদের ওয়ানডে বিশ্বকাপের ভারত-অস্ট্রেলিয়া ফাইনালও দেখেছেন এই সমপরিমাণ দর্শক। ভারতে নারী বিশ্বকাপ আয়োজন নিয়ে আইসিসি এক বিবৃতিতে লিখেছে, ‘প্রায় তিন লাখ দর্শক মাঠে উপস্থিত থেকে খেলা দেখেছেন। নারীদের ক্রিকেটে যেকোনো ধরনের ইভেন্টে এখন পর্যন্ত সর্বাধিক। টেলিভিশনে ও ডিজিটাল প্ল্যাটফর্মে দর্শকসংখ্যা নতুন মাত্রায় পৌঁছেছে। ভারতেই শুধু খেলা দেখেছেন প্রায় ৫০ কোটি দর্শক।’
মেয়েদের টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপেও দল বাড়ছে। আগামী বছর ইংল্যান্ডে হতে যাওয়া নারী টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপে অংশ নেবে ১২ দল। সবশেষ ২০২৪ নারী টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপে অংশ নিয়েছিল ১০ দল। সংযুক্ত আরব আমিরাতে নারী টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপে দক্ষিণ আফ্রিকাকে হারিয়ে চ্যাম্পিয়ন হয়েছিল নিউজিল্যান্ড।
আর মেয়েদের ওয়ানডে বিশ্বকাপে এখন পর্যন্ত সর্বোচ্চ ১১ দলের টুর্নামেন্ট হয়েছে ১৯৯৭ সালে। সেই বিশ্বকাপের আয়োজকও ছিল ভারত। নিউজিল্যান্ডকে হারিয়ে চ্যাম্পিয়ন হয়েছিল অস্ট্রেলিয়া। পরবর্তীতে ২০০০ সাল থেকে ২০২৫ পর্যন্ত সাত নারী ওয়ানডে বিশ্বকাপের প্রত্যেকটিই হয়েছে ৮ দল নিয়ে। আগামী বিশ্বকাপে দল বাড়ানোর ঘোষণা তো দিলই আইসিসি।
নারী ওয়ানডে বিশ্বকাপ শেষ হওয়ার ছয় দিন পেরোনোর পরও রেশটা রয়ে গেছে। মুম্বাইয়ের ডিওয়াই পাতিল স্টেডিয়ামে ২ নভেম্বর নতুন চ্যাম্পিয়ন দেখেছে ক্রিকেট বিশ্ব। রেকর্ডময় এই বিশ্বকাপে দর্শকসংখ্যায়ও গড়েছে রেকর্ড। তাতেই বিশ্বকাপে দল বাড়ানোর সিদ্ধান্ত নিয়েছে আন্তর্জাতিক ক্রিকেট সংস্থা (আইসিসি)।
দুবাইয়ে আইসিসির সদর দপ্তরে অনুষ্ঠিত বৈঠকের শেষ দিনে বিশ্ব ক্রিকেটের কর্মকর্তা ও সংগঠকেরা উপস্থিত ছিলেন। আগামী বিশ্বকাপগুলোতে দল সংখ্যা বাড়ানোর ঘোষণা দিয়েছে আইসিসি। ২০২৫ নারী ওয়ানডে বিশ্বকাপে অংশ নিয়েছিল ৮ দল। ২০২৯ ওয়ানডে বিশ্বকাপে খেলবে ১০ দল। ম্যাচ সংখ্যা ৩১ থেকে বেড়ে হবে ৪৮। দল সংখ্যা বাড়ানোর প্রসঙ্গে আইসিসি এক বিবৃতিতে লিখেছে, ‘মেয়েদের ওয়ানডে বিশ্বকাপে অসাধারণ সাফল্যের পর আগামী টুর্নামেন্টগুলোকে আরও বড় পরিসরে আয়োজনের সিদ্ধান্ত নিয়েছে বোর্ড। ২০২৯ সালে ৮ দলের বদলে খেলবে ১০ দল।’
ভারত-শ্রীলঙ্কায় হাইব্রিড মডেলে অনুষ্ঠিত নারী ওয়ানডে বিশ্বকাপে গত ২ নভেম্বর ফাইনালে মুখোমুখি হয়েছিল ভারত-দক্ষিণ আফ্রিকা। যে দলই জিতত, তারাই প্রথমবারের মতো চ্যাম্পিয়ন হতো মেয়েদের ওয়ানডে বিশ্বকাপে। শেষ পর্যন্ত ৫২ রানের জয়ে হারমানপ্রীত কৌরের নেতৃত্বাধীন ভারত জিতেছে শিরোপা। ডিওয়াই পাতিল স্টেডিয়াম ছাড়িয়ে পুরো ভারতে ছড়িয়ে পড়েছে এর রেশ। উৎসবমুখর এই বিশ্বকাপ ভারতে ডিজিটাল প্ল্যাটফর্মে ৪৪ কোটি ৬০ লাখ মানুষ দেখেছেন। গ্যালারিগুলোতে ছিল উপচে পড়া দর্শক। ২ কোটি ১০ লাখ দর্শক সরাসরি দেখেছেন ফাইনাল।
কানেক্টেড টিভিতে (সিটিভি) প্ল্যাটফর্মে ৯ কোটি ২০ লাখ দর্শক খেলা দেখেছেন। যা ২০২৪ সালে ছেলেদের ভারত-দক্ষিণ আফ্রিকা টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপের ফাইনালের রেকর্ড দর্শককে ছুঁয়েছে। ২০২৩ ছেলেদের ওয়ানডে বিশ্বকাপের ভারত-অস্ট্রেলিয়া ফাইনালও দেখেছেন এই সমপরিমাণ দর্শক। ভারতে নারী বিশ্বকাপ আয়োজন নিয়ে আইসিসি এক বিবৃতিতে লিখেছে, ‘প্রায় তিন লাখ দর্শক মাঠে উপস্থিত থেকে খেলা দেখেছেন। নারীদের ক্রিকেটে যেকোনো ধরনের ইভেন্টে এখন পর্যন্ত সর্বাধিক। টেলিভিশনে ও ডিজিটাল প্ল্যাটফর্মে দর্শকসংখ্যা নতুন মাত্রায় পৌঁছেছে। ভারতেই শুধু খেলা দেখেছেন প্রায় ৫০ কোটি দর্শক।’
মেয়েদের টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপেও দল বাড়ছে। আগামী বছর ইংল্যান্ডে হতে যাওয়া নারী টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপে অংশ নেবে ১২ দল। সবশেষ ২০২৪ নারী টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপে অংশ নিয়েছিল ১০ দল। সংযুক্ত আরব আমিরাতে নারী টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপে দক্ষিণ আফ্রিকাকে হারিয়ে চ্যাম্পিয়ন হয়েছিল নিউজিল্যান্ড।
আর মেয়েদের ওয়ানডে বিশ্বকাপে এখন পর্যন্ত সর্বোচ্চ ১১ দলের টুর্নামেন্ট হয়েছে ১৯৯৭ সালে। সেই বিশ্বকাপের আয়োজকও ছিল ভারত। নিউজিল্যান্ডকে হারিয়ে চ্যাম্পিয়ন হয়েছিল অস্ট্রেলিয়া। পরবর্তীতে ২০০০ সাল থেকে ২০২৫ পর্যন্ত সাত নারী ওয়ানডে বিশ্বকাপের প্রত্যেকটিই হয়েছে ৮ দল নিয়ে। আগামী বিশ্বকাপে দল বাড়ানোর ঘোষণা তো দিলই আইসিসি।
পাকিস্তানকে ডাকওয়ার্থ লুইস ও স্টার্ন (ডিএলএস) মেথডে ২ রানে হারিয়ে এবারের হংকং সিক্সেসে শুরুটা দারুণ করেছিল ভারত। কিন্তু চিরপ্রতিদ্বন্দ্বীদের বিপক্ষে জয়ের পর টুর্নামেন্টে জিততেই পারছে না। কুয়েতের কাছে হেরে বিদায়ঘণ্টা বেজে গেল দিনেশ কার্তিকের নেতৃত্বাধীন ভারতের।২৫ মিনিট আগে
বাংলাদেশ নারী ক্রিকেট দলের সাবেক নির্বাচক মঞ্জুরুল ইসলাম মঞ্জু ও নারী বিভাগের সাবেক ইনচার্জ তৌহিদ রহমানের বিরুদ্ধে যৌন হয়রানির অভিযোগ তুলেছেন পেসার জাহানারা। এক ইউটিউব চ্যানেলে দেওয়া তাঁর সাক্ষাৎকার আলোচনার ঝড় তুলেছে দেশের ক্রীড়াঙ্গনে।১১ ঘণ্টা আগে
পল্টনের আউটার স্টেডিয়ামে প্রবেশ করতেই চোখে পড়ল কোরিয়ানদের ছড়াছড়ি। দেখে খানিকটা স্বস্তিও লাগল। তাদের উদ্দেশেই যে সেখানে ছুটে যাওয়া! আরও নির্দিষ্ট করে বললে অলিম্পিকে সোনাজয়ী দুই আর্চার—জাং হি মিন ও নাম সু হিয়নের খোঁজে। অনুশীলনে ব্যস্ত থাকায় কথা বলে বিরক্ত করার আর ইচ্ছে জাগেনি।১২ ঘণ্টা আগে
চলতি মাসে পাকিস্তান সফরে ৩ ম্যাচের ওয়ানডে সিরিজ খেলবে শ্রীলঙ্কা। এরপর স্বাগতিক দল ও জিম্বাবুয়েক নিয়ে ত্রিদেশীয় টি–টোয়েন্টি সিরিজে অংশ নেবে লঙ্কানরা। এজন্য আজ ওয়ানডে ও টি–টোয়েন্টি দল দিয়েছে শ্রীলঙ্কা ক্রিকেট বোর্ড (এসএলসি)।১২ ঘণ্টা আগে
ক্রীড়া ডেস্ক
বাংলাদেশ নারী ক্রিকেট দলের সাবেক নির্বাচক মঞ্জুরুল ইসলাম মঞ্জু ও নারী বিভাগের সাবেক ইনচার্জ তৌহিদ রহমানের বিরুদ্ধে যৌন হয়রানির অভিযোগ তুলেছেন পেসার জাহানারা। এক ইউটিউব চ্যানেলে দেওয়া তাঁর সাক্ষাৎকার আলোচনার ঝড় তুলেছে দেশের ক্রীড়াঙ্গনে। অভিযোগ প্রমাণিত হলে দোষীদের যথাযথ শাস্তি চান মুশফিকুর রহিম।
সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যম ফেসবুকে আজ মুশফিক লেখেন, ‘সম্প্রতি আমাদের ক্রিকেট সম্প্রদায়ে ছড়িয়ে পড়া কিছু ভয়াবহ খবরের কথা জানতে পেরেছি। আমি যদিও ঘটনার দুই দিক বা পুরো সত্যটা জানি না, তবুও আমি দৃঢ়ভাবে বিশ্বাস করি যে এই পৃথিবীতে কোনো ধরনের হয়রানির স্থান নেই। আপনি যেই হোন না কেন, আপনার লিঙ্গ বা অবস্থান যাই হোক না কেন।’
মুশফিক আরও লেখেন, ‘যদি অভিযোগগুলো প্রমাণিত হয়, তাহলে দোষীদের অবশ্যই যথাযথ শাস্তি ও জবাবদিহিতার মুখোমুখি হতে হবে। যারা এই কঠিন অভিজ্ঞতার মধ্য দিয়ে গেছেন, তাদের প্রতি আমার পূর্ণ সমর্থন ও সংহতি রইল। আল্লাহ আমাদের সবাইকে সঠিক পথ দেখান এবং ক্ষতিগ্রস্তদের শক্তি ও ধৈর্য দান করুন।’
লেখার পাশাপাশি ছবির মাধ্যমে ‘যৌন হয়রানির প্রতি জিরো টলারেন্স’ নীতির বার্তা দেন মুশফিক।
জাহানারার অভিযোগের প্রেক্ষিতে তদন্ত কমিটি গঠন করেছে বিসিবি। সেই কমিটি বিষয়টি গুরুত্ব দিয়ে দেখবে বলে আশা করছেন জাতীয় দলের সাবেক অধিনায়ক মাশরাফি বিন মুর্তজা। ফেসবুকে তিনি লেখেন, ‘বাংলাদেশের ক্রিকেট ও গোটা ক্রীড়াঙ্গনের স্বার্থে জাহানারা আলমের প্রতিটি অভিযোগ বিসিবি গুরুত্ব দিয়ে দেখবে আশা করি। আশা করি, বিসিবির তদন্ত কমিটি পুরোপুরি প্রভাবমুক্ত থেকে কাজ করবে এবং অভিযোগের সত্যতা পেলে দায়ীদের বিরুদ্ধে উপযুক্ত ব্যবস্থা নিশ্চিত করবে, যেন এসবের পুনরাবৃত্তি আর কখনো না হয়। বাংলাদেশের ক্রীড়াঙ্গন নিরাপদ হোক সবার জন্য।’
জাতীয় দলের আরেক সাবেক অধিনায়ক তামিম ইকবাল বিসিবির বাইরেও সরকারি পর্যায়ে আলাদা তদন্ত কমিটি গঠনের আহ্বান জানিয়েছেন।
বাংলাদেশ নারী ক্রিকেট দলের সাবেক নির্বাচক মঞ্জুরুল ইসলাম মঞ্জু ও নারী বিভাগের সাবেক ইনচার্জ তৌহিদ রহমানের বিরুদ্ধে যৌন হয়রানির অভিযোগ তুলেছেন পেসার জাহানারা। এক ইউটিউব চ্যানেলে দেওয়া তাঁর সাক্ষাৎকার আলোচনার ঝড় তুলেছে দেশের ক্রীড়াঙ্গনে। অভিযোগ প্রমাণিত হলে দোষীদের যথাযথ শাস্তি চান মুশফিকুর রহিম।
সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যম ফেসবুকে আজ মুশফিক লেখেন, ‘সম্প্রতি আমাদের ক্রিকেট সম্প্রদায়ে ছড়িয়ে পড়া কিছু ভয়াবহ খবরের কথা জানতে পেরেছি। আমি যদিও ঘটনার দুই দিক বা পুরো সত্যটা জানি না, তবুও আমি দৃঢ়ভাবে বিশ্বাস করি যে এই পৃথিবীতে কোনো ধরনের হয়রানির স্থান নেই। আপনি যেই হোন না কেন, আপনার লিঙ্গ বা অবস্থান যাই হোক না কেন।’
মুশফিক আরও লেখেন, ‘যদি অভিযোগগুলো প্রমাণিত হয়, তাহলে দোষীদের অবশ্যই যথাযথ শাস্তি ও জবাবদিহিতার মুখোমুখি হতে হবে। যারা এই কঠিন অভিজ্ঞতার মধ্য দিয়ে গেছেন, তাদের প্রতি আমার পূর্ণ সমর্থন ও সংহতি রইল। আল্লাহ আমাদের সবাইকে সঠিক পথ দেখান এবং ক্ষতিগ্রস্তদের শক্তি ও ধৈর্য দান করুন।’
লেখার পাশাপাশি ছবির মাধ্যমে ‘যৌন হয়রানির প্রতি জিরো টলারেন্স’ নীতির বার্তা দেন মুশফিক।
জাহানারার অভিযোগের প্রেক্ষিতে তদন্ত কমিটি গঠন করেছে বিসিবি। সেই কমিটি বিষয়টি গুরুত্ব দিয়ে দেখবে বলে আশা করছেন জাতীয় দলের সাবেক অধিনায়ক মাশরাফি বিন মুর্তজা। ফেসবুকে তিনি লেখেন, ‘বাংলাদেশের ক্রিকেট ও গোটা ক্রীড়াঙ্গনের স্বার্থে জাহানারা আলমের প্রতিটি অভিযোগ বিসিবি গুরুত্ব দিয়ে দেখবে আশা করি। আশা করি, বিসিবির তদন্ত কমিটি পুরোপুরি প্রভাবমুক্ত থেকে কাজ করবে এবং অভিযোগের সত্যতা পেলে দায়ীদের বিরুদ্ধে উপযুক্ত ব্যবস্থা নিশ্চিত করবে, যেন এসবের পুনরাবৃত্তি আর কখনো না হয়। বাংলাদেশের ক্রীড়াঙ্গন নিরাপদ হোক সবার জন্য।’
জাতীয় দলের আরেক সাবেক অধিনায়ক তামিম ইকবাল বিসিবির বাইরেও সরকারি পর্যায়ে আলাদা তদন্ত কমিটি গঠনের আহ্বান জানিয়েছেন।
পাকিস্তানকে ডাকওয়ার্থ লুইস ও স্টার্ন (ডিএলএস) মেথডে ২ রানে হারিয়ে এবারের হংকং সিক্সেসে শুরুটা দারুণ করেছিল ভারত। কিন্তু চিরপ্রতিদ্বন্দ্বীদের বিপক্ষে জয়ের পর টুর্নামেন্টে জিততেই পারছে না। কুয়েতের কাছে হেরে বিদায়ঘণ্টা বেজে গেল দিনেশ কার্তিকের নেতৃত্বাধীন ভারতের।২৫ মিনিট আগে
নারী ওয়ানডে বিশ্বকাপ শেষ হওয়ার ছয় দিন পেরোনোর পরও রেশটা রয়ে গেছে। মুম্বাইয়ের ডিওয়াই পাতিল স্টেডিয়ামে ২ নভেম্বর নতুন চ্যাম্পিয়ন দেখেছে ক্রিকেট বিশ্ব। রেকর্ডময় এই বিশ্বকাপে দর্শকসংখ্যায়ও গড়েছে রেকর্ড। তাতেই বিশ্বকাপে দল বাড়ানোর সিদ্ধান্ত নিয়েছে আন্তর্জাতিক ক্রিকেট সংস্থা (আইসিসি)।১ ঘণ্টা আগে
পল্টনের আউটার স্টেডিয়ামে প্রবেশ করতেই চোখে পড়ল কোরিয়ানদের ছড়াছড়ি। দেখে খানিকটা স্বস্তিও লাগল। তাদের উদ্দেশেই যে সেখানে ছুটে যাওয়া! আরও নির্দিষ্ট করে বললে অলিম্পিকে সোনাজয়ী দুই আর্চার—জাং হি মিন ও নাম সু হিয়নের খোঁজে। অনুশীলনে ব্যস্ত থাকায় কথা বলে বিরক্ত করার আর ইচ্ছে জাগেনি।১২ ঘণ্টা আগে
চলতি মাসে পাকিস্তান সফরে ৩ ম্যাচের ওয়ানডে সিরিজ খেলবে শ্রীলঙ্কা। এরপর স্বাগতিক দল ও জিম্বাবুয়েক নিয়ে ত্রিদেশীয় টি–টোয়েন্টি সিরিজে অংশ নেবে লঙ্কানরা। এজন্য আজ ওয়ানডে ও টি–টোয়েন্টি দল দিয়েছে শ্রীলঙ্কা ক্রিকেট বোর্ড (এসএলসি)।১২ ঘণ্টা আগে
আনোয়ার সোহাগ, ঢাকা
পল্টনের আউটার স্টেডিয়ামে প্রবেশ করতেই চোখে পড়ল কোরিয়ানদের ছড়াছড়ি। দেখে খানিকটা স্বস্তিও লাগল। তাদের উদ্দেশেই যে সেখানে ছুটে যাওয়া! আরও নির্দিষ্ট করে বললে অলিম্পিকে সোনাজয়ী দুই আর্চার—জাং হি মিন ও নাম সু হিয়নের খোঁজে। অনুশীলনে ব্যস্ত থাকায় কথা বলে বিরক্ত করার আর ইচ্ছে জাগেনি। টিম ম্যানেজারের মাধ্যমে অনুরোধ করা হলে রাজি হয়ে যান সঙ্গে সঙ্গে।
ঢাকায় আগামীকাল পর্দা উঠছে এশিয়ান আর্চারি চ্যাম্পিয়নশিপের। ৮-১২ নভেম্বর জাতীয় স্টেডিয়ামে হবে প্রথম পর্ব। পরের দুই দিন চূড়ান্ত পর্বের ভেন্যু আর্মি স্টেডিয়াম। টুর্নামেন্ট সামনে রেখে জাতীয় স্টেডিয়ামে তাঁবু বসানোয় শোভা পাচ্ছে সাজসাজ রব। এই সাজসজ্জার ছোট ভার্সন দেখা গেল আউটার স্টেডিয়ামে। এখানেই প্রস্তুতি নিচ্ছেন বিভিন্ন দেশের আর্চাররা।
দক্ষিণ কোরিয়ার আর্চাররা দল বেঁধে ঢাকায় এসেছেন গত পরশু। এশিয়ান আর্চারি তো বটেই, বিশ্ব আর্চারিতেও সুনাম রয়েছে কোরিয়ার। অলিম্পিকে তারা নিয়মিত পাচ্ছে পদকের দেখা। রিকার্ভ নারী এককে হি মিন ও সু হিয়নের আগমনই বলে দেয় এশিয়ান আর্চারি চ্যাম্পিয়নশিপকে হালকাভাবে নিচ্ছেন না তাঁরা। দুজনের লক্ষ্য একটাই, ঢাকার আকাশে নিজ দেশের পতাকা ওড়ানো।
২০২০ টোকিও অলিম্পিকে রিকার্ভ নারী দলীয় ইভেন্টে সোনা জেতেন হি মিন। বিশ্ব চ্যাম্পিয়নশিপেও দলগত ও ব্যক্তিগত ইভেন্টে সোনা আছে তাঁর। ‘ঢাকায় কেমন লাগছে?’ গতকাল জানতে চাইলে লাজুক কণ্ঠে হি মিন বলেন, ‘প্রথমবার এখানে এসেছি। কিছুটা অবাক হয়েছি। বেশ ভালো লাগছে। বাংলাদেশের ব্যাপারে আগে তেমন কিছুই জানা ছিল না।’
১৯ বছর বয়সী সু হিয়নের কাছে একই প্রশ্ন করলে অকপটে বলেন, ‘এখানকার পরিবেশ একটু ভিন্ন রকম। বেশ আকর্ষণীয় লাগছে। খেলার সময় এ দেশের নামটা বেশ কয়েকবার শুনেছি। বাংলাদেশি খেলোয়াড়দের সঙ্গে আগে কয়েকটি টুর্নামেন্টে সাক্ষাৎ হয়েছে। কিন্তু কখনো ওয়ান ভার্সেস ওয়ান খেলিনি।’
বাবা-মায়ের তিন সন্তানের মধ্যে দ্বিতীয় সু হিয়ন। ২০২৪ প্যারিস অলিম্পিকে তিনিও সোনা জেতেন কোরিয়ার হয়ে। ব্যক্তিগত ইভেন্টে সোনার লড়াইয়ে হেরে যান লিম সি হিয়নের কাছে, ‘অলিম্পিকে জায়গা করে নেওয়ার জন্য অনেক পরিশ্রম করতে হয়েছে আমাকে। যখন সোনা জিতলাম, বিশ্বাসই হচ্ছিল না। অবাস্তব লাগছিল।’
হি মিনের পদক পুরোনো হলেও অনুভূতি এখনো তাজা, ‘চার বছর হয়েছে সোনা জিতেছি, কিন্তু এখনো ভাবলে বেশ দারুণ লাগে। ছোট থাকতে স্কুলের শারীরিক শিক্ষক আমাকে বলেছিলেন, একবার আর্চারি চেষ্টা করে দেখো। কারণ, আমার শারীরিক গঠন বেশ ভালো। সেই থেকে শুরু। সেই পরিশ্রম পরিণতি পায় অলিম্পিকে সোনা জেতার মাধ্যমে।’
সু হিয়নের আর্চার হয়ে ওঠার গল্পটা ভিন্ন, ‘খেলাটা খুব শান্ত ও স্থির হলেও এর মধ্যে রোমাঞ্চ আছে। এটাই এর আলাদা আকর্ষণ। আমার সেটা ভালো লাগে। আমি বেশ মনোযোগী। শুট করার সময় কক্ষবিচ্যুত হয় না।’
আর্চারদের জন্য ঢাকার বাতাস সেভাবে প্রতিরোধক হওয়ার শঙ্কা নেই। তবে হলেও অসুবিধা নেই হি মিনের, ‘আমি বাতাসের সঙ্গে বেশ ভালোভাবে মানিয়ে নিতে পারি। কোনো শট বুলসআই হলে সে অনুভূতি ভাষায় প্রকাশ করা যায় না।’
রিকার্ভ নারী ইভেন্টে আগের চেয়ে অনেক দুর্বল দল বাংলাদেশ। তবু আশাহত হতে না করছেন অলিম্পিক মাতানো কোরিয়ার দুই আর্চার। তির-ধনুকের খেলায় নিজেদের ছাপ রাখার পাশাপাশি সম্প্রীতির বন্ধনও ছড়িয়ে দিতে চান তাঁরা, ‘বাংলাদেশকে তাদের সেরাটা দিতে হবে। আমরা তাদের উৎসাহ দেব।’
নাটক-সিনেমার মাধ্যমে কোরিয়ান সংস্কৃতি বাংলাদেশের কাছে অনেকটাই পরিচিত। যা অজানা বিশ্বজয়ী আর্চারদের। ঢাকার আবহাওয়া তাঁদের কাছে প্রত্যাশার চেয়ে বেশি গরম লাগলেও প্রতিকূলতা পেরিয়ে ভালো স্মৃতি নিয়ে ফিরতে চান তাঁরা।
পল্টনের আউটার স্টেডিয়ামে প্রবেশ করতেই চোখে পড়ল কোরিয়ানদের ছড়াছড়ি। দেখে খানিকটা স্বস্তিও লাগল। তাদের উদ্দেশেই যে সেখানে ছুটে যাওয়া! আরও নির্দিষ্ট করে বললে অলিম্পিকে সোনাজয়ী দুই আর্চার—জাং হি মিন ও নাম সু হিয়নের খোঁজে। অনুশীলনে ব্যস্ত থাকায় কথা বলে বিরক্ত করার আর ইচ্ছে জাগেনি। টিম ম্যানেজারের মাধ্যমে অনুরোধ করা হলে রাজি হয়ে যান সঙ্গে সঙ্গে।
ঢাকায় আগামীকাল পর্দা উঠছে এশিয়ান আর্চারি চ্যাম্পিয়নশিপের। ৮-১২ নভেম্বর জাতীয় স্টেডিয়ামে হবে প্রথম পর্ব। পরের দুই দিন চূড়ান্ত পর্বের ভেন্যু আর্মি স্টেডিয়াম। টুর্নামেন্ট সামনে রেখে জাতীয় স্টেডিয়ামে তাঁবু বসানোয় শোভা পাচ্ছে সাজসাজ রব। এই সাজসজ্জার ছোট ভার্সন দেখা গেল আউটার স্টেডিয়ামে। এখানেই প্রস্তুতি নিচ্ছেন বিভিন্ন দেশের আর্চাররা।
দক্ষিণ কোরিয়ার আর্চাররা দল বেঁধে ঢাকায় এসেছেন গত পরশু। এশিয়ান আর্চারি তো বটেই, বিশ্ব আর্চারিতেও সুনাম রয়েছে কোরিয়ার। অলিম্পিকে তারা নিয়মিত পাচ্ছে পদকের দেখা। রিকার্ভ নারী এককে হি মিন ও সু হিয়নের আগমনই বলে দেয় এশিয়ান আর্চারি চ্যাম্পিয়নশিপকে হালকাভাবে নিচ্ছেন না তাঁরা। দুজনের লক্ষ্য একটাই, ঢাকার আকাশে নিজ দেশের পতাকা ওড়ানো।
২০২০ টোকিও অলিম্পিকে রিকার্ভ নারী দলীয় ইভেন্টে সোনা জেতেন হি মিন। বিশ্ব চ্যাম্পিয়নশিপেও দলগত ও ব্যক্তিগত ইভেন্টে সোনা আছে তাঁর। ‘ঢাকায় কেমন লাগছে?’ গতকাল জানতে চাইলে লাজুক কণ্ঠে হি মিন বলেন, ‘প্রথমবার এখানে এসেছি। কিছুটা অবাক হয়েছি। বেশ ভালো লাগছে। বাংলাদেশের ব্যাপারে আগে তেমন কিছুই জানা ছিল না।’
১৯ বছর বয়সী সু হিয়নের কাছে একই প্রশ্ন করলে অকপটে বলেন, ‘এখানকার পরিবেশ একটু ভিন্ন রকম। বেশ আকর্ষণীয় লাগছে। খেলার সময় এ দেশের নামটা বেশ কয়েকবার শুনেছি। বাংলাদেশি খেলোয়াড়দের সঙ্গে আগে কয়েকটি টুর্নামেন্টে সাক্ষাৎ হয়েছে। কিন্তু কখনো ওয়ান ভার্সেস ওয়ান খেলিনি।’
বাবা-মায়ের তিন সন্তানের মধ্যে দ্বিতীয় সু হিয়ন। ২০২৪ প্যারিস অলিম্পিকে তিনিও সোনা জেতেন কোরিয়ার হয়ে। ব্যক্তিগত ইভেন্টে সোনার লড়াইয়ে হেরে যান লিম সি হিয়নের কাছে, ‘অলিম্পিকে জায়গা করে নেওয়ার জন্য অনেক পরিশ্রম করতে হয়েছে আমাকে। যখন সোনা জিতলাম, বিশ্বাসই হচ্ছিল না। অবাস্তব লাগছিল।’
হি মিনের পদক পুরোনো হলেও অনুভূতি এখনো তাজা, ‘চার বছর হয়েছে সোনা জিতেছি, কিন্তু এখনো ভাবলে বেশ দারুণ লাগে। ছোট থাকতে স্কুলের শারীরিক শিক্ষক আমাকে বলেছিলেন, একবার আর্চারি চেষ্টা করে দেখো। কারণ, আমার শারীরিক গঠন বেশ ভালো। সেই থেকে শুরু। সেই পরিশ্রম পরিণতি পায় অলিম্পিকে সোনা জেতার মাধ্যমে।’
সু হিয়নের আর্চার হয়ে ওঠার গল্পটা ভিন্ন, ‘খেলাটা খুব শান্ত ও স্থির হলেও এর মধ্যে রোমাঞ্চ আছে। এটাই এর আলাদা আকর্ষণ। আমার সেটা ভালো লাগে। আমি বেশ মনোযোগী। শুট করার সময় কক্ষবিচ্যুত হয় না।’
আর্চারদের জন্য ঢাকার বাতাস সেভাবে প্রতিরোধক হওয়ার শঙ্কা নেই। তবে হলেও অসুবিধা নেই হি মিনের, ‘আমি বাতাসের সঙ্গে বেশ ভালোভাবে মানিয়ে নিতে পারি। কোনো শট বুলসআই হলে সে অনুভূতি ভাষায় প্রকাশ করা যায় না।’
রিকার্ভ নারী ইভেন্টে আগের চেয়ে অনেক দুর্বল দল বাংলাদেশ। তবু আশাহত হতে না করছেন অলিম্পিক মাতানো কোরিয়ার দুই আর্চার। তির-ধনুকের খেলায় নিজেদের ছাপ রাখার পাশাপাশি সম্প্রীতির বন্ধনও ছড়িয়ে দিতে চান তাঁরা, ‘বাংলাদেশকে তাদের সেরাটা দিতে হবে। আমরা তাদের উৎসাহ দেব।’
নাটক-সিনেমার মাধ্যমে কোরিয়ান সংস্কৃতি বাংলাদেশের কাছে অনেকটাই পরিচিত। যা অজানা বিশ্বজয়ী আর্চারদের। ঢাকার আবহাওয়া তাঁদের কাছে প্রত্যাশার চেয়ে বেশি গরম লাগলেও প্রতিকূলতা পেরিয়ে ভালো স্মৃতি নিয়ে ফিরতে চান তাঁরা।
পাকিস্তানকে ডাকওয়ার্থ লুইস ও স্টার্ন (ডিএলএস) মেথডে ২ রানে হারিয়ে এবারের হংকং সিক্সেসে শুরুটা দারুণ করেছিল ভারত। কিন্তু চিরপ্রতিদ্বন্দ্বীদের বিপক্ষে জয়ের পর টুর্নামেন্টে জিততেই পারছে না। কুয়েতের কাছে হেরে বিদায়ঘণ্টা বেজে গেল দিনেশ কার্তিকের নেতৃত্বাধীন ভারতের।২৫ মিনিট আগে
নারী ওয়ানডে বিশ্বকাপ শেষ হওয়ার ছয় দিন পেরোনোর পরও রেশটা রয়ে গেছে। মুম্বাইয়ের ডিওয়াই পাতিল স্টেডিয়ামে ২ নভেম্বর নতুন চ্যাম্পিয়ন দেখেছে ক্রিকেট বিশ্ব। রেকর্ডময় এই বিশ্বকাপে দর্শকসংখ্যায়ও গড়েছে রেকর্ড। তাতেই বিশ্বকাপে দল বাড়ানোর সিদ্ধান্ত নিয়েছে আন্তর্জাতিক ক্রিকেট সংস্থা (আইসিসি)।১ ঘণ্টা আগে
বাংলাদেশ নারী ক্রিকেট দলের সাবেক নির্বাচক মঞ্জুরুল ইসলাম মঞ্জু ও নারী বিভাগের সাবেক ইনচার্জ তৌহিদ রহমানের বিরুদ্ধে যৌন হয়রানির অভিযোগ তুলেছেন পেসার জাহানারা। এক ইউটিউব চ্যানেলে দেওয়া তাঁর সাক্ষাৎকার আলোচনার ঝড় তুলেছে দেশের ক্রীড়াঙ্গনে।১১ ঘণ্টা আগে
চলতি মাসে পাকিস্তান সফরে ৩ ম্যাচের ওয়ানডে সিরিজ খেলবে শ্রীলঙ্কা। এরপর স্বাগতিক দল ও জিম্বাবুয়েক নিয়ে ত্রিদেশীয় টি–টোয়েন্টি সিরিজে অংশ নেবে লঙ্কানরা। এজন্য আজ ওয়ানডে ও টি–টোয়েন্টি দল দিয়েছে শ্রীলঙ্কা ক্রিকেট বোর্ড (এসএলসি)।১২ ঘণ্টা আগে
ক্রীড়া ডেস্ক
চলতি মাসে পাকিস্তান সফরে ৩ ম্যাচের ওয়ানডে সিরিজ খেলবে শ্রীলঙ্কা। এরপর স্বাগতিক দল ও জিম্বাবুয়েক নিয়ে ত্রিদেশীয় টি–টোয়েন্টি সিরিজে অংশ নেবে লঙ্কানরা। এজন্য আজ ওয়ানডে ও টি–টোয়েন্টি দল দিয়েছে শ্রীলঙ্কা ক্রিকেট বোর্ড (এসএলসি)।
সবশেষ এশিয়া কাপ ব্যর্থতার কারণে টি–টোয়েন্টি দলে চারটি পরিবর্তন এনেছে এসএলসি। জায়গা হারিয়েছেন বিনুরা ফার্নান্দো, নুয়ানিদু ফার্নান্দো, দুনিথ ওয়েলালাগে ও চামিকা করুণারত্নে। দলে ফেরানো হয়েছে জানিথ লিয়ানাগে, ভানুকা রাজাপাকসে, ইশান মালিঙ্গা ও দুশান হেমন্তকে। চোট থেকে সেরে না উঠায় পাকিস্তান সফরে যাওয়া হচ্ছে না মাথিশা পাথিরানার। তাঁর পরিবর্তে ডাক পেয়েছেন আসিথা ফার্নান্দো।
ওয়ানডে দলেও এসেছে পাঁচটি পরিবর্তন। বাদ পড়েছেন নিশান মাদুশকা, দুনিথ ভেল্লেলাগে, নুয়ানিদু ফার্নান্দো ও মিলান রতনায়েকে। তাঁদের পরিবর্তে সুযোগ পেয়েছেন ওয়ানিন্দু হাসারাঙ্গা, লহিরু উদারা, প্রমোদ মাদুশান ও কামিল মিশারা। চোটের কারণে দলে রাখা হয়নি দিলশান মাদুশঙ্কাকে। তাঁর বদলে নেওয়া হয়েছে ঈশান মালিঙ্গাকে।
শ্রীলঙ্কা ও পাকিস্তানের মধ্যকার তিন ম্যাচের ওয়ানডে সিরিজ হবে ১১,১৩ ও ১৫ নভেম্বর। ত্রিদেশীয় টি–টোয়েন্টি শুরু হবে ১৭ নভেম্বর।
ওয়ানডে দল: চারিথ আসালাঙ্কা (অধিনায়ক), পাথুম নিসাঙ্কা, লাহিরু উদারা, কামিল মিশারা, কুশল মেন্ডিস, সাদিরা সমারাবিক্রমা, কামিন্দু মেন্ডিস, জানিথ লিয়ানাগে, পবন রতনায়েকে, ওয়ানিন্দু হাসারাঙ্গা, মাহিশ থিকশানা, জেফরি ভ্যান্ডারসে, দুশমন্ত চামিরা, আসিথা ফার্নান্দো, প্রমোদ মাদুশান, ঈশান মালিঙ্গা।
টি-টোয়েন্টি দল: চারিথ আসালাঙ্কা (অধিনায়ক), পাথুম নিসাঙ্কা, কুশল মেন্ডিস, কুশল পেরেরা, কামিল মিশারা, দাসুন শানাকা, কামিন্দু মেন্ডিস, ভানুকা রাজাপাকসে, জানিথ লিয়ানাগে, ওয়ানিন্দু হাসারাঙ্গা, মাহিশ থিকশানা, দুশান হেমন্ত, দুশমন্ত চামিরা, নুয়ান থুসারা, আসিথা ফার্নান্দো, ঈশান মালিঙ্গা।
চলতি মাসে পাকিস্তান সফরে ৩ ম্যাচের ওয়ানডে সিরিজ খেলবে শ্রীলঙ্কা। এরপর স্বাগতিক দল ও জিম্বাবুয়েক নিয়ে ত্রিদেশীয় টি–টোয়েন্টি সিরিজে অংশ নেবে লঙ্কানরা। এজন্য আজ ওয়ানডে ও টি–টোয়েন্টি দল দিয়েছে শ্রীলঙ্কা ক্রিকেট বোর্ড (এসএলসি)।
সবশেষ এশিয়া কাপ ব্যর্থতার কারণে টি–টোয়েন্টি দলে চারটি পরিবর্তন এনেছে এসএলসি। জায়গা হারিয়েছেন বিনুরা ফার্নান্দো, নুয়ানিদু ফার্নান্দো, দুনিথ ওয়েলালাগে ও চামিকা করুণারত্নে। দলে ফেরানো হয়েছে জানিথ লিয়ানাগে, ভানুকা রাজাপাকসে, ইশান মালিঙ্গা ও দুশান হেমন্তকে। চোট থেকে সেরে না উঠায় পাকিস্তান সফরে যাওয়া হচ্ছে না মাথিশা পাথিরানার। তাঁর পরিবর্তে ডাক পেয়েছেন আসিথা ফার্নান্দো।
ওয়ানডে দলেও এসেছে পাঁচটি পরিবর্তন। বাদ পড়েছেন নিশান মাদুশকা, দুনিথ ভেল্লেলাগে, নুয়ানিদু ফার্নান্দো ও মিলান রতনায়েকে। তাঁদের পরিবর্তে সুযোগ পেয়েছেন ওয়ানিন্দু হাসারাঙ্গা, লহিরু উদারা, প্রমোদ মাদুশান ও কামিল মিশারা। চোটের কারণে দলে রাখা হয়নি দিলশান মাদুশঙ্কাকে। তাঁর বদলে নেওয়া হয়েছে ঈশান মালিঙ্গাকে।
শ্রীলঙ্কা ও পাকিস্তানের মধ্যকার তিন ম্যাচের ওয়ানডে সিরিজ হবে ১১,১৩ ও ১৫ নভেম্বর। ত্রিদেশীয় টি–টোয়েন্টি শুরু হবে ১৭ নভেম্বর।
ওয়ানডে দল: চারিথ আসালাঙ্কা (অধিনায়ক), পাথুম নিসাঙ্কা, লাহিরু উদারা, কামিল মিশারা, কুশল মেন্ডিস, সাদিরা সমারাবিক্রমা, কামিন্দু মেন্ডিস, জানিথ লিয়ানাগে, পবন রতনায়েকে, ওয়ানিন্দু হাসারাঙ্গা, মাহিশ থিকশানা, জেফরি ভ্যান্ডারসে, দুশমন্ত চামিরা, আসিথা ফার্নান্দো, প্রমোদ মাদুশান, ঈশান মালিঙ্গা।
টি-টোয়েন্টি দল: চারিথ আসালাঙ্কা (অধিনায়ক), পাথুম নিসাঙ্কা, কুশল মেন্ডিস, কুশল পেরেরা, কামিল মিশারা, দাসুন শানাকা, কামিন্দু মেন্ডিস, ভানুকা রাজাপাকসে, জানিথ লিয়ানাগে, ওয়ানিন্দু হাসারাঙ্গা, মাহিশ থিকশানা, দুশান হেমন্ত, দুশমন্ত চামিরা, নুয়ান থুসারা, আসিথা ফার্নান্দো, ঈশান মালিঙ্গা।
পাকিস্তানকে ডাকওয়ার্থ লুইস ও স্টার্ন (ডিএলএস) মেথডে ২ রানে হারিয়ে এবারের হংকং সিক্সেসে শুরুটা দারুণ করেছিল ভারত। কিন্তু চিরপ্রতিদ্বন্দ্বীদের বিপক্ষে জয়ের পর টুর্নামেন্টে জিততেই পারছে না। কুয়েতের কাছে হেরে বিদায়ঘণ্টা বেজে গেল দিনেশ কার্তিকের নেতৃত্বাধীন ভারতের।২৫ মিনিট আগে
নারী ওয়ানডে বিশ্বকাপ শেষ হওয়ার ছয় দিন পেরোনোর পরও রেশটা রয়ে গেছে। মুম্বাইয়ের ডিওয়াই পাতিল স্টেডিয়ামে ২ নভেম্বর নতুন চ্যাম্পিয়ন দেখেছে ক্রিকেট বিশ্ব। রেকর্ডময় এই বিশ্বকাপে দর্শকসংখ্যায়ও গড়েছে রেকর্ড। তাতেই বিশ্বকাপে দল বাড়ানোর সিদ্ধান্ত নিয়েছে আন্তর্জাতিক ক্রিকেট সংস্থা (আইসিসি)।১ ঘণ্টা আগে
বাংলাদেশ নারী ক্রিকেট দলের সাবেক নির্বাচক মঞ্জুরুল ইসলাম মঞ্জু ও নারী বিভাগের সাবেক ইনচার্জ তৌহিদ রহমানের বিরুদ্ধে যৌন হয়রানির অভিযোগ তুলেছেন পেসার জাহানারা। এক ইউটিউব চ্যানেলে দেওয়া তাঁর সাক্ষাৎকার আলোচনার ঝড় তুলেছে দেশের ক্রীড়াঙ্গনে।১১ ঘণ্টা আগে
পল্টনের আউটার স্টেডিয়ামে প্রবেশ করতেই চোখে পড়ল কোরিয়ানদের ছড়াছড়ি। দেখে খানিকটা স্বস্তিও লাগল। তাদের উদ্দেশেই যে সেখানে ছুটে যাওয়া! আরও নির্দিষ্ট করে বললে অলিম্পিকে সোনাজয়ী দুই আর্চার—জাং হি মিন ও নাম সু হিয়নের খোঁজে। অনুশীলনে ব্যস্ত থাকায় কথা বলে বিরক্ত করার আর ইচ্ছে জাগেনি।১২ ঘণ্টা আগে