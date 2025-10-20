Ajker Patrika
কত ম্যাচ পর উইলিয়ামসনকে পাচ্ছে নিউজিল্যান্ড

লম্বা সময় পর নিউজিল্যান্ডের জার্সিতে দেখা যাবে উইলিয়ামসনেক। সবশেষ গত মার্চে চ্যাম্পিয়নস ট্রফির ফাইনালে ব্ল্যাক ক্যাপসদের প্রতিনিধিত্ব করেছেন উইলিয়ামসন। ছবি: এক্স
লম্বা সময় পর নিউজিল্যান্ডের জার্সিতে ফেরার অপেক্ষায় আছেন কেইন উইলিয়ামসন। তারকা ব্যাটারকে নিয়েই ইংল্যান্ডের বিপক্ষে ৩ ম্যাচের ওয়ানডে সিরিজের দল দিয়েছে নিউজিল্যান্ড ক্রিকেট বোর্ড (এনজেডসি)। এর আগে সবশেষ গত মার্চে চ্যাম্পিয়নস ট্রফির ফাইনালে ব্ল্যাক ক্যাপসদের জার্সিতে খেলেছেন উইলিয়ামসন।

এনজেডসির কেন্দ্রীয় চুক্তির বাইরে আছেন উইলিয়ামসন। নিউজিল্যান্ড ক্রিকেটের নিয়ন্ত্রক সংস্থার সঙ্গে ’ক্যাজুয়াল চুক্তি’ করেছেন সাবেক অধিনায়ক। এই চুক্তির অধীনে জাতীয় দলের কেন্দ্রীয় চুক্তিতে না থেকেও উভয় পক্ষের সমঝোতার ভিত্তিতে নির্দিষ্ট সিরিজ ও টুর্নামেন্টে খেলতে পারবেন উইলিয়ামসন।

মূলত বিভিন্ন দেশের ফ্র্যাঞ্চাইজি লিগে খেলে বেড়ানোর চিন্তা থেকেই এনজেডসির কেন্দ্রীয় চুক্তি থেকে সরে দাঁড়ান উইলিয়ামসন। গত সাড়ে ৭ মাসে ইংল্যান্ডের কাউন্টিসহ একাধিক টুর্নামেন্ট খেলেছেন তারকা ক্রিকেটার। ইংল্যান্ডের বিপক্ষে চলমান টি–টোয়েন্টি সিরিজে ফেরার কথা থাকলেও শারীরিক জটিলতার কারণে শেষ পর্যন্ত তাঁকে ছাড়াই দল দেয় এনজেডসির নির্বাচক প্যানেল। ওয়ানডে সিরিজ দিয়ে দলে ফেরার কথা ছিল উইলিয়ামসনের। তাঁকে নিয়ে এবার আর অপেক্ষা বাড়ল না নিউজিল্যান্ডের।

সিরিজের প্রথম ওয়ানডেতে আগামী ২৬ অক্টোবর বে ওভালে ইংল্যান্ডের বিপক্ষে খেলতে নামবে নিউজিল্যান্ড। তার আগে মাঝের সময়টাতে উইলিয়ামসনকে ছাড়া ৩ সংস্করণে ২১টি ম্যাচ খেলে ফেলবে কিউইরা। ২৯ অক্টোবর ও ১ নভেম্বর বাকি ম্যাচ দুটিতে মাঠে নামবে নিউজল্যান্ড ও ইংল্যান্ড।

ইংল্যান্ডের বিপক্ষে ওয়ানডে সিরিজের জন্য নিউজিল্যান্ড দল: মিচেল স্যান্টনার (অধিনায়ক), মাইকেল ব্রেসওয়েল, মার্ক চ্যাপম্যান, ডেভন কনওয়ে, জ্যাকব ডাফি, জ্যাক ফোকস, ম্যাট হেনরি, কাইল জেমিসন, টম ল্যাথাম (উইকেটরক্ষক), ড্যারিল মিচেল, রচিন রবীন্দ্র, নাথান স্মিথ, কেইন উইলিয়ামসন, উইল ইয়ং।

খেলাক্রিকেটনিউজিল্যান্ড ক্রিকেট
