‘পাকিস্তান বিশ্বকাপ না খেললে কেউ জোর করবে না’

বাংলাদেশকে বাদ দেওয়াকে কেন্দ্র করে টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপে পাকিস্তানের অংশগ্রহণ নিয়ে ধোঁয়াশা তৈরি হয়েছে। ২০০৯ সালের চ্যাম্পিয়নরা খেলবে কি না সেটাই এখনো নিশ্চিত হয়নি। তবে ভারতের জনপ্রিয় ধারাভাষ্যকার এবং ক্রিকেট বিশ্লেষক হার্শা ভোগলে মনে করেন, টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপে অংশ নিতে না চাইলে কেউ পাকিস্তানকে জোর করবে না।
ক্রিকবাজকে ভোগলে বলেন, ‘পাকিস্তানও জানে তারা বিশ্বকাপে খেলবে। তারা এমনিতেই আলোড়ন তৈরি করছে। আমার মনে হয় পাকিস্তানও জানে, তারা যদি বলে বিশ্বকাপ খেলব না, তাহলে বলা হবে– এসো না। কেউ তাদের গিয়ে বলবে না, আসো আসো (টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপে অংশগ্রহণ প্রসঙ্গে)। তারা বিশ্বকাপে অংশ নেবে, অবশ্যই নেবে। মানুষ অনেক সময় বোকার মতো কাজ করে, তবে মানুষ বোকা নয়। পাকিস্তান বিশ্বকাপ খেলবে।’
বেশ কিছু ভারতীয় সংবাদমাধ্যম জানিয়েছে, টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপ বয়কট করলে শাস্তির মুখে পড়তে পারে পাকিস্তান। ইন্ডিয়ান এক্সপ্রেসের দাবি, ভারত ও শ্রীলঙ্কায় অনুষ্ঠেয় সংক্ষিপ্তম ওভারের বিশ্বকাপে অংশ না নিলে আন্তর্জাতিক ক্রিকেট থেকে সাময়িক নিষেধাজ্ঞার কবলে পড়বে দলটি। হারাতে পারে আইসিসির বিভিন্ন টুর্নামেন্ট আয়োজনের অধিকার। সেই সঙ্গে পাকিস্তান সুপার লিগে (পিএসএল) বিদেশি ক্রিকেটারদের অংশগ্রহণে জটিলতা তৈরি হতে পারেও বলে দাবি ইন্ডিয়ান এক্সপ্রেসের। নির্দিষ্ট করে না বললেও বিশ্বকাপ বয়কট করলে পাকিস্তান যে ক্ষতির মুখে পড়বে তেমন ইঙ্গিত পাওয়া গেল ভোগলের কথাতেও।
এই প্রসঙ্গে ভোগলে বলেন, ‘এটা ক্লাব ক্রিকেট না যে ওরা (পাকিস্তান) বলবে, ম্যানেজার আসেনি তাই খেলব না বা ওয়াকওভার দেব। এটা বিশ্বকাপ। তারা বলতে পারে না, আমরা ভারতের বিপক্ষে খেলব না। টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপে অংশ না নিলে এটা তাদের ক্রিকেটে অনেক বড় প্রভাব রাখবে।’
টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপ শুরু হবে আগামী ৭ ফেব্রুয়ারি। তার আগে আর মাত্র সপ্তাহখানেক সময় হাতে থাকলেও নাটকীয়তার যেন শেষই হচ্ছে না। গুঞ্জন ওঠেছে, বাংলাদেশকে বাদ দেওয়ায় বিশ্বকাপ বয়কটের পথে হাঁটবে পাকিস্তান। বয়কট গুঞ্জনের মাঝেই এবার পাওয়া গেল নতুন খবর।২ ঘণ্টা আগে
বাংলাদেশকে টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপ থেকে বাদ দেওয়ার বিষয়টি মেনে নিতে পারেনি পাকিস্তান। ২০০৯ সালের চ্যাম্পিয়নরাও বিশ্বকাপ বয়কটের প্রচ্ছন্ন হুমকি দিয়ে রেখেছে। তবে ভারতের সাবেক অধিনায়ক আজিঙ্কা রাহানে মনে করেন, টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপ বয়কটের মতো সাহস দেখাতে পারবে না পাকিস্তান।২ ঘণ্টা আগে
যুক্তরাষ্ট্রের অন্যতম সেরা ব্যাটার অ্যারন জোন্স। অনুমিতভাবেই আছেন টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপের প্রাথমিক দলে। মূল দলেও তাঁর জায়গা পাওয়া নিশ্চিত। কিন্তু টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপ তো দূরে থাক, আপাতত আর বাইশ গজেই দেখা যাবে না এই টপঅর্ডার ব্যাটারকে।৩ ঘণ্টা আগে
উয়েফা চ্যাম্পিয়নস লিগের প্রথম পর্বের শেষ রাউন্ডে অঘটনের শিকার হয়েছে রিয়াল মাদ্রিদ। বেনফিকার কাছে ৪-২ গোলে হেরেছে তারা। এই হারে রাউন্ড অব সিক্সটিনে খেলার অপেক্ষা বেড়েছে লস ব্লাঙ্কোসদের। বিপরীত চিত্র বার্সেলোনা শিবিরে। কোপেনহেগেনকে ৪-১ ব্যবধানে হারিয়ে উৎসব করেছে কাতালানরা। এই জয়ে সরাসরি শেষ ষোলতে জায়গ৪ ঘণ্টা আগে