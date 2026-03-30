চেন্নাইয়ের অপেক্ষা ফুরাচ্ছে আজ, প্রতিপক্ষ কারা

আপডেট : ৩০ মার্চ ২০২৬, ১০: ৪৫
চেন্নাইয়ের অপেক্ষা ফুরাচ্ছে আজ, প্রতিপক্ষ কারা
রাতে মাঠে নামছে পাঁচবারের চ্যাম্পিয়নরা। ছবি: সংগৃহীত

রয়্যাল চ্যালেঞ্জার্স বেঙ্গালুরু এবং সানরাইজার্স হায়দরাবাদ ম্যাচ দিয়ে গত ২৮ মার্চ শুরু হয়েছে এবারের আইপিএলে। তৃতীয় দিনে এসে মাঠে নামার অপেক্ষা ফুরাচ্ছে পাঁচবারের শিরোপাজয়ী দল চেন্নাই সুপার কিংসের। বাংলাদেশ সময় রাত ৮টায় তাদের প্রতিপক্ষ টুর্নামেন্টের প্রথম মৌসুমের চ্যাম্পিয়ন রাজস্থান রয়্যালস। আন্তর্জাতিক প্রীতি ফুটবল ম্যাচেও বেশ কিছু দল মাঠে নামবে। এক নজরে আজকের টিভি সূচি।

ক্রিকেট

আইপিএল

রাজস্থান-চেন্নাই

সরাসরি, রাত ৮টা

স্টার স্পোর্টস ১

ফুটবল

প্রীতি ম্যাচ

আজারবাইজান-সিয়ের লিওন

সরাসরি, রাত ৯টা

সনি টেন ৫

সাইপ্রাস-মলদোভা

সরাসরি, রাত ১০টা

সনি টেন ২

জার্মানি-ঘানা

সরাসরি, রাত ১২টা ৪৫ মি.

সনি টেন ২

পাঠকের আগ্রহ

জ্বালানি তেলের দাম বেড়ে ১১৫ ডলার, এশিয়ার শেয়ারবাজারে পতন

জ্বালানি তেলের দাম ১১৫ ডলার ছাড়াল, এশিয়ার শেয়ারবাজারে পতন

প্রথম দিনেই ৪০ স্কুলের শিক্ষার্থীরা খাবার পায়নি

প্রথম দিনেই ৪০ স্কুলের শিক্ষার্থীরা খাবার পায়নি

বাণিজ্যের আড়ালে ১০ বছরে পাচার ৮ লাখ কোটি টাকা

বাণিজ্যের আড়ালে ১০ বছরে পাচার ৮ লাখ কোটি টাকা

গণভোটের অধ্যাদেশ উঠছে না সংসদে

গণভোটের অধ্যাদেশ উঠছে না সংসদে

সঞ্চয়পত্রে ভাঙার চাপ, জানুয়ারিতে বড় ঘাটতি

সঞ্চয়পত্রে ভাঙার চাপ, জানুয়ারিতে বড় ঘাটতি

সম্পর্কিত

লিগ আয়োজন করতে বিসিবিকে কোয়াবের চিঠি

লিগ আয়োজন করতে বিসিবিকে কোয়াবের চিঠি

চেন্নাইয়ের অপেক্ষা ফুরাচ্ছে আজ, প্রতিপক্ষ কারা

চেন্নাইয়ের অপেক্ষা ফুরাচ্ছে আজ, প্রতিপক্ষ কারা

সাফে আলোড়ন তোলা বাংলাদেশের প্রবাসী ফুটবলার রোনান যেখানে আলাদা

সাফে আলোড়ন তোলা বাংলাদেশের প্রবাসী ফুটবলার রোনান যেখানে আলাদা

বিরল রেকর্ডে মোস্তাফিজদের পাশে এখন দক্ষিণ আফ্রিকার নারী ক্রিকেটার

বিরল রেকর্ডে মোস্তাফিজদের পাশে এখন দক্ষিণ আফ্রিকার নারী ক্রিকেটার