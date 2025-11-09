স্বাধীন তদন্ত চাইছেন বিসিবির অনেকেই

নারী ক্রিকেটে যৌন নিপীড়নের অভিযোগ
নিজস্ব প্রতিবেদক, ঢাকা
যৌন নিপীড়নের ভয়ংকর অভিযোগ তুলেছেন নারী ক্রিকেটার জাহানারা আলম। তাঁর সমর্থনে মুখ খুলেছেন সাবেক নারী ক্রিকেটার রুমানা আহমেদও। দেশের নারী ক্রিকেটে বিরাজমান এ অস্থিরতার মধ্যে দুই দিন আগেই তদন্ত কমিটি গঠনের ঘোষণা দিয়েছে বাংলাদেশ ক্রিকেট বোর্ড (বিসিবি)। কিন্তু বিসিবির সাবেক নারী কোচের বিরুদ্ধে এমন গুরুতর অভিযোগের যথাযথ নিষ্পত্তি কি বিসিবির তদন্তেই সম্ভব?
এরই মধ্যে জাতীয় ক্রীড়া পরিষদ কিংবা সরকারি পর্যায়ে একটি স্বাধীন তদন্ত কমিটি গঠনের দাবি তুলেছেন জাতীয় দলের সাবেক অধিনায়ক তামিম ইকবাল। তাঁর এই দাবিকে যৌক্তিক মনে করছেন অনেকেই। এমনকি বিসিবির অনেক কর্মকর্তাও মনে করেন অভিযোগ সত্য না মিথ্যা, সেটার তদন্ত স্বাধীন, নিরপেক্ষ একটা কমিটির মাধ্যমেই হওয়া উচিত। এ ক্ষেত্রে তাঁদের যা যুক্তি, সেটি মিলে যাচ্ছে তামিমের সঙ্গেই। তামিম স্বাধীন তদন্ত কমিটির পক্ষে যুক্তি দেখিয়েছিলেন, কমিটিতে বিসিবিসংশ্লিষ্ট কেউ থাকবেন না, যাতে বিন্দুমাত্র পক্ষপাতের সুযোগ না থাকে। যত দ্রুত সম্ভব এই কমিটি গঠন করা উচিত ও সর্বোচ্চ গুরুত্ব দিয়ে ব্যাপারটিকে দেখা উচিত। দ্রুততার সঙ্গে তদন্ত শেষ করে দোষী যে-ই হোক, যার যতটুকু দায় থাকুক, উপযুক্ত ও দৃষ্টান্তমূলক ব্যবস্থা নিশ্চিত করতে হবে।
বিসিবির যেসব কর্মকর্তা স্বাধীন তদন্ত কমিটির পক্ষে তাঁরাও বলছেন, তদন্তের ফলাফল নিয়ে বিভ্রান্তি এড়াতে, অধিকতর স্বচ্ছতার জন্য স্বাধীন ও নিরপেক্ষ তদন্ত কমিটির বিকল্প নেই। বিসিবির বাইরে স্বাধীন তদন্ত কমিটি হলে তা অধিকতর গ্রহণযোগ্য হবে এবং এর গ্রহণযোগ্যতার সঙ্গে জড়িয়ে আছে বিসিবির দায়মুক্তির ব্যাপারও। নারী বিভাগে গুরুত্বপূর্ণ পদে কাজ করেছেন, সাবেক এক খেলোয়াড় বললেন, বিসিবির কর্মকর্তা, কোচিং স্টাফ ও খেলোয়াড়ের বিরুদ্ধেই যেহেতু অভিযোগ উঠেছে, এটা বিসিবি সুষ্ঠু তদন্ত করলে মানুষ সহজে বিশ্বাস করবে না। বিশ্বাসযোগ্যতা বজায় রাখতেই বিসিবির হাতে তদন্তের ভার না রেখে এনএসসিকে দিয়ে দিতে পারে। নাম প্রকাশ না করার শর্তে বিসিবির আরেক কর্মকর্তা বললেন, এখানে অনেকেরই দায়মুক্তির ব্যাপার আছে। তদন্ত কমিটিতে বিসিবির এক-দুজন থাকতে পারে, সঙ্গে বাইরে থেকে এমন কয়েকজনকে যুক্ত করতে পারে, যাদের গ্রহণযোগ্যতা থাকবে সবার মধ্যে।
যাঁর বিরুদ্ধে সবচেয়ে বড় অভিযোগ—নারী ক্রিকেট দলের সাবেক নির্বাচক ও টিম ম্যানেজার মঞ্জুরুল ইসলাম মঞ্জু এখন আর বিসিবিতে নেই। তিনি বর্তমানে কাজ করছেন চীন নারী দলের প্রধান কোচ হিসেবে। তিনি কাল আজকের পত্রিকাকে বলেছেন, ‘যেকোনো তদন্ত কমিটিকে ফেস করতে তৈরি। আমি দেশে আসব। কেন দেশে আসব না? আমাকে দেশে আসতেই হবে।’ মঞ্জুর সাবেক সহকর্মীদের এখনো কেউ বোর্ডে আছেন, জাতীয় দলে কাজ করছেন। কেউ ক্রিকেটের বিভিন্ন পর্যায়ে কাজ করছেন। তাঁদের স্বস্তির কর্মপরিবেশের জন্যও স্বাধীন তদন্ত কমিটির প্রয়োজনীয়তা বিসিবির অনেকে অনুভব করছেন।
আইসিসির ত্রৈমাসিক সভায় যোগ দিয়ে গতকাল দেশে ফিরেছেন বিসিবি সভাপতি আমিনুল ইসলাম বুলবুল। বুলবুল আজ ও কাল ব্যস্ত থাকবেন প্রথমবারের মতো দুদিনব্যাপী আয়োজিত দেশের ক্রিকেট কনফারেন্স নিয়ে। এই কনফারেন্সের পরই বিসিবি ঘোষণা দিতে পারে তদন্ত কমিটির সদস্যদের নাম। ঘটনার সুষ্ঠু তদন্ত চায় সরকারও। যুব ও ক্রীড়া মন্ত্রণালয়ের উপদেষ্টা আসিফ মাহমুদ ভূঁইয়া আগেই জানিয়ে দিয়েছেন, দায়িত্বশীল জায়গা থেকে এমন কাজ করে কেউ পার পেতে পারে না, এর সঙ্গে জড়িয়ে আছে খেলাধুলায় নারীদের নিরাপদ পরিবেশ নিশ্চিত করার ব্যাপারও। আর সেটা নিশ্চিত করতে পারে শুধু গ্রহণযোগ্য তদন্ত কমিটির তদন্তই।
নিজস্ব প্রতিবেদক, ঢাকা
যৌন নিপীড়নের ভয়ংকর অভিযোগ তুলেছেন নারী ক্রিকেটার জাহানারা আলম। তাঁর সমর্থনে মুখ খুলেছেন সাবেক নারী ক্রিকেটার রুমানা আহমেদও। দেশের নারী ক্রিকেটে বিরাজমান এ অস্থিরতার মধ্যে দুই দিন আগেই তদন্ত কমিটি গঠনের ঘোষণা দিয়েছিল বাংলাদেশ ক্রিকেট বোর্ড (বিসিবি)। গতকাল মধ্যরাতে তিন সদস্যের কমিটির নাম ঘোষণা করেছে বিসিবি।
কারা আছেন এই কমিটিতে? বাংলাদেশ সুপ্রিম কোর্টের আপিল বিভাগের অবসরপ্রাপ্ত বিচারক তারিক উল হাকিমকে আহ্বায়ক করে গঠিত কমিটির অন্য দুই সদস্য হলেন বিসিবির একমাত্র নারী পরিচালক রুবাবা দৌলা ও সুপ্রিম কোর্টের জ্যেষ্ঠ আইনজীবী ব্যারিস্টার সারওয়াত সিরাজ শুক্লা। তিনি বাংলাদেশ উইমেন্স স্পোর্টস ফেডারেশনের সভানেত্রীও।
বিসিবির তদন্ত কমিটি গঠনের ঘোষণার পর প্রশ্ন উঠেছিল বিসিবির সাবেক নারী কোচের বিরুদ্ধে এমন গুরুতর অভিযোগের যথাযথ নিষ্পত্তি কি বিসিবির তদন্তেই সম্ভব? জাতীয় দলের সাবেক অধিনায়ক তামিম ইকবালও জাতীয় ক্রীড়া পরিষদ কিংবা সরকারি পর্যায়ে একটি স্বাধীন তদন্ত কমিটি গঠনের দাবি তুলেছিলেন। তাঁর দাবিকে যৌক্তিক মনে করছেন অনেকেই। এমনকি বিসিবির অনেক কর্মকর্তাও মনে করেন অভিযোগ সত্য না মিথ্যা, সেটার তদন্ত স্বাধীন, নিরপেক্ষ একটা কমিটির মাধ্যমেই হওয়া উচিত। এ ক্ষেত্রে তাঁদের যা যুক্তি, সেটি মিলে যাচ্ছে তামিমের সঙ্গেই। তামিম স্বাধীন তদন্ত কমিটির পক্ষে যুক্তি দেখিয়েছিলেন, ‘কমিটিতে বিসিবি সংশ্লিষ্ট কেউ থাকবেন না, যাতে বিন্দুমাত্র পক্ষপাতের সুযোগ না থাকে। যত দ্রুত সম্ভব এই কমিটি গঠন করা উচিত ও সর্বোচ্চ গুরুত্ব দিয়ে ব্যাপারটিকে দেখা উচিত। দ্রুততার সঙ্গে তদন্ত শেষ করে দোষী যে-ই হোক, যার যতটুকু দায় থাকুক, উপযুক্ত ও দৃষ্টান্তমূলক ব্যবস্থা নিশ্চিত করতে হবে।’
বিসিবির যে সব কর্মকর্তারাও স্বাধীন তদন্ত কমিটির পক্ষে তাঁরাও বলেছেন, তদন্তের ফলাফল নিয়ে বিভ্রান্তি এড়াতে, অধিকতর স্বচ্ছতার জন্য স্বাধীন ও নিরপেক্ষ তদন্ত কমিটির বিকল্প নেই। বিসিবির বাইরে স্বাধীন তদন্ত কমিটি হলে তা অধিকতর গ্রহণযোগ্য হবে এবং এর গ্রহণযোগ্যতার সঙ্গে জড়িয়ে আছে বিসিবির দায়মুক্তির ব্যাপারও।
এই আকাঙ্খার সঙ্গে সঙ্গতি রেখেই তদন্ত কমিটির সদস্যদের নির্বাচিত করেছে বিসিবি। বাংলাদেশ সুপ্রিম কোর্টের সাবেক বিচারপতির সঙ্গে কমিটিতে আছেন সুপ্রিম কোর্টের জ্যেষ্ঠ আইনজীবী ব্যারিস্টার সারওয়াত সিরাজ শুক্লাও। আছে কর্পোরেট ব্যাক্তিত্ব রুবাবা দৌলা, যিনি সম্প্রতি একমাত্র নারী পরিচালক হিসেবে বিসিবিতে যোগ দিয়েছেন।
আইসিসির ত্রৈমাসিক সভায় যোগ দিয়ে গতকাল সন্ধ্যায় দেশে ফিরেছেন বিসিবি সভাপতি আমিনুল ইসলাম বুলবুল। তার দেশে ফেরার পরই দেওয়া গঠন করা হলো তিন সদস্যের কমিটি।
নিজস্ব প্রতিবেদক, ঢাকা
ইসলামিক সলিডারিটি গেমসে দ্বিতীয় দিনই পদকের দেখা পেল বাংলাদেশ। শনিবার ভারোত্তোলনে মেয়েদের ৫৩ কেজি ওজনশ্রেণিতে ব্রোঞ্জ জিতেছেন মারজিয়া আক্তার ইকরা। সৌদি আরবের রিয়াদে বুলেভার্দ এসইএফ অ্যারেনায় স্ন্যাচে ৭২ ও ক্লিন জার্কসে ৯১সহ মোট ১৬৩ কেজি ভার তুলেছেন তিনি।
একই ইভেন্টে ১৮৮ কেজি ভার তুলে সোনা জেতেন তুরস্কের কানসেল ওজকান। রুপা পাওয়া ইন্দোনেশিয়ার বাসেলিয়া বামেরোপের ১৭৪ কেজি। মারজিয়া খুব একটা দূরে রাখেননি নিজেকে।
ইসলামিক সলিডারিটি গেমসে এবারই প্রথম পদক এলো ভারোত্তোলন থেকে। এর আগে মেয়েদের ৪৮ কেজি ওজনশ্রেণিতে ১৩৯ কেজি ভার তুলে পঞ্চম হয়েছে মোসাম্মৎ বৃষ্টি। ছেলেদের ৬০ কেজি ওজনশ্রেণিতে ২২১ কেজি ভার নিয়ে ষষ্ঠ হয়েছেন আশিকুর রহমান তাজ।
নিজস্ব প্রতিবেদক, ঢাকা
জুনিয়র এশিয়া কাপে তাঁর কাঁধে ছিল নেতৃত্বের ভার। সেই ব্যাটনটা আর বদলায়নি। ভারতে অনুষ্ঠেয় জুনিয়র হকি বিশ্বকাপে মেহরাব হাসান সামিনের অধিনায়কত্বেই খেলতে যাচ্ছে বাংলাদেশ অনূর্ধ্ব-২১ দল।
হকিতে যেকোনো পর্যায়ে বাংলাদেশের প্রথম বিশ্বকাপের অধিনায়ক তিনি। মনে কাজ করছে রোমাঞ্চ। গত জুলাই থেকে চলছে অনূর্ধ্ব-২১ দলের প্রস্তুতি। কয়েক দিন আগেও সামিন অধিনায়ক হওয়ার ব্যাপারে জানতেন না কিছুই।
আজ মওলানা ভাসানী হকি স্টেডিয়ামে সাংবাদিকদের তিনি বলেন, ‘সত্যি বলতে আমি যে অধিনায়ক হব—এটা ভাবিনি। কাল যখন ঘোষণা হয়েছে আমি অনেক শকড হয়েছি। এত বড় মঞ্চে অধিনায়ক হওয়ার প্রত্যাশা সেভাবে রাখিনি। কারণ হচ্ছে, এখানে কোচ আছেন, অফিশিয়াল আছেন। তাঁরা সিদ্ধান্ত নেবেন।’
খুলনার খালিশপুর থেকে উঠে আসা সামিনের খেলার মাঠে পরিচয় ডিফেন্ডার হিসেবে। অধিনায়কত্ব না পেলে খুব একটা আশাহত হতেন না তিনি, ‘আমার একটাই প্রত্যাশা ছিল, আমি যদি ক্যাপ্টেন হই তবুও আমাকে খেলতে হবে, আর যদি না হই, তবুও আমাকে খেলতে হবে।’
গত বছর ওমানে অনুষ্ঠিত এশিয়া কাপে পঞ্চম হয়েছে বাংলাদেশ। বিশ্বকাপে চাপ থাকলেও প্রস্তুতি নিয়ে আত্মবিশ্বাসী সামিন, ‘একটা মানসিক চাপ তো থাকবেই। কারণ, এত বড় পর্যায়ে এর আগে আমরা কোয়ালিফাই করিনি। আমাদের যতটুকু প্রস্তুতি নেওয়া দরকার, সেটা আমরা নিয়েছি।’
বিশ্বকাপে বাংলাদেশের গ্রুপে রয়েছে অস্ট্রেলিয়া, ফ্রান্স ও দক্ষিণ কোরিয়া। ২৯ নভেম্বর চেন্নাইয়ের মেয়র রাধাকৃষ্ণণ স্টেডিয়ামে প্রথম ম্যাচে মুখোমুখি হবে একবারের চ্যাম্পিয়ন অস্ট্রেলিয়ার। পরের দিন কোরিয়া ও ২ ডিসেম্বর শেষ ম্যাচে প্রতিপক্ষ গতবারের চ্যাম্পিয়ন ফ্রান্স।
আন্ডারডগ তকমা নিয়ে চমক দেখানোর অপেক্ষায় সামিন, ‘এশিয়া কাপে অনেক দল আমাদের দুর্বল ভেবেছিল। তবে দেখেন মালয়েশিয়া আমাদের চেয়ে শক্তিশালী দল, তাদের বিপক্ষে আমরা ড্র করেছি। চীন যতবারই আমাদের সঙ্গে খেলেছে, সেটা সিঙ্গাপুর হোক কিংবা ওমানে হোক, সব জায়গাতেই আমরা লড়াই করেছি।’
বিশ্বকাপের কোয়ার্টার ফাইনালের রাস্তাটা বাংলাদেশের জন্য সহজ হবে যদি গ্রুপ চ্যাম্পিয়ন হতে পারে। গ্রুপ রানার্সআপ হলেও সুযোগ আছে। সে ক্ষেত্রে ৬ গ্রুপ রানার্সআপের মধ্যে সেরা দুইয়ে থাকতে হবে। সামিন বলেন, ‘আমাদের যে প্রস্তুতি আছে, আমরা লড়াই করতে পারব তাদের সঙ্গে। আমাদের একটা লক্ষ্য কোয়ার্টার ফাইনাল পর্যন্ত যেন যেতে পারি। জুনিয়র লেভেলে সবাই প্রায় কাছাকাছি পর্যায়ের। অস্ট্রেলিয়া-ফ্রান্স অনেক ভালো দল। তবুও আমরা চেষ্টা করব তাদের বিপক্ষে ভালো করার।’
১৮ নভেম্বর চেন্নাই উদ্দেশে রওনা দেবে বাংলাদেশ দল।
নিজস্ব প্রতিবেদক, ঢাকা
১৬ বছর কাজ করার পর বিসিবি থেকে বিদায় নিলেন লঙ্কান কিউরেটর গামিনি ডি সিলভা। আজ শেষ দিন ছিল তাঁর দায়িত্বের। বিসিবিও তাঁকে দিয়েছে বিদায়ী সংবর্ধনা।
মিরপুর শেরে বাংলা স্টেডিয়ামের মাঠকর্মীরাও আবেগপ্রবণ হয়ে পড়েন গামিনিকে বিদায় জানাতে গিয়ে। দীর্ঘদিন যে তাঁদের ‘বস’ হয়ে ছিলেন তিনি। তাঁকে নিয়ে বিতর্কও তো কম ছিল না। মিরপুরের উইকেটে পান থেকে চুন খসলেই কাঠগড়ায় দাঁড় করানো হতো এই কিউরেটরকে। সেই সমালোচনার জেরেই মিরপুরের প্রধান কিউরেটরের পদ থেকে সরিয়ে রাজশাহীর শহীদ কামরুজ্জামান স্টেডিয়ামে বদলি হন তিনি। মিরপুরের দায়িত্ব দেওয়া হয় অস্ট্রেলিয়ান কিউরেটর টনি হেমিংয়ের হাতে। চলতি বছরের জুলাইয়ে গামিনির সঙ্গে নতুন করে এক বছরের চুক্তি করেছিল বিসিবি। তবে সেই চুক্তির ৯ মাস বাকি থাকতেই তিনি দেশে ফিরে যাচ্ছেন।
২০০৯ সালে বিসিবিতে যোগ দেন গামিনি। এর আগে আইসিসির আন্তর্জাতিক প্যানেলের আম্পায়ার ছিলেন তিনি। খেলেছেন শ্রীলঙ্কার প্রথম শ্রেণির ক্রিকেটও। বিসিবির কিউরেটর হিসেবে ৩২ টেস্ট, ১০৬ ওয়ানডে এবং ৬৮ টি-টোয়েন্টি আন্তর্জাতিক ম্যাচের উইকেট বানানো হয়েছে তাঁর পরিকল্পনা অনুযায়ী। ২০১১ ওয়ানডে বিশ্বকাপ, ২০১৪ টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপ, ২০১৬ অনূর্ধ্ব-১৯ বিশ্বকাপ, তিনটি এশিয়া কাপ এবং ১১টি বাংলাদেশ প্রিমিয়ার লিগের (বিপিএল) দায়িত্বেও ছিলেন তিনি।
আজ শেরে বাংলা জাতীয় ক্রিকেট স্টেডিয়ামে মিরপুরে কিউরেটর ও মাঠকর্মীদের উপস্থিতিতে গামিনির জন্য একটি আবেগঘন বিদায় অনুষ্ঠান আয়োজন করা হয়। এরপর বিসিবির পরিচালক নাজমুল আবেদীন ফাহিম এবং গ্রাউন্ড ও ফ্যাসিলিটি কমিটি সদস্যরা আলাদা অনুষ্ঠানে গামিনির প্রতি ধন্যবাদ জ্ঞাপন করেন।
