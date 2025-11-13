রান পাহাড়ের দিকে ছুটছে বাংলাদেশ

ক্রীড়া ডেস্ক
সিলেট টেস্টের দ্বিতীয় দিনটা স্বপ্নের মতো পার করেছে বাংলাদেশ। ৩৩৮ রানে ১ উইকেট হারিয়ে দিনের খেলা শেষ করেছিল স্বাগতিকেরা। গতকালই ৫২ রানের লিড পেয়েছিল নাজমুল হোসেন শান্তর দল। তৃতীয় দিনের প্রথম সেশনে সে লিড বেড়ে দেড়শোর কোটা ছাড়িয়েছে। তবে এই সেশনটা কথা বলেনি বাংলাদেশের হয়ে। ৩ উইকেট হারিয়েছে বাংলাদেশ।
দ্বিতীয় দিন ব্যাট হাতে বাংলাদেশের দাপটের অগ্রনায়ক মাহমুদুল হাসান জয়। ডাবল সেঞ্চুরির সম্ভাবনা জাগিয়ে ১৬৯ রানে অপরাজিত ছিলেন এই ওপেনার। তাঁর সঙ্গী মুমিনুল হক ৮০ রান নিয়ে তৃতীয় দিনের খেলা শুরু করেন। দিনের শুরুতেই হতাশ করেন দুজন। আগের দিনের থেকে আর মাত্র ২ রান করে ফেরেন জয়। ১৪ চার ও ৪ ছক্কায় সাজানো তাঁর ১৭১ রানের ইনিংস। অল্প সময়ের মধ্যে মুমিনুলও বিদায় নেন। সাজঘরে হাঁটার আগে ৮২ রান করেন সাবেক অধিনায়ক। ডাবল সেঞ্চুরি ও সেঞ্চুরি কাছ থেকে ফেরায় দিনটা আক্ষেপ হয়েই থাকল তাঁদের জন্য।
জয় ও মুমিনুলের বিদায়ের পর চতুর্থ উইকেটে প্রতিরোধ গড়ে তোলেন শান্ত ও মুশফিকুর রহিম। জমে গিয়েছিল এই জুটি। ওয়ানডে মেজাজে ব্যাট চালিয়ে ফিফটি তুলে নেন শান্ত। মুশফিকও করছিলেন সাবলীল ব্যাটিং। কিন্তু দুজনের ৭৯ রানের জুটি ভাঙেন ম্যাথু হামফ্রিস। তাঁর করা ১০৬তম ওভারে দারুণ এক ডেলিভারিতে অ্যান্ড্রু বলবার্নির হাতে ক্যাচ দিয়ে ফেরেন মুশফিক। ২৩ রান করেন এই ব্যাটার।
লিটন দাসকে নিয়ে সেশনের বাকি সময় পর করে মধ্যাহ্ন বিরতিতে গেছেন শান্ত। প্রথম সেশনে ৪ উইকেট হারিয়ে বাংলাদেশের সংগ্রহ ৪৪৭ রান। ১৬১ রানের লিড পেয়েছে স্বাগতিকরা। শান্ত ৬১ ও লিটন ১৯ রান নিয়ে দ্বিতীয় সেশনে ব্যাট করতে নামবেন।
নিজস্ব প্রতিবেদক, ঢাকা
সেমিফাইনালে ১৬০ এর মধ্যে ১৫৮ স্কোর নিয়ে করেন বাজিমাত। হতাশার টুর্নামেন্টে এক চিলতে আলো জ্বালিয়ে দেখিয়েছেন সোনা জয়ের প্রত্যাশা। কিন্তু ফাইনালে রং হারিয়ে বিবর্ণ বন্যা আক্তার ও হিমু বাছাড়। বাংলাদেশের এই জুটিকে ১৫৩-১৫১ স্কোরে হারিয়ে কম্পাউন্ড মিশ্র দলীয় ইভেন্টে সোনা জিতেছেন ভারতের দীপশিখা ও অভিষেক ভার্মা।
এশিয়ান আর্চারি চ্যাম্পিয়নশিপে আর্মি স্টেডিয়ামে আজ প্রথম সেটেই তালগোল পাকিয়ে ফেলেন বন্যা-হিমু। সেই ঘাটতি পরে আর পুষিয়ে নিতে পারেননি। প্রথম ৪ শটে ভারতের দুই আর্চারের করা ৩৯ স্কোরের বিপরীতে তাঁরা করেছেন ৩৫। পরের দুই সেট ৩৯-৩৮ স্কোরে জেতে বাংলাদেশ। শেষ সেট ৩৮-৩৮ স্কোরে ড্র হওয়ায় সোনা জয়ের উচ্ছ্বাসে মাতে ভারত। বাংলাদেশকে সন্তুষ্ট থাকতে হয় রুপা নিয়ে।
এই ইভেন্টে কাজাখস্তানকে ১৫৬-১৫৫ স্কোরে হারিয়ে ব্রোঞ্জ জিতেছে দক্ষিণ কোরিয়া। এখন পর্যন্ত এশিয়ান আর্চারি চ্যাম্পিয়নশিপে একটি পদকই নিশ্চিত হলো বাংলাদেশের। কম্পাউন্ড নারী একক ইভেন্টে আশা জিইয়ে রেখেছেন কুলসুম আক্তার মনি। দুপুরে সেমিফাইনালে তাঁর প্রতিপক্ষ ভারতের প্রীতিকা প্রদীপ।
নিজস্ব প্রতিবেদক, ঢাকা
অনুশীলন শেষ। হাডলের জন্য গোল হয়ে দাঁড়িয়ে ফুটবলাররা। কোচ হাভিয়ের কাবরেরা তখন নিশ্চয় অনুপ্রেরণামূলক বার্তা দিচ্ছিলেন। মনোযোগ দিয়ে শোনার পরপরই উজ্জীবিত কণ্ঠে বাংলাদেশ বলে উঠলেন সবাই।
সেই ফুরফুরে মেজাজেই আজ প্রীতি ম্যাচে নেপালের বিপক্ষে খেলতে নামবে বাংলাদেশ। উদ্দেশ্য, এশিয়ান কাপ বাছাইয়ে ১৮ নভেম্বর ভারতের বিপক্ষে ম্যাচের জন্য জয়ের রসদ খুঁজে নেওয়া। জাতীয় স্টেডিয়ামে রাত ৮টায় শুরু হবে ম্যাচ।
কাবরেরা যতটা সম্ভব খেলোয়াড়কে বাজিয়ে দেখার চেষ্টা করবেন। শুরুর একাদশে আনবেন পরিবর্তন। কার্ড নিষেধাজ্ঞার কারণে ভারত ম্যাচে নেই ফাহামিদুল ইসলাম। তাই নেপাল ম্যাচেও রাখা হয়নি। চোটে শেখ মোরসালিন, তাঁকেও পাওয়া যাচ্ছে না।
যতটা সম্ভব বেশি খেলোয়াড়কে মাঠে নামানোর পরিকল্পনা করছেন, যাতে ১৮ নভেম্বর ভারতের বিপক্ষে ম্যাচের জন্য সম্ভাব্য একাদশ যাচাই করে নেওয়া যায়।
কানাডাপ্রবাসী মিডফিল্ডার শমিত শোম পরশুই ক্যাম্পে যোগ দিয়েছেন এবং গতকাল পুরো সেশন সম্পন্ন করেছেন; যা ইঙ্গিত দিচ্ছে, নেপালের বিপক্ষে ম্যাচে তিনি কিছুটা সময় মাঠে নামবেন। তবে শুরুর একাদশে না রাখার কথা আগেই জানিয়েছেন। এসবের ভিড়ে কিউবা মিচেলের অভিষেক হওয়ারও সম্ভাবনা রয়েছে। জাতীয় স্টেডিয়ামে সংবাদ সম্মেলনে কাবরেরা বলেন, ‘একই মানসিকতা নিয়ে খেলব, যেমন জামাল বলেছে, যেভাবে আমরা ভারতের বিপক্ষে খেলতে চাই। এই ম্যাচটা আমাদের জন্য গুরুত্বপূর্ণ। জয়ের ধারায় ফিরতে চাই। আমরা ভালো পারফর্ম করছি, কিন্তু এখনো সেই ‘ফাইনাল জয়’টা পাচ্ছি না। তাই নেপালের বিপক্ষে অনেকগুলো বিষয় প্রয়োগ করতে চাই, যেগুলো ভারতের ম্যাচে দেখতে চাইব। আমরা বিশ্বাস করি, সঠিক পথে আছি।’
নেপাল গত পাঁচ ম্যাচে বাংলাদেশের বিপক্ষে অপরাজিত। সর্বশেষ ২০২০ সালে এই মাঠেই ২-০ গোলে নেপালকে হারিয়েছিল বাংলাদেশ। গত সেপ্টেম্বর কাঠমান্ডুতে দুই দল মুখোমুখি হয়েছিল এবং নিষ্প্রাণ এক ম্যাচে গোলশূন্য ড্র করেছিল।
কাবরেরার কণ্ঠে জয়খরা কাটানোর প্রত্যয়, ‘অবশ্যই জেতা সম্ভব। আমরা জানি, নেপাল প্রতিযোগিতামূলক দল। গত সেপ্টেম্বরে কাঠমান্ডুতেও তারা কঠিন প্রতিপক্ষ ছিল। তারা ভালো খেলেছে, কিন্তু জিততে পারেনি। তবু কাল (আজ) কঠিন ম্যাচ হবে, আমরা জয়ের ব্যাপারে আত্মবিশ্বাসী।’
নেপালের বাড়তি সুবিধা হলো, তাদের আটজন জাতীয় খেলোয়াড় বাংলাদেশ ফুটবল লিগে খেলে, ফলে তারা বাংলাদেশের খেলোয়াড়দের বেশ ভালোভাবেই চেনে। অধিনায়ক জামাল ভূঁইয়া বলেন, ‘আমার ক্লাবে তো চারজন আছে। ক্লাবে আমি ওদের সঙ্গে থাকি। ভালো জানাশোনা আছে। তবে আমরা অবমূল্যায়ন করি না। আমরা জানি, নেপাল শক্তিশালী দল। তারা এখানে খেলতেছে। এটা আমার জন্য অ্যাডভান্টেজ।’
কাবরেরা বরাবরই সমালোচিত সমর্থকদের কাছে। কেউ কেউ তাঁর অধীনে বাংলাদেশের ম্যাচ বর্জন করার সিদ্ধান্ত নেন। কাবরেরার জবাব, ‘আমি শুনেছি, ৪ মিনিটেই ভারত ম্যাচের টিকিট বিক্রি হয়েছে (হাসি)। সমালোচনা থাকা স্বাভাবিক, আমি তা মেনে নিচ্ছি—এটাই আমার অবস্থান। কিন্তু আমি বিশ্বাস করি, সবাই দলটার পাশে আছে। কালকের ম্যাচে আমাদের সুযোগ, যাতে সবাই আবার বিশ্বাস পায় যে ভারতকে হারানো সম্ভব।’
ভারতের বিপক্ষে জিতেই সব হতাশা দূর করতে চান কাবরেরা, ‘না, আমাদের জন্য ভারতের ম্যাচ এখনো সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ। এশিয়ান কাপের আশা না থাকলেও ভারতের বিপক্ষে জয় সমর্থকদের হতাশা অনেকটাই দূর করবে। একটা অফিশিয়াল ম্যাচে ভারতকে হারানোই হবে সবচেয়ে বড় পুরস্কার।’
ক্রীড়া ডেস্ক
বোমা হামলার আতঙ্কে ওয়ানডে সিরিজের মাঝপথে পাকিস্তান ছেড়ে দেশে ফিরতে চান শ্রীলঙ্কার বেশকিছু ক্রিকেটার এবং সাপোর্ট স্টাফদের কয়েকজন। তাদের হুশিয়ারি করেছে শ্রীলঙ্কা ক্রিকেট বোর্ড (এসএলসি)। অনুমতি ছাড়া পাকিস্তান থেকে ফিরলে কঠোর ব্যবস্থা নেওয়ার হুমকি দিয়েছে লঙ্কান ক্রিকেটর নিয়ন্ত্রক সংস্থা।
বিবৃতিতে বলা হয়, ‘ইতোমধ্যে এসএলসি খেলোয়াড়েদর সঙ্গে যোগাযোগ করেছে। তাঁদের আশ্বস্ত করা হয়েছে যে, পিসিবি ও সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের সঙ্গে আলোচনা করে সবার নিরাপত্তা নিশ্চিতের জন্য প্রয়োজনীয় সব ব্যবস্তা নেওয়া হবে। তবে কোনো খেলোয়াড় যদি এসএলসির নির্দেশ না মেনে দেশে ফেরে তাহলে তাদের কর্মকাণ্ড মুল্যায়নের জন্য পর্যালোচনা করা হবে এবং এরপর সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হবে।’
পাকিস্তানের বিপক্ষে ৩ ম্যাচের ওয়ানডে সিরিজ খেলতে বর্তমানে ইসলামাবাদে অবস্থান করছে শ্রীলঙ্কা দল। শহরটিতে গত মঙ্গলবার আত্মঘাতি বোমা হামলা চালানো হয়। এই ভয়ে ফেরার কথা জানালে সফরকারী দলের খেলোয়াড়, টিম ম্যানেজমেন্ট, এসএলসির কর্মকর্তা ও পাকিস্তানের নিরাপত্তাকর্মীদের মধ্যে আলোচনা হয় বলে জানিয়েছে ইএসপিএনক্রিকইনফো। অনিশ্চয়তার মাঝে সিরিজের শেষ দুই ওয়ানডে একদিন করে পিছিয়ে দেওয়া হয়েছে।
পাকিস্তান ক্রিকেট বোর্ডের (পিসিবি) চেয়ারম্যান মহসিন নাকভি জানিয়েছেন, ১৩ ও ১৫ নভেম্বরের পরিবর্তে শেষ ম্যাচ দুটি হবে ১৪ ও ১৬ নভেম্বর। প্রতিবেদনে ক্রিকইনফো জানিয়েছে, শ্রীলঙ্কার খেলোয়াড়দের সঙ্গে দেখা করবেন নাকভি। তিনি সফরকারী দলের সদস্যদের নিরাপত্তা নিয়ে আশ্বস্ত করবেন।
সিরিজের প্রথম ওয়ানডেতে পাকিস্তানের কাছে ৬ উইকেটে হেরেছে শ্রীলঙ্কা। ওয়ানডে সিরিজ শেষ পাকিস্তান ও জিম্বাবুয়েকে নিয়ে একটি ত্রিদেশীয় টি-টোয়েন্ট সিরিজ খেলবে তারা।
ক্রীড়া ডেস্ক
চতুর্থ টি-টোয়েন্টি ভেসে যায় বৃষ্টিতে। তার আগে প্রথম তিন ম্যাচেই হাড্ডাহাড্ডি লড়াই হয়েছে ওয়েস্ট ইন্ডিজ ও নিউজিল্যান্ডের মধ্যে। ম্যাচের ফল এসেছে শেষ ওভারে। কিন্তু ব্যতিক্রম হয়ে থাকল শেষ ম্যাচ। যেখানে ক্যারিবীয়দের ৮ উইকেটে হারিয়ে সিরিজ নিজেদের করে নিয়েছে কিউইরা।
সিরিজের শুরুটা ভালো ছিল না নিউজিল্যান্ডের জন্য। প্রথম ম্যাচে হেরে যায় তারা। এরপর ঘুরে দাঁড়িয়ে টানা তিন জয় তুলে নিল মিচেল সান্টনারের দল। সিরিজটা প্রত্যাবর্তনের গল্প হয়েই জমা থাকল ব্ল্যাক ক্যাপসদের জন্য। চতুর্থ ম্যাচ বৃষ্টিতে পরিত্যক্ত হওয়ায় একটা বিষয় নিশ্চিত ছিল—সিরিজ হারছে না নিউজিল্যান্ড। তবে সিরিজ বাঁচাতে চাইলে জিততেই হতো ওয়েস্ট ইন্ডিজকে। এমন সমীকরণে শেষ ম্যাচে কোনো প্রতিরোধই গড়তে পারেনি তারা।
ডানেডিনের ইউনিভার্সিটি ওভালে নিউজিল্যান্ডের বোলারদের নিয়ন্ত্রিত বোলিংয়ে ১৮.৪ ওভারে ১৪০ রানে অলআউট হয় নিউজিল্যান্ড। জবাবে ২৬ বল হাতে রেখে ম্যাচ জিতে নেয় স্বাগতিকেরা। উদ্বোধনী জুটিতে ৬৯ রান তোলেন টিম রবিনসন ও ডেভন কনওয়ে। ৪৫ রান করে ফেরেন রবিনসন। দলীয় ১০৬ রানে রাচিন রবীন্দ্রকে (২১ রান) হারায় নিউজিল্যান্ড। মার্ক চাপম্যানকে নিয়ে বাকি কাজটুকু সারেন কনওয়ে। ৪৭ রানে অপরাজিত থাকেন এই ওপেনার। চাপম্যানের ব্যাট থেকে আসে ২১ রান। স্বাগতিকদের পতন হওয়া উইকেট দুটি ভাগাভাগি করে নেন রোমারিও শেফার্ড ও শামার স্প্রিঙ্গার।
এর আগে ব্যাট করতে নেমে শুরুতেই ধস নামে ওয়েস্ট ইন্ডিজের ইনিংসে। ৪৮ রানেই ৫ উইকেট হারায় তারা। সে ধাক্কা সামলে আর নিউজিল্যান্ডকে চ্যালেঞ্জিং লক্ষ্য দিতে পারেনি সফরকারী দল। ৩৮ রান আসে রস্টন চেজের ব্যাট থেকে। ৩৬ রান করেন শেফার্ড। জেসন হোল্ডারের অবদান ২০ রান। ৩৫ রানে ৪ উইকেট নিয়ে নিউজিল্যান্ডের সেরা বোলার জ্যাকব ডাফি। জেমস নিশামের শিকার ২ উইকেট।
