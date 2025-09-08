Ajker Patrika
ভারত-পাকিস্তান ম্যাচে থাকছেন বাংলাদেশের এক আম্পায়ার

ভারত-পাকিস্তান ম্যাচে মাঠের আম্পায়ার মাসুদুর রহমান মুকুল। ছবি: ফাইল ছবি
আবুধাবির শেখ জায়েদ স্টেডিয়ামে আগামীকাল আফগানিস্তান-হংকং ম্যাচ দিয়ে শুরু হচ্ছে ২০২৫ এশিয়া কাপ। টুর্নামেন্টের গ্রুপ পর্বের জন্য ম্যাচ কর্মকর্তাদের নাম ঘোষণা করেছে এশিয়ান ক্রিকেট কাউন্সিল (এসিসি)। বহুল প্রতীক্ষিত ভারত-পাকিস্তান ম্যাচে থাকছেন বাংলাদেশের এক আম্পায়ার।

এবারের এশিয়া কাপে অংশ নিচ্ছে আট দল। ‘এ’ ও ‘বি’ গ্রুপে খেলবে চারটি করে দল। গ্রুপ পর্বের ১২ ম্যাচের জন্য ৮ ম্যাচ কর্মকর্তার নাম প্রকাশ করেছে এসিসি। যার মধ্যে বাংলাদেশ থেকে আছেন মাসুদুর রহমান মুকুল ও গাজী সোহেল। মুকুল ১৪ সেপ্টেম্বর দুবাইয়ে হতে যাওয়া ভারত-পাকিস্তান ম্যাচে থাকছেন মাঠের আম্পায়ারের দায়িত্বে। তাঁর সঙ্গে এই ম্যাচে মাঠের আম্পায়ারের দায়িত্বে থাকবেন লঙ্কান রুচিরা পালিয়াগুরুগে। দুই চিরপ্রতিদ্বন্দ্বীর ম্যাচে অ্যান্ডি পাইক্রফট ম্যাচ রেফারির দায়িত্ব পালন করবেন।

এশিয়া কাপের গ্রুপ পর্বের জন্য মূলত চার দেশের দুজন করে আম্পায়ারের নাম প্রকাশ করা হয়েছে। পালিয়াগুরুগের পাশাপাশি শ্রীলঙ্কার আরেক আম্পায়ার হচ্ছেন রবীন্দ্র উইমালাসিরি। ভারত থেকে আছেন রোহান পন্ডিত ও বীরেন্দর শর্মা। গ্রুপ পর্বে ম্যাচ পরিচালনার দায়িত্বে থাকা পাকিস্তানের দুই আম্পায়ার আসিফ ইয়াকুব ও ফয়সাল আফ্রিদি। আফগানিস্তান থেকে আছেন আহমাদ পাকতিন ও ইজাতউল্লাহ শফি। তাঁরা টিভি আম্পায়ারের কাজ করবেন ভারত-পাকিস্তান ম্যাচে।

মুকুল এর আগেও ভারত-পাকিস্তান ম্যাচ পরিচালনা করেছেন। ২০২২ এশিয়া কাপে গ্রুপ পর্ব, সুপার ফোর দুইবারই ভারত-পাকিস্তানের ম্যাচে ছিলেন তিনি। ওয়ানডে ও টি-টোয়েন্টি মিলিয়ে এখন পর্যন্ত ৬৪ ম্যাচে বাংলাদেশের এই আম্পায়ার মাঠের আম্পায়ার হিসেবে কাজ করেছেন।

এবারের এশিয়া কাপে সালমান আলী আঘার নেতৃত্বাধীন পাকিস্তান তাদের সব ম্যাচ খেলবে দুবাইয়ে। ১২ সেপ্টেম্বর ওমানের বিপক্ষে ম্যাচ দিয়ে শুরু পাকিস্তানের এশিয়া কাপ মিশন। চিরপ্রতিদ্বন্দ্বী ভারতের বিপক্ষে দুবাইয়ে পাকিস্তান খেলবে এক দিন বিরতি দিয়ে (১৪ সেপ্টেম্বর)। গ্রুপ পর্বের শেষ ম্যাচ ১৭ সেপ্টেম্বর সালমানের পাকিস্তান খেলবে আরব আমিরাতের বিপক্ষে। ‘বি’ গ্রুপে বাংলাদেশের প্রতিপক্ষ হংকং, শ্রীলঙ্কা ও আফগানিস্তান। ১১, ১৩ ও ১৬ সেপ্টেম্বর হংকং, শ্রীলঙ্কা ও আফগানিস্তানের বিপক্ষে খেলবে লিটন দাসের নেতৃত্বাধীন বাংলাদেশ। গ্রুপ পর্বের সব ম্যাচই বাংলাদেশ খেলবে আবুধাবিতে।

বিষয়:

খেলাক্রিকেটভারতীয় ক্রিকেটবাংলাদেশ ক্রিকেটআইসিসি
